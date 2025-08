Eminência parda que há tempos age no poder público, sempre com parlamentar... Leia na coluna de hoje

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

CHARLES CHAPLIN - ATOR INGLÊS

"Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas. Mais de bondade e ternura que de inteligência. Sem isso, a vida se tornará violenta e tudo se perderá”.

FELPUDA

Eminência parda que há tempos age no poder público, sempre com parlamentar, seu fiel escudeiro, a tiracolo, deverá enfrentar primeiro revés na área política. Tentativa de emplacar nome para seu apaniguado disputar uma cadeira para chamar de sua, está encontrando “frente fria” que só, formada por lideranças de outros partidos, que deverão estar unidas para as eleições do próximo ano e, portanto, fortes para deixá-lo na “geladeira”. Como até então vinha dando as cartas e se mantendo na “crista da onda”, tudo indica que desta vez não participará, pois estará longe, bem longe das decisões.

Sem conversa

O sonho da ministra Simone Tebet, de ser candidata ao Senado pelo MDB e com apoio de Lula, ao que tudo indica está chegando ao fim. O partido em Mato Grosso do Sul teria avisado que não quer nenhuma aproximação com PT, pois tem outra prioridade.

Mais

A prioridade seria a reeleição do governador Riedel e a articulação para compor chapa de proporcionais, mantendo a aliança atual. Historicamente, os emedebistas, representados por André Puccinelli, e os petistas, capitaneados por Zeca do PT, são inimigos de primeira ordem.

Rui Pires dos Santos e Sandra Serrano

Ana Lúcia Zambon e Ronaldo Santos

Tensão

As medidas do presidente dos EUA, Donald Trump, como a tarifa de 50% sobre alguns produtos brasileiros e a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Morais, aumentam a tensão entre a esquerda e a direita ideologicamente falando, agora em nível internacional. Assim, o efeito dominó chega por aqui e fica praticamente insustentável a permanência do PT no governo de Riedel, que prepara seu desembarque do PSDB e embarque no PP.

Óleo e água

Para embaçar ainda mais a tentativa dos petistas de fazerem uma aliança com o governador Riedel para que tenha apoio à reeleição, desde que esteja no pretenso mesmo palanque de Lula, o futuro Progressistas terá como um dos principais apoiadores o ex-governador Azambuja. O mesmo que, em breve, assume o comando do PL, do ex-presidente Jair Bolsonaro, a quem os petistas acusam de todo esse vendaval sobre o País, vindo dos EUA.

Chumbo grosso

Tarifaço, punição a Moraes e Bolsonaro, com certeza, serão os principais temas das sessões pós-recesso na Assembleia Legislativa de MS. Já se prevê acaloradas discussões no plenário, tendo como protagonistas os deputados Coronel David e João Henrique Catan, bolsonaristas raiz, e os parlamentares Pedro Kemp e José Orcírio dos Santos, lulistas de carteirinha. O quarteto em defesa de suas linhas ideológicas é de triturar marimbondo nos dentes. E sai de baixo!

COLABOROU TATYANNE GAMEIRO