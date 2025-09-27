Em estação que favorece as uvas, aprenda a fazer receitas deliciosas utilizando a fruta

Além de saudáveis e fáceis de comer in natura, as uvas vão bem em qualquer tipo de receita, de pratos quentes a sobremesas - Foto / Divulgação

Com a chegada da primavera, a oferta de frutas frescas aumenta em diversas regiões do País. Entre elas, a uva se destaca por coincidir com o período de maior qualidade da produção nacional, especialmente nas áreas do Vale do São Francisco e do Rio Grande do Sul.

A estação também marca uma mudança nos hábitos alimentares, com maior procura por alimentos leves e nutritivos.

A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de cinco porções diárias de frutas, verduras e hortaliças, em pelo menos cinco dias da semana. Para os benefícios nutricionais serem plenamente aproveitados, é necessário variar os tipos de alimentos ingeridos. A repetição de poucas opções não garante o acesso a todos os nutrientes essenciais.

Segundo Thaísa Braz, nutricionista do Grupo Pereira, a uva é uma fruta que contribui com diversos elementos importantes para a saúde. Ela é fonte de potássio, cobre, manganês e vitaminas K, C e do complexo B. Também contém flavonoides como o resveratrol, presente principalmente na casca, que está associado ao controle do colesterol, à prevenção de doenças cardiovasculares e à redução de processos inflamatórios.

Thaísa explica que o resveratrol pode auxiliar na melhora da circulação sanguínea e na proteção contra danos oxidativos, com impacto positivo sobre memória e humor.

A nutricionista também destaca a presença de vitamina K, que atua na fixação de cálcio nos ossos e pode contribuir para a prevenção da osteoporose.

Mesmo com presença significativa de carboidratos, a uva apresenta índice glicêmico considerado baixo a médio, especialmente quando consumida com casca, favorecendo o controle da glicose no sangue e pode auxiliar na prevenção da resistência à insulina.

Outro componente relevante é a vitamina K, que auxilia na fixação de cálcio nos ossos e pode contribuir para a prevenção da osteoporose.

VITAMINA C

Por ter um alto índice de vitamina C cerca de um quarto da dose diária recomendada a cada 100 gramas de uva, ela ajuda a tornar seu sistema imune mais forte, protegendo contra vírus, bactérias e infecções.

Alguns estudos feitos em laboratório mostram que o extrato de uva protege contra doenças como a gripe, catapora, infecções alimentares e fúngicas.

Rica em antioxidantes e vitamina E, um dos grandes benefícios da uva é justamente a prevenção do envelhecimento.

Enquanto o resveratrol estimula proteínas ligadas à longevidade e um envelhecimento mais lento, a vitamina E ocupa outro papel: manter sua pele com uma aparência mais jovem, bonita e saudável.

A vitamina E protege a pele do estresse oxidativo e participa na absorção do colágeno, que permite uma pele mais firme, saudável e uniforme.

Outros componentes presentes na uva podem ajudar também a prevenir a acne e melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, ajudando a ter pele e cabelos saudáveis.

ANTI-INFLAMATÓRIO

Com suas propriedades anti-inflamatórias, a uva ajuda a controlar a diabetes, artrite e problemas do coração.

E, apesar de não parecer a melhor escolha para diabéticos por conter 23 gramas de açúcar por xícara, as uvas possuem um baixo índice glicêmico, ou seja, esse açúcar demora a chegar na corrente sanguínea.

Além disso, a uva contém alguns componentes que podem aumentar a sensibilidade à insulina, melhorando a capacidade do corpo de lidar com a glucose (o açúcar da uva) e diminuindo os níveis de açúcar no sangue.

FESTIVAL

Apesar dos benefícios, o consumo da fruta no Brasil ainda é limitado. A primavera, ao ampliar a oferta e melhorar a qualidade da produção nacional, representa uma oportunidade para diversificar o cardápio e incorporar alimentos com propriedades funcionais.

Neste contexto, o Grupo Pereira realiza o Festival da Uva em unidades do Fort Atacadista e Comper.

A ação segue até o domingo, 28 de setembro, com variedades selecionadas disponíveis nas lojas. São 10 lojas do Fort Atacadista e 11 lojas do Comper participando da ação.

ARROS COM UVAS VERDES E CHAMPANHE

Ingredientes:

> 1 colher (sopa) de manteiga;

> 1 xícara (chá) de uvas verdes, sem caroço, picadas;

> 2 colheres (sopa) de azeite;

> 2 xícaras (chá) de arroz branco, lavado e escorrido;

> 2 xícaras (chá) de água fervente;

> 300 ml de caldo natural de legumes;

> 1 xícara (chá) de champanhe do tipo seco.

Modo de Preparo:

Em uma frigideira, aqueça a manteiga e coloque as uvas, deixando refogar rapidamente. Reserve;

Em uma panela aqueça o azeite, acrescente o arroz e mexa até ficar seco e brilhante;

Junte a água fervente e o caldo de legumes e misture bem;

Cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por cerca de 10 minutos;

Após este tempo, acrescente o champanhe, mexa delicadamente e deixe cozinhar até secar (aproximadamente 10 minutos);

Acrescente as uvas reservadas, misture delicadamente, tampe a aguarde 3 minutos. Sirva a seguir.

CUCA DE UVA

Ingredientes:

Recheio:

> Meia lata de leite condensado;

> 5 colheres (sopa) de suco de limão;

> 2 xícaras (chá) de uvas escuras (Rubi).

Farofa:

> 1 xícara (chá) de açúcar;

> Meia xícara (chá) de farinha de trigo;

> 2 colheres (sopa) de manteiga;

> Meia colher (chá) de canela em pó.

Massa:

> 1 xícara (chá) de manteiga;

> Meia lata de leite condensado;

> 3 gemas;

> 1 xícara (chá) de leite integral;

> 2 xícaras (chá) e meia de farinha de trigo;

> 1 xícara (chá) de amido de milho;

> 1 colher (sopa) de fermento em pó;

> 1 colher (chá) de canela em pó;

> 3 claras;

> 3 colheres (sopa) de açúcar.

Modo de Preparo:

Recheio:

Em um recipiente, misture o leite condensado, o suco de limão, as uvas e reserve.

Farofa:

Em um recipiente, misture o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga e a canela em pó. Reserve.

Massa: