ALIMENTAÇÃO E SAÚDE

Em estação que favorece as uvas, aprenda a fazer receitas deliciosas utilizando a fruta

Uva se destaca por propriedades nutricionais e entra em pauta com a chegada da primavera; Fruta apresenta propriedades nutricionais associadas à prevenção de doenças e está em alta durante a safra nacional

Da Redação

Da Redação

27/09/2025 - 10h00
Com a chegada da primavera, a oferta de frutas frescas aumenta em diversas regiões do País. Entre elas, a uva se destaca por coincidir com o período de maior qualidade da produção nacional, especialmente nas áreas do Vale do São Francisco e do Rio Grande do Sul.

A estação também marca uma mudança nos hábitos alimentares, com maior procura por alimentos leves e nutritivos.

A Organização Mundial da Saúde recomenda o consumo de cinco porções diárias de frutas, verduras e hortaliças, em pelo menos cinco dias da semana. Para os benefícios nutricionais serem plenamente aproveitados, é necessário variar os tipos de alimentos ingeridos. A repetição de poucas opções não garante o acesso a todos os nutrientes essenciais.

Segundo Thaísa Braz, nutricionista do Grupo Pereira, a uva é uma fruta que contribui com diversos elementos importantes para a saúde. Ela é fonte de potássio, cobre, manganês e vitaminas K, C e do complexo B. Também contém flavonoides como o resveratrol, presente principalmente na casca, que está associado ao controle do colesterol, à prevenção de doenças cardiovasculares e à redução de processos inflamatórios.

Thaísa explica que o resveratrol pode auxiliar na melhora da circulação sanguínea e na proteção contra danos oxidativos, com impacto positivo sobre memória e humor. 

A nutricionista também destaca a presença de vitamina K, que atua na fixação de cálcio nos ossos e pode contribuir para a prevenção da osteoporose.

VITAMINA K

Mesmo com presença significativa de carboidratos, a uva apresenta índice glicêmico considerado baixo a médio, especialmente quando consumida com casca, favorecendo o controle da glicose no sangue e pode auxiliar na prevenção da resistência à insulina.

Outro componente relevante é a vitamina K, que auxilia na fixação de cálcio nos ossos e pode contribuir para a prevenção da osteoporose.

VITAMINA C

Por ter um alto índice de vitamina C cerca de um quarto da dose diária recomendada a cada 100 gramas de uva, ela ajuda a tornar seu sistema imune mais forte, protegendo contra vírus, bactérias e infecções. 

Alguns estudos feitos em laboratório mostram que o extrato de uva protege contra doenças como a gripe, catapora, infecções alimentares e fúngicas.

Rica em antioxidantes e vitamina E, um dos grandes benefícios da uva é justamente a prevenção do envelhecimento.

Enquanto o resveratrol estimula proteínas ligadas à longevidade e um envelhecimento mais lento, a vitamina E ocupa outro papel: manter sua pele com uma aparência mais jovem, bonita e saudável.

A vitamina E protege a pele do estresse oxidativo e participa na absorção do colágeno, que permite uma pele mais firme, saudável e uniforme.

Outros componentes presentes na uva podem ajudar também a prevenir a acne e melhorar a circulação sanguínea no couro cabeludo, ajudando a ter pele e cabelos saudáveis.

ANTI-INFLAMATÓRIO

Com suas propriedades anti-inflamatórias, a uva ajuda a controlar a diabetes, artrite e problemas do coração. 

E, apesar de não parecer a melhor escolha para diabéticos por conter 23 gramas de açúcar por xícara, as uvas possuem um baixo índice glicêmico, ou seja, esse açúcar demora a chegar na corrente sanguínea.

Além disso, a uva contém alguns componentes que podem aumentar a sensibilidade à insulina, melhorando a capacidade do corpo de lidar com a glucose (o açúcar da uva) e diminuindo os níveis de açúcar no sangue.

FESTIVAL

Apesar dos benefícios, o consumo da fruta no Brasil ainda é limitado. A primavera, ao ampliar a oferta e melhorar a qualidade da produção nacional, representa uma oportunidade para diversificar o cardápio e incorporar alimentos com propriedades funcionais.

Neste contexto, o Grupo Pereira realiza o Festival da Uva em unidades do Fort Atacadista e Comper.

A ação segue até o domingo, 28 de setembro, com variedades selecionadas disponíveis nas lojas. São 10 lojas do Fort Atacadista e 11 lojas do Comper participando da ação.

ARROS COM UVAS VERDES E CHAMPANHE

arroz com uva

Ingredientes:

> 1 colher (sopa) de manteiga;
> 1 xícara (chá) de uvas verdes, sem caroço, picadas;
> 2 colheres (sopa) de azeite;
> 2 xícaras (chá) de arroz branco, lavado e escorrido;
> 2 xícaras (chá) de água fervente;
> 300 ml de caldo natural de legumes;
> 1 xícara (chá) de champanhe do tipo seco.

Modo de Preparo:

  • Em uma frigideira, aqueça a manteiga e coloque as uvas, deixando refogar rapidamente. Reserve;
  • Em uma panela aqueça o azeite, acrescente o arroz e mexa até ficar seco e brilhante;
  • Junte a água fervente e o caldo de legumes e misture bem;
  • Cozinhe em fogo médio, com a panela semitampada, por cerca de 10 minutos;
  • Após este tempo, acrescente o champanhe, mexa delicadamente e deixe cozinhar até secar (aproximadamente 10 minutos);
  • Acrescente as uvas reservadas, misture delicadamente, tampe a aguarde 3 minutos. Sirva a seguir.

CUCA DE UVA

cuca de uva

Ingredientes:

Recheio:

> Meia lata de leite condensado;
> 5 colheres (sopa) de suco de limão;
> 2 xícaras (chá) de uvas escuras (Rubi).

Farofa:

> 1 xícara (chá) de açúcar;
> Meia xícara (chá) de farinha de trigo;
> 2 colheres (sopa) de manteiga;
> Meia colher (chá) de canela em pó.

Massa:

> 1 xícara (chá) de manteiga;
> Meia lata de leite condensado;
> 3 gemas;
> 1 xícara (chá) de leite integral;
> 2 xícaras (chá) e meia de farinha de trigo;
> 1 xícara (chá) de amido de milho;
> 1 colher (sopa) de fermento em pó;
> 1 colher (chá) de canela em pó;
> 3 claras;
> 3 colheres (sopa) de açúcar.

Modo de Preparo:

Recheio:

  • Em um recipiente, misture o leite condensado, o suco de limão, as uvas e reserve.

Farofa:

  • Em um recipiente, misture o açúcar, a farinha de trigo, a manteiga e a canela em pó. Reserve.

Massa:

  • Em uma batedeira, bata a manteiga até ficar macia, junte o leite condensado em fio e as gemas;
  • Despeje essa mistura em um recipiente e junte o leite integral;
  • Adicione a farinha de trigo, o amido de milho, o fermento em pó e a canela em pó, peneirados e misture até ficar homogêneo;
  • Incorpore as claras batidas em neve com o açúcar à massa, delicadamente;
  • Despeje em uma assadeira (28 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com açúcar.
  • Coloque o recheio reservado por cima;
  • Em seguida, coloque a farofa sobre o recheio e leve a cuca ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 60 minutos;
  • Deixe esfriar por alguns minutos e sirva.

Diálogo

Dos que sonham em disputar o Senado pelo campo da direita em MS, mais um... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (26)

26/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Cora Coralina - escritora brasileira

Um rosto bonito vai envelhecer e o corpo perfeito vai mudar, mas uma bela alma será sempre uma alma bela”.

Felpuda

Dos que sonham em disputar o Senado pelo campo da direita em MS, mais um pouco deverão sentar-se à beira do caminho, com flores na mão, arrancando pétala por pétala e dizendo “mal me quer, bem me quer”, tal qual o jogo da realidade. O silêncio se abateu sobre as lideranças que deverão fazer a escolha, e está deixando a tchurminha sem dormir. O fato é que uma das vagas estaria desde já comprometida, restando apenas uma para ser destinada a um desses tantos interessados. Quem for o escolhido para disputar a cobiçada cadeira, terá oito anos para “acontecer” em Brasília, participando de votações importantes para o País e, é claro, com todas as mordomias.

Diálogo

Em falta

Em Mato Grosso do Sul 280.736 eleitores ainda não realizaram o cadastramento biométrico, o que representa 14,32% do total, segundo o TRE-MS. Em Campo Grande, são 35.946 pessoas nessa situação, equivalentes a 5,82% do número dos aptos a votarem.

Mais

Tal procedimento poderá ser feito de forma gratuita em qualquer cartório eleitoral ou posto de atendimento. Basta apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência. Em algumas cidades do interior de MS os números de “faltosos” é maior.

DiálogoNidal Abdul e Cassiane Kadri

 

DiálogoLiana Moraes

Água no chopp

Há quem diga que a Secretaria da Casa Civil, cujo titular Eduardo Rocha (MDB) deverá deixar em breve, estaria sendo alvo de articulação de figurinha muito conhecida. Nos bastidores, há quem garanta que haveria uns e outros inconformados com a possibilidade de o cargo ser destinado a algum dos nomes que estão em cogitação. A, digamos, empreitada da pessoa em questão, dizem, vai de encontro ao que deverá ser decidido pelo governador.

Quero

O ex-ministro Carlos Marun colocou sua colher no prato quente das eleições 2026, “sugerindo” seu nome para disputar o Senado. Mas fez uma ressalva: caso a ministra Simone Tebet decida concorrer por São Paulo. Essa sua manifestação indica que o MDB está disposto a tentar “algo mais”, uma vez que vai sair a reboque do grupo PL-PP. O partido tem hoje três deputados estaduais e nenhum federal.

Chapa

Marun e Simone são considerados importantes nos quadros do MDB, porém essa ideia de um deles vir a disputar uma das vagas ao Senado não empolga nem mesmo dentro do partido, segundo se ouve por aí. Os emedebistas caminham para apoiar a reeleição do governador Eduardo Riedel e estão trabalhando pela formação de uma chapa que inclui, além dos atuais três deputados, o ex-governador André Puccinelli.

ANIVERSARIANTES

Lázara Lessonier
Marcelo Antonio Arisi
Mirian Fonseca Ferro
Marcelo Silva Boza
João Roberto Giacomini
Cesar Rezende da Silva
Dahoud Robban
Luiz Renê Goncalves do Amaral
Justina Conche Farina
Marcos Fernando Herradon
Maria José de Oliveira
Sylvio Shojin Fukuchi
Maria Lúcia Barbosa Ribeiro
Bartolomeu Ortega Garcia
Gilson Chacon Marroni
Leandro Gregório
Maria Eva Ferreira Espinosa
Dirceu Júnior Tonietti de Almeida
Elísio de Deus Santos
Mariella Mamede Duarte
Carlos Américo Grubert
Daniela Longo Garcia
Samária Rosa de Souza
Adriana Aquino Ratier
Rosemary Gaúna de Oliveira Medeiros
Pamella Rodrigues Vieira
Francisco Silva de Freitas
Ana Soledade Alcova Campos
Aparecido Alves das Neves
Marcela Correa Peixoto de Azevedo
Teldo Kasper Filho
Sandra Marques Fernandes
Fénelon Rafael Pires
Wilson Girão
Gilberto Coelho Ferreira
Nadir Pereira Borges
Gilvan Guilherme Carvalho
Emile El Saddi
Jucileide Flôres Baldo
Lair Paes Camargo
Marlei Biazetto
Fabiane Biazetto
Fabricia Biazetto
Nilson Gomes Azambuja
Regina Maria Rondon
Leide Célia Ottoni Nunes Toniasso
Marcelo Borges
Dirce Arakaki
Carmem Oliveira
João Carlos de Andrade
Dauth de Almeida Filho
Nadia Daniani Guenka
Vilma Hebeler Lopes
José Celso Garcez
Ana Maria dos Passos Azevedo
Eliane Teixeira Ramos
Marília Rocha Franco Lopes
Enildo Nantes Martins
Ramona Garcia da Silveira
Tânia Mara Elias
Eliana de Carvalho Vieira
Tânia Espíndola
Mário Jorge Duarte
Maique de Oliveira
Juvenal Mota Rodrigues
Aristeu Pereira Patrocinio
Carlos Augusto Molina
Dalila Bárbara Suffiatti Frozza
Cipriano Santos Lopes
Danilo Monte Negro
Nair Neres da Costa Leite
Jeferson Rodrigues Pinheiro
Regina Maria Horta Barbosa de Oliveira
Adilce Viegas de Araújo
Gisele Gomes Coutinho
Lucas Teodoro Siqueira de Jesus
Cintia Fukuchi Soken
Silvania Reani Rodrigues de Carvalho
José Cleide Vargas
Ângela Maria Gavira Lahoud
Francisco Vieira de Castro Neto
Neuza Feico Kikuchi Kaneki
Waldyr Ribeiro Soares
Edmar Fernando de Figueiredo Cruz
Francisca Tércia Taveira
Ana Picolini do Prado Gouvêa
Laissa Fernanda Loureiro
Jorge Luiz Arguello
Atos Pessatto
Meline Paludetto Pazian
Antônio Marcos Moura Delmondes
Cristiane Bukalil de Matos Coelho
Thays Freitas de Andrade
Daniela Wagner
Diego Goulart Wyder Herradon
Maria José Nunes Franco
Gilmar Miguel Bottan
Juliana Duarte Lucas Facincani
Giuliano Corradi Astolfi
Beatriz Bernadete Gusso
Gelvânia Estigarribia Marques
Aline Joana Linhares Gurski
Leonardo de Pina Bulhões Di Giorgio
Juliano da Cunha Miranda
Cleberson Wainner Poli Silva
Otília Kreutzer Brito

ARTIGO

Capoeira, diáspora afro-atlântica e horizonte olímpico: uma proposta antropológica

Este texto examina a capoeira como expressão afro-diaspórica de alcance global, articulando sua condição de patrimônio cultural imaterial, sua crescente profissionalização no Brasil

25/09/2025 10h30

FOTO: Reprodução

FOTO: Reprodução

A capoeira, inscrita pela Unesco em 2014 na Lista Representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade, constitui uma síntese singular de luta, dança, música e ritual, forjada por africanos e seus descendentes no Brasil urbano do século 18 e 19. Estima-se que hoje reúna cerca de 8 milhões de praticantes no mundo, com aproximadamente 6 milhões no Brasil, e presença em mais de 150 países (Melo 2023). Trata-se, portanto, de um dos mais potentes fenômenos culturais afrodiaspóricos em circulação global.

Venho insistindo, tanto em artigos publicados em grandes veículos de mídia, como “Os Ventos Sopram em Dialeto”, publicado em 12 de abril deste ano na Folha de S. Paulo, quanto em obras de caráter ensaístico-literário, como “O Ofício do Vento - Sonetos sobre Cultura e Poder” (Mastrobuono, 2025, Editora Pinard), que a capoeira deve ser reconhecida não apenas como patrimônio, mas também como modalidade esportiva a ser incluída no programa olímpico, à semelhança de práticas culturais transformadas em esporte como o skate, o breaking e o surfe. Não se trata apenas de esporte: trata-se de afirmar a herança africana na modernidade global, transformando memória de resistência em linguagem universal de inclusão.

Pesquisas etnográficas (Desch-Obi 2008; Assunção, 2005) têm demonstrado as continuidades entre a capoeira e o engolo, jogo angolano caracterizado por inversões, chutes e esquivas acrobáticas. 
A presença de arcos musicais africanos, como o hungu/mbulumbumba, estreitamente aparentados ao berimbau brasileiro (Stone 2010), reforça a ponte Angola-Bahia na formação musical e rítmica da capoeira. 

Essa herança foi reapropriada discursivamente por mestres como Vicente Ferreira Pastinha, que resgatou a designação “capoeira angola” e estabeleceu uma narrativa identitária de filiação africana.
No plano antropológico, a roda de capoeira constitui uma cosmologia performática: círculo como microcosmo social, inversões corporais como metáforas de travessia ontológica, cantos como pedagogia e memória coletiva. Essa dimensão conecta-se àquilo que denominei, em outra ocasião, de “ventos que sopram em dialeto” (Mastrobuono, 2025), indicando a ressonância transnacional de uma linguagem cultural que transcende fronteiras.

Cabe recordar, no entanto, que a capoeira, antes de se tornar símbolo nacional e patrimônio da humanidade, foi criminalizada pela legislação republicana. O Código Penal de 1890, em seu artigo 402, estabelecia que “fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal conhecidos pela denominação capoeiragem” constituía crime punido com prisão. 

Os artigos 403 e 404 previam penas agravadas, inclusive para estrangeiros, que poderiam ser deportados em caso de reincidência. Esta história de repressão é eloquente: o que foi perseguido como subversivo hoje se reconhece como expressão legítima da identidade brasileira. 

Na perspectiva antropológica, a passagem da criminalização ao reconhecimento patrimonial revela um processo de ressignificação cultural, no qual práticas corporais marginalizadas tornam-se parte central do repertório simbólico da nação.

Outro aspecto decisivo é a força da capoeira como difusora da língua portuguesa brasileira no mundo. Para jogar capoeira é necessário aprender cantigas tradicionais de roda, muitas delas transmitidas oralmente em português, além do vocabulário ritual da prática (ginga, ladainha, corrido, au, negativa, mandinga).

Além disso, o berimbau, instrumento central da roda, exige domínio não apenas musical, mas também linguístico, já que organiza os toques e os comandos da roda em português. 

Nesse sentido, a capoeira é uma das mais eficazes ferramentas de soft power cultural brasileiro, pois milhares de praticantes no exterior aprendem fragmentos da língua, da música e da cosmologia afro-brasileira por meio da prática corporal. Trata-se de um exemplo claro de como uma tradição da diáspora africana se transformou em dispositivo de diplomacia cultural global.

O Projeto de Lei 3.640/2020, aprovado em caráter conclusivo na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados (abril deste ano) e atualmente em tramitação no Senado, estabelece o reconhecimento legal da profissão de Mestre de Capoeira no Brasil, definindo competências específicas e vinculando a atividade à Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Já existem códigos correlatos, como o 3771-20 (atleta de luta), que permitem a formalização parcial. 

Com a sanção da lei, abrir-se-á a possibilidade de contratos formais, direitos previdenciários e carteiras profissionais que, além de regularizar a prática no Brasil, podem servir de documentos hábeis de portabilidade em acordos internacionais. No âmbito regional, o Acordo de Residência do Mercosul (2002) já garante a nacionais dos Estados Parte/Associados o direito de trabalhar e residir em países do bloco. 
Um passo adicional seria a celebração de Acordos de Reconhecimento Mútuo (MRAs) entre federações nacionais de capoeira, estabelecendo níveis, carga horária, currículos e carteiras interoperáveis, de modo a facilitar a mobilidade laboral de mestres e instrutores na região.

Para que a capoeira seja reconhecida como modalidade esportiva pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), é necessário cumprir requisitos formais: existência de uma Federação Internacional (IF) com governança sólida, transparência e representatividade global; adoção do Código Mundial Antidopagem (WADA); circuito competitivo internacional, com ranking, categorias e árbitros certificados; e programas de inclusão de gênero e juventude, alinhados às diretrizes olímpicas (IOC – 2021). Atualmente, existem entidades internacionais (World Capoeira Federation; International Capoeira Federation) que buscam esse reconhecimento, mas ainda sem status oficial perante o COI. Um roadmap realista inclui padronização técnica (livro de regras, arbitragem, categorias); adesão a jogos multiesportivos regionais e aos Jogos Mundiais; criação de observatórios estatísticos para mensuração de praticantes e clubes; e apresentação de candidatura a uma futura edição olímpica, preferencialmente em contextos com apelo cultural afrodiaspórico.

Enquanto pós-doutor em Antropologia Social e Presidente do Memorial da América Latina, instituição que dialoga com 22 corpos consulares da região, defendo que a consolidação internacional da capoeira deve passar por um gesto diplomático de alto alcance simbólico: a articulação de um Seminário Internacional Brasil–Angola–Mercosul sobre Capoeira e Patrimônio Afro-Atlântico, envolvendo o governo de Angola, mestres, federações e organismos multilaterais. Tal seminário poderia produzir uma Declaração Conjunta Brasil–Angola, a ser encaminhada ao COI, à Unesco e a organismos regionais, propondo a formação de uma Confederação Internacional de Capoeira com base afro-atlântica. Esse passo estratégico reforçaria a legitimidade da capoeira como expressão afrodiaspórica e abriria caminho para sua futura inclusão na agenda olímpica.

A capoeira é, ao mesmo tempo, patrimônio imaterial, linguagem afrodiaspórica, vetor da língua portuguesa e prática esportiva de alcance mundial. Sua consolidação como profissão regulamentada no Brasil e sua projeção como modalidade olímpica dependem de articulação entre pesquisa antropológica, políticas culturais e diplomacia internacional. 

Ao propor a aproximação entre Brasil, Angola e Mercosul, reafirmo que a capoeira é não apenas um jogo ou uma luta, mas uma epistemologia corporal da diáspora, cuja inscrição no movimento olímpico representaria um ato de justiça histórica e de reconhecimento global.

*Pós-doutor em Antropologia e presidente da Fundação Memorial da América Latina

