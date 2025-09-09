Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

MÚSICA

Em sua 1ª passagem por Campo Grande, Liniker leva 25 mil pessoas ao Parque das Nações Indígenas

Cantora presentou na noite de domingo o show "Caju", pelo MS Ao Vivo, derramando-se com a resposta do público da capital: "Grande presente, estou muito feliz mesmo"

DA REDAÇÃO 

DA REDAÇÃO 

09/09/2025 - 10h00
O MS ao Vivo de domingo, no Parque das Nações Indígenas, foi de muita MPB e de black music brasileira. Liniker fez o público de 25 mil pessoas vibrar e cantar em coro seus grandes sucessos como “Caju”, que dá nome ao mais recente álbum e à nova turnê da cantora, além de “Veludo Marrom” e “Papo de Edredon”, entre muitos outros.

O cantor sul-mato-grossense Silveira também fez bonito, com uma abertura em grande estilo numa apresentação marcada por composições próprias.

Pela primeira vez em Campo Grande, Liniker disse após o show que “foi muito maravilhoso sentir a energia das pessoas. Acho que isso para qualquer artista é um grande presente, ainda mais sendo uma cidade em que eu não tinha vindo ainda, com nenhum show, com nenhuma turnê, então, para mim, chegar e ter essa resposta aqui de Mato Grosso do Sul dessa forma foi muito maravilhoso, estou muito feliz mesmo”.

Para a cantora de 30 anos, nascida em Araraquara, interior de São Paulo, a turnê “Caju”, que já acumula quase um ano de estrada, tem sido uma grande descoberta a cada show. Ela disse que a iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Sesc de um show gratuito para a população é maravilhosa.

“Dentro desse um ano a gente tem rodado por muitos lugares do mundo, do Brasil, chegando em lugares que eu não tinha ido ainda, podendo levar uma música de qualidade para tantas pessoas”, afirmou Liniker.

“A gente pôde trazer um show no formato que é gratuitamente (sic) para tantas pessoas. Acho que, cada vez mais, quando a gente tem essa devolutiva social de fazer um show incrível para o povo, é maravilhoso, porque não é só uma resposta para o povo, mas eu também me sinto mais vivo enquanto artista, trocando com pessoas que talvez não tivessem condição de ir no show, mas que gostam da minha música, que acompanham a minha trajetória, a minha história”, disse a artista.

A abertura ficou por conta do cantor Silveira, que trouxe um show recheado de músicas autorais.

“A gente sempre coloca a maioria de músicas autorais [no repertório] porque a gente quer trazer essa representatividade de música regional também, que não é apenas o estilo musical”, comentou Silveira.

“Música regional é toda música que é feita aqui pro nosso povo, falando para a nossa gente. Então, essa é uma coisa que a gente coloca como prioridade no nosso show. Foi uma energia maravilhosa, eu senti muito afeto, como o nome do meu próprio show diz, né, ‘Afroafeto’. Senti o afeto do público muito contagiante, muita alegria em poder estar aqui. Uma celebração mesmo da vida”, exultou Silveira.

CARAVANA

Na plateia, a advogada Valesca Luzia Leão veio de Dourados junto com uma excursão que trouxe 130 pessoas para o show. Ela curte muito a Liniker por causa da “criatividade das letras, o estilo musical mais de MPB, diferenciado”.

“Eu acho muito importante os shows no parque para as pessoas terem acesso à cultura. É bom que a Capital esteja perto de Dourados, mas também seria interessante que nas cidades do interior também tivessem esses shows”, pontua Valesca.

Arthur Prudente dos Santos, funcionário do Banco do Brasil e namorado da advogada, mora em Iguatemi e também veio com a caravana de Dourados. Ele é fã da Liniker e foi ele quem apresentou as músicas da cantora para a namorada.

“Eu acho que eu sou fã da Liniker faz bastante tempo, eu sou apaixonado principalmente pela voz. Desde que a Liniker tinha a banda Liniker e os Caramelows, eu gostava dela já. É trazer uma sonoridade em som, que é o que está muito em falta na música brasileira. Quando ela trouxe isso, eu fiquei apaixonado, então eu venho acompanhando ela há bastante tempo já. A gente fica muito feliz que acontece o MS ao Vivo, mas a gente fica pensando, nossa, tinha que ser assim, todo dia, todo fim de semana”, conta Arthur.

“Porque a população precisa desse tipo de evento, tem que ser de graça porque é algo que é para o povo, o sul-mato-grossense precisa conhecer a cultura que o bom brasileiro produz. Isso também tem que se expandir aqui, que a gente tem artistas daqui, artistas nossos vizinhos também, que tem muito a apresentar, muito a proporcionar para a gente, e para a população no geral, é gratificante sair num domingo com a família e poder presenciar um show dessa magnitude”, diz o fã.

ALMA ENCANTADA

A dona de casa Andréa da Conceição Ferreira disse que gosta muito da Liniker e conheceu melhor a cantora graças a um show que assistiu da Karla Coronel. “Eu me encantei, minha alma se encantou com a música dela. A Liniker é completa, né? Ela é um conjunto de tudo isso, é a voz dela que é potente, é a voz que alcança a música. A nossa alma sabe que tudo o que ela levanta por meio dessa voz, dessa potência de composições, ela fala para o público que não teve voz há muito tempo na nossa história”, afirma Andréa.

“Então, assim, ela é potência em voz, em composição, em atitude, em se encontrar, assim, toca a nossa alma de uma forma bem extraordinária. O MS ao Vivo é sensacional. Porque imagina se você tivesse que dispor de condições financeiras para você assistir a todos esses shows que eles vêm promover para a população. Nem todo mundo tem. Você tem essa função e você vem, vem com a família, assiste um show incrível, artista extraordinário, gratuito, no capricho, completo”, elogia a dona de casa.

VOZ ÚNICA

O fisioterapeuta Marco Aurélio Cardoso disse que conhece a Liniker desde antes da fama. “Eu acho que o estilo, a voz é única, não tem nenhuma voz, nenhum cantor que imita ela, que pareça com ela. Eu acho muito legal os shows do MS ao Vivo estarem contemplando vários públicos, né? Tentando o sertanejo, o pop, MPB, no caso da Liniker, é muito legal isso em vários lugares do País, trazendo cultura pra cá”, reforça Marco Aurélio.

O próximo MS Ao Vivo será uma edição especial de aniversário do estado de Mato Grosso do Sul, no dia 12 de outubro, com Michel Teló. O acesso é gratuito e o evento integra uma programação contínua promovida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, da Fundação de Cultura de MS e do Sesc-MS.

Correio B

Morre Angela Ro Ro, o grande escândalo da música brasileira

Cantora estava internada desde julho, quando passou por uma traqueostomia

08/09/2025 13h30

Angela Ro Ro

Angela Ro Ro Reprodução

A cantora Angela Ro Ro morreu nesta segunda-feira, 8, aos 75 anos. Ela estava internada desde julho, quando passou por uma traqueostomia.

A notícia foi confirmada ao jornal O Globo por Laninha Braga, ex-namorada que estava cuidando da cantora, e pelo produtor Paulinho Lima, amigo de longa data da artista. De acordo com a publicação, Angela teve uma parada cardíaca após um procedimento cirúrgico.

Nascida no Rio de Janeiro em 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves recebeu esse nome em homenagem à cantora Angela Maria (1929-2018). Filha única, começou a estudar piano clássico na infância, mesma época em que ganhou o apelido de Ro Ro, por conta de sua voz rouca, que, segundo Angela, ela herdou de sua mãe, a enfermeira Conceição. O pai, Ayenio Diniz Gonsalves, era policial civil.

No início dos anos 1970, foi para a Europa, onde passou por Roma e se fixou em Londres, onde trabalhou com faxineira em um hospital. Filha de pai baiano, Ro Ro conhecia o cineasta Glauber Rocha, um dos diretores do Cinema Novo. Foi Glauber quem a apresentou a Caetano Veloso, na época exilado em Londres após ser preso pela ditadura militar brasileira.

Foi convidada por Caetano a participar do hoje cultuado álbum Transa, no qual tocou gaita na faixa Nostalgia, ao lado de Jards Macalé, Áureo Martins e Tutty Moreno. Nessa época, Ro Ro já compunha, mas em inglês, canções que depois foram vertidas para o português.

De volta ao Brasil, na segunda metade dos anos 1970, Ro Ro começou a participar de festivais, como o de Saquarema, em 1976. Apresentada ao público como roqueira, nunca quis fazer frente a Rita Lee, a dona do posto à época. Fugiu o quanto pôde de se lançar como cantora profissional. "Sabia que ia dar merda", disse, anos mais tarde, ao justificar sua resistência à fama.

Lançou o primeiro disco, que levava apenas seu nome, em 1979. De imediato, fez sucesso com três canções, Amor, Meu Grande Amor, que tem letra de Ana Terra, Tola Foi Você e Não Há Cabeça. Pelo menos outras três canções se destacaram, Balada da Arrasada, Agito e Uso e Gota de Sangue.

Neste mesmo ano, participou do especial Mulher 80, da TV Globo, no qual aparece tocando piano para Marina para Não Há Cabeça. Anos mais tarde, em entrevistas, Ro Ro afirmava que nesta mesma época conheceu Elis Regina (1945-1982) e que ela havia se interessado em gravar uma de suas canções. Afirmava também que um produtor, por homofobia, impediu que Elis conhecesse suas composições.

Em 1980, em seu segundo disco, Ro Ro emplacou Só nos Resta Viver Gravou Bárbara, de Chico Buarque e Ruy Guerra, e o samba canção Fica Comigo Esta Noite. Mostrou sua irreverência - traço de sua personalidade que a marcaria tanto na carreira quanto na vida pessoal - no blues Meu Mal é a Birita.

No ano seguinte, depois de sair em manchetes de jornais por uma ruidosa briga com a cantora Zizi Possi, Ro Ro lançou o álbum Escândalo, que tinha o mesmo nome de uma canção que Caetano Veloso compôs especialmente para ela. "Se ninguém tem dó/Ninguém entende nada/ O grande escândalo sou eu aqui, só".

Genial como compositora e pianista e com um discurso libertário, moldado pelo humor e pela irreverência, Ro Ro ficaria para sempre associada à palavra escândalo, o que, por muitas vezes, lhe trouxe dissabores na carreira.

No álbum seguinte, como se quisesse se dissociar do rótulo, gravou a balada Simples Carinho, de João Donato e Abel Silva, que se tornou um sucesso em sua voz, Na capa do LP, aparecia dentro da água, de cabelos molhados, com um papagaio em uma das mãos.

Como uma possível resposta também, regravou o samba canção Demais, de Tom Jobim e Aloysio de Oliveira, que havia feito sucesso na voz de Maysa. Cantou também Camisa de Força, composição autoral. "No Natal, me dê um camisa de força", diz trecho da letra. Participou do especial Pirlimpimpim, da TV Globo, baseado na obra de Monteiro Lobato. Cantou Cuca, música da vilã que assustava o pessoal do Sítio do Pica-Pau Amarelo.

Em 1983, tem sua consagração como autora ao ser gravada por Maria Bethânia. A canção Fogueira foi o grande sucesso do álbum Ciclo, o qual Bethânia considera seu melhor disco de carreira. Ro Ro só gravaria Fogueira um ano depois, em 1984, no álbum chamado A Vida É Mesmo...Assim.

Ro Ro continuou a gravar regularmente nas década de 1980 e 1990 - essa última, em geral, complicada para os artistas da chamada MPB que sofriam com o avanço do sertanejo pop, do pagode romântico e do axé music.

No final da década de 1990, depois de perder os pais, apareceu para o público cerca de 40 quilos mais magra, resultado, segundo ela, de uma mudança de vida que a fez enfrentar a obesidade e o vício em álcool. Voltou a fazer sucesso com a canção Compasso, do álbum de mesmo nome, na qual dizia que estava "bebendo água pra lubrificar" e que, agora, tinha como alvo a paz.

Em 2018, ao ser questionada pela apresentador Pedro Bial para onde havia direcionada sua compulsividade, a cantora respondeu, no programa Conversa com Bial: "Para a música, mulheres...Sim, eu sou gay", disse, para, em seguida, receber aplausos da plateia.

Ro Ro, então, afirmou, nessa mesma entrevista, que foi espancada cinco vezes por homofobia nos anos 1970 e 1980, e que havia perdido a visão do olho esquerdo em uma das ocasiões em que sofreu violência. Acusou agentes da Segurança Pública do Rio de Janeiro. "Quatro (vezes) militares e uma civil", disse.

Após trabalhos retrospectivos, Ro Ro lançou, em 2017, o álbum Selvagem, de canções inéditas, sem grande destaque. Nos últimos anos de vida, passou a fazer shows mais intimistas, tocando piano ou sendo acompanhada pelo músico Ricardo Marc Cord.

Em 2023, foi convidada por Caetano Veloso e participar do show Transa, no qual o compositor baiano revisitou o repertório do histórico álbum. No mesmo ano, depois de despertar o interesse do público mais jovem, foi convidada para cantar no Coala Festival, em São Paulo, voltado para artistas da música brasileira. No entanto, horas antes de subir ao palco, Ro Ro cancelou sua participação alegando estar doente.

Em 2024, lançou dois singles autorais, o samba Cadê o Samba? e a balada Planos do Céu. Foram seus últimos trabalhos. No primeiro semestre de 2025, Ro Ro pediu ajuda nas redes sociais. Disse estar doente, sem dinheiro e com uma conta bancária bloqueada.

Muitos a ajudaram; outros tantos duvidaram do pedido - resquícios dos tempos nos quais Ro Ro se envolveu em grandes polêmicas, sempre em um processo de autodestruição que lhe deram a pior fama possível, em contraste ao seu grande talento, na qual ela, muitas vezes, deitou.

Angela Ro Ro morreu sendo personagem do próprio grande escândalo - de talento e de vida - que se tornou: uma mulher gay que ousou falar de amor em uma sociedade preconceituosa.

SAÚDE E DIREITOS

Setembro com campanhas sobre doenças graves lembra que diagnóstico pode garantir isenção de imposto

Setembro "colorido" lembra que doenças graves podem garantir isenção de imposto; Lei nº 7.713/1988 assegura benefício fiscal para quem enfrenta enfermidades listadas na legislação

08/09/2025 10h00

A mobilização das campanhas deste mês é também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida

A mobilização das campanhas deste mês é também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida Foto/ Divulgação

Setembro é conhecido como o mês das cores da conscientização. O vermelho chama atenção para as doenças cardiovasculares, o verde para a doação de órgãos e prevenção do câncer de intestino, o roxo para a fibrose cística, o lilás para a doença de Alzheimer e o amarelo para a prevenção do suicídio. Há ainda a lembrança de doenças do sangue, como leucemia, mieloma e linfomas.

Cada campanha reforça a importância da informação e da prevenção, mas também abre espaço para um tema essencial: os direitos assegurados a pacientes que convivem com enfermidades graves.

Entre esses direitos está a isenção do Imposto de Renda sobre proventos de aposentadoria e reforma (benefício destinado a militares), prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. O benefício, consolidado em decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), busca aliviar o peso financeiro de quem enfrenta tratamentos longos e de alto custo.

Segundo o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, que também preside o Conselho de Justiça Federal (CJF), a isenção existe para “abrandar o impacto da carga tributária sobre a renda necessária à subsistência e sobre os custos inerentes ao tratamento da doença, legitimando um padrão de vida o mais digno possível diante do estado de enfermidade”.

PONTOS FUNDAMENTAIS

A Corte já fixou pontos fundamentais. O rol de doenças previsto na lei é taxativo, contemplando enfermidades como neoplasia maligna, cardiopatia grave, esclerose múltipla, doença de Parkinson, Aids, hanseníase, nefropatia grave, entre outras.

A isenção é restrita a aposentados e reformados, não alcança trabalhadores em atividade e não depende da contemporaneidade dos sintomas: mesmo em casos de remissão, o benefício deve ser mantido, uma vez que os gastos médicos permanecem.

Além disso, não é obrigatória a apresentação de laudo oficial, podendo a doença ser comprovada por outros meios aceitos pelo Judiciário. Em decisões recentes, o STJ também estendeu a isenção a valores de previdência privada complementar, reconhecendo seu caráter previdenciário.

ALÍVIO FINANCEIRO

Para a advogada Iris Matos, a falta de informação ainda impede que muitos contribuintes usufruam desse direito.

“Muitos aposentados acometidos por doenças graves continuam pagando Imposto de Renda sem saber que estão amparados pela lei. Conhecer esse direito é fundamental, pois garante alívio financeiro e permite que essas pessoas concentrem seus recursos no que realmente importa: o tratamento e a qualidade de vida”, afirma Iris.

Na avaliação da advogada Laís Ferreira, a jurisprudência consolidada traz segurança jurídica.

“Ao fixar entendimentos sobre o rol de doenças, a restrição a aposentados e a manutenção da isenção mesmo em casos de remissão, o STJ garante clareza na aplicação da lei e assegura que sua função social seja cumprida: proteger quem mais precisa”, diz a advogada.

Setembro não é apenas um mês de cores e campanhas pela saúde. É também um convite para que pacientes e famílias conheçam seus direitos e façam deles um instrumento de dignidade e qualidade de vida.

Quem deseja mais informações pode consultar diretamente o portal do STJ, buscar orientação na Receita Federal ou recorrer ao apoio de um advogado, capaz de avaliar cada caso e orientar sobre como requerer o benefício.

