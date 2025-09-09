Em ano de pré-campanha eleitoral antecipada, galerinha não está perdendo... Leia na coluna de hoje

Mario Quintana - escritor brasileiro
As pessoas não se precisam, elas se completam... não por serem metades, mas por serem inteiras, dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida”.
Felpuda
Em ano de pré-campanha eleitoral antecipada, galerinha não está perdendo tempo para buscar oportunidade de aparecer. Assim, tchurminha partiu para fazer “cara de tristeza” por fora, mas alegre por dentro, no desfile de 7 de Setembro em Campo Grande. Todos aguardando o fim do evento, torcendo para que “algo diferente” acontecesse, a fim de se transformar em mais um episódio “da novela”. Bingo! A barreira, por motivo de segurança, montada pela polícia no fim do desfile foi a deixa desejada para começar o chororô de algumas figurinhas, que há anos “defendem os mais carentes”, apesar de serem do mesmo tipo de quem está com o poder nas mãos e não faz nada.
Cenário
Com a condição de partidos de centro-direita e que não querem nem sequer aproximação com siglas ligadas a Lula, da esquerda, o PL e a Federação União Progressista apostarão suas fichas em um nome que possa fazer dobradinha com o futuro liberal Reinaldo Azambuja, para o Senado. Nos meios políticos, fala-se que ele só não será candidato se não quiser. A segunda vaga caminha para recair sobre o deputado estadual progressista Gerson Claro.
Elas
As mulheres continuam à frente dos homens, ocupando o pódio em número de eleitoras em Mato Grosso do Sul. O Estado, que completará 48 anos de nascimento, caminha para contabilizar um colégio eleitoral de 2 milhões de pessoas, tendo, atualmente, precisamente 1 milhão, 956 mil e 959 eleitores com direito ao voto. Detalhe: as mulheres já ultrapassaram a marca de R$ 1 milhão, ou seja, ostentam o número exato de 1 milhão, 35 mil e 594 a formar o distinto eleitorado feminino (52,919 % do total geral). Com relação aos homens, são 921.365 (47,081%) aptos a votarem.
Faca e queijo
O PP não abriria mão de uma das vagas ao Senado porque estaria com a faca e o queijo na mão: tem representatividade no Congresso, comanda os Executivos de MS e da Capital. Gerson Claro entra no páreo, tendo como vantagem o apoio da maioria dos seus colegas, que colocariam suas respectivas bases, prefeito, vice-prefeitos e vereadoes, para trabalhar pela sua candidatura. Além disso, seu trânsito em Brasília é conhecido pelas articulações e liturgia do cargo.
Otimista
Com o nome aparecendo nas pesquisas de intenção de voto, o ex-senador Delcidio do Amaral, presidente do PRD, estaria fazendo articulações para tentar disputar o Senado depois de ter formado federação com o Solidariedade. Tem atuado para fechar com o Podemos e o Avante, e se sentir que os ventos estão favoráveis, poderá até tentar entrar na briga pelo poder.
"Dose cavalar"
Alguns simpatizantes do governador Riedel afirmam que ele deve, neste segundo semestre, mostrar que não é apenas um excelente técnico do setor privado que mostrou o mesmo desempenho no poder público. Segundo eles, há necessidade de uma “dose cavalar”, e com urgência, de que também sabe transitar no campo político com a mesma desenvoltura. Um deles disse que Riedel não pode mais “terceirizar a política” e sim assumir papel de protagonista. E completou: “Se não, sei não...”
Sem reação
Enquanto politicamente o PT começa agir contra a administração Eduardo Riedel, exteriorizando uma prévia de como serão os embates relacionados à campanha eleitoral de 2026, não se nota um tipo de reação mais contundente por parte do time da direita ou centro-direita. Isso, sem contar que, até o momento, petistas continuam ocupando os cargos na administração, mesmo tendo anunciado oficialmente o seu desembarque. Vai daí que...
Rumo
O embate de “gigantes” pelas vagas ao Senado estaria, segundo se ouve nos bastidores, desestimulando a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, de entrar na arena da disputa. O cenário para 2026 se mostra diferente de 2018, quando a então novata nas lides políticas Soraya Thronicke veio na “onda bolsonarista” e destronou alguns pesos-pesados. Além disso, as articulações políticas caminham para que o PL faça aliança relacionada à segunda vaga.
