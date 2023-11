Até domingo, o Parque das Nações Indígenas recebe o Encontro Nacional de Violeiros de Campo Grande, realizado pela Associação Cultural de Violeiros e Violeiras do Estado do Mato Grosso do Sul (ACVVMS). O evento teve início ontem à tarde, com a abertura oficial, e seguiu com show de Alex & Yvan a partir das 19h.

Hoje começa, propriamente, o Encontro de Violeiros, no palco aberto do Espaço Cultural Tostão e Guarany, a partir das 15h. Sábado e domingo também serão dias de encontro, sempre no mesmo horário.

Para participar é necessário fazer a inscrição na página da ACVVMS no Instagram. Às 18h desta sexta-feira, a Roda de Viola, anunciada como “a maior da América Latina”, será puxada pelas duplas Mayck & Lyan e João Lucas & Walter Filho.

Amanhã, às 19h, o destaque é o show de João Carreiro. No domingo, a programação é mais intensa e começa mais cedo. Os estandes gastronômicos e de artesanato pantaneiro estarão abertos a partir das 11h.

Antes da apresentação de Almir Sater, que vai encerrar o evento, a partir das 19h, haverá show com a dupla Cacique & Pajé (16h) e com a Orquestra Corumbaense de Viola Caipira. Toda a programação é gratuita.

RECITAIS SESC

Os alunos do Sesc Lageado estão apresentando, desde terça-feira, uma série de números de música e de dança no Sesc Cultura, sempre às 19h. Hoje será a vez do recital “Dó, Ré, Mi”, com as turmas iniciantes de música (cordas dedilhadas, cordas friccionadas, sopros e percussão).

A programação se encerra amanhã, com o espetáculo “Alice no País das Maravilhas”, das turmas iniciantes de balé. As duas apresentações serão realizadas no átrio do espaço cultural, que funciona no antigo quartel da Afonso Pena (Av. Afonso Pena, nº 2.270, Centro).

FESTIVAL DO JAPÃO

De hoje até domingo, a Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira de Campo Grande (AECNB) realiza, em seu clube de campo, a terceira edição do Festival do Japão MS.

Os organizadores prometem uma programação extensa e intensa durante os três dias, com shows musicais, danças típicas, exposições, oficinas, gastronomia e concursos, entre outras atrações, com um leque de atividades para diferentes faixas etárias e todos os gostos.

Em 2023, o festival comemora os 115 anos da imigração japonesa. A entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível, e os alimentos arrecadados serão doados para o Cotolengo Sul-Mato-Grossense, projeto desenvolvido em parceria com o Rotary Club Campo Grande.

No palco principal desta terceira edição, o destaque vai para as ricas artes tradicionais e culturais do Japão, como o taiko (tambores japoneses), o odori (danças folclóricas e clássicas), apresentações de cantores campeões de karaokê e artes marciais como kenjutsu, karatê e judô, além de shows de mágica.

Oficinas e workshops permitirão um mergulho na cultura japonesa, com temas como origami (dobraduras) e a inédita oficina que ensinará a cerimônia do chá.

Outra novidade desta edição é um espaço exclusivo para a cultura pop japonesa, a Arena Anime Show, onde serão realizados o concurso de cosplay e a primeira edição do concurso de dança Anime Dance Freestyle, além de competições de karaokê, videogames e fliperamas.

A Samurai Run Dallas, com corrida de seis quilômetros e caminhada de dois quilômetros, também integra as competições.

Na praça de alimentação, mais de 20 estandes vão oferecer, entre outras opções, sobá, tempurá, sushi, yakisoba, ramen, doces japoneses, além de espetinhos, lanches e pastéis.

A cerimônia de abertura oficial será amanhã, quando acontece também o concurso Miss Nikkey MS, que elegerá a mais bela nikkei da comunidade nipo-brasileira de Mato Grosso do Sul. A vencedora representará o Estado na final do Miss Nikkey Brasil.

Na área de expositores são mais de 30 espaços, com empresas dos mais variados ramos, abrangendo moda, beleza e saúde. Endereço: Av. Ministro João Arinos, nº 140, Jardim Veraneio. Horários: das 16h às 22h hoje; das 10h às 22h amanhã; e das 10h às 21h no domingo.

VARILUX

O Festival Varilux de Cinema Francês, que segue no Cinemark até quarta-feira, apresenta, entre os filmes em cartaz no fim de semana, a animação infantojuvenil “A Viagem de Ernesto e Celestine” (2022), de Jean-Christophe Roger e Julien Chheng. O filme é a sequência de “Ernesto e Celestine” (2012), dirigido por Stéphane Aubier, Vincent Patar e Benjamin Renner.

Confira a sinopse da nova produção: Ernesto e Celestine estão viajando de volta ao país de Ernesto para consertar seu violino quebrado. Essa terra exótica é o lar dos melhores músicos do planeta, e a música enche constantemente o ar de alegria. Porém, ao chegarem, os dois heróis descobrem que todas as formas de música foram proibidas há muitos anos.

NOITE CIGANA

No Buffet Romeu & Julieta (Rua 26 de Agosto, nº 2.335, Amambaí), a Roda de Fogo Cia de Dança faz a sua 3ª Noite Cigana, neste sábado, a partir das 19h30min, com Hana Aysha, Fabi Belly, o violinista Julierme Barbosa e o cantor Nuno Baes, entre outros convidados, além de baile cigano, cartomancia e um cardápio variado, com jantar tradicional cigano, mesa de pães e frutas, tcháyo romanó (chá) e sobremesa. Mais informações e convites: (67) 99888-3072 (Yordana) e 99253-8181 (Brunno Guimarães).

JOGOS VORAZES

“A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, mais novo longa-metragem da franquia “Jogos Vorazes”, com direção de Francis Lawrence, é o principal destaque entre as estreias no circuito comercial. Tom Blyth, Rachel Zegler, Peter Dinklage e Viola Davis integram o elenco.

Confira a sinopse: anos antes de se tornar o presidente tirânico de Panem, Coriolanus Snow, de 18 anos, vê uma chance de mudar sua sorte quando se torna o mentor de Lucy Gray Baird, o tributo feminino do Distrito 12.