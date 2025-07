Em apenas dois anos, a criação de entidades sindicais espalhou-se como... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Haruki Murakami - Escritor Japonês

‘Por um tempo’ é uma frase cujo comprimento não pode ser medido. Pelo menos pela pessoa que está esperando”

FELPUDA

Em apenas dois anos, a criação de entidades sindicais espalhou-se como ervas daninhas, pois se tornou um negócio hiperlucrativo para dirigentes travestidos de Robin Hood ao contrário: roubar dos pobres aposentados e pensionistas para dar a eles mesmos. A farra estava tão boa para a bandidagem, é claro, que só faltou criar o “sindicato do sindicato dos sindicatos”. Para se ter uma ideia da bandalheira, o Tribunal de Contas da União (TCU) constatou, entre outros pontos, a falta de apresentação prévia dos termos de filiação e das autorizações dos segurados às associações. O total de associados subiu mais de 150% em apenas dois anos. Pode?

Sem “juridiquês”

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul aprovou resolução que institui a política de linguagem simples no âmbito da Corte Eleitoral. O objetivo é facilitar compreensão das informações produzidas e divulgadas, com clareza, simplificação e transparência.

Mais

A resolução determina que sites, documentos, campanhas, atos normativos e demais comunicações priorizem

a linguagem clara, evitando jargões e termos técnicos sem explicação, utilizando frases curtas e objetivas. E ainda orienta o uso de elementos visuais

Rosana Chinaglia Maiolino e Adriana Dupas FOTO: Arquivo Pessoal

Ana Reis - FOTO: MICHELE SUTO

Tabuleiro

Embora não tenha oficializado sua mudança para o PL, o ex-governador Azambuja está mexendo as peças no tabuleiro político. Com número expressivo de prefeitos, vices e vereadores, ele tem domínio sobre as articulações políticas para que seu futuro partido possa dar as cartas, tanto em Mato Grosso do Sul (incluindo

a Assembleia Legislativa) como em Brasília (Câmara dos Deputados e Senado – ele pode ser eleito para uma das vagas e tentar eleger outro nome do grupo). Seu relacionamento político com a senadora Tereza Cristina

“fecharia” projeto de poder da centro-direita no Estado.

Afunilando

Com o passar dos dias, os nomes “daqueles que foram sem nunca ter sido” preferidos do PP para disputar o Senado já recolheram o flap. No momento, apenas se fala que o partido poderá ungir o secretário de Infraestrutura, Marcelo Miglioli, ou o presidente da Assembleia Legislativa de MS, Gerson Claro. A decisão, e todos já têm plena consciência disso, será da senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias.

Tentativas

O secretário Miglioli já disputou o Senado em 2018. Na época, deixou a administração de Reinaldo Azambuja, na qual foi secretário de Obras, para compor chapa com Nelson Trad Filho pela disputa das duas vagas. Ele ficou em quarto lugar, atrás na votação de Trad, Soraya Thronicke e Moka. Em 2020, entrou na brigapela Prefeitura de Campo Grande, sem sucesso.

Colaborou Tatyane Gameiro

Assine o Correio do Estado.