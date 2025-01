Dois cargos-chave da estrutura administrativa estão sendo ocupados...Leia na coluna de hoje

SAÚDE

Com as devidas precauções, a mulher consegue ter mais conforto e qualidade de vida a partir dessa fase, que é marcada pelo fim dos ciclos menstruais

“Vestida para matar em pleno climatério/A velha senhora só vai ficar mocinha no cemitério/Chega de derramamento de sangue/Cinquentona adolescente/Quem disse que útero é mangue/Progesterona urgente.” A cantora Rita Lee (1947-2023) estava com 46 anos quando lançou “Menopower”, a canção que abre com esses versos. Como sempre irreverente, a roqueira, com graça e engajamento, convoca as mulheres para não entregarem os pontos nessa fase tão difícil da vida para a maioria delas.

Climatério e fogacho (ondas de calor) são palavras que passam a fazer parte do vocabulário e do dia a dia. O climatério é o período de transição entre a fase reprodutiva e a não reprodutiva da mulher, que inclui a pré-menopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Durante essa fase, há uma diminuição das funções ovarianas, fazendo com que os ciclos menstruais se tornem irregulares, até cessarem por completo.

A menopausa é justamente a última menstruação. Com uso da palavra power (força, poder ou energia em inglês), Rita Lee busca estimular o seu público feminino a buscar empoderamento ante as adversidades dessa fase, que é algo natural na vida de qualquer mulher e pode trazer desafios que impactam o cotidiano, como ondas de calor, insônia e alterações de humor.

Para ajudar no enfrentamento dessa transição de forma mais saudável, a médica ginecologista Nanci Utida fala, a seguir, sobre algumas estratégias práticas para cuidar do corpo e da mente durante essa etapa. O primeiro estudo sobre o assunto com amostragem nacional, o Brazilian Menopause Study, é de 2022 e envolveu 1.500 mulheres com idade entre 40 e 65 anos.

O levantamento mostra que a idade mediana de menopausa no País é de 48 anos e que mais de 85% das mulheres apresentam alguma manifestação climatérica. Além disso, 73% disseram sentir os fogachos.

ALIMENTAÇÃO

Adote uma alimentação balanceada. Invista em uma dieta rica em cálcio, vitamina D, proteínas e antioxidantes. Esses nutrientes ajudam a prevenir a perda óssea e o envelhecimento celular, prevenindo doenças como a osteoporose.

ATIVIDADES FÍSICAS

Pratique atividades físicas regularmente. Os exercícios aeróbicos e de resistência contribuem para o controle do peso, fortalecem os ossos e aliviam sintomas como alterações de humor e irritabilidade.

DE OLHO NA BALANÇA

Controle o peso. Manter um peso saudável ajuda a reduzir sintomas como dores articulares e ondas de calor, além de minimizar os riscos de doenças cardiovasculares e diabetes. É importante lembrar que, nessa fase, o metabolismo tende a ficar mais lento, o que pode facilitar o ganho de peso, exigindo atenção redobrada à alimentação e aos hábitos de vida.

SONO

Cuide do sono. Adote uma rotina relaxante antes de dormir, evite o uso de telas e crie um ambiente confortável. Um sono de qualidade melhora a energia e a produtividade no dia a dia.

SEM ESTRESSE

Gerencie o estresse. Práticas como meditação e ioga são ótimas aliadas para o bem-estar emocional e ajudam a minimizar sintomas psicológicos como irritabilidade e ansiedade.

PELE E CABELO

Dedique atenção à pele e ao cabelo. As mudanças hormonais na menopausa podem afetar a saúde da pele e dos cabelos. Invista em hidratação regular, produtos específicos para reposição de nutrientes e, se necessário, tratamentos específicos para manter a autoestima em dia.

BEBER E FUMAR

Evite tabaco e álcool em excesso. O cigarro e o consumo elevado de bebidas alcoólicas podem intensificar os sintomas da menopausa e aumentar os riscos de doenças como osteoporose e problemas cardiovasculares.

VÁ AO MÉDICO

Consulte regularmente um ginecologista. Acompanhar a saúde com um especialista é essencial para monitorar os níveis hormonais, realizar exames preventivos (como mamografia e Papanicolaou) e avaliar a saúde óssea.

HORMÔNIOS EM DIA

Avalie terapias hormonais e alternativas. Converse com seu médico sobre as opções mais adequadas para aliviar os sintomas da menopausa. A terapia hormonal, com reposição de estrogênio isolado ou combinado com progesterona, é indicada para mulheres com sintomas moderados a graves, mas não é a única alternativa.

Outros tratamentos, como antidepressivos em baixas doses, medicamentos para osteoporose, lubrificantes vaginais e suplementação de cálcio, vitamina D e magnésio também podem ajudar. Além disso, terapias complementares, como acupuntura e fitoterapia, podem ser consideradas para quem busca opções não hormonais.

INFORMAÇÃO

Informe-se e busque orientação. Compreender as mudanças que ocorrem no corpo durante a menopausa é fundamental para tomar decisões mais conscientes sobre tratamentos e autocuidado.

De acordo com a dra. Nanci Utida, os sintomas mais comuns incluem ondas de calor, insônia, alterações de humor, ganho de peso e perda de densidade óssea. Esses sinais podem impactar a autoestima e aumentar os riscos de problemas de saúde, reforçando a importância do acompanhamento médico.

MENOPAUSA PRECOCE

Para mulheres que enfrentam a menopausa antes dos 40 anos, o acompanhamento médico é ainda mais importante. A queda hormonal precoce pode intensificar sintomas e aumentar os riscos de osteoporose e doenças cardiovasculares. Além disso, o impacto emocional dessa condição merece atenção especial.

“A menopausa precoce muitas vezes afeta a autoestima e a saúde emocional, principalmente por conta da interrupção inesperada da fertilidade”, explica.

TRATAMENTO E HÁBITOS

Segundo a especialista, a escolha do tratamento ideal para os sintomas da menopausa deve ser personalizada, considerando o histórico de saúde, a intensidade dos sintomas e as preferências da mulher: “A terapia hormonal é indicada para mulheres com sintomas moderados a graves, mas não é a única alternativa. O mais importante é buscar orientação médica para decidir a melhor abordagem e adotar hábitos saudáveis”.

SAIBA

O fogacho, também conhecido como calorão, é o sinal mais famoso e desconfortável do climatério. Causados pela dilatação abrupta dos vasos sanguíneos, eles aparecem de repente, provocando um calor grande na região da cabeça, do pescoço e do peito, mesmo em ambientes frios. Com isso, logo após o calor, a mulher pode sentir frio ou suar intensamente.

Quando a menopausa está próxima, esses calores são mais frequentes, principalmente à noite. Segundo estudos, a duração média de cada fogacho é de quatro minutos. É comum durante uma onda de calor que a mulher sinta o coração bater mais forte, enjoos, dor de cabeça e tontura.

