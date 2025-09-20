Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em fim de semana de festival, veja receitas para preparar um bom churrasco

Inspirado pelas tendências e técnicas do Festival Internacional da Carne, veja dicas e receita para reproduzir o sabor premium do evento no conforto do seu lar

Mariana Piell

Mariana Piell

20/09/2025 - 10h30
Campo Grande respira carne neste fim de semana. Com a realização do Festival Internacional da Carne, que reúne chefs, assadores e apaixonados por churrasco no Parque de Exposições Laucídio Coelho, muita gente saiu inspirada a levar o sabor e a qualidade do evento para dentro de casa.

Mas como replicar aquela experiência profissional no quintal, na varanda ou até mesmo na cozinha do apartamento? A boa notícia é que, com algumas dicas práticas e receitas simples, é possível preparar um churrasco digno de chef sem sair de casa.

ESCOLHA DA CARNE

O primeiro passo é selecionar cortes de qualidade. Prefira carnes com boa procedência, de açougues ou mercados confiáveis. A picanha continua como a queridinha dos brasileiros, mas o churrasco pode ir muito além: fraldinha, bife ancho, costela, contra-filé e até cortes menos tradicionais, como shoulder steak e flat iron, podem surpreender pelo sabor e maciez.

Uma dica é pedir ao açougueiro para cortar a peça de forma uniforme, o que garante o ponto correto no preparo. Se for assar em churrasqueira elétrica ou a gás, cortes menores e bifes finos facilitam o cozimento.

MENOS É MAIS

A carne precisa brilhar. Por isso, o sal grosso é suficiente para a maioria dos cortes bovinos. Para variar, use pimenta-do-reino moída na hora ou finalize com manteiga de ervas depois de retirar a carne do fogo.

Para cortes de frango ou suíno, marinadas são ótimas aliadas. Uma sugestão simples é misturar suco de limão, alho amassado, azeite, sal e ervas como tomilho ou alecrim. Deixe a carne descansar por pelo menos duas horas antes de assar.

ACOMPANHAMENTOS

O churrasco caseiro pode ganhar charme com acompanhamentos bem pensados. Aqui vão algumas sugestões para surpreender os convidados:

  1. Pão de alho artesanal: misture 100 g de manteiga em temperatura ambiente, 3 dentes de alho amassados, salsinha picada e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Espalhe sobre pães cortados ao meio e leve à grelha até dourar. 
  2. Chimichurri caseiro: pique bem 1 xícara (chá) de salsinha, 1 colher de sopa de orégano seco, 2 dentes de alho, 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes, e misture com ½ xícara (chá) de azeite e 3 colheres de sopa de vinagre de vinho. Sirva sobre carnes já prontas.
  3. Legumes na brasa: corte abobrinha, berinjela e pimentões em fatias grossas, tempere com azeite, sal e alecrim. Grelhe até ficarem macios e levemente tostados.
  4. Mandioca cozida com manteiga de garrafa: cozinhe a mandioca até ficar bem macia, escorra e finalize com manteiga de garrafa aquecida e sal a gosto.
  5. Farofa de banana-da-terra: doure 2 bananas-da-terra em cubos na manteiga. Adicione ½ xícara (chá) de bacon em cubos, 1 xícara (chá) de farinha de mandioca e salsinha.

SEM CHURRASQUEIRA?

Para quem mora em apartamento ou não tem churrasqueira, as frigideiras de ferro fundido e as chapas são ótimas alternativas. 
Elas permitem selar bem a carne, criando aquela crosta saborosa por fora e mantendo a suculência por dentro.
Outra opção são as churrasqueiras elétricas ou grills, que simulam o efeito da brasa.

EXPERIÊNCIA COMPLETA

Além das receitas, uma boa experiência de churrasco envolve música, conversa e um ambiente acolhedor. 

Invista em uma mesa bem arrumada, mantenha bebidas geladas à disposição e prepare os acompanhamentos antes para poder aproveitar o momento com os convidados.

Para fechar com chave de ouro, sirva uma sobremesa simples, como abacaxi grelhado com canela ou sorvete com calda de doce de leite, combinações que agradam adultos e crianças.

Com criatividade e planejamento, é possível transformar qualquer fim de semana em uma celebração digna do Festival Internacional da Carne.

FESTIVAL INTERNACIONAL DA CARNE

Com mais de 200 assadores distribuídos em 30 estações gourmet, o festival apresenta carnes defumadas, grelhadas, cortes nobres, costela, linguiças, carnes exóticas e doces. Além disso, conta ainda com uma programação repleta de shows e oficinas.

PICANHA COM CROSTA DE ALHO E ERVAS

picanha com crosta de alho

Ingredientes:

> 1 peça de picanha (1,5 kg) com capa de gordura >4 dentes de alho amassados
> 2 colheres (sopa) de alecrim fresco picado
> Sal grosso a gosto
> Azeite para regar 

Modo de preparo:

> Faça incisões na capa de gordura em formato de diamante. 
> Misture o alho e o alecrim com azeite até formar uma pasta. Espalhe sobre a gordura.
> Salgue generosamente com sal grosso.
> Grelhe com a gordura para baixo primeiro, em brasa média, por 15 minutos. Vire e asse por mais 10 minutos do outro lado. 
> Use o termômetro: retire ao atingir 52°C. >Deixe descansar 10 minutos antes de fatiar. 

Dica do Chef: Sirva com farofa de banana-da-terra e molho de chimichurri cremoso.

Diálogo

Duas figurinhas muito conhecidas estão sendo classificadas, ironicamente no...Leia na coluna de hoje

Confira a coluna da Diálogo desta sexta-feira (19)

19/09/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Lya Luft - escritora brasileira

"Que a gente possa ser mais irmão, mais amigo,
mais filho e mais pai ou mãe, mais humano,
mais simples, mais desejoso de ser e fazer feliz”.

FELPUDA

Duas figurinhas muito conhecidas estão sendo classificadas, ironicamente nos meios políticos, como da “direita do Lula”, enquanto seu colega, da “esquerda do Bolsonaro”. A dupla, embora de ideologias diferentes, que não se misturam como água e óleo, andam “trocando passes” e sendo olhada com desconfiança pelos partidos que representa. Os comentários são de que só faltam trocarem de camisetas, tal como jogadores em fim de partidas de futebol, com um entregando a peça de cor verde-amarela e o outro devolvendo a gentileza com a vestimenta vermelha e com uma estrelinha estilizada. Afe!

Diálogo

“Missão”

Mal se filiou ao PT,  Fábio Trad já está até fazendo sugestões e oferecendo espaços no partido, o que significa que poderá realmente vir a disputar o governo de MS e não uma cadeira na Câmara Federal.

Mais

Comentários são de que, desde o início, os seus olhos estariam voltados para o patamar mais alto da disputa de 2026 e que, depois  de fazer “charminho”, decidiu aceitar a “missão”. É esperar para ver.

DiálogoAdriana Mariano Panassolo e Cesar Scheid Panassolo - Foto /Arquivo Pessoal

 

DiálogoNádia Bana Povh e Miguel Povh Filho, que comemoram bodas de Âmbar (62 anos de casamento), no domingo -  Foto / Arquivo Pessoal

QUEBRA-CABEÇA

O futuro comandante do PL em MS, ex-governador Azambuja, terá dificuldades de ter apenas três chapas de partidos para apoiar Riedel à reeleição, como deseja. Além dos liberais, do ProgressistaUnião Brasil e PSDB, terá que conduzir os entendimentos com  o MDB, o Republicanos, o PSD e o PSB, que não podem ser ignorados. Mas isso pode ser conversado agora para ser definido em 2026. Como diz o antigo ditado: “O assovio é o início da cantiga”.

FUNÇÃO

Quem assumiu a coordenação da bancada Federal de MS foi o deputado Dagoberto Nogueira (PSDB). Até então, quem estava nesta função era a senadora Soraya Thronicke (Podemos). O tucano será responsável por ações que envolvam os demais parlamentares na atuação com os ministérios do governo Federal. A bancada é formada por três senadores e oito deputados Federais, representantes de partidos como o PP, PSD, Podemos, PL, PT e PSDB.

PLACAR

De Mato Grosso do Sul, cinco parlamentares Federais votaram a favor e três contra a proposta  de urgência para o projeto de anistia, na sessão do último dia 17, na Câmara dos Deputados. Como não poderia deixar de ser, Vander Loubet e Camila Jara (PT), assim como o tucano Geraldo Resende foram contrários à proposta. Votaram a favor Beto Pereira e Dagoberto Nogueira, ambos do PSDB, Marcos Pollon e Rodolfo Nogueira, do PL, e Luiz Ovando, do Progressistas.

ANIVERSARIANTES

Isabel Ferreira  
Henrique da Silva Lima  
Alessandra Laura de Matos Sousa  
Flávio Eduardo Buainain  
Camila Santos Belchior de Barros  
Regiane Peixoto Albuquerque Schunemann  
Fabiano Ramires  
Jorge José de Souza  
Maria das Dores Cerqueira Costa  
Dr. Seinei Inamine  
Waldir Motti  
Humberto Lapa Ferri  
Deila Lúcia Garcia de Rezende Rocha  
Izabel Ferreira  
Roberto Trevisan da Silva  
Sandro Luis Fracaro  
Gillyard Pietro Both Palermo  
Getúlio Furtado Barbosa  
Reynaldo de Arruda  
Maria Magali Calipso  
Dr. Lairson Ruy Palermo  
Dra. Dulce Regina dos Santos Pedrossian  
Adhemar Portocarrero Naveira  
Celso Panoff Philbois  
Jennifer Guimarães Leal  
Ricardo Fortes Corrêa Meyer  
Maria Aparecida Melo  
Alberto Jorge de Oliveira  
Adenilson Pereira Camargo  
Paulo Roberto Barbosa Évora  
Antonio Vicente Queiroz Filho  
Waldemar Barbosa da Silva  
Oneide Benevides Rocha  
Maria Célia Medeiros Rocha  
Flávia Marcon  
Rafael Maikon Torres de Noronha  
Dário Nantes  
Waldemar de Souza  
Dauth Pinto de Almeida  
Lúcio Pereira de Souza  
Waine Bernardes Fonseca  
Nadir Gomes Esteche  
Jardelino Ramos e Silva  
Maria Goretti Dal Bosco  
Christiane Bilo  
Eikiti Tomi  
Dr. Marcelo Alfredo Salum  
Florivaldo Rodrigues Furtado  
Rosilda Silva Bini  
Émerson Gonçalo Pereira Filho  
Ana Maria Guimarães Ávila  
Carlos Eduardo Abdo Villalba  
Joaci Corrêa de Mello  
José Roberto Tôrres  
Joao Bosco Dias de Moraes  
Carla Cristina Rezende  
Maria Aparecida Pereira  
Itacir Pedro Passaia  
Nadir Sugui Matsubara  
Regina Lúcia Pereira Alle Hollender  
Carlos Eduardo Nogueira Oliveira  
Aline Akiko Malheiros Kawai  
Alexandre da Silva Geraldo  
Luzia Auxiliadora de Oliveira Souza  
Alexandre Martins Cavalcante dos Santos  
Cassio Guilherme Bonilha Tecchio  
João Bosco Gonçalves Pimenta  
Jorge Sampaio  
Wilson Felix de Souza  
Vagner Bogado de Oliveira  
Amanda Souza Hoscher  
Antonio Franco da Rocha Junior  
Diogo Sant’Ana Salvadori  
Eudo Ambrosio Caldeira  
Jefferson Dobes  
Fabrícia Daniela Calvis Moraes  
Odir Garcia de Freitas  
Felipe Ferrari Marcolin  
Camila Estela Hanna  
Carlos Alberto Gath  
Sigfrit Metz  
Márcia Matsico Tibana  
Marina Rodrigues de Oliveira  
Gisele Gutierrez de Oliveira  
José Renato Bueno  
Leandro Alcides de Moura  
Manoel Laurindo dos Santos Neto  
Juliana Fernandes Bianchi  
Renilda Ota Miyasato  
Luiz Carlos Giovanini  
Suellen Leão Palaoro  
Faissal Barakat  
Walter Bortoleto  
Juliana Oliveira Dias Corrêa  
Mirlla Fonseca da Costa  
Regilson de Macedo Luz  
Thamara do Prado Silva  
Valeska Pagani Quadros Pavel  
Wisley Rodrigues dos Santos  
Marilza Maciel de Almeida  
Carlos Augusto Monteiro  
Maria Emília Gonzaga Nunes  
Lucila Rocha de Oliveira  
Olívia Pereira Leal  
Tahiane Assis de Souza  
Ana Carolina de Lima  
Alceu Lopes Barbosa  
Bárbara Sampaio Antunes

Colaborou Tatyane Gameiro

MÚSICA

Ju Souc Trio: brasilidades e protagonismo feminino

De setembro a novembro, Ju Souc Trio percorre quatro cidades (Campo Grande, Naviraí, Ponta Porã e Aquidauana), levando a arte como ferramenta de combate à misoginia

18/09/2025 11h00

Compartilhar

Divulgação/EvandroSudre

Continue Lendo...

Na próxima semana, no dia 23 de setembro, às 19h30min, no Teatro Glauce Rocha, na Capital, será realizado o show de estreia do projeto Ju Souc Trio, que vai circular por quatro cidades (Campo Grande, Ponta Porã, Naviraí e Aquidauana) de Mato Grosso do Sul.

A proposta do trabalho é levar música autoral, brasilidades e um forte viés de consciência social. Os shows são gratuitos, com classificação livre. Informações sobre o projeto pelo Instagram @jusouc.music.

Produzido e liderado pela compositora e multi-instrumentista Ju Souc, o trio é formado ainda por Márcio Alves de Jesus (percussão) e Willian Ferreira (baixo). O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do Ministério da Cultura (Minc) e do governo federal, por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), da Setesc e do governo do Estado.

Nos palcos, Ju Souc apresenta canções autorais ao lado do trio e também em formato looping (gravação e execução em tempo real), demonstrando seu potencial artístico ao explorar piano, violão, guitarra e bateria. Mais que apresentações musicais, a iniciativa assume uma pauta importante: a cultura como ferramenta de combate à misoginia, de promoção da visibilidade das mulheres e de disseminação de reflexões sociais urgentes.

No município de Aquidauana, a data e local do show estão sendo definidos pela produção do projeto e, em breve, serão divulgados.

Vozes que ecoam

Segundo Rozana Valentim de Godoi, diretora de Popularização da Ciência na UFMS, receber o projeto no Teatro Glauce Rocha é também abrir espaço para reflexão social.

“Receber esse show no Teatro Glauce Rocha, dentro do Festival Mais Cultura, é promover muito mais do que música – é criar espaço de reflexão. Num estado em que ainda há tanta violência contra as mulheres, unir arte, palco acadêmico e música é provocar mudança. O público sai não só emocionado, mas refletindo sobre o papel da mulher na nossa sociedade”.

Amigo da artista e integrante do trio, o percussionista Márcio Alves ressalta a liderança artística de Ju Souc e o engajamento do trabalho. “O que me motivou foi o compromisso da Ju com a nossa música – com verdade, humildade e respeito. É um privilégio tocar sob a direção de uma artista que não se intimida diante de preconceitos, que valoriza cada nota como parte de algo maior”.

Na visão do professor Marco Antônio Costa, diretor do campus da UFMS em Naviraí, a circulação cultural fora da capital tem papel crucial de descentralizar a arte e promover pautas essenciais.

“Aqui no interior, a arte vai além de espetáculo: cria pertencimento. Trazer esse show para Naviraí significa também descentralizar a cultura, mostrar que é possível viver cultura diversificada longe dos grandes centros. É alimentar alma, pensamento e consciência”.

Arte não tem regras

Já para Ju Souc, idealizadora e protagonista do projeto, a proposta é apresentar música sem fronteiras e com responsabilidade social.

“Levar ao público a verdadeira história musical. Que a música não tem limites, que a arte não tem regras, o que existe, sim, é a responsabilidade social com o trabalho desenvolvido”, afirma a artista que adianta ao público seu propósito de “levar canções autorais que desmistificam paradigmas da música sul-mato-grossense. O show é leve e intenso ao mesmo tempo. Três pessoas, vários instrumentos no palco. Haverá piano, violão, guitarra, bateria e voz. De clássicos a composições inéditas. Será dividido em três partes, com uma participação especial surpresa no fim”.

Bastidores

Apesar do tom de celebração musical, o projeto também chama atenção para a dura realidade em que se insere Mato Grosso do Sul. Isso porque ele segue entre os estados com os maiores índices de feminicídio no País.

De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgado este ano, MS tem a segunda maior taxa nacional de violência contra a mulher, conforme taxas registradas em 2024, perdendo apenas para Mato Grosso.

Para se ter uma ideia, só até este mês de setembro, já foram registradas 27 mulheres vítimas de feminicídio, conforme publicado no site Monitor de Violência Contra a Mulher, do governo do Estado.

“É nesse contexto que iniciativas culturais como o Ju Souc Trio ganham ainda mais relevância, promovendo voz, empoderamento e reflexão por meio da arte”, conclui a professora da UFMS, Rozana Valentim.

Serviço

Projeto Ju Souc Trio – Shows

• Campo Grande – 23 de setembro, às 19h30min – Teatro Glauce Rocha (UFMS).
• Naviraí – 2 de outubro, às 21h – Campus UFMS.
• Ponta Porã – 3 de outubro, às 19h30min – Fronteira Criativa.

