Encontro marcado com a Feira da Música

A Feira da Música de Campão vai transformar a capital sul-mato-grossense em uma grande vitrine artística. Entre amanhã e este domingo, a terceira edição do evento vai trazer para o público 24 apresentações musicais, sendo 14 de artistas de Mato Grosso do Sul, oito músicos de outros estados brasileiros e dois artistas estrangeiros. Os shows acontecem no Centro Cultural José Octávio Guizzo, além de mais quatro outros locais de Campo Grande: Buteco do Miau, Bar Onça, Ponto Bar e Blues Bar. Todas as atividades são gratuitas.

Os shows de Iara Rennó (amanhã) e Brô MC’s (sábado), com participação especial do Falange da Rima, serão às 20h no Teatro Aracy Balabanian. Os shows cases serão realizados à tarde, na parte externa do recém-reformado Centro Cultural José Octávio Guizzo, com: Funk’Chula (Paraguai), Bianca Orqueda (Paraguai), Júlio Borba (MS) e Ruschel (MS) (amanhã, às 16h30min); Paulo Monarco (MT), Ossuna Braza (MS), Virgesanta (MS) e SoulRá (MS) (sábado, às 17h) e Octávio Cardozzo (MG), Fhernnando Rhamos (SP), Marcela Mar (MS) e Maringá Borgert (MS) (domingo, às 16h30min).

O circuito musical da feira também vai alcançar espaços alternativos da noite campo-grandense. Amanhã, apresentam-se no Buteco do Miau, no Bairro Tiradentes, a partir das 21h, os artistas Odiados (MS), Molho Negro (SP), Bêbados Habilidosos (MS) e Funk’Chula (Paraguai).

Já neste sábado, as apresentações serão realizadas, também a partir das 21h, no Bar Onça (na Rua 14 de Julho), com Gílson Espíndola e a banda cuiabana Calorosa. Na sequência, às 23h, Kalélo e Àiyé, do Rio de Janeiro, fecham a noite de sábado no Ponto Bar, na Esplanada Cultural.

Os três últimos concertos acontecem na área central da Capital, no Blues Bar, a partir das 19h, com Ju Souc, Vozmecê, que lança o videoclipe “Tio Sam”, e Yori, de São Paulo.

PROSA CULTURAL

Além dos concertos musicais, haverá seis mesas de debates, uma palestra e uma oficina. São 21 profissionais ligados à cadeia produtiva da música, entre eles produtores de eventos, como Hernan Halak, do Festival Mucho (SP) e José Samaniego, do Reciclarte e G5 Conexiones, e também produtores artísticos, como Daniel Ganjaman, um dos mais respeitados da área, com produções de sucesso com Planet Hemp e Criolo.

Destaque ainda para a presença do jornalista Alexandre Mathias, do Trabalho Sujo, blog pioneiro e um dos mais conceituados da cena artística alternativa do País.

As atividades serão realizadas na Sala Rubens Corrêa, no Centro Cultural José Octávio Guizzo. Amanhã, às 14h, acontece a palestra O Mercado Musical do Paraguai Como Um Novo Polo de Integração Cultural Sul-americana, com o gestor cultural paraguaio Oscar Mosqueira. Ele é diretor geral do Circuito Cultural Guarani (Paraguai), empresário artístico/booker de Nestor Ló e Tierra Adentro e um dos principais agentes de integração entre MS e Paraguai.

Logo depois, às 15h, vem a mesa de debate MS Hub Cultural da América Latina – Novas Rotas de Oportunidades Entre o Brasil e Países Vizinhos. Com mediação do jornalista e músico Rodrigo Teixeira, a conversa vai contar com a presença de Hernan Halak, Eder Rubens e José Samaniego.

Na sequência, às 18h30min, o produtor paraguaio José Samaniego recebe Oscar Mosqueira, Fabi Fernandes e Afonso Rodrigues para conversar sobre o tema Países hermanos? Mercado de música em MS e Conexão Guarani.

Neste sábado, às 9h, a programação continua com a oficina Produzindo na Música, com a empresária artística, curadora e produtora Amanda Souza. No período da tarde, às 14h, acontece a mesa de debate Circulação Hoje – Panorama dos Festivais e do Mercado da Música Ao Vivo, com mediação de Letz Spíndola e a participação de Amanda Souza, Mr. Bolha e Carol Folha. Depois vem a mesa de discussão com Larissa Sossai na mediação e os convidados Larissa Conforto, João Lemos e SoulRá.

A programação deste sábado na Sala Rubens Corrêa termina com o debate sobre Circuito MS – Caminhos e Desafios Para Circulação Sustentável, às 18h30min, com Thays Nogueira, Maringá Borgert e Thalysson. A mediação será de Rodrigo Teixeira.

Para encerrar os encontros, neste domingo, às 14h30min, o jornalista paulistano Alexandre Mathias comanda o bate-papo sobre Conceito Artístico – Como Dialogar Com o Público Em Um Mundo Cheio de Informações, com Daniel Ganjaman, Letz Spíndola e Octavio Cardozzo.

A Feira da Música de Campão é uma realização da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS) e do governo do Estado.