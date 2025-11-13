Encontro de fusca reúne clássicos automotivos em Campo Grande

Estreia nos cinemas

Com direção de Ana Carla Loureiro e trilha musical de Marcelo Loureiro, longa-metragem registra diferentes faces da vida na maior planície alagável do mundo; estreia é hoje, no Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza), com ingressos grátis via Sympla

Edilaine, uma das quatro personagens do filme "Quatro Luas Pantaneiras", de Ana Carla Loureiro Divulgação

Quatro fases da lua, quatro mulheres fortes, quatro regiões do Pantanal. Ao longo de 29 dias, a equipe do documentário “Quatro Luas Pantaneiras” passou por Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia, em Mato Grosso do Sul, registrando o dia a dia de Vera, Edilaine, Leonora e Rosa Maria.

Filmado em resolução 6K, o longa-metragem estreia hoje, data em que se comemora o Dia do Pantanal, às 19h, no Cinépolis, que fica no Shopping Norte Sul Plaza.

A sessão tem ingressos gratuitos disponíveis no Sympla. O filme, nas palavras da diretora Ana Carla Loureiro, “é um olhar sobre resistência. Da terra, das mulheres, da cultura e de um Pantanal que, apesar de tudo, segue pulsando”.

Para Ana Carla Loureiro, que também idealizou a produção, reconhecer o protagonismo da mulher pantaneira e dar voz às guerreiras que vivem na maior planície alagável do planeta, é uma das grandes forças do projeto.

“Esse filme nasce de uma necessidade de justiça. Justiça a essas mulheres pantaneiras que, por tanto tempo, ocuparam um lugar quase invisível na história. Mulheres que sustentam o território, a cultura, a economia, mas que raramente são vistas. O documentário busca honrar esse papel, tirar essas mulheres da retaguarda e colocá-las no centro, onde sempre deveriam estar”, afirma Ana Carla

POTÊNCIA DA PANTANEIRA

Como vivem? Como produzem? Como se sustentam? Como se relacionam com o ecossistema? Quais os seus sonhos e dificuldades? O documentário tem a proposta de enxergar a mulher pantaneira em toda a sua potência.

“Essas quatro mulheres representam diferentes formas de pertencer ao Pantanal, mas todas têm em comum essa força silenciosa, essa entrega à vida e à natureza”, diz a diretora.

“Três delas são pantaneiras de nascimento, de raiz mesmo. E a Vera é pantaneira de coração. Veio do interior de São Paulo ainda criança e se fez parte desse território”, conta Ana Carla, mencionando logo em seguida Edilaine, Leonora e Rosa Maria, que também integram o quadro de protagonistas do longa-metragem.

OLHAR E ESCUTA

Outro aspecto que mereceu uma atenção especial durante o processo de realização do filme, que tem 70min de duração, foi a fotografia.

O conceito por trás da captação de imagens buscou, de forma geral, refletir a beleza do Pantanal, “mas não de forma idealizada e, sim, real, viva, pulsante”. Além disso, para Ana Carla, era importante entrar na casa e na vida das pessoas com delicadeza, sem invasão.

O documentário contou, nesse sentido, com um time que a diretora reputa como de alta linha.

“Eu tive a sorte de contar com profissionais extremamente sensíveis. Wlacyra Lisboa, Kojiroh e João Paulo Gonçalves entenderam desde o começo essa necessidade de filmar com respeito, com amor, com escuta”, relata Ana Carla.

“Foi um processo muito bonito. Porque a equipe toda se envolveu de corpo e alma. Não era só sobre fazer um filme, mas sobre viver o Pantanal”, enfatiza. “O Pantanal tem uma luz muito própria, uma textura que muda o tempo todo. Era importante que o filme traduzisse isso, a beleza desse território, das pessoas, da vida simples, sem exagero, sem artifício”, destaca a documentarista.

RESILIÊNCIA

O filme também traz luz à questão ambiental, uma vez que o Pantanal, que desempenha papel fundamental na estabilização do clima e na sustentação da vida nos ecossistemas da Terra, tem enfrentado a maior seca das últimas quatro décadas.

“Fiquei tocada pela beleza desses lugares, mas também sensibilizada pelos desafios ambientais. O Amolar, por exemplo, é uma serra extraordinária. Tão linda, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecida. Mas a gente sente os efeitos dos incêndios e o quanto eles devastaram e impactaram o Pantanal. Há áreas com pouquíssimos animais silvestres, muita poluição, um desequilíbrio visível”, lamenta a diretora.

“A resiliência do povo pantaneiro, no entanto, é admirável e indispensável. Sem ela, não dá pra se viver no Pantanal. É preciso também muita solidariedade e amor pelo lugar. E isso, posso dizer que aprendi com nossas personagens”, conta Ana Carla, que convocou o multi-instrumentista Marcelo Loureiro, seu irmão, para embalar “Quatro Luas Pantaneiras” com uma trilha musical original.

O PROJETO

O documentário é uma realização da produtora Cist em coprodução com a Quíron 5 Filmes, viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura e do governo federal, sob a gestão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), governo de MS. Conta ainda com apoio da Pantanal Film Commission.

Conforme a LPG, o projeto de “Quatro Luas Pantaneiras” também prevê a oferta de exibições com palestras em escolas de cidades pantaneiras.

Além disso, o documentário conta com recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras, legendas e audiodescrição, garantindo que pessoas surdas, com deficiência auditiva e com deficiência visual também possam vivenciar plenamente a obra.

>> SERVIÇO

“Quatro Luas Pantaneiras” (70min)

Documentário de Ana Carla Loureiro.

Estreia hoje às 19h;

Cinépolis – Shopping Norte Sul Plaza;

Av. Ernesto Geisel, nº2.300 – Campo Grande