Em ano de pré-campanha eleitoral antecipada, galerinha não está perdendo... Leia na coluna de hoje

Mario Quintana - escritor brasileiro

As pessoas não se precisam, elas se completam... não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida”.

Felpuda

Em ano de pré-campanha eleitoral antecipada, galerinha não está perdendo tempo para buscar oportunidade de aparecer. Assim, tchurminha partiu para fazer “cara de tristeza” por fora, mas alegre por dentro, no desfile de 7 de Setembro em Campo Grande. Todos aguardando o fim do evento, torcendo para que “algo diferente” acontecesse, a fim de se transformar em mais um episódio “da novela”. Bingo! A barreira, por motivo de segurança, montada pela polícia no fim do desfile foi a deixa desejada para começar o chororô de algumas figurinhas, que há anos “defendem os mais carentes”, apesar de serem do mesmo tipo de quem está com o poder nas mãos e não faz nada.

Cenário

Com a condição de partidos de centro-direita e que não querem nem sequer aproximação com siglas ligadas a Lula, da esquerda, o PL e a Federação União Progressista apostarão suas fichas em um nome que possa fazer dobradinha com o futuro liberal Reinaldo Azambuja, para o Senado. Nos meios políticos, fala-se que ele só não será candidato se não quiser. A segunda vaga caminha para recair sobre o deputado estadual progressista Gerson Claro.

Elas

As mulheres continuam à frente dos homens, ocupando o pódio em número de eleitoras em Mato Grosso do Sul. O Estado, que completará 48 anos de nascimento, caminha para contabilizar um colégio eleitoral de 2 milhões de pessoas, tendo, atualmente, precisamente 1 milhão, 956 mil e 959 eleitores com direito ao voto. Detalhe: as mulheres já ultrapassaram a marca de R$ 1 milhão, ou seja, ostentam o número exato de 1 milhão, 35 mil e 594 a formar o distinto eleitorado feminino (52,919 % do total geral). Com relação aos homens, são 921.365 (47,081%) aptos a votarem.

Faca e queijo

O PP não abriria mão de uma das vagas ao Senado porque estaria com a faca e o queijo na mão: tem representatividade no Congresso, comanda os Executivos de MS e da Capital. Gerson Claro entra no páreo, tendo como vantagem o apoio da maioria dos seus colegas, que colocariam suas respectivas bases, prefeito, vice-prefeitos e vereadoes, para trabalhar pela sua candidatura. Além disso, seu trânsito em Brasília é conhecido pelas articulações e liturgia do cargo.

Otimista

Com o nome aparecendo nas pesquisas de intenção de voto, o ex-senador Delcidio do Amaral, presidente do PRD, estaria fazendo articulações para tentar disputar o Senado depois de ter formado federação com o Solidariedade. Tem atuado para fechar com o Podemos e o Avante, e se sentir que os ventos estão favoráveis, poderá até tentar entrar na briga pelo poder.

Marisa Serrano, Carmen de Eugenio e Raquel Naveira

Clarissa Schneider

"Dose cavalar"

Alguns simpatizantes do governador Riedel afirmam que ele deve, neste segundo semestre, mostrar que não é apenas um excelente técnico do setor privado que mostrou o mesmo desempenho no poder público. Segundo eles, há necessidade de uma “dose cavalar”, e com urgência, de que também sabe transitar no campo político com a mesma desenvoltura. Um deles disse que Riedel não pode mais “terceirizar a política” e sim assumir papel de protagonista. E completou: “Se não, sei não...”

Sem reação

Enquanto politicamente o PT começa agir contra a administração Eduardo Riedel, exteriorizando uma prévia de como serão os embates relacionados à campanha eleitoral de 2026, não se nota um tipo de reação mais contundente por parte do time da direita ou centro-direita. Isso, sem contar que, até o momento, petistas continuam ocupando os cargos na administração, mesmo tendo anunciado oficialmente o seu desembarque. Vai daí que...

Rumo

O embate de “gigantes” pelas vagas ao Senado estaria, segundo se ouve nos bastidores, desestimulando a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, de entrar na arena da disputa. O cenário para 2026 se mostra diferente de 2018, quando a então novata nas lides políticas Soraya Thronicke veio na “onda bolsonarista” e destronou alguns pesos-pesados. Além disso, as articulações políticas caminham para que o PL faça aliança relacionada à segunda vaga.

