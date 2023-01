Domingo de carnaval, bloco da capital terá espaço para crianças e adultos

Já foi dada a largada para o Carnaval 2023. Após dois anos sem celebrar a data, os foliões já estão comparecendo a “esquentas” para a folia, agora em janeiro. E neste domingo (29), um bloco da capital unirá crianças e adultos para a festa.

O Calcinha Molhada faz seu primeiro e único esquenta neste domingo, a partir das 15h na Cervejaria Capivas, no centro de Campo Grande. As primeiras músicas tocadas serão voltadas para o público infantil, fazendo parte do “Fraldinha Molhada”, a iniciativa que visa unir pais e filhos no carnaval.

“A gente sempre teve espaço pra criança. No caso, o carnaval é democrático e esse espaço sempre existiu pra elas. Mas esse ano a gente tá começando o evento um pouquinho mais cedo, com a modalidade do Fraldinha Molhada, com algumas músicas que a gente sabe que as crianças gostam, pra poder também trazer toda a família. A gente sabe que o carnaval também é um espaço para as crianças se divertirem e brincarem”, comenta Raina Menezes, criadora e organizadora do bloco.

O esquenta vai até às 23h, e a organização espera um público de aproximadamente mil pessoas. “A gente sabe que sendo um evento com uma duração maior, que vai começar às 15h e vai até às 23h, então não necessariamente esse público esteja junto ao mesmo tempo”, diz Raina.

No entanto, durante o carnaval, a última média de público do bloco foi de cerca de 10 mil pessoas. Em 2022, o Calcinha Molhada saí dia 11 de fevereiro, uma semana antes do carnaval oficial, na Praça Aquidauana. “A gente começou fazendo o carnaval em outubro, lá em 2016, então a gente também se antecipa na agenda do carnaval”, comenta a organizadora.

Esse esquenta será o único do bloco, que também terá outras atividades durante o ano. A entrada custa R$ 5 e animais também serão bem-vindos.

O bloco foi criado em outubro de 2016, por um grupo de mulheres, que queria um carnaval seguro. “A nossa ideia inicial era criar esse espaço seguro para mulheres poderem se divertir, dançarem como quiserem, usarem as roupas que quiserem”, relata Raina.

Adesão de mães

Pietra Garcia é psicóloga e mãe, e vai levar seu filho pela primeira vez ao bloco, por já conhecer o Calcinha Molhada e gostar da organização dos eventos, que frequenta desde 2017.

“É o primeiro carnaval que vou sair com ele. Ano passado ele tinha uns nove meses e ainda estava inseguro com a pandemia. Outros eventos que sai com ele, que tinham música ele sempre adora”, disse Pietra.

A psicóloga comenta que o carnaval é muito simbólico, e acredita que faz parte da identidade do brasileiro, por isso quer compartilhar isso com o filho, e espera que ele entenda essa relação com a festa e aproveite o momento.

“Planejei uma roupinha confortável e tô animada pra ele conhecer o carnaval com segurança”, diz.

Outros blocos

O Calcinha Molhada não é o primeiro bloco a fazer esquenta de carnaval esse ano. Outros como Capivara Blasé e o Farofolia já fizeram seus primeiros eventos.

Ainda neste domingo, o Farofolia se reúne para seu segundo esquenta de carnaval. A festa começa às 16h, na Avenida Cônsul Assaf Trad, nº 3484 e a entrada é gratuita. Já a festa do Capivara Blasé foi na noite desse sábado (28), no bairro Taveirópolis.