"Dizem que nós fomos silenciosas historicamente. Mentira. Nós fomos silenciadas"

Elenco e equipe de produção conversaram com o Caderno B+ sobre a nova etapa

Lançado em 2023 com grande destaque na Globoplay, o sitcom Encantado’s fez grande sucesso no ano passado e está de volta ao streaming com a segunda fase da história. Uma que ganha em elenco e mais novidades, na frente e atrás das câmeras.

A trama criada e escrita por Renata Andrade e Thais Pontes, ganhou reforço de equipe com mais roteiristas (a entrada de Hela Santana) que dá continuidade à série que – sem trocadilhos – encantou o público.

Renata e Thais são amigas de longa data e foram reveladas por uma oficina para novos autores, onde apresentaram o projeto escrito e pensado para elenco majoritariamente negro, evitando as temáticas de violência ou racismo.



“A série tem a atuação da maioria preta e tem três roteiristas negras, mas não é sobre isso”, avaliou Renata. “É claro que a gente falas sobre a negritude, a gente vai na ferida, mas eu acho que o importante da série é normalizar a nossa presença. Encantado’s cumpre esse papel”.

“E isso só é possível quando tem esse número excessivo de atores negros na série”, complementa Thaís. “A gente vê muitas representações estereotipadas, que são de serviço principalmente a essa altura do campeonato, mas quando a gente tem esse tanto de atores pretos, a gente pode fazer representações diversas. A gente entrega essa diversidade que já deveria ter sido percebida há muito tempo pelo audiovisual, mas que a gente consegue fazer na série”.



O fato de Encantado’s ser uma das mais emblemáticas desse momento de inclusivo é sentindo pelo elenco também, tentando trazer para cá um exemplo que já é comum no exterior.

“A gente começou a ver as séries gringas e viu que era impossível fazer uma série em que todo mundo é preto no Brasil e fingir”, comentou um dos redatores, Antônio Prata.



A maior referência é a Todo Mundo Odeia o Cris, um grande sucesso na TV por Assinatura e aberta há anos. Mas há outras citadas como Harlem, Insecure, Atlanta e outras como Parks and Recreation e até Sex And the City. Dos conteúdos brasileiros, também passeiam pitadas de TV Pirata e Sai De Baixo. “De alguma maneira, tem algum resquício da Renata telespectadora na Renata roteirista de hoje”, ela brincou.



“Esse é o caldo onde a gente tá o tempo inteiro bebendo, assim, a mistura dessas referências pop contemporâneas, enfim, acho que essa é a grande diversão, né? É tipo, pra onde a gente vai agora, né?”, comentou o redator Chico Mattoso.

A trama se passa no bairro carioca do Encantado, no subúrbio do Rio de Janeiro onde dois irmãos de temperamento oposto herdam um mercado do pai. Olímpia (Vilma Melo) quer fazer o negócio prosperar, Eraldo (Luis Miranda) prioriza samba e Carnaval. Assim, durante o dia o mercado funciona como comércio e a à noite vira o espaço dos ensaios da escola de samba fundada pelo pai dos dois.

“A gente quis falar desse carnaval que não tem dinheiro, que não tem apoio, que não tem mídia”, explicou Renata. “Estão lá do jeito que dá, mas continuam desfilando”.



O medo do sotaque carioca ter muito peso passou pela cabeça da equipe, mas logo contornada, como Thais explicou. “O carnaval de rua, que é longe dos holofotes, é realidade no Brasil inteiro. É óbvio que pertence muito ao DNA do Carioca, mas existem periferias no Brasil inteiro, no Sul, em Goiás, no Espírito Santo, no Nordeste. Não é uma exclusividade do Rio de Janeiro”, explicou. “De alguma maneira, a gente tá falando com todas as periferias do Brasil”.



Nessa segunda fase, a turma de ‘Encantado’s’ vai contar com participações de nomes de famosos, mas voltamos à agremiação Joia do Encantado, que divide o mesmo espaço no estabelecimento da família Ponza. Depois de o desfile apoteótico que emocionou a avenida, surgem novos desafios, nos aprofundando em mais personagens e outras relações além dos conflitos entre irmãos.



Vamos acompanhar Maria Augusta (Evelyn Castro), influencer digital e mulher de Eraldo, criando problemas para Olímpia ao se autoproclamar gerente do Encantado’s.

“A Maria Augusta não tem nada de adulta, eu julgo, eu julgo, a Evelyn julga muito a Maria Augusta!”, riu Evelyn Castro. “Ela

tem uma certa ingenuidade e chega a ser infantil de tanto que ela quer ser aceita e essa coisa dela virar gerente é porque quer ser aceita por essa família e principalmente pela Olímpia”, comenta. “Mas acaba criando muita confusão...”, antecipa.

E quem vem para causar mesmo é a nova antagonista da trama: Dalva (Eliane Giardini), que é ligado ao bicheiro Madurão (Tony Ramos) e aos Ponza. “Entrei nessa história pra dar uma bagunçada na família. A vontade da Dalva é causar no meio dessa família”, entregou Eliane. “Ela entra na posição que o Tony Ramos ocupava, só que com um ingrediente a mais, que ela vem com uma coisa passional, vem pra uma vingança pessoal”, ela revela.



“O Geraldo foi a grande paixão da vida dela, mas ela foi preferida”, explica a atriz. “Agora veio pra se vingar dessa família”.



Nos dois primeiros episódios é possível perceber o entrosamento do elenco, que fora de cena, também está ultra unido.

“É uma grande honra poder trabalhar com essas pessoas e

é um trabalho muito especial”, Vilma Melo comentou emocionada. ”Eu não tinha visto ainda nenhuma obra nesse porte de Encantado’s na TV brasileira. Já tinha visto outras como séries de fora, como Todo mundo odeia o Cris, mas quando a gente tá botando pessoas pretas nesse lugar [na TV], a gente tá dando um recado que é possível e que preto vende”, avalia. “Nunca tinha vivido isso, de tanta gente como eu junta, lutando por uma mesma causa”, disse.

E divertindo! O sucesso de Encantado’s garantiu a segunda temporada, com toda cara de muito mais pela frente, até quem sabe, um filme! Sim, há planos sendo considerados. Por hora o foco é mesmo voltar ao bairro do Encantado e descobrir mais sobre os personagens que já têm o carinho do público.



“Agora a gente já tem uma relação que a gente vê no final da primeira temporada e na segunda temporada a gente tem diversos momentos dessa relação” comenta Luis Miranda. “Trabalhe com o quem você ame e nunca mais terás um dia de trabalho”, ele cita e todos se emocionam. De verdade.