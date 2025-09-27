Em estação que favorece as uvas, aprenda a fazer receitas deliciosas utilizando a fruta

Com a chegada da primavera, a oferta de frutas frescas aumenta em diversas regiões do País. Entre elas, a uva se destaca por coincidir com o período de maior qualidade da produção nacional, especialmente nas áreas do Vale do São Francisco e do Rio Grande do Sul.
A estação também marca uma mudança nos hábitos alimentares, com maior procura por alimentos leves e nutritivos.
A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de cinco porções diárias de frutas, verduras e hortaliças, em pelo menos cinco dias da semana. Para os benefícios nutricionais serem plenamente aproveitados, é necessário variar os tipos de alimentos ingeridos. A repetição de poucas opções não garante o acesso a todos os nutrientes essenciais.
Segundo Thaísa Braz, nutricionista do Grupo Pereira, a uva é uma fruta que contribui com diversos elementos importantes para a saúde. Ela é fonte de potássio, cobre, manganês e vitaminas K, C e do complexo B. Também contém flavonoides como o resveratrol, presente principalmente na casca, que está associado ao controle do colesterol, à prevenção de doenças cardiovasculares e à redução de processos inflamatórios.
Thaísa explica que o resveratrol pode auxiliar na melhora da circulação sanguínea e na proteção contra danos oxidativos, com impacto positivo sobre memória e humor.
A nutricionista também destaca a presença de vitamina K, que atua na fixação de cálcio nos ossos e pode contribuir para a prevenção da osteoporose.
Mesmo com presença significativa de carboidratos, a uva apresenta índice glicêmico considerado baixo a médio, especialmente quando consumida com casca, favorecendo o controle da glicose no sangue e pode auxiliar na prevenção da resistência à insulina.
VITAMINA C
Por ter um alto índice de vitamina C cerca de um quarto da dose diária recomendada a cada 100 gramas de uva, ela ajuda a tornar seu sistema imune mais forte, protegendo contra vírus, bactérias e infecções.
Alguns estudos feitos em laboratório mostram que o extrato de uva protege contra doenças como a gripe, catapora, infecções alimentares e fúngicas.
Rica em antioxidantes e vitamina E, um dos grandes benefícios da uva é justamente a prevenção do envelhecimento.
Enquanto o resveratrol estimula proteínas ligadas à longevidade e um envelhecimento mais lento, a vitamina E ocupa outro papel: manter sua pele com uma aparência mais jovem, bonita e saudável.
A vitamina E protege a pele do estresse oxidativo e participa na absorção do colágeno, que permite uma pele mais firme, saudável e uniforme.
Outros componentes presentes na uva podem ajudar também a prevenir a acne e melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, ajudando a ter pele e cabelos saudáveis.
ANTI-INFLAMATÓRIO
Com suas propriedades anti-inflamatórias, a uva ajuda a controlar a diabetes, artrite e problemas do coração.
E, apesar de não parecer a melhor escolha para diabéticos por conter 23 gramas de açúcar por xícara, as uvas possuem um baixo índice glicêmico, ou seja, esse açúcar demora a chegar na corrente sanguínea.
Além disso, a uva contém alguns componentes que podem aumentar a sensibilidade à insulina, melhorando a capacidade do corpo de lidar com a glucose (o açúcar da uva) e diminuindo os níveis de açúcar no sangue.
FESTIVAL
Apesar dos benefícios, o consumo da fruta no Brasil ainda é limitado. A primavera, ao ampliar a oferta e melhorar a qualidade da produção nacional, representa uma oportunidade para diversificar o cardápio e incorporar alimentos com propriedades funcionais.
Neste contexto, o Grupo Pereira realiza o Festival da Uva em unidades do Fort Atacadista e Comper.
A ação segue até o domingo, 28 de setembro, com variedades selecionadas disponíveis nas lojas. São 10 lojas do Fort Atacadista e 11 lojas do Comper participando da ação.
ARROS COM UVAS VERDES E CHAMPANHE
Ingredientes:
> 1 colher (sopa) de manteiga;
> 1 xícara (chá) de uvas verdes, sem caroço, picadas;
> 2 colheres (sopa) de azeite;
> 2 xícaras (chá) de arroz branco, lavado e escorrido;
> 2 xícaras (chá) de água fervente;
> 300 ml de caldo natural de legumes;
> 1 xícara (chá) de champanhe do tipo seco.
Modo de Preparo:
- Em uma frigideira, aqueça a manteiga e coloque as uvas, deixando refogar rapidamente. Reserve;
- Em uma panela aqueça o azeite, acrescente o arroz e mexa até ficar seco e brilhante;
- Junte a água fervente e o caldo de legumes e misture bem;
- Cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por cerca de 10 minutos;
- Após este tempo, acrescente o champanhe, mexa delicadamente e deixe cozinhar até secar (aproximadamente 10 minutos);
- Acrescente as uvas reservadas, misture delicadamente, tampe a aguarde 3 minutos. Sirva a seguir.
CUCA DE UVA
Ingredientes:
Recheio:
> Meia lata de leite condensado;
> 5 colheres (sopa) de suco de limão;
> 2 xícaras (chá) de uvas escuras (Rubi).
Farofa:
> 1 xícara (chá) de açúcar;
> Meia xícara (chá) de farinha de trigo;
> 2 colheres (sopa) de manteiga;
> Meia colher (chá) de canela em pó.
Massa:
> 1 xícara (chá) de manteiga;
> Meia lata de leite condensado;
> 3 gemas;
> 1 xícara (chá) de leite integral;
> 2 xícaras (chá) e meia de farinha de trigo;
> 1 xícara (chá) de amido de milho;
> 1 colher (sopa) de fermento em pó;
> 1 colher (chá) de canela em pó;
> 3 claras;
> 3 colheres (sopa) de açúcar.
Modo de Preparo:
Recheio:
- Em um recipiente, misture o leite condensado, o suco de limão, as uvas e reserve.
Farofa:
- Em um recipiente, misture o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga e a canela em pó. Reserve.
Massa:
- Em uma batedeira, bata a manteiga até ficar macia, junte o leite condensado em fio e as gemas;
- Despeje essa mistura em um recipiente e junte o leite integral;
- Adicione a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento em pó e a canela em pó, peneirados e misture até ficar homogêneo;
- Incorpore as claras batidas em neve com o açúcar à massa, delicadamente;
- Despeje em uma assadeira (28 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
- Coloque o recheio reservado por cima;
- Em seguida, coloque a farofa sobre o recheio e leve a cuca ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 60 minutos;
- Deixe esfriar por alguns minutos e sirva.