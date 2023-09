Encontro organizado por sul-mato-grossense reunirá representantes de 28 países para promover a paz

Começa nesta quarta-feira a 8ª edição do Congresso Internacional de Literatura para a Paz do International Forum for the Literature and Culture of Peace (Iflac – Fórum Internacional para a Literatura e Cultura de Paz, em português), que pela primeira vez será sediado no Brasil. O evento está sendo organizado pela escritora, poetisa e embaixadora da paz sul-mato-grossense Delasnieve Daspet.

Foram quatro meses de preparativos para o congresso, que será realizado no Memorial da América Latina, em São Paulo, de 13 a 16 de setembro, com representantes confirmados de 28 países e de pelo menos 9 estados brasileiros. A programação inclui seminários, exposições e apresentações artísticas que terão o intuito de discutir e celebrar a paz no mundo, e Mato Grosso do Sul marcará presença com uma comitiva de cerca de 50 pessoas.

“Esse evento é importante porque nós estamos discutindo a paz e a cultura de paz com várias nações, sob várias óticas, várias realidades e, a partir do evento, vamos elaborar uma carta com propostas. Me senti muito feliz de ter sido escolhida porque me oportunizou fazer um trabalho que já venho fazendo há muitos anos, de disseminar a cultura de paz. Nesse momento, não está acontecendo só a guerra da Ucrânia e da Rússia, tem 89 conflitos armados pelo mundo todo, de maior e menor intensidade, então queremos discutir o que pode ser feito em prol do planeta e da humanidade”, resume Delasnieve.

O congresso vai reunir, ao longo de quatro dias, ativistas da paz, poetas, escritores, artistas visuais, atores e músicos, com o objetivo de analisar e difundir a cultura de paz, elaborando políticas públicas e sociais que possam ser aplicadas aos povos de todo o planeta. “Nossas expectativas são muito ambiciosas, espero que o mundo veja que os escritores, poetas e artistas querem a paz. Mais de 98% das pessoas querem a paz, então, por que não as ouvimos? Não as ouvimos porque elas não estão unidas, e é isso que o Iflac faz, une os amantes da paz, por meio de nossas palavras, de nossa poesia, de nossa literatura e de nossa arte. Espero que esse congresso em São Paulo seja um grande passo no sentido de unir os povos para um mundo de paz”, afirma Ada Aharoni, presidente e fundadora do Iflac.

O Iflac acredita na promoção da paz por meio da literatura e da poesia como meios de disseminação dessa mensagem por todo o mundo. “Estamos convencidos de que, por meio da literatura e de todas as artes, vamos continuar a construir pontes de diálogo, e não muros que separam, para unir as nossas cidades e o nosso povo. Para alcançar a paz, a justiça e a inclusão, é importante que os governos, a sociedade, as comunidades, as organizações e os povos de cada nação trabalhem em conjunto para implementar soluções que reduzam a violência irracional, o ódio e a destruição, combatam a corrupção e garantam a democracia e a igualdade de oportunidades”, define Elena Vargas, vice-presidente da entidade e que virá do Reino Unido, onde reside, para participar do congresso.

Mato Grosso do Sul estará no evento

Inicialmente, a ideia de Delasnieve era realizar o evento em sua terra natal, Mato Grosso do Sul, como meio de valorização do Estado no âmbito internacional. No entanto, por não encontrar o apoio esperado, ela recebeu o convite do Memorial da América Latina, icônico espaço de eventos localizado na capital do estado de São Paulo. “As ditas belas-artes, das quais a literatura faz parte, possibilitam alcance que ultrapassa – e muito – os debates convencionais. Por meio das artes, nossas emoções e pulsões são sublimadas. A paz é um desejo atemporal, permanente e comum a todos nós, e podemos, sim, nos identificar com gritos por paz vindos de fora dos nossos limites territoriais, mas que ecoam fundo mesmo por aqui”, afirma Pedro Mastrobuono, presidente da Fundação Memorial da América Latina.

No entanto, Mato Grosso do Sul ainda assim estará presente, pois cerca de 50 pessoas do Estado viajarão para participar do 8º Congresso Internacional de Literatura para a Paz, como o Coro Lírico Cant’arte, a Orquestra Sinfônica Municipal de Campo Grande, o Duo Amábile (Marcelo Fernandes e Ana Lúcia Gaborim), que se apresentarão no evento, membros da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), entre outras autoridades municipais e estaduais, além de palestrantes que abordarão temas relacionados à preservação ambiental.

Segundo o presidente do Memorial da América Latina, as expectativas para o evento estão altas. Representantes de países como Portugal, Espanha, Índia, Israel, Inglaterra, Peru, México, Bolívia, Chile, Equador, Argentina, Colômbia e vários outros já estão confirmados. As outras edições dos eventos internacionais do Iflac foram realizadas na Austrália, no Reino Unido, na Turquia, nos Estados Unidos, em Israel, na França, na Argentina, na Colômbia e, virtualmente, no Peru, por conta da pandemia. Neste ano, o Brasil foi escolhido como sede pela primeira vez, e em 2024 o congresso será realizado na Espanha.

Para Delasnieve, a responsabilidade de estar à frente de um evento dessa magnitude é também uma honra e um reconhecimento de seu trabalho em prol da paz. “Sempre acho que tudo é possível, basta que se queira e se encontre os parceiros certos, porque ninguém faz nada sozinho. Acredito que a realização desse evento já é um exercício de cultura de paz, porque a gente trata com muitos países e muitas pessoas de diferentes culturas, e para que tudo desse certo, o trabalho foi intenso nesses últimos meses”, completa.

Sobre a autora

Delasnieve Daspet é advogada, poeta, escritora e embaixadora e ativista da paz. Presidente e fundadora da Associação Internacional de Poetas e da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (Aflams). Membro do International Forum for the Literature and Culture of Peace (Iflac) há 11 anos e representante no Brasil do Cercle Universel des Ambassadeurs de la Paix, além de diversas outras associações.

Congresso da literatura pela paz começa dia 13

A 8ª edição do Congresso Internacional de Literatura para a Paz do Iflac será realizada de 13 a 16 de setembro, no Memorial da América Latina, no Auditório Simón Bolívar e no Anexo dos Congressistas, em São Paulo (SP). Haverá transmissão on-line pelo Facebook do Iflac.