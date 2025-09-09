Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Diálogo

Em ano de pré-campanha eleitoral antecipada, galerinha não está perdendo... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (9)

Felpuda

09/09/2025 - 00h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Mario Quintana - escritor brasileiro

As pessoas não se precisam, elas se completam...  não por serem metades, mas por serem inteiras,  dispostas a dividir objetivos comuns, alegrias e vida”.

Felpuda

Em ano de pré-campanha eleitoral antecipada, galerinha não está perdendo tempo para buscar oportunidade de aparecer. Assim, tchurminha partiu para fazer “cara de tristeza” por fora, mas alegre por dentro, no desfile de 7 de Setembro em Campo Grande. Todos aguardando o fim do evento, torcendo para que “algo diferente” acontecesse, a fim de se transformar em mais um episódio “da novela”. Bingo! A barreira, por motivo de segurança, montada pela polícia  no fim do desfile foi a deixa desejada para começar o chororô de algumas figurinhas, que há anos “defendem os mais carentes”, apesar de serem  do mesmo tipo de quem está com o poder nas mãos e não faz nada.

Cenário

Com a condição de partidos de centro-direita e que não querem nem sequer aproximação com siglas ligadas a Lula, da esquerda, o PL e a Federação União Progressista apostarão suas fichas em um nome que possa fazer dobradinha com o futuro liberal Reinaldo Azambuja, para o Senado.  Nos meios políticos, fala-se que ele só não será candidato se não quiser. A segunda vaga caminha para recair sobre  o deputado estadual progressista Gerson Claro.

Elas

As mulheres continuam à frente dos homens, ocupando o pódio em número de eleitoras em Mato Grosso do Sul. O Estado, que completará 48 anos de nascimento, caminha para contabilizar um colégio eleitoral de 2 milhões de pessoas, tendo, atualmente, precisamente 1 milhão, 956 mil e 959 eleitores com direito ao voto. Detalhe: as mulheres já ultrapassaram  a marca de R$ 1 milhão, ou seja, ostentam o número exato de 1 milhão, 35 mil e 594 a formar o distinto eleitorado feminino (52,919 % do total geral). Com relação aos homens, são 921.365 (47,081%) aptos a votarem.

Faca e queijo

O PP não abriria mão de uma das vagas ao Senado porque estaria com a faca e o queijo na mão: tem representatividade no Congresso, comanda os Executivos de MS e da Capital. Gerson Claro entra no páreo, tendo como vantagem o apoio da maioria dos seus colegas, que colocariam suas respectivas bases, prefeito, vice-prefeitos e vereadoes, para trabalhar pela sua candidatura. Além disso, seu trânsito em Brasília é conhecido pelas articulações e liturgia do cargo.

Otimista

Com o nome aparecendo nas pesquisas de intenção de voto, o ex-senador Delcidio do Amaral, presidente do PRD, estaria fazendo articulações para tentar disputar o Senado depois de ter formado federação com o Solidariedade. Tem atuado para fechar  com o Podemos e o Avante, e se sentir que os ventos estão favoráveis, poderá até tentar entrar na briga pelo poder.

Marisa Serrano, Carmen de Eugenio e Raquel Naveira

 

Clarissa Schneider

"Dose cavalar"

Alguns simpatizantes do governador Riedel afirmam que ele deve, neste segundo semestre, mostrar que não é apenas um excelente técnico do setor privado que mostrou o mesmo desempenho no poder público. Segundo eles, há necessidade de uma “dose cavalar”, e com urgência, de que também sabe transitar no campo político com a mesma desenvoltura. Um deles disse que Riedel não pode mais “terceirizar a política” e sim assumir papel de protagonista.  E completou: “Se não, sei não...”

Sem reação

Enquanto politicamente o PT começa agir contra a administração Eduardo Riedel, exteriorizando uma prévia de como serão os embates relacionados à campanha eleitoral de 2026, não se nota um tipo de reação mais contundente por parte do time da direita ou centro-direita. Isso, sem contar que, até o momento, petistas continuam ocupando os cargos na administração, mesmo tendo anunciado oficialmente o seu desembarque. Vai daí que...

Rumo 

O embate de “gigantes” pelas vagas ao Senado estaria, segundo se ouve nos bastidores, desestimulando a vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, de entrar na arena da disputa. O cenário para 2026 se mostra diferente de 2018, quando a então novata nas lides políticas Soraya Thronicke veio na “onda bolsonarista” e destronou alguns pesos-pesados. Além disso, as articulações políticas caminham para que o PL faça aliança relacionada à segunda vaga.

ANIVERSARIANTES

Henrique Figueiredo Dobashi  
Maria Helena Brancher  
Alberto Pires Gonçalves  
Cláudia Mendes Saliba  
Dr. Javan Ottoni Coimbra  
Jackeline Akeme Yamanaka Hishie Nobu  
Clemente Tolazzi  
Luiz Fernando Maricati  
Jaqueline Gabriel Finkler  
Sérgio Rodrigues Dos Santos  
José Lemos Monteiro  
Sérgio Oruê  
Sione Puleo Peralta  
Vanessa Santana Ferreira  
Ari Verbiske Amizo  
Raquel Massae Hosokawa  
José Ricardo Scaff  
Marcos Gunji Yamamoto  
Nair Kiyomi Sakai Arakaki  
Pamella Lauanny Rocha  
Yasukuni Kaida  
Leila Fagundes Borges Teruel  
Celina Gasparini Nachif  
Fátima Barbosa Camillo  
Dra. Renata Aparecida Crema Botasso Tobias  
Emílio Cheade Ibrahim Elosta  
Fernanda Silva Martins  
Dra. Carmen Sandra Mequi  
Bruna Cerri  
Donizete José Pereira  
Rumilda Pereira Da Rosa Siqueira  
Oscar Luiz Pereira Brandão  
Caroline De Abreu Figueiró  
Patricia De Souza Pereira Catanante  
Luiz Carlos Moreira  
Sérgia Cardoso  
Kléber Corrêa De Souza  
Miguel Furtado De Lima  
Dr. Eduardo Luiz Hindo  
Paulo Cezar Navega  
Leire Rodrigues De Oliveira Sayd Pinto  
Juraci Rodrigues De Carvalho  
Maria Aparecida Santana  
Thiago Machado Grilo  
Arlete Ferreira Thomaz  
Dr. Luiz Alberto Lopes Verardo  
Leila Daher Moreira  
Helena Melo Sartori  
Magda De Fátima Diniz Mello  
Carla Helena Hofmann  
Jari Soares Cordeiro  
Rose Helene Dos Santos  
Antônio Teófilo Da Cunha  
Lenir Nascimento  
Wilma Dithmar De Souza  
Olinda Ferreira De Souza  
Aparecido Da Cruz  
Rosa Do Nascimento  
Ildevan Rodrigues De Souza  
Dilma Ferreira De Souza  
Mougli De Toledo Ribas  
Fábio Ferreira De Andrade  
Helen Claudia Amorim  
Marcínio De Brito  
Tereza Cristina Brandão Nassif  
Idelfredo José De Oliveira  
Dr. Ricardo Yutaka Ota  
Dr. Aclides Lunardi  
José Damásio De Souza  
Mirlaine Rodrigues  
Adão Rodrigues Moreira  
Marlene Pereira De Souza  
Lidiane Dussel  
Fúlvia Teixeira  
Lorena Leite De Almeida  
Maria Salete Bueno Rios  
Terezinha Rufino  
Corina Pereira Lopes  
Teresa Cristina Moreira  
Karina Oliveira Da Silva  
Rodrigo Teixeira Amaral  
Sandra Lúcia Gomes  
Fernando Saddi Castro  
Márcia Gomes De Oliveira Tezani  
Alexandre Duarte Da Silva  
Marcelo Almeida Da Silva  
Nancy Gomes De Carvalho  
Caroline Simabuco Abdalla  
Amauri Aparecido Da Silva  
Liete Layza Jochins Uemura  
Mione Lucas Hoscher Romanholi  
Sérgio Tonetto  
Elza Ornellas  
Jeanete Fernandes Moreira  
Aparecido Scanferla  
Mário Macedo Mancini  
Bernardo Rodrigues De Oliveira Castro  
Luiz Fernando Maia  
Paulo Ricardo De Souza Moraes  
Marlon Camargo Clemente  
Maria Lúcia De Jesus Damásio  
Derzi Matias Rodrigues  
Sandra Maria Chacha Poyer  
Diogo D’Amato De Déa  
Raphael De Almeida Cação  
Juliana Tadano Miguita  
Letícia Do Amaral Hetzel  
Sueli Nunes De Souza

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

SAÚDE E DIREITOS

Setembro com campanhas sobre doenças graves lembra que diagnóstico pode garantir isenção de imposto

Setembro "colorido" lembra que doenças graves podem garantir isenção de imposto; Lei nº 7.713/1988 assegura benefício fiscal para quem enfrenta enfermidades listadas na legislação

08/09/2025 10h00

Compartilhar
A mobilização das campanhas deste mês é também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida

A mobilização das campanhas deste mês é também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida Foto/ Divulgação

Continue Lendo...

Setembro é conhecido como o mês das cores da conscientização. O vermelho chama atenção para as doenças cardiovasculares, o verde para a doação de órgãos e prevenção do câncer de intestino, o roxo para a fibrose cística, o lilás para a doença de Alzheimer e o amarelo para a prevenção do suicídio. Há ainda a lembrança de doenças do sangue, como leucemia, mieloma e linfomas.

Cada campanha reforça a importância da informação e da prevenção, mas também abre espaço para um tema essencial: os direitos assegurados a pacientes que convivem com enfermidades graves.

Entre esses direitos está a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e reforma (benefício destinado a militares), prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. O benefício, consolidado em decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), busca aliviar o peso financeiro de quem enfrenta tratamentos longos e de alto custo.

Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que também preside o Conselho de Justiça Federal (CJF), a isenção existe para “abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um padrão de vida o mais digno possível diante do estado de enfermidade”.

PONTOS FUNDAMENTAIS

A Corte já fixou pontos fundamentais. O rol de doenças previsto na lei é taxativo, contemplando enfermidades como neoplasia maligna, cardiopatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, Aids, hanseníase, nefropatia grave, entre outras.

A isenção é restrita a aposentados e reformados, não alcança trabalhadores em atividade e não depende da contemporaneidade dos sintomas: mesmo em casos de remissão, o benefício deve ser mantido, uma vez que os gastos médicos permanecem.

Além disso, não é obrigatória a apresentação de laudo oficial, podendo a doença ser comprovada por outros meios aceitos pelo Judiciário. Em decisões recentes, o STJ também estendeu a isenção a valores de previdência privada complementar, reconhecendo seu caráter previdenciário.

ALÍVIO FINANCEIRO

Para a advogada Iris Matos, a falta de informação ainda impede que muitos contribuintes usufruam desse direito.

“Muitos aposentados acometidos por doenças graves continuam pagando Imposto de Renda sem saber que estão amparados pela lei. Conhecer esse direito é fundamental, pois garante alívio financeiro e permite que essas pessoas concentrem seus recursos no que realmente importa: o tratamento e a qualidade de vida”, afirma Iris.

Na avaliação da advogada Laís Ferreira, a jurisprudência consolidada traz segurança jurídica.

“Ao fixar entendimentos sobre o rol de doenças, a restrição a aposentados e a manutenção da isenção mesmo em casos de remissão, o STJ garante clareza na aplicação da lei e assegura que sua função social seja cumprida: proteger quem mais precisa”, diz a advogada.

Setembro não é apenas um mês de cores e campanhas pela saúde. É também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida.

Quem deseja mais informações pode consultar diretamente o portal do STJ, buscar orientação na Receita Federal ou recorrer ao apoio de um advogado, capaz de avaliar cada caso e orientar sobre como requerer o benefício.

Correio B

Nos meios políticos, fala-se que o governador Riedel estaria com o...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (8)

08/09/2025 00h05

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Luis Fernando Verissimo - escritor brasileiro

"Às vezes estamos sem rumo, mas alguém entra em nossa vida, e se torna o nosso destino. Às vezes estamos no meio de centenas de pessoas, e a solidão aperta nosso coração pela falta de uma única pessoa”.

 

FELPUDA

Nos meios políticos, fala-se que o governador Riedel estaria com o tabuleiro administrativo em sua mesa e pensando o que mover para dar uma mexida mais ampla nas peças. Por enquanto, essas possíveis alterações estariam em âmbito mais fechado, mas já teriam sido tratadas durante reuniões com portas trancadas. As alterações seriam por uma questão partidária, principalmente porque Riedel se filiou ao PP e o partido estaria ocupando pouco espaço. Como a campanha eleitoral vem a galope, dizem que se não agir rápido para ampliar a participação do seu novo partido no governo, ele poderá ser “atropelado” com tabuleiro e tudo.

Diálogo

Enfim

Exercendo suas atividades  no Hospital Regional Dr. José  de Simone Netto, em Ponta Porã, 100 profissionais de enfermagem receberam mais de R$ 1 milhão em retroativos, referentes  ao complemento do piso salarial da categoria, pendente  desde setembro de 2023.

Mais

Esse resultado foi obtido com a participação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), Secretaria de Estado de Saúde e a coordenação do hospital. A liberação dos recursos foi viabilizada por meio de um processo  de mediação do MPMS.

DiálogoDr. Sérgio Muritiba 
DiálogoVítor Souza  

Na linha

Alguns filiados ao PL, aqueles mais compromissados com o partido, estão considerando a entrada do ex-governador Azambuja para comandar a legenda como benéfica. Entendem que a direita passará a ser organizada o que, segundo eles, não vem ocorrendo. Também acham que o ex-tucano  vai colocar “ordem na casa”  e os liberais em papel de destaque no cenário político. Azambuja, dizem, sabe como sufocar rebeldias e traições.

Diferentes

Para esses liberais, a direita não demonstra coesão desde quando o PSL se fundiu com o DEM e virou União Brasil. O hoje ex-presidente Bolsonaro foi eleito pelo PSL,  mas deixou a sigla por divergências com a cúpula e se filiou ao Partido Liberal. Muitos que foram eleitos  na “onda bolsonarista” acabaram virando as costas para o “Capitão”  e há quem diga que vão penar para tentar a reeleição. Pelas bandas  de cá não foi diferente.

Janela

O deputado estadual Pedrossian Neto não deverá permanecer no PSD e, tão logo abra a janela partidária no ano que vem,  seu destino seria o PP, segundo  dizem por aí. O parlamentar  é o único do partido na Casa e, além disso, encontraria dificuldades para a reeleição,  por falta de estrutura eleitoral forte. Atualmente ele é vice-líder  do governo na Assembleia Legislativa de MS.  Se confirmada sua filiação  ao Progressistas, teria  como colegas de partido  os deputados Gerson Claro  e Londres Machado.

Aniversariantes


Lizabel Barbosa Gemperli
Oscar Emílio Korndorfer
Senir Pereira
Everson Lopes
Nínive Maria Santi Ferzeli Mallmann
Ana Maria Polis Miri Berger
Cláudio Gusmão
Oduvaldo Da Silva Lins Filho
Clóvis Motta
Miriam Keiko Tamashiro
Sadako Furuse Harasaki
Leandro Jorge Puxian
Margarida Maria De Figueiredo Pinheiro
Wellington Melgarejo Dos Santos Bello
Cirany Fagundes
Ernesto Vargas Batista
Maria Pinto
Vinícius Villas Boas Neto Bazenga Vieira
Cláudia Naglis
Leonardo Albuquerque
Américo Iasuo Higa
Lenice Garcia Brandão
Ana Ruthi Martins Faustino
Deise Bianchini
Orlando Rocha
Maria Aparecida Da Silva
Paola Gonçalves De Souza
Edvaldo José De Souza
Ana Augusta Motta Fortes
Laura Almeida De Freitas
Rosary Raghiant
Floriza Albuquerque Cândia
Nizete Laranjeira Silva
Maria Thereza Ribeiro Do Amaral
Antônio Lino Barbosa Neto
Eliane Oliveira
Joel Brum Jacques
Ilson Jorge De Melo
Osvaldo Brum De Almeida
Marly De Souza Nepomuceno
Flaviano Antunes De Siqueira
Fernando Ramos Câmara
Maria Ormondes Figueiredo
Solange Gattass Fabi
Mônica Dias Ferreira Dutra
Renato Rech
Catarina Dos Santos
Moacir Scândola
Mário Rodrigues Miranda
Wilson Gonçalves Caxias
Jorge Luiz De Almeida E Silva
Edson Ubá Serrato
Neuzeli Magalhães Pinheiro
Shizuko Shinzato
Márcio Duarte Corrêa
Fernando Augusto Ribeiro De Almeida
Edson Itswo Shibuwa Filho Florisvaldo Antonio Do Nascimento
Mougli De Toledo Ribas
Marilda Quintana Yonaha
Zeneide Andrade De Alencar
Zuleika Souza Cruz Abid
Osmarina Sampaio Dos Santos
Armindo Ribeiro Dias
Marcelo Roberto Da Costa
Bruna Barros Andrino
Leonila Dalegrave Telo
Adauto Ferreira De Souza
Maria Benedita Scatena
Ana Paula Farias Furlan
David Mitsuo Hashimoto
Miguel Antonio Ribeiro Da Cruz
Glauco Dos Santos Cândido
Maria José Rocha Alves
Vanessa Rodrigues Bertoletto
Anderson Pires De Oliveira
Walber Valim De Mello
Disney Antonio Paredes
Jussara Thronicke Ribeiro Pulga
Tânia De Castro Thomé Macedo
Eliton Aparecido Souza De Oliveira
Jânio Favaretto Dittmar
Fernanda Gois Messias Silva
José Goncalves De Farias
Liliane Da Silva Almeida
Silas Rocha De Lima
Luana Gattas E Silva
Ronaldo De Almeida Gaby
Kiyoshi Arumo
Luiz Antiocho Couto
Alfredo Cação
Luiz Fernando Gomes Carvalho Lanza
Helena Mitsuko Chidi
Adilson Domingos De Oliveira
Gegliane Dias Peixoto
Luiz Fernando Moreira Maziero
José Magno Coelho De Paula
Alailson Domingos Dos Santos
Eigla Guerrieri Martins
Jay Rodrigues Neves Neto
Stela Cristina Fumagalli
Flávia Pestana De Souza
Michele Cristine Belizário
Ilda Evelise Dos Santos Martins
Ricardo Vargas Gomes
Juliana De Paula Macedo Souza
Marisete Da Silva Molina

COLABOROU TATYANE GAMEIRO
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil
"SAIIUU!!"

/ 1 dia

Apostador de Campo Grande acerta 15 números na Lotofácil

2

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande
CIDADE MORENA

/ 1 dia

Juiz suspende pagamento das multas aplicadas nos últimos 12 meses em Campo Grande

3

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo
acidente

/ 1 dia

Motociclista morre após colidir em poste em MS; Veja o vídeo

4

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'
CAMPO GRANDE

/ 14 horas

Juiz afasta fala contra ex-prefeito na decisão do 'fim do pagamento de multas'

5

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master
aplicação financeira

/ 14 horas

MS tem três fundos de pensão sob risco de calote do Master

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Exclusivo para Assinantes

/ 1 hora

O Fim do Benefício Fiscal e as Novas Estratégias de Atração de Investimentos
Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Idade ou contribuição, qual a aposentadoria mais rápida em 2025?
Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Exclusivo para assinantes

/ 5 dias

Contratos de seguro nunca mais serão os mesmos: veja o que muda com a nova lei
Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste
Exclusivo para assinantes

/ 1 semana

Campo Grande lidera competitividade no Centro-Oeste