É Verdade e dou fé

Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Lya Luftescritora brasileira

Talvez o melhor seja cerrar os dentes e fechar as mãos, abrir bem os olhos e os ouvidos, pois a verdade ajuda mais que as ilusões".

FELPUDA



Vídeo gravado em 2017 deverá atormentar certo pré-candidato a prefeito durante a campanha eleitoral. Ele aparece sendo questionado por uma senhora que diz ter sido eleitora dele e que, como "recompensa", viu seu voto ser favorável ao governo e prejudicial a toda uma categoria. Não foi único, é claro, que aprovou a medida

e que até hoje tem causado discussões, protestos e pedidos de mudança. Realmente, a internet não perdoa.

Benefício



Mais um pedido de "penduricalho'' salarial chegou à Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, enviado pelo Tribunal de Justiça, para análise dos deputados. O projeto estabelece mudança de dispositivo de lei de 2006.

Mais



A proposta cria gratificação do depoimento especial (oitiva de crianças e adolescentes vítimas

de violência). O benefício deverá ser limitado a oito depoimentos especiais por mês, com valor individual da gratificação.

REPRODUÇÃO

A principal atração do dia 22 de setembro do Rock in Rio 2024 será a cantora Mariah Carey. Cyndi Lauper e Tyla farão shows no dia 20 de setembro. O festival ainda terá apresentações de nomes como Katy Perry, Shawn Mendes, Joss Stone, Gloria Gaynor, Ed Sheeran e Imagine Dragons. A edição deste ano acontecerá

nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, que fica na zona oeste do Rio de Janeiro.

Tommy Menegazzo, Cegonha e Nathália Albuquerque

Eduarda Derani

Dito e feito



Partidos estão colocando em prática aquilo que o Diálogo informou há algum tempo, afastando-se dos prefeitos problemáticos e de seus pupilos e buscando alternativas de nomes em outras siglas para dar apoio nas eleições deste ano. Um desses casos é em Corumbá, onde o prefeito Marcelo Iunes tentou impor seu candidato, mas a cúpula do ninho tucano está fechando aliança com o PSB, que terá nome para cabeça de chapa. Aquele gestor é alvo de denúncias sobre sua administração.

Queda de braço



Marcelo Iunes imagina ter força política e vai, portanto, medir forças com seu partido, o PSDB, do qual se licenciará para apoiar seu "ungido", Pardal, que sairá do ninho tucano, em que foi rejeitado, e vai para outra sigla tentar se viabilizar. O prefeito e seu pupilo terão como adversários o Dr. Gabriel (PSB), a prefeito, e a ex-deputada federal Bia Cavassa (PSDB), como vice. O acordo foi costurado pelo deputado estadual Paulo Duarte, ex-prefeito de Corumbá.

Andanças



Marcelo Iunes, que diz ter grupo político, assumiu a prefeitura em 2017, com a morte do prefeito Ruiter Cunha, esposo de Bia Cavassa, que na época não exercia mandato, reelegendo-se em 2020. No ano seguinte, se filiou ao Podemos, mas em 2022 voltou ao PSDB. Além do ninho tucano e do Podemos, ele já passou pelos seguintes partidos: PP, MDB (quando PMDB), PSD, PDT e PTB (hoje extinto).

Aniversariantes

Miriam Miranda,

Dr. Antonio Farias de Souza,

Santina Cavaglieri Faccin,

Martha Martins Albuquerque,

Caroline Zaionc Almeida,

Francieli Calgaro de Oliveira Quintanilha Nogueira,

Vera Lúcia Duailibi Amizo,

Dirceu Domingues Vieira,

Mauro Renosto,

Antonio José Grande,

Oscar Arakaki,

Washington José Kleves Oliveira,

Dr. Carlos Nakao,

Aparecida Rosângela Gimenez Sona Fernandes,

Maria Odete de Sousa,

Silvino Cesaretto,

Ramão Job Cabral,

Onildes Aquino Saldanha,

Dr. Donevir José Cividini,

Evaldir Marino Ferreira,

Lara Freitas Assumpção Oliveira,

Bernadete Gomes Lewandowski,

Eduardo André Miranda,

Maria Valéria da Costa,

Zilda Maria Martins,

Valdeci Batista dos Santos,

Odilson Alves Nogueira,

Marcos Antonio Paco,

Elizeth de Araújo,

Máximo Carlos Guimarães Jeleznhak,

Dora Teixeira,

Dra. Ana Maria Junqueira de Barros Piedade,

Jeanette Elias Zahran,

João Donizete Cassuci,

Teresa Noda Aoki,

Francisco Severino da Silva Júnior,

Carlos Adão Nogueira Lopes,

Wilson Cavalcanti de Moraes,

Reinaldo Gomes Yamaciro,

Jussara Mendes da Silva,

Pedro Carretoni Sobrinho,

Maria José da Silva,

Dr. José Roberto Spengler,

Bianca Bertoni,

Jussara Ferzeli Neta,

Dr. Eduardo de Lacerda Ferreira, Braulia Montania,

Sandra Aparecida Montania,

Braulino Lima,

Alda Bruno de Almeida,

Evandro Nogueira Barbosa,

Plinio Lima de Almeida,

Everaldo Alves da Rocha,

Maria de Lourdes Ávila Braga,

Fernando Peralta Filho,

Djalma Bittencurt Gautério,

Braulio Ramon Alvarenga,

Maria Odete Soares,

João Antônio Alvim,

Meire Vilma da Silva,

João Aparecido Spontoni,

Deise Maia da Silva,

Benigna da Silva,

Carlos Henrique Fontes,

Adelina Chaves,

Ricardo Hissamitsu Arakaki,

Halley Chrystian Salgado,

Domingos Rodrigues Veiga,

Joelma Thomaz,

Wilmar Lambert,

Raquel Aparecida Rezende Machado,

Helaine Dias Esbizaro Basen,

Vera Maria de Oliveira Silva,

Berenice Santos,

Irany Franco de Almeida,

Maria Célia Oliveira,

Humberto Moreira,

Cândida Vieira,

Iber da Silva Xavier,

Laerson Pereira de Oliveira,

Aurodir Machado Vidal,

Maria Franca Paiva,

Letícia Vilhalba Pedraza,

Natália Vilhalba Pedraza,

Ivanete Rodrigues Mota,

Maria Matheus de Andrade,

Vanderlei Ramos Duarte,

Fábio Itsuo Hashimoto,

Sandra Maria Palhano Costa,

Eliege Fatima de Barros Peixoto,

Maria Dolores Franco,

Carla Londero Rupp Rodrigues

de Almeida,

Claudineia Narvaiz Tuneca,

Dulcimar Marinho de Azevedo Ramires,

Jaqueline Santos Almeida Hlawensky,

Leonardo Correa Ribeiro,

Maria Angélica Pereira Carreira,

Dorila Espindola de Santa Cruz,

Paulo Roberto Jabrayan,

Cristina Rissi Pienegonda,

Tatiana dos Reis Balaniuc Moreira,

Rogério Fabris Freire,

Domitilla Vasco de Toledo Pereira,

Thiane Tonon.

Colaborou Tatyane Gameiro



Assine o Correio do Estado