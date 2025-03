Em pleno Carnaval, banda gospel de Campo Grande viraliza com álbum de estreia

O que diria da homenagem do Cordão Valu ao Ilê Aiyê?

Então, é preciso que essa luta continue. E aí, no outro extremo do País, você receber essa homenagem de um bloco carnavalesco, um cordão no termo antigo. Então, a família Ilê Aiyê está muito feliz.

O surgimento do Ilê causou muitas polêmicas no Carnaval da Bahia, na cidade como um todo, e muita gente não esperava que a gente sobrevivesse à perseguição, a você ter que levar ficha para a polícia pelo fato de ser um bloco só composto por pessoas negras, que a gente não abre mão disso, porque a gente não se sente contemplado ainda.

Eu, particularmente, estou muito feliz, né? Essa homenagem está dando uma repercussão muito legal em Salvador. Estive aqui em 2000 com a turnê do Ilê e outras vezes. Mas esse momento é todo especial, com a homenagem do Valu. É muito legal a gente ter o Ilê, esse bloco que surgiu debaixo de várias polêmicas.

O que você pensa atualmente sobre essa restrição a pessoas não negras no bloco?

O critério não mudou. Porque eu não me sinto contemplado ainda. Todos querem ser negros honorários durante três dias de Carnaval. Não adianta ficar tudo bem com negros e brancos só no Carnaval, e quando chega a Quarta-feira de Cinzas volta tudo ao normal.

Qual seria o maior entrave para o combate a esse preconceito que há no Brasil, tão naturalizado e tão generalizado, e que hoje se chama racismo estrutural?

Rapaz, eu fico tão impressionado com a juventude negra. Porque, de repente, começa a surgir tanto adjetivo, né? Racismo isso, racismo aquilo. Vejo jovem dizer que nunca foi discriminado, que sabe se defender, não sei o quê. Mas o racismo chega primeiro.

O desentrave também passa por outras coisas. Não pode ficar só botando a culpa no colonizador. E a própria negrada [precisa] se conscientizar também. Não precisa pegar em arma, não precisa ser agressivo.

O Ilê fez essa revolução sem usar arma, só usando a música, a atitude e as baquetas. Chamamos de revolução dos tambores.

Já levei vaia na Liberdade [bairro de Salvador] quando nós começamos. Então, se você quer mudar a estética, começamos a usar cabelo black power, depois passamos aos dreads. Aí, você nunca ia imaginar que um tecido de Carnaval viraria uma vestimenta do dia a dia, de você ver uma mulher negra com um tecido de bloco afro, um vestido para ir para a formatura, para ir para o casamento. Mas lá atrás, saí de casa e fui na casa de um amigo na Liberdade com uma bata colorida. Quando desci a favela, os caras me chamando de “maluco”, “Carnaval já passou, pai”. Eu comecei a suar pra caramba [risos].

Tomei uma vaia retada. Pensei que me seguiriam para brigar. Mas com o tempo, isso foi mudando.

As placas, nos salões [de beleza] domésticos, diziam “alisa-se e cacheia-se cabelo”. Já a gente era todo mundo máquina zero, cabelo de pimpão. O Ronaldo Fenômeno até lançou, né? Mas aquilo a gente já usava na adolescência, com 14, 15 anos, e você não podia criar o cabelo black [power] como na moda americana.

Depois a gente começou a usar. As meninas pararam de espichar o cabelo. Até os 15 anos, todo mundo usava cabelo trançado, depois espichava o cabelo para poder ficar com o cabelo da mulher branca. Isso foi mudando, surgindo outras profissões, trançadeiras, o pessoal que faz torso... e você não tendo vergonha de usar o que você quiser vestir.

Tivemos uma importância muito grande nisso por meio das músicas. Porque você tem a música, o tema que você educa, que você informa. E a partir do ano que nós começamos a fazer pesquisa, acho que em 1976, a família saiu com temas falando de África, tratando estados como Bahia, Maranhão e Pernambuco como nações africanas. E a música, você começou a informar, a educar.

A escolinha que minha mãe criou lá já trabalhava essas coisas, a questão do candomblé. Depois, nós criamos os cadernos de educação, que são um material muito utilizado hoje, socializado pelo Brasil. Um livro de música virou material didático, porque a gente vinha com o tema e com as letras das músicas.

Uma [música] que é muito importante, que ajudou bastante nesse resgate do orgulho de ser negro, foi “Poesia”.

É um samba de quadra, não fala do branco, não fala do mal nem fala do bem. Só fala do negro. Tudo de ruim que a gente ouvia, essa música manda de volta. Aí “negro é feio” não, “negro é lindo”; “negro fede” não, “negro tem aroma gostoso”.

Aí “que barato o cabelo da negra traçado nagô”. Essa música é de Nego Chica. E aí você vem fazendo esse contraponto, e isso vai ajudando a fazer o resgate do orgulho de ser negro, de não ter vergonha de ser negro.