Dragon Ball: MIS exibe a saga renovada de Broly em homenagem a Akira Toriyama

Artistas gravaram o vídeo musical para a mais recente parceria musical deles

Lançada no início do mês, Capa Vogue, nova música de Luck Muzik com a participação de Gabb MC, ganhou na última quinta-feira, dia 28, um videoclipe.



Com direção criativa de Giselle Dias e direção e fotografia de Gabriel Zerra, o vídeo tem referências de moda, muito estilo e autenticidade. Luck teve parceria da renomada grife Philipp Plein, que o vestiu para o novo clipe.

“Minhas ideias vão surgindo e vou criando seguindo esse ritmo. Nada é programado. Capa Vogue é uma música para quem gosta de dançar, inclusive Trap Funk no 150bpm”, conta Luck.

O artista tem mais de 100 milhões de streams no Spotify e 200 milhões de visualizações no Youtube. “Tenho duas grandes inspirações musicais que são Travis Scott e Arab Music. Um é trap performance e o outro é DJ performance, conhecido como DJ mais rápido do mundo”

Com parcerias com Anitta (Tropa), Gloria Groove (Funduncin), Kevin O´Chris & R3hab (Deixa se envolver) e MC Mirella (Ice e 360), Luck sonha alcançar outras plataformas digitais e ser conhecido mundialmente pelo trap funk.



“Quero chegar ao top um de todas as plataformas digitais, conseguir os meus certificados de platina. O meu maior objetivo é conseguir ganhar pelo menos um Grammy, ou pelo menos estar entre os concorrentes”, confessa o artista.

A parceria com Gabb começou virtualmente, enquanto jogavam videogame. “Ele é um menino de ouro. Quando nos encontramos para fazer a música, ele não demorou nem 10 minutos para escrever. Parece que ele tem um livro na mente dele, genial para um menino de 15 anos”, diz Luck sobre o colega.

Apesar da pouca idade, Gabb MC é um dos destaques da atualidade, uma das principais vozes do funk paulistano, com mais de 280 milhões de visualizações no Youtube. Ele é conhecido pelos sucessos “Nois é os cara” e “Luz do luar”.

O videoclipe Capa Vogue, parceria de Luck Muzik e Gabb MC, estará disponível no Youtube de Luck e também nas redes sociais.