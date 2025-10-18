Duas servidoras públicas decidiram comprar briga com parlamentar e entraram...Leia na coluna de hoje

Sylvia Cesco - poeta de MS
"O meu poema são versos soleados, enluarados, soletrados por uma borboleta lilás que mora dentro de mim”
FELPUDA
Duas servidoras públicas decidiram comprar briga com parlamentar e entraram com pedido de cassação, alegando uso de gestos obscenos. Para alguns políticos, embora a postura de quem se utilizou desse tipo de agressão seja reprovável, tal atitude cria um problema para o gestor, pois gera um impasse que em nada contribui no relacionamento com o Legislativo. Afinal, dizem, as ditas-cujas agiram mal, pois servidor público não só não pode impedir, como não pode achar que tem mandato. E sai de baixo!...
Depende
O PSB caminha para ficar fora da base de apoio à reeleição do governador Riedel. É que, em nível nacional, a legenda participa do governo de Lula com Geraldo Alckmin na Vice-Presidência, e este apoio deverá continuar numa eventual tentativa de reeleição do petista. Em Campo Grande, o partido promoveu eleição, reelegendo o presidente Carlos Augusto Borges. Ele passa a depender, agora, das lideranças nacionais para definir o futuro da sigla.
Ação
A eleição para 2026 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Chapadão do Sul causou surpresa no resultado. O vereador Marcelo Costa (PSD), adversário do prefeito Walter Schlatter (PP), foi o vencedor, e com voto da colega de Legislativo Inêz do Banco (PL), que, por sua vez, integra a base aliada daquele gestor. Na chapa vencedora, a Primeira-Secretaria foi destinada a ela.
Baixa
A realidade em 2026 significará uma baixa: o atual presidente do partido, deputado estadual Paulo Duarte, deverá se desfiliar das hostes pessebistas para ingressar em um partido que estará apoiando a tentativa de reeleição de Riedel. Afinal, “cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém”, segundo o dito popular.
Reação
Ocorre que, diante disso, o caldo entornou: como Inêz é suplente do vereador Emerson Nunes (PL), o Sapo, e estava ocupando a cadeira do titular, que havia se licenciado para ser secretário municipal, o prefeito agiu rápido. Exonerou Nunes para que retorne àquela Casa, atendendo ao pedido do PL, que não teria gostado da atitude da vereadora.
Alcançando a maioridade
Neste ano, quem completou seu 18º ano de atuação foi a Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul. Em maio de 2007, um grupo de médicos bem-conceituados decidiu criar uma instituição que lutasse por medicina habilitada, resolutiva, oportuna e acolhedora. De lá para cá, tem feito várias parcerias, as quais colocam a AcadMed-MS no cenário de grandes projetos na medicina sul-mato-grossense. É uma entidade sem fins lucrativos e vem contribuindo para o estudo e o desenvolvimento do segmento no Estado. Integra uma rede de Academias: a Nacional e as Regionais (estaduais), atuando como órgão de consulta para o governo estadual nas questões de educação médica e também na construção de normativas para situações específicas, como a pandemia de Covid-19, em 2020. Naquela ocasião, a Academia participou ativamente da discussão dos casos de depressão que acometiam pacientes infectados. Recentemente, foi instalada a Regional de Três Lagoas, e o médico José Morila Guerra assumiu como diretor. Há pouco mais de cinco meses, deu posse a 18 novos acadêmicos e homenageou, com o título de honorífico, 10 veteranos. Desde 2024, abraçou a causa do transtorno do espectro autista (TEA), em articulação com a Apae-CG, promovendo e patrocinando palestras e cursos voltados para os familiares de crianças autistas, como, por exemplo: Influência da Genética no Autismo, que foi realizada no Centro de Reabilitação da Apae-CG (CER/Apae).
Além disso, também promove cursos de aperfeiçoamento, como o de Propedêutica, organizado pelo acadêmico Gunter Hans Filho. Mas por que uma Academia de Medicina? Para responder a essa pergunta, é necessário voltar no tempo, desde quando se pensava que as doenças eram causadas por demônios e os “médicos” eram os reis, os sacerdotes e os deuses, passando pelo método clínico de Hipócrates e chegando à medicina moderna, altamente tecnológica, cuja pior consequência é o afastamento entre médico e paciente. A tecnologia é importante, mas não pode substituir a propedêutica. Por fim, é preciso falar do Museu da História da Medicina em MS, órgão ligado à Academia e que tem a missão de resgatar e preservar a história e a memória da medicina no Estado, perpetuando o trabalho dos médicos pioneiros. O conceito de museu vem sofrendo transformações, deixando de ser somente um expositor de relíquias, curiosidades, obras e objetos de arte para ser ferramenta de autoconhecimento e reflexão da sociedade. Uma iniciativa muito importante do museu é levar mostras às escolas, promovendo a divulgação de valores importantes. O museu recebeu o nome de Fauzi Adri, por ser um dos acadêmicos mais atuantes na operacionalização daquele órgão. Ele faz parte da Rede Nacional de Museus e participa das atividades pertinentes sempre que os seus recursos escassos permitem. Neste sábado, Dia do Médico, haverá reunião festiva pela data, pelo 18º ano, assim como homenagem ao Dr. Hélio Mandetta, pelo longo tempo de dedicação à Academia.
(Acadêmica Beatriz Figueiredo Dobashi)
Aniversariantes
SÁBADO (18)
Dr. Alexandre Nakao Odashiro,
Leonardo Gasparini Nachif,
Renato da Silveira Gomes,
Mayara Marin Lopes,
Edmárcia Flausino Dias,
Justa Chamorro,
Ayrton Daher,
Mirvaldo Rezende de Brito,
Rosaldo Barbosa Lins,
Parajara Moraes Alves Junior,
Júlio César Gerevini Júnior,
Bárbara Resende Diniz,
Alexandra Zucarelli Silveira,
Ana Maria Franco Freitas,
Mauro Augusto de Almeida Dutra,
Anita Duailibi Amizo Mcgonigle,
Silvana Rosa de Oliveira Guimaraes,
Milton Luís Girardi Urban,
Dr. Hélio João Severo,
José Antônio Felício,
Kristianne Rolim Leite Godoy,
Irene Corrêa da Silva,
Juan Ramón Gomez Acosta,
Dra. Renata Rodrigues Ferro,
Márcia Greta Durand Banzer Ayoub,
Carla Gameiro Alves da Fonseca,
Carlos Sérgio Takayassu,
Eva Glória Mascarenhas,
Domingos Juarez de Souza Morais,
Isabel Cristina Rodrigues,
José Gomes Goulart,
Aparecida Moura Sodré,
llda Seles de Moraes,
Elcinda de Souza,
Magdala Gomes Monteiro,
Dr. Olavo Mascarenhas,
Rosana Dias,
Daniel Carlos Silveira,
Jaci de Brito Vale,
Maria Del Pilar Soto,
Yolanda Guimarães,
Onéia Xavier Loeff,
Antônio Carlos da Costa,
Lúcia Helena Loureiro,
Darcy Flôres Gomes,
Edyen Valente Calepis,
Leda Ferreira da Silva,
Ana Maria Xavier Costa,
Antônio Gomes Soares,
Pedro Julio de Souza,
Priscila Berigo Funes,
Pedro Marrey Sanchez,
Irinaldo Cardoso,
Luiz Alberto Silveira,
Ricardo Chimirri Cândia,
Dea Maria Rimoli Teixeira,
Elizabeth Mayumi Shinohara,
Wilson Antonio Vendimiati,
Suzana Shirlei da Costa Cruz,
Tercio Moacir Brandino,
Clarice da Silva,
Glauce Mara Quinhones Cruz,
Joel Tito,
Ana Paula Coutinho,
Sebastião Marques Lima Junior,
João Evangelista Pires Neto,
Ayrton Dayer,
Leda Maria Medeiros Renovato,
Tatiana Martins de Souza Marques,
Angelica Rivelli,
Leandra Sandini,
Antonio Bruno Zanetti,
João Arruda Brasil Neto,
Audax Barbosa Arantes Junior,
Lúcio Tunes de Lima,
Aline Seemann,
Rose Meire Lopes Weis,
Armelinda Maria Barros Leite,
Sonia Maria Taveira Holsbach.
DOMINGO (19)
Bianca de Britto Maiolino,
Dr. Issamir Farias Saffar,
Clélia Maria de Souza Corrêa da Costa,
Jorge Fraiha,
Raimundo dos Santos,
Dr. Carlos Shigueyoshi Aguni,
Sueli Antonia de Paula Oliveira,
Edilson Alves,
Leide Laura Nascimento de Menezes,
Dr. Osvaldo Ferreira Dutra,
Lenir de Souza,
Gilberto Alavarge Farias,
Edson D’Alcantara Rodrigues Coimbra,
Dr. Pedro Silveira,
Vervi de Araujo Castilhos,
Luiz Francisco Alonso do Nascimento,
Dr. Helder Pereira de Figueiredo,
Bruno Denari,
José Gilberto Garcia,
Roberto Oliveira Guimarães,
Rachid Waqued Neto,
Ana Paula Nunes da Cunha,
Nalda Ferreira Gonçalves,
Paulo Eric Facin,
Dr. Sidney Antônio Margarido,
Isabela Lima Lunardon Nunes,
Anita Gonçalves dos Santos,
Fabiana Gomes da Silva,
Eli Moraes do Nascimento,
Manoel José Martins,
Andre Conca,
Luis Carlos Alves dos Santos,
Pedro Roberto de Oliveira,
Adilson Nascimento dos Santos,
Adão Ferreira Vital,
Cláudia Karoline Ribeiro,
Shirley Cardeal de Souza,
Carolina Corrêa,
Wilson Pereira Rodrigues,
Alberto Pires da Silva Junior,
Laura Maria Rubi Falco,
Antônio Carlos de Queiroz,
Maria Amélia Barbeta,
Fábio Lins,
José Carlos Bizarria,
Helena Longo de Faria,
Perla Lídia Gonzalez,
Simone Mercante Pereira Khalil,
Maria Cristina Zanoni Palmieri de Vasconcelos,
Nelson Fraide Nunes,
Dr. João Ilgenfritz Júnior,
Paula Arguello Gasparin Real,
Maritza Silva de Salvi,
Janete Goya,
Maria de Fátima Carvalho,
Juliana Bufulin Lopes,
Wilson Barrios,
Amilton Luiz de Oliveira,
Lourdes Paixão Recalde,
Helma Carvalho Borges,
Danilo Gayeski,
Rodrigo Fretta Meneghel,
Erickson Ramires Duque,
Isabel Serize Cardoso,
Ieda Maria Marques de Oliveira,
Wisley Torales Arguelho,
Elizabeth Guimarães Goecks,
Antenor José Gugelmin Neves,
Bruno Juzwiak de Cazaes Oliveira,
Fábio Henrique Sirugi Gasparoto,
Soraya Jazbik,
Nádia Olenski Braun,
João Queiroz Baird,
Willians Simões Garbelini.
Colaborou Tatyane Gameiro