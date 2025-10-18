Duas servidoras públicas decidiram comprar briga com parlamentar e entraram...Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Ester Figueiredo

18/10/2025 - 00h02
Sylvia Cesco - poeta de MS

"O meu poema são versos soleados, enluarados, soletrados por uma borboleta lilás que mora dentro de mim”

 

FELPUDA

Duas servidoras públicas decidiram comprar briga com parlamentar e entraram com pedido de cassação, alegando uso de gestos obscenos. Para alguns políticos, embora a postura de quem se utilizou desse tipo de agressão seja reprovável, tal atitude cria um problema para o gestor, pois gera um impasse que em nada contribui no relacionamento com o Legislativo. Afinal, dizem, as ditas-cujas agiram mal, pois servidor público não só não pode impedir, como não pode achar que tem mandato. E sai de baixo!...

Depende

O PSB caminha para ficar fora da base de apoio à reeleição do governador Riedel. É que, em nível nacional, a legenda participa do governo de Lula com Geraldo Alckmin na Vice-Presidência, e este apoio deverá continuar numa eventual tentativa de reeleição do petista. Em Campo Grande, o partido promoveu eleição, reelegendo o presidente Carlos Augusto Borges. Ele passa a depender, agora, das lideranças nacionais para definir o futuro da sigla.

Ação

A eleição para 2026 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Chapadão do Sul causou surpresa no resultado. O vereador Marcelo Costa (PSD), adversário do prefeito Walter Schlatter (PP), foi o vencedor, e com voto da colega de Legislativo Inêz do Banco (PL), que, por sua vez, integra a base aliada daquele gestor. Na chapa vencedora, a Primeira-Secretaria foi destinada a ela.

Baixa

A realidade em 2026 significará uma baixa: o atual presidente do partido, deputado estadual Paulo Duarte, deverá se desfiliar das hostes pessebistas para ingressar em um partido que estará apoiando a tentativa de reeleição de Riedel. Afinal, “cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém”, segundo o dito popular.

Reação

Ocorre que, diante disso, o caldo entornou: como Inêz é suplente do vereador Emerson Nunes (PL), o Sapo, e estava ocupando a cadeira do titular, que havia se licenciado para ser secretário municipal, o prefeito agiu rápido. Exonerou Nunes para que retorne àquela Casa, atendendo ao pedido do PL, que não teria gostado da atitude da vereadora.

Alcançando a maioridade

Neste ano, quem completou seu 18º ano de atuação foi a Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul. Em maio de 2007, um grupo de médicos bem-conceituados decidiu criar uma instituição que lutasse por medicina habilitada, resolutiva, oportuna e acolhedora. De lá para cá, tem feito várias parcerias, as quais colocam a AcadMed-MS no cenário de grandes projetos na medicina sul-mato-grossense. É uma entidade sem fins lucrativos e vem contribuindo para o estudo e o desenvolvimento do segmento no Estado. Integra uma rede de Academias: a Nacional e as Regionais (estaduais), atuando como órgão de consulta para o governo estadual nas questões de educação médica e também na construção de normativas para situações específicas, como a pandemia de Covid-19, em 2020. Naquela ocasião, a Academia participou ativamente da discussão dos casos de depressão que acometiam pacientes infectados. Recentemente, foi instalada a Regional de Três Lagoas, e o médico José Morila Guerra assumiu como diretor. Há pouco mais de cinco meses, deu posse a 18 novos acadêmicos e homenageou, com o título de honorífico, 10 veteranos. Desde 2024, abraçou a causa do transtorno do espectro autista (TEA), em articulação com a Apae-CG, promovendo e patrocinando palestras e cursos voltados para os familiares de crianças autistas, como, por exemplo: Influência da Genética no Autismo, que foi realizada no Centro de Reabilitação da Apae-CG (CER/Apae).

Além disso, também promove cursos de aperfeiçoamento, como o de Propedêutica, organizado pelo acadêmico Gunter Hans Filho. Mas por que uma Academia de Medicina? Para responder a essa pergunta, é necessário voltar no tempo, desde quando se pensava que as doenças eram causadas por demônios e os “médicos” eram os reis, os sacerdotes e os deuses, passando pelo método clínico de Hipócrates e chegando à medicina moderna, altamente tecnológica, cuja pior consequência é o afastamento entre médico e paciente. A tecnologia é importante, mas não pode substituir a propedêutica. Por fim, é preciso falar do Museu da História da Medicina em MS, órgão ligado à Academia e que tem a missão de resgatar e preservar a história e a memória da medicina no Estado, perpetuando o trabalho dos médicos pioneiros. O conceito de museu vem sofrendo transformações, deixando de ser somente um expositor de relíquias, curiosidades, obras e objetos de arte para ser ferramenta de autoconhecimento e reflexão da sociedade. Uma iniciativa muito importante do museu é levar mostras às escolas, promovendo a divulgação de valores importantes. O museu recebeu o nome de Fauzi Adri, por ser um dos acadêmicos mais atuantes na operacionalização daquele órgão. Ele faz parte da Rede Nacional de Museus e participa das atividades pertinentes sempre que os seus recursos escassos permitem. Neste sábado, Dia do Médico, haverá reunião festiva pela data, pelo 18º ano, assim como homenagem ao Dr. Hélio Mandetta, pelo longo tempo de dedicação à Academia.

(Acadêmica Beatriz Figueiredo Dobashi)

Aniversariantes

SÁBADO (18)
Dr. Alexandre Nakao Odashiro, 
Leonardo Gasparini Nachif, 
Renato da Silveira Gomes,
Mayara Marin Lopes, 
Edmárcia Flausino Dias,
Justa Chamorro,
Ayrton Daher,
Mirvaldo Rezende de Brito,
Rosaldo Barbosa Lins,
Parajara Moraes Alves Junior,
Júlio César Gerevini Júnior,
Bárbara Resende Diniz,
Alexandra Zucarelli Silveira, 
Ana Maria Franco Freitas,
Mauro Augusto de Almeida Dutra,
Anita Duailibi Amizo Mcgonigle, 
Silvana Rosa de Oliveira Guimaraes,
Milton Luís Girardi Urban, 
Dr. Hélio João Severo,
José Antônio Felício,
Kristianne Rolim Leite Godoy,
Irene Corrêa da Silva,
Juan Ramón Gomez Acosta,
Dra. Renata Rodrigues Ferro,
Márcia Greta Durand Banzer Ayoub,
Carla Gameiro Alves da Fonseca, 
Carlos Sérgio Takayassu, 
Eva Glória Mascarenhas,
Domingos Juarez de Souza Morais,
Isabel Cristina Rodrigues,
José Gomes Goulart,
Aparecida Moura Sodré,
llda Seles de Moraes,
Elcinda de Souza,
Magdala Gomes Monteiro,
Dr. Olavo Mascarenhas,
Rosana Dias,
Daniel Carlos Silveira,
Jaci de Brito Vale,
Maria Del Pilar Soto,
Yolanda Guimarães,
Onéia Xavier Loeff,
Antônio Carlos da Costa,
Lúcia Helena Loureiro,
Darcy Flôres Gomes,
Edyen Valente Calepis,
Leda Ferreira da Silva,
Ana Maria Xavier Costa,
Antônio Gomes Soares,
Pedro Julio de Souza,
Priscila Berigo Funes,
Pedro Marrey Sanchez,
Irinaldo Cardoso,
Luiz Alberto Silveira,
Ricardo Chimirri Cândia, 
Dea Maria Rimoli Teixeira, 
Elizabeth Mayumi Shinohara,
Wilson Antonio Vendimiati,
Suzana Shirlei da Costa Cruz,
Tercio Moacir Brandino,
Clarice da Silva,
Glauce Mara Quinhones Cruz,
Joel Tito,
Ana Paula Coutinho,
Sebastião Marques Lima Junior,
João Evangelista Pires Neto,
Ayrton Dayer,
Leda Maria Medeiros Renovato,
Tatiana Martins de Souza Marques,
Angelica Rivelli,
Leandra Sandini,
Antonio Bruno Zanetti,
João Arruda Brasil Neto, 
Audax Barbosa Arantes Junior, 
Lúcio Tunes de Lima,
Aline Seemann,
Rose Meire Lopes Weis,
Armelinda Maria Barros Leite,
Sonia Maria Taveira Holsbach.

DOMINGO (19)
Bianca de Britto Maiolino,
Dr. Issamir Farias Saffar, 
Clélia Maria de Souza Corrêa da Costa, 
Jorge Fraiha, 
Raimundo dos Santos,
Dr. Carlos Shigueyoshi Aguni,
Sueli Antonia de Paula Oliveira,
Edilson Alves,
Leide Laura Nascimento de Menezes,
Dr. Osvaldo Ferreira Dutra, 
Lenir de Souza,
Gilberto Alavarge Farias,
Edson D’Alcantara Rodrigues Coimbra,
Dr. Pedro Silveira,
Vervi de Araujo Castilhos,
Luiz Francisco Alonso do Nascimento,
Dr. Helder Pereira de Figueiredo, 
Bruno Denari,
José Gilberto Garcia,
Roberto Oliveira Guimarães, 
Rachid Waqued Neto, 
Ana Paula Nunes da Cunha,
Nalda Ferreira Gonçalves,
Paulo Eric Facin, 
Dr. Sidney Antônio Margarido, 
Isabela Lima Lunardon Nunes,
Anita Gonçalves dos Santos,
Fabiana Gomes da Silva,
Eli Moraes do Nascimento,
Manoel José Martins, 
Andre Conca,
Luis Carlos Alves dos Santos,
Pedro Roberto de Oliveira,
Adilson Nascimento dos Santos,
Adão Ferreira Vital,
Cláudia Karoline Ribeiro,
Shirley Cardeal de Souza,
Carolina Corrêa,
Wilson Pereira Rodrigues,
Alberto Pires da Silva Junior,
Laura Maria Rubi Falco,
Antônio Carlos de Queiroz,
Maria Amélia Barbeta,
Fábio Lins,
José Carlos Bizarria,
Helena Longo de Faria,
Perla Lídia Gonzalez,
Simone Mercante Pereira Khalil, 
Maria Cristina Zanoni Palmieri de Vasconcelos,
Nelson Fraide Nunes,
Dr. João Ilgenfritz Júnior, 
Paula Arguello Gasparin Real, 
Maritza Silva de Salvi,
Janete Goya,
Maria de Fátima Carvalho,
Juliana Bufulin Lopes,
Wilson Barrios,
Amilton Luiz de Oliveira,
Lourdes Paixão Recalde,
Helma Carvalho Borges,
Danilo Gayeski,
Rodrigo Fretta Meneghel,
Erickson Ramires Duque,
Isabel Serize Cardoso,
Ieda Maria Marques de Oliveira,
Wisley Torales Arguelho,
Elizabeth Guimarães Goecks,
Antenor José Gugelmin Neves,
Bruno Juzwiak de Cazaes Oliveira,
Fábio Henrique Sirugi Gasparoto,
Soraya Jazbik,
Nádia Olenski Braun,
João Queiroz Baird,
Willians Simões Garbelini.

Colaborou Tatyane Gameiro

DANÇA

Maria Fernanda Figueiró estreia o solo "Quem a Mim Nomeou o Mundo?" em Campo Grande

A artista de 25 anos propõe uma reflexão sobre as questões de gênero a partir do laboratório criativo desenvolvido em parceria com Vanessa Macedo

16/10/2025 10h00

Admiradora

Admiradora "incurável" da dança contemporânea brasileira, Maria Fernanda Figueiró (na imagem, em ação durante "Quem a Mim Nomeou o Mundo?") questiona padrões em novo espetáculo Foto / Divulgação

Parece que Maria Fernanda Figueiró não quer nada fácil. Depois de empreender um circuito alternativo por Campo Grande, pilotando em parceria com Halisson Nunes o projeto No Bueiro (2024), que levou um elenco numeroso e diverso de artistas para dançar em bares, casas noturnas e vias públicas da cidade, ela mergulhou numa parceria com Vanessa Macedo, coreógrafa potiguar radicada em São Paulo e foi parar na Bienal de Lyon.

Considerado o principal evento de dança contemporânea do planeta, a Bienal meio que atualiza, a cada edição, um panorama dos caminhos trilhados por quem se propõe a renovar a expressão do corpo e do movimento por meio de poéticas que transcendem os bailados mais tradicionais e repõem a condição do indivíduo – o que dança e o que testemunha, causando impacto – em outros termos. Não mais o decalque corporal do cotidiano que amordaça vontades e arbítrios.

É na pesquisa, na investigação e, sobretudo, na liberdade da improvisação que vai se dando um possível método de trabalho. Maria Fernanda foi por esse caminho, desde muito antes do momento que teve em Lyon. Acabou se inscrevendo em uma seleção da Fundação Nacional de Artes (Funarte) e assim chegou à França, com outros oito nomes de diferentes estados que integraram a comitiva. O solo “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”, que estreia em Campo Grande amanhã já estava entranhado em seus músculos e sentimentos.

O que o público do Sesc Teatro Prosa poderá acompanhar amanhã, em duas sessões, às 16h e às 19h, com entrada franca (via Sympla), talvez seja uma versão mais completa – e já depurada – do que a performer mostrou em Lyon, no dia 18 de setembro, na seção Focus Dance. Trata-se da indagação que a dançarina dirige a si e a plateia para fustigar entendimentos ou mais perguntas sobre o passe que a sociedade exerce sobre qualquer um de nós a todo o tempo.

Na última conversa que tivemos, há algumas semana, ela reiterou o quão desafiador é praticar a dança como um ofício e confessou ser movida pelo desejo “imenso” de dançar. A formação em psicologia tornou-se um background poderoso para que esse desejo se encaminhasse nas proposições da experimentação e da militância que a artista vem buscando por uma afirmação da dança. 

Como trabalho, como expressão cultural e como emancipação do indivíduo, por meio da retomada de sensibilidades, dança torna-se um gesto de libertação coletiva.

Ainda que “sempre atravessada pelas formas de viver em Mato Grosso do Sul, pela nossa política, economia, fauna, flora e regionalidade”, para Maria Fernanda é do indivíduo que se trata. A criadora anuncia “Quem a Mim Nomeou o Mundo?” como uma proposta de dança contemporânea para questionar quais as palavras que moldam os sujeitos e os corpos, tendo em perspectiva a reflexão sobre o que é gênero.

“A partir do corpo-depoimento, em cena eu investigo minhas dúvidas, angústias e minhas percepções sobre o que é ser nomeada enquanto mulher, quais as limitações que simbolicamente são colocadas sobre o corpo das mulheres que as impedem de ser livres, de fazer o que querem, e de pensar livremente”, disse ela durante o papo em setembro.

“São imposições ao feminino que cerceiam a forma de ver o mundo, as possibilidades do corpo e da existência. Reconhecendo que o debate de gênero é amplo e atravessado por muitas questões que envolvem diferentes sujeitos mas que, no espetáculo, o recorte estabelecido é a partir das minhas experiências em cena”, afirmou.

IMPACTO

De volta a Campo Grande, na conversa que tivemos na segunda-feira, portanto, às vésperas de mostrar o novo trabalho à plateia de Campão, ela recupera Lyon, onde permaneceu por pouco mais que duas semanas. “Observar uma cidade onde a dança tem um lugar de destaque, onde as pessoas anseiam assistí-la foi algo que nunca tinha visto antes. A agenda por lá era bem cheia visto que a Bienal tinha uma programação carregada de ações desde workshops, espetáculos, bate-papos e festas, então, basicamente, ficávamos o dia inteiro, de manhã até à noite, dialogando e pensando a dança”, relata.

A expressiva quantidade de espetáculos de dança disponíveis na programação, “similar a quantidade de teatros que Lyon possui”, também a deixou pasma. “Teatros de todos os tamanhos e tipos, uns mais aconchegantes, outros mais imponentes. Teatros numerosos localizados em distintos espaços da cidade, fazendo eu ainda voltar com a sensação de que não cheguei a conhecer todos os teatros que a cidade abriga. Isso me deixou muito reflexiva”, conta a artista. 

TROCAS

“A Bienal foi um grande espaço de trocas. Todos os programadores e artistas que estavam presentes possuíam o intuito de estabelecer conexões, divulgar seus trabalhos, conhecer como é a dança do outro lado do mundo. Isso foi algo que muito me surpreendeu, a disponibilidade de todos em estabelecer relações, mesmo em uma língua diferente: todo mundo queria se entender em dança”, prossegue Maria Fernanda.

“Trago ainda um profundo carinho pelos colegas brasileiros que foram comigo representando a comitiva brasileira, artistas que fazem a dança em diferentes lugares do nosso País, preservando nossas tradições populares e nossa cultura. Conhecê-los e ter experienciado a Bienal ao lado deles foi muito significativo para mim”, diz a dançarina, que integra a Ginga Cia. de Dança e a Cia. do Mato.

DANÇA EM CG

“Além de vislumbrar uma cidade onde a dança é colocada em um patamar de prioridade como tinha que ser, a viagem despertou em mim o desejo de que isso aconteça um dia em Campo Grande: que nossa dança seja valorizada, colocada em lugar de importância, fortalecida, e que tenhamos um dia tantos teatros distribuídos por nosso território que os turistas não tenham tempo de conhecer todos os teatros disponíveis”, projeta.

“Toda viagem transforma um pouco a gente. Acredito que essa me transformou ao me mostrar que não é tão utópico assim imaginar que uma cidade pode ter um espaço cultural dedicado exclusivamente a espetáculos de dança, e que sua população compre ingressos para assistir toda a temporada de dança de um determinado ano. Ou então, de que não é tão imaginável assim pensar que uma cidade inteira pode se mobilizar para acompanhar e lotar todas as ações de uma bienal ou festival de dança, marcando seu interesse em preservar seus fazeres”, afirma.

“Tento não ser utópica e gosto de contar mais com a materialidade do mundo, entretanto, é quase impossível não sonhar e desejar que um dia tenhamos as mesmas estruturas, financiamentos e apoios para fazer a dança, afinal, artistas incríveis isso nós já temos”, pontua a artista campo-grandense.

ORGULHO

“Sou uma admiradora incurável da dança contemporânea brasileira. Acho que o nosso fazer é muito singular e muito importante no que tange a produção de um fazer significativo e que muito diz a quem assiste. Na viagem pude constatar isso mais uma vez ao assistir companhias brasileiras que estavam na programação, como Lia Rodrigues, Cena 11, Original Bomber Crew, entre outros”, exulta Maria Fernanda.

“Dava um orgulho danado, de ver que nossa produção é diversa e extremamente potente. Ainda nesse sentido, senti que as produções das companhias de outros países possuem uma densidade e dilatação que muito me interessou. Espetáculos que contam com uma estrutura de produção e iluminação que são impressionantes, e isso, com certeza, impacta na forma de fazer e pensar uma obra”, observa a dançarina.

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

"Mario Sergio Cortella escritor brasileiro
Ética é o conjunto de valores e princípios 
que nós usamos para decidir as três grandes 
questões da vida: ‘Quero?’, ‘Devo?’, ‘Posso?’”

FELPUDA

“Guerra verbal” entre conhecida figurinha política e assessora de um dos poderes públicos descambou para o conhecido gesto obsceno que já foi feito mais recentemente em estádio de futebol cheio por um dos ministros do STF. O embate entre as duas pessoas ocorreu durante determinada manifestação, realizada em frente à entrada principal de certo órgão.

Depois de ouvir acusações da servidora sobre suas atitudes políticas e doutrinas partidárias, a criatura perdeu o rumo e o prumo, abriu sorriso nervoso, ergueu as mãos e ali começou a “sessão baixaria”. Como disse Shakespeare: “Sabemos o que somos, mas ignoramos o que podemos nos tornar”

Costurando

O deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia de MS, vem acompanhando o governador Riedel em vários eventos. Ambos são do mesmo partido, o Progressistas.

Mais

O parlamentar vem costurando internamente para viabilizar seu nome à disputa pelo Senado. Até 
onde se sabe, ele não teria arestas no PL nem no União Brasil, que caminharão juntos em 2026.


A segunda edição do livro “Um Homem de Legado” foi lançada oficialmente ontem, em evento realizado no auditório da Fecomércio-MS, em Campo Grande. Produzida em formato de coautoria, a obra traz a biografia de 15 personalidades de MS, narrando suas trajetórias de vida tanto no âmbito pessoal quanto profissional.

Diálogo

Os 15 biografados são de várias áreas e narram em primeira pessoa suas próprias jornadas, desafios, superações e conquistas. Na equipe de profissionais que atuou na edição da obra estão os jornalistas Rose  Rodrigues, Leandro Ferreira e André Farinha. 

A arte da capa tem Kamila Escobar Uehara como autora, o projeto gráfico e a diagramação 
ficaram a cargo de Pedro Opka e a revisão ortográfica e gramatical foi de Patricia Marques. O livro foi produzido pela editora Rede e Editora AN, sob a coordenação da empresária Noêmia Ana Frazão

Tal e qual

Dizem que o novo diretório do PL tem a “cara de Bolsonaro”. A presidência, como havia sido estabelecido por ele, ficou com Reinaldo Azambuja, que, no comando, se torna o nome da direita em MS.

A 1ª vice-presidência está nas mãos de Tenente Portela, amigo de longa data do ex-presidente, enquanto a 2ª vice-presidência foi destinada ao deputado federal Rodolfo Nogueira. Já o deputado estadual Coronel David, parlamentar da copa e cozinha do ex-presidente, assumiu a secretaria-geral.

Espaço

A não inclusão dos nomes de João Henrique Catan e Marcos Pollon, deputados estadual e federal, respectivamente, na formação do novo diretório do PL sinaliza que a direção do partido em MS 
não paralisará sua estratégia eleitoral para 2026 em razão da rebeldia dos dois integrantes, que foram reeleito e eleito na onda bolsonarista. 

A maioria dessa executiva estadual é composta por liberais mais próximos ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e a dupla vê o espaço ficar cada vez menor.

Brecha

Alguns liberais têm dito que os parlamentares Catan e Pollon estariam contribuindo para mostrar à população a existência de um “racha” no partido, que, além disso, poderá abrir brechas para que a esquerda se aproveite 
disso e avance sobre o eleitorado em dúvida. Afirmam que os dois estariam indo contra as definições do ex-presidente Bolsonaro, a quem devem desempenho nas urnas.

Diálogo

Cécilia de Saint-Viteux Miles e Murilo Lomas / Foto: Senso

Diálogo

Dra. Mariana Vilela e Cauê Marques

Aniversariantes

Maria Fernanda Tedesco Rodrigues, 
Antônio Braz da Silva, 
Jerusa Gabriela Ferreira,
João Cordeiro da Silva Filho,
Caroline Mendes Dias,
Alberto Rodrigues Soares,
Carlos Dias Andrade,
Marly de Souza Corrêa,
Clodoilson dos Santos Pires,
Márcio Roberto Tadano Miguita, 
Juliana Paracampos, 
Renato Costa Alves,
Dr. Flávio Jacó Chekerdemian, 
Silvia Madelini Fernandes, 
José Roberto Barros Cavalcante,
Karen Zenaro, 
Ruth Shinzato Yoshitake,
Maria Cristina Rangel Torres, 
Aderbal Netto Maroni,
Maria Tereza Sales Filgueiras,
Kenya Camila Fernandes Beltrão,
Dr. Fernando Valladares Novaes,
Isabel Correa,
Sônia de Menezes Nogueira, 
Ibrahim Emilio Saddi,
Felipe Garcia da Silva,
Arquimedes Leite de Andrade 
Sobrinho,
Iracy Montanha da Silva,
Elizabeth Cordeiro Pereira,
Claudia Villaruel,
Edson Brandao da Silva Junior,
Lucimara Jose da Silva,
Dr. José Oswaldo Virgilio,
Ailete Fiori Adelaido Gonçalves,
Marco Antônio Tinoco,
Adalberto Setubal de Lima,
Edith Canhete Costa,
Marines Leandro da Silva, 
Antônio Carlos Barbosa,
Marcelo Augusto de Souza Bexiga,
Cleuza Lemes Nogueira,
Cristina Quadros,
Sebastião Alves Pereira,
Dilma Rodrigues Machado,
Sônia Gonçalves Bueno,
Dr. Roberto Teruya, 
George Luiz Lunardon Nunes,
Dr. Paulo César dos Santos 
Figueiredo, 
Luiz Carlos Iglécias, 
René de Golveia,
Dalva Célia Corsini,
João Lopes da Silva,
Eduardo Antonio Michellis,
José Tojo Mota,
Kátia de Moraes e Souza,
Luíza de Souza Freitas,
Rosa Maria Franco,
Maria Emília Vasquez,
Lucimara Gonçalves,
Ana Elisa Montanha,
Adão Ferreira de Souza,
Renata Ribeiro,
Wilson Gonçalves Junior,
Maria Conceição Ferreira,
Sandro Rocha,
Glaucio Cesar Vieira,
Edson Rodrigues da Silva,
Eliane Meireles Nespoli Ferzeli, 
Laurentino Garcia Goes,
Marcos Antônio Momesso,
Márcia Ardaia Fagundes Ferreira, 
Frederico José Pereira Leite,
Lucianio Leandro da Silva,
Fábio Targino da Cruz,
Luciene Justino Machado,
Marta Cristina de Castro,
Luizinho Manoel dos Santos,
Edson Augusto Moringo,
Bruno Fernandes Oliveira,
Aroldo Albuquerque,
Custódio Vicente Garcia,
Ana Lúcia Quirino Antunes,
Geraldo Junkes,
Ronaldo Terra,
Eliza Shizue Fukui,
Valbério Nobre de Carvalho, 
Cláudio Santos Viana,
Sílvio Aparecido Campos,
Ricardo Antonio Rocha,
Elieda Borges da Costa,
Milton Massayuki Yoshimoto, 
Luciano dos Santos Amaral,
Elpídio Belmonte de Barros Junior,
Marli Messias de Souza,
Sabrina Queiroz Monney Rotunno,
Hélio Tadeu Ruiz,
José Cesário dos Santos Filho,
Rui Volmar Pederiva,
Mara Silvia Piccinelle,
Vilmar de Ávila,
Cláudia Adriana Lensone,
Maria Aparecida Rodrigues 
de Souza,
Mariana Lakatos Silva,
César Augusto Batiston,
Nicanor Antonio Lunardelli Ramos,
Waldo Nantes de Oliveira Leão,
Fabiana Candido Maia,
Rafael Braz Bueno,
Jair de Oliveira Fernandes

