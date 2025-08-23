Enfim, a roubalheira no INSS que lesou milhares de aposentados e...Leia na coluna de hoje

Raquel Naveira - poeta de MS
"Sou a menina dos rouxinóis: desafio o mundo com uma cantiga desgarrada, salpicada de sóis".
FELPUDA
Enfim, a roubalheira no INSS que lesou milhares de aposentados e pensionistas poderá ter desfecho em que os grandes responsáveis deverão ser identificados e responsabilizados criminalmente. Pelo menos, é isso que se espera da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Até então, o governo de Lula vinha lutando contra, porque a "gatunagem", dizem, teria muitos tentáculos e, por isso, tudo vem sendo tratado como se tivesse ocorrido "algum equívoco" nos descontos, e não assalto ao bolso dessas vítimas. Pode? Resta esperar para ver onde vai parar.
No páreo
A hipótese de o PL indicar dois nomes para a disputa eleitoral não está descartada e um deles deverá ser de uma mulher. O ex-governador Azambuja confirmou isso em entrevista. Assim, o nome da vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, voltou a ser lembrado.
Convencido
O PT conseguiu o que queria: convencer Fábio Trad, servidor comissionado do governo de Lula, a se filiar à sigla. Tudo para tentar fazer contraponto à reeleição do governador Eduardo Riedel. Nos bastidores, fala-se que ele não é o preferido de uma das alas do PT, mas sim dos "caciques", que precisam de um nome para se "escorar" e tentar a reeleição ou voos mais altos para aqueles que fazem parte há mais tempo do projeto político do partido.
Do bem
Dia 6 de setembro, o Asilo São João Bosco promoverá Noite de Massas, visando arrecadar recursos para sua manutenção. Atualmente, a entidade atende 90 idosos. O jantar será servido das 20h às 22h, mas o evento seguirá com música e dança. Os convites são limitados e podem ser adquiridos pessoalmente no asilo, na Rua José Nogueira Vieira, nº 1.900, Bairro Tiradentes ou pelo telefone (67) 3345-0500 e 98402-7626, esse com WhatsApp.
Aniversariantes
