Em fim de semana de festival, veja receitas para preparar um bom churrasco

Campo Grande respira carne neste fim de semana. Com a realização do Festival Internacional da Carne, que reúne chefs, assadores e apaixonados por churrasco no Parque de Exposições Laucídio Coelho, muita gente saiu inspirada a levar o sabor e a qualidade do evento para dentro de casa.
Mas como replicar aquela experiência profissional no quintal, na varanda ou até mesmo na cozinha do apartamento? A boa notícia é que, com algumas dicas práticas e receitas simples, é possível preparar um churrasco digno de chef sem sair de casa.
ESCOLHA DA CARNE
O primeiro passo é selecionar cortes de qualidade. Prefira carnes com boa procedência, de açougues ou mercados confiáveis. A picanha continua como a queridinha dos brasileiros, mas o churrasco pode ir muito além: fraldinha, bife ancho, costela, contra-filé e até cortes menos tradicionais, como shoulder steak e flat iron, podem surpreender pelo sabor e maciez.
Uma dica é pedir ao açougueiro para cortar a peça de forma uniforme, o que garante o ponto correto no preparo. Se for assar em churrasqueira elétrica ou a gás, cortes menores e bifes finos facilitam o cozimento.
MENOS É MAIS
A carne precisa brilhar. Por isso, o sal grosso é suficiente para a maioria dos cortes bovinos. Para variar, use pimenta-do-reino moída na hora ou finalize com manteiga de ervas depois de retirar a carne do fogo.
Para cortes de frango ou suíno, marinadas são ótimas aliadas. Uma sugestão simples é misturar suco de limão, alho amassado, azeite, sal e ervas como tomilho ou alecrim. Deixe a carne descansar por pelo menos duas horas antes de assar.
ACOMPANHAMENTOS
O churrasco caseiro pode ganhar charme com acompanhamentos bem pensados. Aqui vão algumas sugestões para surpreender os convidados:
- Pão de alho artesanal: misture 100 g de manteiga em temperatura ambiente, 3 dentes de alho amassados, salsinha picada e 2 colheres de sopa de queijo parmesão ralado. Espalhe sobre pães cortados ao meio e leve à grelha até dourar.
- Chimichurri caseiro: pique bem 1 xícara (chá) de salsinha, 1 colher de sopa de orégano seco, 2 dentes de alho, 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes, e misture com ½ xícara (chá) de azeite e 3 colheres de sopa de vinagre de vinho. Sirva sobre carnes já prontas.
- Legumes na brasa: corte abobrinha, berinjela e pimentões em fatias grossas, tempere com azeite, sal e alecrim. Grelhe até ficarem macios e levemente tostados.
- Mandioca cozida com manteiga de garrafa: cozinhe a mandioca até ficar bem macia, escorra e finalize com manteiga de garrafa aquecida e sal a gosto.
- Farofa de banana-da-terra: doure 2 bananas-da-terra em cubos na manteiga. Adicione ½ xícara (chá) de bacon em cubos, 1 xícara (chá) de farinha de mandioca e salsinha.
SEM CHURRASQUEIRA?
Para quem mora em apartamento ou não tem churrasqueira, as frigideiras de ferro fundido e as chapas são ótimas alternativas.
Elas permitem selar bem a carne, criando aquela crosta saborosa por fora e mantendo a suculência por dentro.
Outra opção são as churrasqueiras elétricas ou grills, que simulam o efeito da brasa.
EXPERIÊNCIA COMPLETA
Além das receitas, uma boa experiência de churrasco envolve música, conversa e um ambiente acolhedor.
Invista em uma mesa bem arrumada, mantenha bebidas geladas à disposição e prepare os acompanhamentos antes para poder aproveitar o momento com os convidados.
Para fechar com chave de ouro, sirva uma sobremesa simples, como abacaxi grelhado com canela ou sorvete com calda de doce de leite, combinações que agradam adultos e crianças.
Com criatividade e planejamento, é possível transformar qualquer fim de semana em uma celebração digna do Festival Internacional da Carne.
FESTIVAL INTERNACIONAL DA CARNE
Com mais de 200 assadores distribuídos em 30 estações gourmet, o festival apresenta carnes defumadas, grelhadas, cortes nobres, costela, linguiças, carnes exóticas e doces. Além disso, conta ainda com uma programação repleta de shows e oficinas.
PICANHA COM CROSTA DE ALHO E ERVAS
Ingredientes:
> 1 peça de picanha (1,5 kg) com capa de gordura >4 dentes de alho amassados
> 2 colheres (sopa) de alecrim fresco picado
> Sal grosso a gosto
> Azeite para regar
Modo de preparo:
> Faça incisões na capa de gordura em formato de diamante.
> Misture o alho e o alecrim com azeite até formar uma pasta. Espalhe sobre a gordura.
> Salgue generosamente com sal grosso.
> Grelhe com a gordura para baixo primeiro, em brasa média, por 15 minutos. Vire e asse por mais 10 minutos do outro lado.
> Use o termômetro: retire ao atingir 52°C. >Deixe descansar 10 minutos antes de fatiar.
Dica do Chef: Sirva com farofa de banana-da-terra e molho de chimichurri cremoso.