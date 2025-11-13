Encontro de fusca reúne clássicos automotivos em Campo Grande

Os amantes de carros antigos irão se reunir pela última vez no ano, durante o encontro Clássicos ao Pôr do Sol, para encerrar a temporada de eventos automotivos no dia 29 de novembro, em Campo Grande.
A proposta dos apaixonados por veículos antigos é aproveitar a vibe do fim de tarde, enquanto trocam experiências e informações sobre os carros e apreciam as customizações proporcionadas por esses momentos.
Esse será o último evento do ano promovido pela Confraria Apaixonados por Fuscas & Derivados de Mato Grosso do Sul, e a estimativa é superar a meta de mais de 100 veículos expostos.
“Neste mês, a gente vai fazer o último encontro mensal da Confraria, porque em dezembro todo mundo vai viajar. Então, o último evento do Fusca será agora, no dia 29 de novembro”, contou o vice-presidente da Confraria, Luiz Paulo Domingos.
Atrações
Faltando 16 dias para o encontro, Luiz confirmou a atração de uma banda que está em fase de negociação e que alegrará o público com rock dos anos 60, 80 e 90.
Como o evento anterior conseguiu reunir um bom número de carros, este promete agradar os amantes de quatro rodas em um espaço pensado para toda a família.
“A gente espera que o último evento seja mais um marco em Campo Grande no quesito carros antigos. E já aproveito para convidar o pessoal para o ano que vem, quando vamos organizar a terceira edição nacional de carros antigos, que neste ano reuniu mais de 700 veículos, e no ano que vem a gente pretende chegar aos 1.000”, pontuou o vice-presidente.
Quem pode participar?
Em conversa com o membro da Confraria, Eduardo Mendonça explicou que clássicos com pelo menos 30 anos de fabricação ão bem-vindos para exposição.
“A única exigência é que os carros sejam antigos e tenham aquela pegada mais clássica, como, por exemplo: Fusca, Variant, Kombi, Chevette, Corcel, entre outros”, disse Eduardo Mendonça.
O local terá foodtruck, banheiros com estrutura das edições anteriores, para deixar os entusiastas por veículos antigos com os olhos brilhando e vontade de adquirir um modelo em quem sabe, ir reformando devagar.
Exemplares
Meteorito
Modelo 1995, de cor bege urano, popularmente conhecido como "Fusca Itamar" por ser parte de uma ação do governo do ex-presidente Itamar Franco para trazer o veículo "popular do povo" e relançar o modelo, que ficou conhecido como Série Ouro.
Características: alto índice de originalidade, com pequenas modificações reversíveis. O veículo está equipado com conta-giros no painel, bancos de couro, escapamento esportivo e rodas esportivas no modelo Porsche 914.
Smurf
O veículo na cor azul, preparado para cair na estrada, chegou até a praia. Passando, inclusive, por Santa Catarina, onde representou o Mato Grosso do Sul em um evento de carros.
O carro passou por reforma há 9 anos, quando foram reparadas a tapeçaria, a funilaria e o motor.
Modelos 74 e 73
O azul é de 1974, e o amarelo, de 1973. Ambos são equipados com ar-condicionado. A curiosidade fica por conta do modelo azul que é conhecido pelo nome de "calcinha" enquanto o amarelo ainda não foi batizado.
Calcinha já rodou pelo Paraná, Santa Catarina e Assunção, no Paraguai, entre outras localidades. Já o amarelo, por ser rebaixado, Cristiano costuma usá-lo quando dirige pela Cidade Morena.
Serviço
- Clássicos ao Pôr do Sol
- Data: 29 de novembro (sábado)
- Hora: a partir das 14h
- Local: Estacionamento de COLECIONAVES - Quiosque Combike
- Rua: Avenida Afonso Pena ao lado do posto Taurus