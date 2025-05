Em certo poder, chefias estariam andando tal qual baratas tontas... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Viola Davis - atriz americana "Quem se mantém fiel a sua essência constrói um legado. Ter orgulho de quem você é, é um ato revolucionário em um mundo que tenta o tempo todo moldar sua identidade”. Felpuda

Em certo poder, chefias estariam andando tal qual baratas tontas e, segundo os bastidores, caminham para a guilhotina, principalmente porque as mancadas administrativas estariam desagradando quem realmente manda. A bagunça estaria tão grande que até mesmo para encontrar substitutos estaria muito difícil. Inclusive, quem trabalha por debaixo dos panos para “puxar o tapete” não é cotado para assumir o cargo e poderá também “descer a ladeira”. Contratos e contratos vêm se acumulando, deixando, sem trocadilho, uma pilha de problemas. Afe!

Seminário

A Embrapa Agropecuária Oeste e o Sindicato Rural de Dourados realizam nesta sexta-feira, das 8h às 11h15min, durante a 59ª Expoagro Dourados 2025 (Dourados), o seminário Cultura do Amendoim – Alternativa para diversificação e rotação de culturas.

Mais

Com foco em estratégias para diversificação agrícola e geração de renda na região, o evento reunirá especialistas, produtores e técnicos para discutir as perspectivas e os desafios do cultivo do amendoim no cerrado sul-mato-grossense.

Nada, nada!

As novas administrações municipais caminham para o término do primeiro semestre e, pelo que se tem visto ainda, são prefeitos batendo cabeça para colocar as casas em ordem. Alguns dos antecessores entregaram as ditas em situação tão bagunçada que ainda têm alguns deles andando com lupa para descobrir o fio da meada. Se continuar a demora, dezembro vai chegar e arranhando os calcanhares dos alcaides, sob olhar de decepção do distinto eleitor.

Passou

A mágoa do PT com o governador Eduardo Riedel, que demitiu petista por desejar a morte de Bolsonaro, acabou tão rápido como uma bolha de sabão saindo do canudinho. Integrantes do partido gritaram, chiaram e mais um pouco teriam até derrubado algumas lágrimas para mostrar à população muita “indignação”. Tudo jogo de cena. É a tal história... Deixa pra lá, vai

Rumo

Há quem afirme que a esquerda está entrando em “processo de subnutrição política” cada vez mais intenso em MS. Aliada ao PSDB, vê o ninho tucano fechando as portas, uma vez que a liderança maior dos tucanos, o ex-governador Azambuja, declarou que pretensão é formar uma sigla de centro-direita. O PP, que é uma federação com o União Brasil, é outro partido que tem a mesma concepção. Outras agremiações que têm ideologias mais à direita devem buscar o mesmo caminho em federações ou alianças futuras. Assim sendo...

Aniversariantes