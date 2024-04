Dragon Ball: MIS exige a saga renovada de Broly em homenagem a Akira Toriyama

ARTE NO CENTRO

Espetáculo da Cia. Cênica Nau de Ícaros e exposição com obras de 34 artistas de MS marcam retomada do espaço, que permaneceu fechado para reformas por oito anos; show de jazz do El Trio também está na programação de reabertura

Imagem do espetáculo "A Verdadeira História do Barão", da Cia. Cênica Nau de Ícaros; artes visuais e concerto de jazz integram a programação de retomada do espaço Fotos: Divulgação

O Centro Cultural José Octávio Guizzo (CCJOG), unidade da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), reabre suas portas para a comunidade sul-mato-grossense com festividades amanhã e na quarta-feira.

O público será recepcionado com performances feitas especialmente para resgatar a memória das personalidades homenageadas pelo centro cultural: Aracy Balabanian, Rubens Corrêa, Conceição Ferreira, Wega Nery e Ignês Corrêa da Costa, estabelecendo um novo marco para essa nova fase de modernização desse importante espaço artístico do Estado e o retorno do fomento cultural da Capital.

A reinauguração do centro nesta terça-feira será aberta para autoridades e convidados e, na quart-feira, o público poderá conferir tudo o que o CCJOG tem a oferecer, tanto para a comunidade artística como para os visitantes do local.

“A entrega do CCJOG vai ser mais um marco na cultura de MS. Acreditamos que, com mais essa unidade da FCMS, as ações culturais vão ficar cada vez mais amplas, com espetáculos, oficinas e exposições no nosso centro”, afirmou o diretor-presidente da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Eduardo Mendes.

E para começar este momento ímpar de reabertura do requisitado Teatro Aracy Balabanian, subirá ao palco a famosa Cia. Cênica Nau de Ícaros, com o espetáculo “A Verdadeira História do Barão”.

A peça traz como tema realidades fantásticas, imaginação, cooperação e superação por meio de aventuras da literatura fabular universal e práticas da arte teatral e circense.

ENREDO

A narrativa se desenvolve com um grupo de teatro viajante, perdido pelo interior do Brasil, que tenta sobreviver encenando as histórias fantásticas, as fugas incríveis, os perigos assombrosos e os encontros extraordinários do famoso barão de Munchausen.

Ao desbravar as aventuras do barão, um herói se equilibra entre a verdade e a mentira em seu próprio mundo. O espetáculo aborda a poesia, o sonho, o delírio e a imaginação como algo inerente e fundamental à vida.

A Cia. Cênica Nau de Ícaros, que já contou inúmeras histórias ao longo dos seus 32 anos, homenageia o maior contador de aventuras absurdas da literatura mundial, buscando a potência da beleza, transformação e crítica que o teatro e o circo são capazes de possibilitar.

O espetáculo contará com a atuação do ator Leopoldo Pacheco, que participou de diversos filmes, espetáculos teatrais, minisséries e novelas televisivas.

Entre seus principais trabalhos em cinema, podemos destacar os filmes “Carandiru”, de Hector Babenco, “Feliz Ano Novo”, de Roberto Gerwitz, “Veias e Vinhos”, de João Batista de Andrade, e “O Caseiro”, de Julio Santi.

Na televisão, consagrou-se em novelas e personagens icônicos, tais como: Leôncio, em “Escrava Isaura”, de Tiago Santiago, na TV Record; e na TV Globo, Cemil, em “Belíssimo”, de Silvio de Abreu; Gustavo, em “Ti Ti Ti”, de Maria Adelaide Amaral, Otto, em “Cheias de Charme”, de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira, Manuel, em “Alto Astral”, de Daniel Ortiz, prefeito Norberto, em “Paraíso”, e doutor Emilio, em “Velho Chico”, ambas de Benedito Rui Barbosa, Valter, em “Jóia Rara”, de Duca Rachid e Thelma Guedes, pirata Fred Sem Alma, em “Novo Mundo”, de Thereza Falcão e Alessandro Marson, e Feliciano, em “O Sétimo Guardião”, de Aguinaldo Silva.

A entrada para o espetáculo “A Verdadeira História do Barão” é gratuita. Aos interessados em assistir a peça nesta quarta-feira, as reservas de ingressos deverão ser feitas pela internet.

Após o espetáculo, o público poderá apreciar o grupo de jazz El Trio.

CCJOG

Localizado na Rua 26 de Agosto, nº 453, o CCJOG é um espaço dedicado à geração, à formação e à difusão da cultura sul-mato-grossense.

Em quase quatro décadas de funcionamento, o complexo arquitetônico tem aparato que possibilita a realização de oficinas de dança, música, teatro e artes plásticas, espetáculos, exposições, palestras, exibições de vídeos e eventos similares.

É também um ponto de encontro artístico e de difusão cultural que aproxima o público da extensa produção em artes visuais, artes cênicas, cinema e música.

O Centro Cultural José Octávio Guizzo abriga salas com nomes de personalidades relacionadas à cultura, como Teatro Aracy Balabanian, Sala de Convenções Rubens Corrêa, Sala de Ensaios Conceição Ferreira, Galerias de Exposições Wega Nery e Ignês Corrêa da Costa. Tem ainda sala central, sala de música e ateliê de artes.

