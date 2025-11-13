Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Encontro de fusca reúne clássicos automotivos em Campo Grande

Última reunião do ano da Confraria Apaixonados por Fuscas & Derivados será no dia 29 de novembro e terá vários modelos de carros antigos

Laura Brasil

13/11/2025 - 17h00
Os amantes de carros antigos irão se reunir pela última vez no ano, durante o encontro Clássicos ao Pôr do Sol, para encerrar a temporada de eventos automotivos no dia 29 de novembro, em Campo Grande.

A proposta dos apaixonados por veículos antigos é aproveitar a vibe do fim de tarde, enquanto trocam experiências e informações sobre os carros e apreciam as customizações proporcionadas por esses momentos.

Esse será o último evento do ano promovido pela Confraria Apaixonados por Fuscas & Derivados de Mato Grosso do Sul, e a estimativa é superar a meta de mais de 100 veículos expostos.

“Neste mês, a gente vai fazer o último encontro mensal da Confraria, porque em dezembro todo mundo vai viajar. Então, o último evento do Fusca será agora, no dia 29 de novembro”, contou o vice-presidente da Confraria, Luiz Paulo Domingos.

Atrações

Faltando 16 dias para o encontro, Luiz confirmou a atração de uma banda que está em fase de negociação e que alegrará o público com rock dos anos 60, 80 e 90.

Como o evento anterior conseguiu reunir um bom número de carros, este promete agradar os amantes de quatro rodas em um espaço pensado para toda a família.

“A gente espera que o último evento seja mais um marco em Campo Grande no quesito carros antigos. E já aproveito para convidar o pessoal para o ano que vem, quando vamos organizar a terceira edição nacional de carros antigos, que neste ano reuniu mais de 700 veículos, e no ano que vem a gente pretende chegar aos 1.000”, pontuou o vice-presidente.

Quem pode participar?

Em conversa com o membro da Confraria, Eduardo Mendonça explicou que clássicos com pelo menos 30 anos de fabricação ão bem-vindos para exposição.

“A única exigência é que os carros sejam antigos e tenham aquela pegada mais clássica, como, por exemplo: Fusca, Variant, Kombi, Chevette, Corcel, entre outros”, disse Eduardo Mendonça.

O local terá  foodtruck, banheiros com estrutura das edições anteriores, para deixar os entusiastas por veículos antigos com os olhos brilhando e vontade de adquirir um modelo em quem sabe, ir reformando devagar.

 

 

Exemplares

Imagem Divulgação

Meteorito

Modelo 1995, de cor bege urano, popularmente conhecido como "Fusca Itamar" por ser parte de uma ação do governo do ex-presidente Itamar Franco para trazer o veículo "popular do povo" e relançar o modelo, que ficou conhecido como Série Ouro.

Características: alto índice de originalidade, com pequenas modificações reversíveis. O veículo está equipado com conta-giros no painel, bancos de couro, escapamento esportivo e rodas esportivas no modelo Porsche 914.

 

 

Luiz Paulo Domingos e seu amigo de aventuras

Smurf

O veículo na cor azul, preparado para cair na estrada, chegou até a praia. Passando, inclusive, por Santa Catarina, onde representou o Mato Grosso do Sul em um evento de carros.

O carro passou por reforma há 9 anos, quando foram reparadas a tapeçaria, a funilaria e o motor.
 

 

 

Imagem Divulgação

Modelos 74 e 73


O azul é de 1974, e o amarelo, de 1973. Ambos são equipados com ar-condicionado. A curiosidade fica por conta do modelo azul que é conhecido pelo nome de "calcinha" enquanto o amarelo ainda não foi batizado. 

Calcinha  já rodou pelo Paraná, Santa Catarina e Assunção, no Paraguai, entre outras localidades. Já o amarelo, por ser rebaixado, Cristiano costuma usá-lo quando dirige pela Cidade Morena.

 

Serviço

  • Clássicos ao Pôr do Sol
  • Data: 29 de novembro (sábado)
  • Hora: a partir das 14h
  • Local: Estacionamento de COLECIONAVES - Quiosque Combike
  • Rua: Avenida Afonso Pena ao lado do posto Taurus
     

Estreia nos cinemas

Longa documental acompanha quatro mulheres pelo Pantanal durante um ciclo lunar

Com direção de Ana Carla Loureiro e trilha musical de Marcelo Loureiro, longa-metragem registra diferentes faces da vida na maior planície alagável do mundo; estreia é hoje, no Cinépolis (Shopping Norte Sul Plaza), com ingressos grátis via Sympla

12/11/2025 10h00

Edilaine, uma das quatro personagens do filme

Edilaine, uma das quatro personagens do filme "Quatro Luas Pantaneiras", de Ana Carla Loureiro Divulgação

Quatro fases da lua, quatro mulheres fortes, quatro regiões do Pantanal. Ao longo de 29 dias, a equipe do documentário “Quatro Luas Pantaneiras” passou por Albuquerque, Barra de São Lourenço, Serra do Amolar e Nhecolândia, em Mato Grosso do Sul, registrando o dia a dia de Vera, Edilaine, Leonora e Rosa Maria.

Filmado em resolução 6K, o longa-metragem estreia hoje, data em que se comemora o Dia do Pantanal, às 19h, no Cinépolis, que fica no Shopping Norte Sul Plaza.

A sessão tem ingressos gratuitos disponíveis no Sympla. O filme, nas palavras da diretora Ana Carla Loureiro, “é um olhar sobre resistência. Da terra, das mulheres, da cultura e de um Pantanal que, apesar de tudo, segue pulsando”.

Para Ana Carla Loureiro, que também idealizou a produção, reconhecer o protagonismo da mulher pantaneira e dar voz às guerreiras que vivem na maior planície alagável do planeta, é uma das grandes forças do projeto.

“Esse filme nasce de uma necessidade de justiça. Justiça a essas mulheres pantaneiras que, por tanto tempo, ocuparam um lugar quase invisível na história. Mulheres que sustentam o território, a cultura, a economia, mas que raramente são vistas. O documentário busca honrar esse papel, tirar essas mulheres da retaguarda e colocá-las no centro, onde sempre deveriam estar”, afirma Ana Carla

POTÊNCIA DA PANTANEIRA

Como vivem? Como produzem? Como se sustentam? Como se relacionam com o ecossistema? Quais os seus sonhos e dificuldades? O documentário tem a proposta de enxergar a mulher pantaneira em toda a sua potência.

“Essas quatro mulheres representam diferentes formas de pertencer ao Pantanal, mas todas têm em comum essa força silenciosa, essa entrega à vida e à natureza”, diz a diretora.

“Três delas são pantaneiras de nascimento, de raiz mesmo. E a Vera é pantaneira de coração. Veio do interior de São Paulo ainda criança e se fez parte desse território”, conta Ana Carla, mencionando logo em seguida Edilaine, Leonora e Rosa Maria, que também integram o quadro de protagonistas do longa-metragem.

OLHAR E ESCUTA

Outro aspecto que mereceu uma atenção especial durante o processo de realização do filme, que tem 70min de duração, foi a fotografia.

O conceito por trás da captação de imagens buscou, de forma geral, refletir a beleza do Pantanal, “mas não de forma idealizada e, sim, real, viva, pulsante”. Além disso, para Ana Carla, era importante entrar na casa e na vida das pessoas com delicadeza, sem invasão.

O documentário contou, nesse sentido, com um time que a diretora reputa como de alta linha.

“Eu tive a sorte de contar com profissionais extremamente sensíveis. Wlacyra Lisboa, Kojiroh e João Paulo Gonçalves entenderam desde o começo essa necessidade de filmar com respeito, com amor, com escuta”, relata Ana Carla.

“Foi um processo muito bonito. Porque a equipe toda se envolveu de corpo e alma. Não era só sobre fazer um filme, mas sobre viver o Pantanal”, enfatiza. “O Pantanal tem uma luz muito própria, uma textura que muda o tempo todo. Era importante que o filme traduzisse isso, a beleza desse território, das pessoas, da vida simples, sem exagero, sem artifício”, destaca a documentarista.

RESILIÊNCIA

O filme também traz luz à questão ambiental, uma vez que o Pantanal, que desempenha papel fundamental na estabilização do clima e na sustentação da vida nos ecossistemas da Terra, tem enfrentado a maior seca das últimas quatro décadas.

“Fiquei tocada pela beleza desses lugares, mas também sensibilizada pelos desafios ambientais. O Amolar, por exemplo, é uma serra extraordinária. Tão linda, tão próxima e, ao mesmo tempo, tão pouco conhecida. Mas a gente sente os efeitos dos incêndios e o quanto eles devastaram e impactaram o Pantanal. Há áreas com pouquíssimos animais silvestres, muita poluição, um desequilíbrio visível”, lamenta a diretora.

“A resiliência do povo pantaneiro, no entanto, é admirável e indispensável. Sem ela, não dá pra se viver no Pantanal. É preciso também muita solidariedade e amor pelo lugar. E isso, posso dizer que aprendi com nossas personagens”, conta Ana Carla, que convocou o multi-instrumentista Marcelo Loureiro, seu irmão, para embalar “Quatro Luas Pantaneiras” com uma trilha musical original.

O PROJETO

O documentário é uma realização da produtora Cist em coprodução com a Quíron 5 Filmes, viabilizada com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura e do governo federal, sob a gestão da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), governo de MS. Conta ainda com apoio da Pantanal Film Commission.

Conforme a LPG, o projeto de “Quatro Luas Pantaneiras” também prevê a oferta de exibições com palestras em escolas de cidades pantaneiras.

Além disso, o documentário conta com recursos de acessibilidade, incluindo interpretação em Libras, legendas e audiodescrição, garantindo que pessoas surdas, com deficiência auditiva e com deficiência visual também possam vivenciar plenamente a obra.

>> SERVIÇO

“Quatro Luas Pantaneiras” (70min)
Documentário de Ana Carla Loureiro.

Estreia hoje às 19h;
Cinépolis – Shopping Norte Sul Plaza;
Av. Ernesto Geisel, nº2.300 – Campo Grande

Diálogo

Dizem que tchurminha acostumada a "trabalhar" na maior maciota anda soltan... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (12)

12/11/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Max Lucado - escritor americano

Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem nem o estrague com os problemas de amanhã”.

Felpuda

Dizem que tchurminha acostumada a “trabalhar” na maior maciota anda soltando fogo pelas ventas, porque, nesta fase de chefia nova no pedaço, o ritmo está mais acelerado e quem não suar a camisa poderá ouvir a pertinente frase de que “a porta da rua é a serventia da casa”. A folga era tanta, conforme os comentários, que tinha gente encarregada de trabalho fora da Capital, com carro e gasolina à disposição, mas era vista diariamente ingerindo “suco de cevada” em points mais conhecidos daqui. Tudo indica que a fase de “bracinhos cruzados” está chegando ao fim. Pode?

Diálogo

Rebeldia?

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, está decidida a disputar o Senado. Em declarações à imprensa, sinalizou que poderá até deixar o PL e ingressar em outro partido para tentar concretizar seu sonho.

Mais

Gianni teria apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para essa empreitada. Esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, há quem afirme que ela é mais uma bolsonarista que, pelo jeito, está adotando a linha de rebeldia. Sei não...

DiálogoLeonardo Leite de Barros, Marisa Serrano, Raquel Naveira e Américo Calheiros

 

DiálogoGrazielli Massafera

Mesclados

A maioria dos deputados estaduais deverá disputar a reeleição. O objetivo dos partidos é tentar aumentar a bancada representativa na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e, para isso, pretendem mesclar as chapas com os mais experientes parlamentares e aqueles que tentarão conquistar o primeiro mandato. Detalhe: como nenhuma sigla tem intenção de “levar surra” nas urnas, os novatos serão escolhidos a dedo.

Contrariado

O vice-prefeito de São Gabriel do Oeste, Rogério Rohr, gravou e divulgou um vídeo com críticas ao prefeito Leocir Montanha e principalmente à primeira-dama do município, Cleire Arguelho. Entre outras coisas, disse que ela quer mandar na prefeitura, que tem sala ao lado do gabinete do marido, enquanto servidores se “espremem” numa sala. Além disso, lembrou do episódio do “morango do amor”, em que Cleire fez pose com o marido, saboreando a iguaria.

Tudo eu...

Além de mostrar contrariedade com o não cumprimento de determinadas promessas feitas à população durante a campanha, o vice-prefeito citou outras intromissões da primeira-dama. Disse que, sobre uma determinada obra, ela usou várias vezes o pronome pessoal “eu”, como se fosse de sua autoria quando, na realidade, é fruto de recursos públicos que, por sua vez, são provenientes do bolso da população. Durma-se com um barulho desses!

