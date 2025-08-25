Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em média, 120 mil pessoas passaram pelo Festival de Inverno de Bonito neste ano

O levantamento do Governo do Estado apontou que passaram pelo festival uma média de 24 mil pessoas por dia de evento, movimentando a economia em R$23 milhões

Karina Varjão

Karina Varjão

25/08/2025 - 18h05
Durante os cinco dias de comemoração do Festival de Bonito 2025, o evento reuniu um público estimado em 120 mil pessoas, de acordo com os dados do Governo de Mato Grosso do Sul. 

Em média, a cada dia, circularam cerca de 24 mil pessoas na cidade e entre os ambientes do evento, confirmando que o Festival é um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste. 

Entre shows, oficinas, estandes, feiras e demais ações culturais, a programação trouxe nomes consagrados para shows, como Elba Ramalho, Maestro Spok, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago. Oficinas de capoeira, literatura, dança, moda, cultura geek, artes visuais, teatro, além de apresentações infantis e feiras de artesanato completaram a experiência. 

Além destes, o festival abriu espaço para públicos de todas as idades. O Festival Bonitinho trouxe uma programação voltada para as crianças e famílias, com atividades lúdicas, oficinas e espetáculos infantis. 

Já o projeto Catedral Erudita, levou música clássica e o estilo chorinho para igrejas da cidade, trazendo uma aproximação da música erudita para a comunidade. 

O sucesso da edição de 2025 do Festival pode ser vista no balanço final em números. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o evento atraiu visitantes que permaneceram na cidade por três dias, em média, com um gasto diário de R$387 por pessoa. 

O impacto na economia de Bonito chegou a R$23,22 milhões, com o movimento em hotéis, restaurantes, bares, lojas, transportes e serviços. Os hotéis foram 100% ocupados, restaurantes registraram crescimento de até 80% nas vendas e, no comércio, o aumento nas vendas foi de até 70% durante os dias do evento. 

“Mais do que um evento cultural, o FIB é uma política pública que promove desenvolvimento regional, gera renda e inclusão. Ele se conecta com os quatro pilares que guiam Mato Grosso do Sul: um Estado próspero, verde, digital e inclusivo. Fechamos esta edição com orgulho de ver a cultura transformando a vida das pessoas”, afirmou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda. 

Um exemplo do sucesso em vendas durante o festival é o da comerciante Maria Antônia da Silva, de 38 anos. 

“Tenho uma pequena loja de artesanato e o Festival muda tudo. Além do movimento, traz alegria e orgulho de morar aqui. É a prova de que a cultura também alimenta nossa economia”, contou, afirmando que suas vendas dobraram durante o evento. 

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, celebrou a parceria e o fortalecimento da cidade como destino. “O Festival coloca Bonito em evidência no Brasil inteiro. Mostra nossas belezas, movimenta a economia e dá oportunidade para a população viver experiências culturais inesquecíveis. A cidade agradece ao Governo do Estado pela realização e à Fundação de Cultura por esse trabalho de excelência”, disse.

O Festival também mostrou que a inclusão e a sustentabilidade são pilares da celebração. Foram mais de 25 atividades com intérpretes de Libras, artistas com deficiência em destaque na programação, ações de Carbono Neutro e Lixo conduzidas pela Ciclo Azul, bem como o passaporte cultural, que estimulou a visita a pontos históricos da cidade. 

FIB 2025

O Festival de Inverno de Bonito(FIB) é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito.

Durante cinco dias, Bonito é palco de apresentações de música, dança, teatro, literatura, moda, artes visuais e gastronomia. Os quatro palcos principais: Sol, Águas, Futuro e Lua, recebem artistas regionais e nacionais.

O festival reafirma ainda valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.

O PP está "bonito na foto", com a chegada às suas hostes do governador... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (25)

25/08/2025 00h02

Compartilhar

Continue Lendo...

Cristovão Tezza - escritor brasileiro

"Há como que um processo de emburrecimento geral, em que Estados funcionam irracionais como pessoas e pessoas agem com a racionalidade de Estados”.

Felpuda

O PP está “bonito na foto”, com a chegada às suas hostes do governador Eduardo Riedel. Com esse novo integrante de peso, a orquestra política Progressistas estará afinadíssima para se apresentar no palco das eleições de 2026. Como maestros e maestrina estarão Riedel, a senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias e o líder do governo, deputado Londres Machado. Nos instrumentos, para abrilhantar a performance da sigla, 17 prefeitos, 22 vice-prefeitos e 150 vereadores. Todos bastante empenhados, objetivando conquistar a plateia formada pelo distinto eleitorado. É esperar para conferir.

Juntas

A federação PP-União Brasil foi oficializada e trabalhará para a reeleição do governador Eduardo Riedel. Em Mato Grosso do Sul, a senadora Tereza Cristina, do Progressistas, será a presidente e terá como vice a ex-deputada federal Rose Modesto, do União Brasil.

Mais

Pelas regras eleitorais, essa formação terá vigência mínima de quatro anos. Vale lembrar, porém, que cada partido continuará “lambendo suas crias”, mesmo atuando juntos. Detalhe: Rose foi adversária de Adriane Lopes na briga pela prefeitura da Capital.

Valquíria Bernardes
Assucena Santos Araújo

Começando

Reuniões marcadas para hoje e amanhã com todo o secretariado darão o início às articulações com vistas à eleição por parte do governador Riedel, agora que está devidamente assentado no PP. Nos bastidores, dizem que serão discutidas questões relacionadas aos programas de forte apelo popular, além de ações nos 70 municípios. O encontro quer alinhar a estratégia de serviços para que os projetos em andamento não sofram, digamos, “acidentes de percurso”

Sigilo

Amanhã, a reunião será a portas fechadas, sem a presença até mesmo dos assessores mais diretos. Dizem que o foco serão as eleições de 2026. Na oportunidade, o governador Riedel deverá discutir quem deve sair para disputar algum mandato, quem pretende ficar, possíveis remanejamentos, entre outras questões políticas. Ele deverá contemplar seu novo partido com indicações para ocupar postos estratégicos, sem causar traumas às demais siglas.

Nomes

Uma das futuras alterações deverá acontecer na Casa Civil. O titular, Eduardo Rocha, que é do MDB, e o secretário-adjunto, Walter Carneiro Júnior, suplente de deputado federal do PP, estariam na relação de nomes para disputar mandatos, visando ao fortalecimento de eventual reeleição de Riedel. Eduardo Rocha é considerado um dos homens fortes da administração e sua saída visaria à sua eleição a deputado estadual. Sendo eleito, ele seria o nome para presidir a Assembleia Legislativa de MS

luto

Morre o cartunista Jaguar, fundador de 'O Pasquim', aos 93 anos

O artista estava internado em razão de uma infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais

24/08/2025 19h00

24/08/2025 19h00
Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu, neste domingo

Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu, neste domingo Foto: ABI

Continue Lendo...

O cartunista Sérgio de Magalhães Gomes Jaguaribe, o Jaguar, morreu, neste domingo (24), no Rio de Janeiro. Ele estava internado no Hospital Copa D´Or. 

Em nota, a assessoria de imprensa do hospital informou que o artista estava internado em razão de uma infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais.

"Nos últimos dias, estava sob cuidados paliativos. O hospital se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a cultura brasileira", diz o documento.

Jaguar começou a carreira, no ano de 1952, quando trabalhava no Banco do Brasil. Na ocasião, ele conseguiu publicar um desenho na coluna de humor Penúltima Hora no jornal Última Hora (RJ).

Depois passou a publicar charges seus trabalhos na página de humor da revista Manchete (RJ). O pseudônimo, com o qual ficou famoso, foi uma sugestão de Borjalo. 

Durante a ditadura, lançou um de seus personagens mais conhecidos, o ratinho Sig, que foi mascote do jornal O Pasquim, do qual Jaguar foi um dos fundadores. O artista foi preso uma vez e enfrentou processos no período.

"O Hospital Copa D’Or informa, com pesar, o falecimento do Sr. Sérgio de Magalhães Jaguaribe, conhecido como Jaguar, aos 93 anos, na tarde deste domingo. O paciente se encontrava internado em razão de uma infecção respiratória, que evoluiu com complicações renais. Nos últimos dias, estava sob cuidados paliativos. O hospital se solidariza com a família, amigos e fãs por essa irreparável perda para a cultura brasileira".

Nas redes sociais, artistas colegas de Jaguar fizeram homenagens e lamentaram a morte do cartunista. O chargista Arnaldo Angeli Filho escreveu que Jaguar foi o "maior" e é merecedor de todas as reverências pela arte que deixou. 

"Dono do traço mais rebelde do cartum brasileiro. Seguimos aqui com sua bênção", disse.  

A cartunista Laerte Coutinho, em postagem no X, referiu-se ao ídolo como "mestre querido". Outro cartunista, Allan Sieber lembrou que, quando mudou para o Rio de Janeiro, Jaguar chegou a editar o livro dele "Assim rasteja a humanidade".    

O chargista Genildo Ronchi destacou, também em postagem nas redes, que o mundo conhece a importância do legado do Jaguar. Chico Caruso, em entrevista à TV Globo, considerou que a morte do artista é uma perda irreparável para o humor e para o Brasil. 

