Em média, 120 mil pessoas passaram pelo Festival de Inverno de Bonito neste ano - Divulgação/Prefeitura de Bonito

Durante os cinco dias de comemoração do Festival de Bonito 2025, o evento reuniu um público estimado em 120 mil pessoas, de acordo com os dados do Governo de Mato Grosso do Sul.

Em média, a cada dia, circularam cerca de 24 mil pessoas na cidade e entre os ambientes do evento, confirmando que o Festival é um dos maiores eventos culturais do Centro-Oeste.

Entre shows, oficinas, estandes, feiras e demais ações culturais, a programação trouxe nomes consagrados para shows, como Elba Ramalho, Maestro Spok, Titãs, Samuel Rosa, Jorge Aragão e Guilherme & Santiago. Oficinas de capoeira, literatura, dança, moda, cultura geek, artes visuais, teatro, além de apresentações infantis e feiras de artesanato completaram a experiência.

Além destes, o festival abriu espaço para públicos de todas as idades. O Festival Bonitinho trouxe uma programação voltada para as crianças e famílias, com atividades lúdicas, oficinas e espetáculos infantis.

Já o projeto Catedral Erudita, levou música clássica e o estilo chorinho para igrejas da cidade, trazendo uma aproximação da música erudita para a comunidade.

O sucesso da edição de 2025 do Festival pode ser vista no balanço final em números. De acordo com a Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, o evento atraiu visitantes que permaneceram na cidade por três dias, em média, com um gasto diário de R$387 por pessoa.

O impacto na economia de Bonito chegou a R$23,22 milhões, com o movimento em hotéis, restaurantes, bares, lojas, transportes e serviços. Os hotéis foram 100% ocupados, restaurantes registraram crescimento de até 80% nas vendas e, no comércio, o aumento nas vendas foi de até 70% durante os dias do evento.

“Mais do que um evento cultural, o FIB é uma política pública que promove desenvolvimento regional, gera renda e inclusão. Ele se conecta com os quatro pilares que guiam Mato Grosso do Sul: um Estado próspero, verde, digital e inclusivo. Fechamos esta edição com orgulho de ver a cultura transformando a vida das pessoas”, afirmou o secretário de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Miranda.

Um exemplo do sucesso em vendas durante o festival é o da comerciante Maria Antônia da Silva, de 38 anos.

“Tenho uma pequena loja de artesanato e o Festival muda tudo. Além do movimento, traz alegria e orgulho de morar aqui. É a prova de que a cultura também alimenta nossa economia”, contou, afirmando que suas vendas dobraram durante o evento.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues, celebrou a parceria e o fortalecimento da cidade como destino. “O Festival coloca Bonito em evidência no Brasil inteiro. Mostra nossas belezas, movimenta a economia e dá oportunidade para a população viver experiências culturais inesquecíveis. A cidade agradece ao Governo do Estado pela realização e à Fundação de Cultura por esse trabalho de excelência”, disse.

O Festival também mostrou que a inclusão e a sustentabilidade são pilares da celebração. Foram mais de 25 atividades com intérpretes de Libras, artistas com deficiência em destaque na programação, ações de Carbono Neutro e Lixo conduzidas pela Ciclo Azul, bem como o passaporte cultural, que estimulou a visita a pontos históricos da cidade.

FIB 2025

O Festival de Inverno de Bonito(FIB) é realizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, com apoio da Prefeitura Municipal de Bonito.

Durante cinco dias, Bonito é palco de apresentações de música, dança, teatro, literatura, moda, artes visuais e gastronomia. Os quatro palcos principais: Sol, Águas, Futuro e Lua, recebem artistas regionais e nacionais.

O festival reafirma ainda valores de acessibilidade e sustentabilidade, com tradução em Libras, gerenciamento de resíduos, plantio de mudas e ações de educação ambiental.