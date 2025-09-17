Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Documentário de MS que rodou o mundo em festivais é exibido pela primeira vez no MIS

Sessão terá debate com o diretor Essi Rafael e estudantes de audiovisual da UFMS

Mariana Piell

Mariana Piell

17/09/2025 - 13h15
O documentário “As Quatro Estações da Juventude” será exibido pela primeira vez em Campo Grande nesta quarta-feira (17). Dirigido por Essi Rafael, o longa levou 15 anos para ser concluído e já percorreu festivais e salas de cinema pelo Brasil, mas a sessão no Museu da Imagem e do Som (MIS) marca um retorno à cidade onde grande parte do processo de montagem e amadurecimento da obra aconteceu.  

Natural de Aquidauana, Essi Rafael vê a exibição como um reencontro. “Para mim é um fechamento de ciclo. Campo Grande fez parte integral desse filme. Passei muitas noites editando aqui, mostrei as primeiras versões para colegas. Esse é um filme de Mato Grosso do Sul”, disse em entrevista ao Correio do Estado. 

A produção é o primeiro longa-metragem da Casa de Cinema de Aquidauana e tem coprodução da LPB Content e Taus Audiovisuais. O filme ainda conta com trilha original do produtor e compositor Leo Copetti, que reside em Campo Grande. 

A sessão promete também um debate com estudantes do curso de Audiovisual da UFMS, numa troca entre gerações que dialoga diretamente com a proposta do documentário.  

JUVENTUDE EM TRANSFORMAÇÃO

“As Quatro Estações da Juventude” acompanha o percurso de estudantes da UFSCar, em São Carlos (SP), registrando transformações pessoais, sociais e políticas da vida universitária a partir de 2010. Ao longo de 100 horas de filmagens, condensadas em 1h40, o documentário busca retratar sonhos, incertezas e cenários que marcaram a juventude brasileira na última década.  

Para Essi, o tempo foi tanto obstáculo quanto aliado. “Ninguém quer demorar 15 anos para terminar um filme. Mas a demora trouxe novas camadas. Eu comecei cheio de energia, depois vieram crises, mudanças de cidade, até a busca por financiamento. Foi um aprendizado de vida e de cinema”, afirmou.  

DOIS MUNDOS, UMA ARTE

Além da carreira no audiovisual, Essi também atua no campo da diplomacia, onde lida com o formalismo que, segundo ele, contrasta com a liberdade criativa do cinema. “Eu nunca gostei da parte cerimonial, é muito engessada. Mas ao mesmo tempo, o contato com outras culturas e sociedades acabou trazendo repertório e paralelos para a narrativa dos filmes”, contou.  

Hoje, o diretor concilia o trabalho diplomático com novos projetos. Um deles é “Minha Cidade Diz Adeus”, filme iniciado ainda em 2010, que parte do acervo audiovisual de Aquidauana e deve costurar registros caseiros, memórias locais e depoimentos de antigos moradores. 

“Gosto de trabalhar com passagem de tempo. Esse novo projeto chega quase como um contraponto ao Quatro Estações: enquanto um foca na juventude, o outro dialoga com idosos da minha cidade”, explicou.  

EXIBIÇÕES  

O longa começou sua turnê em 5 de junho de 2024, na 64ª edição do Zlin Film Festival, tradicional festival europeu sobre juventude, na República Tcheca. Em 22 do mesmo mês, seguiu viagem para a Filadélfia para concorrer aos principais prêmios do Philadelphia Latino Arts & Film Festival (PHLAFF), evento que historicamente dá destaque para a cinematografia latino-americana nos EUA.

No Brasil, a estreia do filme ocorreu no Bonito CineSur, maior festival de cinema do Mato Grosso do Sul, em julho de 2024, ocasião em que o filme recebeu o prêmio do júri popular na mostra de filmes sul-matogrossenses.

O diretor Essi Rafael no Bonito CineSur 2024

Em setembro, foi a vez da obra desembarcar no Canadá. O diretor Essi Rafael concorreu ao prêmio de Novos Diretores na 22ª edição do Vancouver Latin American Film Festival. O documentário também contou com exibições na Austrália, na Turquia e no Uruguai.

Em março de 2023, o filme havia ganho o prêmio WIP Puerto Lab para filmes em finalização no Festival Internacional de Cinema de Cartagena (FICCI), na Colômbia. Além de tradicional, é o evento mais antigo do gênero na América Latina.

O longa de estreia também já foi exibido em capitais como São Paulo e Brasília, no tradicional Cine Brasília, que recebeu 600 pessoas em sua sessão. Agora, além da circulação em cineclubes e universidades, Essi aguarda por espaço em plataformas digitais. 

A recepção do público tem marcado o diretor. Em São Carlos, cidade das filmagens, ex-participantes do documentário se emocionaram ao rever suas trajetórias de mais de uma década atrás. “Esse dia valeu tudo. Foi a sensação de que o trabalho estava encerrado de forma honesta”, contou.  

A ARTE DE DOCUMENTAR

Ao falar sobre o lugar dos documentários brasileiros na atualidade, Essi cita influências como Eduardo Coutinho, João Moreira Salles, Petra Costa e Eliza Capai. Para ele, a diversidade é a força desse cinema. 

“O documentário pode ser político, intimista, híbrido. Não existe fórmula. O importante é encontrar uma ancoragem humana. O maior desafio não é o gênero, mas fazer um filme bem feito”, conclui.  

Serviço:

Exibição do filme As Quatro Estações da Juventude

Data: 17 de setembro, às 19h

Local: Museu da Imagem e do Som de Campo Grande (Av. Fernando Corrêa da Costa, 559, Vila Carvalho, Campo Grande) 

Bate-papo com Essi Rafael, diretor do filme, Leo Copetti, compositor da trilha sonora, e estudantes da UFMS

Entrada Gratuita

Churrascada

Festival Internacional da Carne chega a Campo Grande com entrada gratuita, 200 assadores e shows

Evento acontece de sexta a domingo no Parque Laucídio Coelho com estações gourmet, espaço kids, palestras e atração nacional do sertanejo

16/09/2025 16h00

Com preços acessíveis, festival terá carnes defumadas, grelhadas, cortes nobres, costela, linguiças, carnes exóticas e doces

Com preços acessíveis, festival terá carnes defumadas, grelhadas, cortes nobres, costela, linguiças, carnes exóticas e doces Divulgação

De sexta (19) a domingo (21), o Parque Laucídio Coelho, na Vila Carvalho, será o palco do Festival Internacional da Carne, um evento gratuito que promete reunir os melhores assadores do país e oferecer uma experiência completa em gastronomia, entretenimento e cultura.

Com mais de 200 assadores distribuídos em 30 estações gourmet, o festival terá carnes defumadas, grelhadas, cortes nobres, costela, linguiças, carnes exóticas e doces, tudo com preços acessíveis.

Entre os nomes confirmados estão Alexandre Bertaco, Alan S., Ale Ciasca, Alonso Moreno, Leandro Santos (Chama o Le), Beto Morais, Thiago Holsback (Barba n’ Brasa) e Zézão, entre outros.

Um dos destaques da gastronomia do festival é o Chalé Grill, que terá um espaço exclusivo no evento, oferecendo carnes preparadas na parrilla com brasa viva e o selo de qualidade que consagrou o restaurante campo-grandense.

OFICINAS

Para quem quer aprender mais sobre cortes e técnicas, haverá palestras diárias com especialistas:

Sexta (19), 13h: "Ao Ponto mais, por favor", com Brunão BBQ e Thiago Chiarapa.
Sábado (20), 17h: "Desossa ao vivo", com Thiago Chiarapa.
Domingo (21), 15h: "A Picanha Perfeita + Técnica de Salga", com Brunão BBQ.

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

Além da gastronomia, o festival contará uma ampla programação musical que inclui shows gratuitos todos os dias:

Sexta-feira: Coyotes (17h30), João Haroldo & Betinho (19h30) e Cassino Boogie (21h15).
Sábado: Rick Bergamo (13h30), Fernando Morreu (16h), Bêbados Habilidosos (18h30) e Coquetel Blues (21h).
Domingo: Naip (13h) e João Paulo e Fiapo (16h).

Além disso, o Tendél Agroplay, atração que já passou por Barretos e outras cidades do país, também estará presente trazendo o clima de festa universitária e sertanejo. A apresentação acontece na sexta e no sábado, a partir das 21h.

PARA TODA A FAMÍLIA

O evento também oferecerá opção de lazer para toda a família, com espaço kids e fazendinha, ambientes seguros e divertidos para as crianças.

Os visitantes ainda poderão explorar estandes com produtos e serviços de empresas renomadas, desde novidades até informações sobre o que há de melhor no mercado.

Serviço:

Festival Internacional da Carne

  • Data: 19 a 21 de setembro
  • Horários:
    • Sexta: 18h às 23h
    • Sábado: 16h às 23h
    • Domingo: 11h às 19h
  • Local: Parque Laucídio Coelho
    • Endereço: Rua Américo Carlos da Costa, 320 - Vila Carvalho, Campo Grande - MS
  • Entrada gratuita
     

Artes cênicas

11º Festival Internacional de Teatro de Dourados promove maratona gratuita de apresentações

De 18 a 27 deste mês, com grupos do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul, além da cantora e compositora carioca Letrux; evento marca celebrações pelos 20 anos da UFGD

16/09/2025 10h00

Idealizador e coordenador das primeira edições do Fit, o poeta Emmanuel Marinho é um dos destaques da programação do evento

Idealizador e coordenador das primeira edições do Fit, o poeta Emmanuel Marinho é um dos destaques da programação do evento Foto/ Divulgação

A partir desta quinta-feira, Dourados passa a receber as 15 companhias e grupos – do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul – que integram a programação do 11º Festival Internacional de Teatro (Fit), entre os dias 18 a 27, em vários pontos da cidade.

O evento volta a ser realizado, após um hiato de seis anos, por iniciativa da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que celebra, com o Fit 2025, duas décadas de sua criação. Todas as atividades do festival têm entrada franca.

Três diferentes realidades se alternam e se inter-relacionam no transcorrer de “In On It” – o passado e o presente de dois personagens, um deles fabulando seu epitáfio pessoal, de onde brota, saltando para fora da ficção, uma terceira lâmina de temporalidade, que se coloca no “aqui e agora” da relação direta do público com o que ocorre e o que está por vir em cena.

Há um exercício de metalinguagem, mas também a condição do afeto que circula no fluxo dramático da peça com direção de Enrique Diaz. Em cena, Emilio de Mello e Fernando Eiras.

Com texto original do canadense Daniel MacIvor, sob a tradução de Daniele Avila, “In On It”, que estreou no Brasil em 2009 e foi retomada, como uma co-produção Rio-SP, no ano passado, é um dos espetáculos da primeira noite do Fit.

O outro, “Seco”, com os atores Douglas Caetano e Edner Gustavo, dirigido por Marcelo Leite, da Cia. Fulano di Tal (MS), também versa sobre “afetos e angústias”, e será encenado no Auditório Central (UFGD – Unidade 2), às 19h, antes da montagem de Diaz-Mello-Eiras, programada para as 21 horas.

O Fit segue até domingo, destacando o poeta Emmanuel Marinho e a Armazém Cia de Teatro (RJ), entre outras atrações, dá uma paradinha na segunda-feira, e volta na terça com o seu “segundo ato”, que vai até o dia 27, cabendo a cantora e compositora carioca Letrux o show de encerramento no Parque dos Ipês, a partir das 22h.

Para Gil Esper, que está à frente da Coordenação de Cultura da UFGD e da organização do evento, o retorno é simbólico. “O Fit é um evento de extrema importância para o cenário cultural de MS.

O festival tem sua solidez no calendário da cidade, e sua ausência foi sentida. Então, retomar o festival neste ano é simbólico porque a UFGD celebra 20 anos, além de reafirmar o papel da universidade como fomentadora de cultura e diversidade”, afirma Gil.

Para o coordenador, a programação deste ano é, por si só, uma narrativa da história do Fit. Os 15 grupos teatrais que estarão na cidade, incluindo companhias douradenses, vão ocupar a praça Antônio João, os parques dos Ipês, Rego D´Água e Antenor Martins, os espaços culturais Sucata Cultural e Casulo, o Centro de Convivência do Idoso e locais da própria universidade, seus auditórios e o Núcleo de Artes Cênicas (Nac).

Um exemplo será a apresentação do poeta Emmanuel Marinho (MS). Um dos idealizadores do festival e coordenador das três primeiras edições, Marinho revisita sua obra e trajetória na sexta-feira, às 19h30min, no Nac (UFGD – Unidade 2), onde apresenta “Com a Palavra, o Poeta”.

Esse olhar para a própria trajetória também se revelará em “Tekoha – Ritual de Vida e Morte do Deus Pequeno”, do Teatro Imaginário Maracangalha, que vai se apresentar no Parque Rego D´Água (dia 20, às 16h).

“Tekoha” coloca em cena a temática indígena, pauta recorrente nas edições do festival e de grande relevância para a UFGD. Assim, o Fit reafirma seu compromisso histórico com os povos originários e as questões sociais que atravessam o território sul-mato-grossense.

Do eixo nacional, obras premiadas aportarão no Auditório Central da Unidade 2 da UFGD. Além de “In On It” e de “Neva”, da Armazém Companhia de Teatro, haverá ainda, por exemplo, “Tom na Fazenda”, sob direção de Rodrigo Portella (RJ). Também estão na programação oficinas, mesas redondas e a palestra cênico-literária “Para abrir outras Janelas”, com Odilon Esteves.

A UFGD disponibilizará transporte gratuito para os espetáculos que acontecerão na Unidade 2 (Cidade Universitária), saindo da Reitoria na Unidade 1 (antigo Ceud) e da Praça Antônio João, antes de cada apresentação e retornando ao fim.

O Fit é uma realização da UFGD, Fecomércio MS e Sesc Cultural Mato Grosso do Sul. O evento tem apoio da Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Funaepe), Universidade Estadual de MS (UEMS) e Prefeitura de Dourados.

FEITO EM CASA

O festival mostra a força local com a Mostra Feito em Casa, dedicada a valorizar a “prata da casa”. Nela estarão grupos douradenses como a Cia. Theastai de Artes Cênicas, com os espetáculos “Balança mas não Cai” e “Quem Matou o Morto?”; Produções 13, com “Des-calço”; e o Esboço Caótico, com “Os Botões das Camisas e das Rosas”. Além de espetáculos de Campo Grande – “Seco”, do grupo Fulano di Tal e “Aquele Aquela Menos Ela”, de Liz Sória.

Na visão do curador do Festival e professor da UFGD, Nill Amaral, a 11ª edição do Fit busca equilíbrio entre inovação e tradição. “A mostra Feito em Casa recebeu 30 inscrições e aponta a vitalidade da produção local. Já no panorama nacional, espetáculos como ‘Neva’ e ‘In On It’ trazem o que há de mais atual no teatro brasileiro. Para nossos estudantes, o contato com obras de alto nível em cenografia, iluminação e dramaturgia também é uma experiência enriquecedora”, afirma Nill.

LETRUX

Encerrando a programação do Fit, a aposta será na fusão entre música e cena, com a cantora e compositora carioca Letrux. Antes do show de encerramento do festival, haverá a apresentação da Orquestra UFGD, que há 10 anos desenvolve a prática musical com músicos da comunidade. 

“Letrux tem um trabalho muito performático, potente, que expande as fronteiras entre música e teatro. É também uma forma de trazer ao público de Dourados um movimento alternativo da música contemporânea brasileira, ainda pouco acessível na região”, argumenta Gil quanto à escolha da cantora para fazer parte do evento.

