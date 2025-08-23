Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Enfim, a roubalheira no INSS que lesou milhares de aposentados e...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (23) e domingo (24)

Ester Figueiredo

23/08/2025 - 00h03
Raquel Naveira - poeta de MS

"Sou a menina dos rouxinóis: desafio o mundo com uma cantiga desgarrada, salpicada de sóis".

 

FELPUDA

Enfim, a roubalheira no INSS que lesou milhares de aposentados e pensionistas poderá ter desfecho  em que os grandes responsáveis deverão ser identificados  e responsabilizados criminalmente. Pelo menos, é isso que se espera da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Até então,  o governo de Lula vinha lutando contra, porque a "gatunagem", dizem, teria muitos tentáculos e, por isso, tudo vem sendo tratado como se tivesse ocorrido "algum equívoco" nos descontos, e não assalto  ao bolso dessas vítimas. Pode? Resta esperar para ver onde vai parar.

Até o dia 27 de outubro, o público poderá apreciar a arte espetacular de Ziraldo em exposição inédita e gratuita que acontece  no Centro Cultural banco do brasil são Paulo, no espaço anexo. Idealizada pela Lumen Produções, com apoio do instituto Ziraldo,  e realizada pelo ministério da Cultura, com patrocínio da bb asset,  a exposição é uma celebração da trajetória multifacetada de Ziraldo como quadrinista, multiartista e escritor. sob a cuidadosa direção artística e curadoria de adriana Lins e daniela thomas, sobrinha  e filha do artista, respectivamente, "mundo Zira" oferece experiência imersiva e sensorial. obras e tecnologia unidas na criatividade, a mostra apresenta áreas temáticas dedicadas a clássicos como "Flicts",  "o menino Quadradinho" e "a turma do Pererê". além disso, propõe  uma fusão inovadora entre interatividade, tecnologia e arte tradicional. 
 
Karime Barbosa, Adriana Dupas e André Coelho Barbosa
 Erh Ray e Fabiola Kassin

 No páreo

A hipótese de o PL indicar  dois nomes para a disputa eleitoral não está descartada e um deles deverá ser de uma mulher.  O ex-governador Azambuja confirmou isso em entrevista.  Assim, o nome da vice-prefeita  de Dourados, Gianni Nogueira, voltou a ser lembrado.

Convencido

O PT conseguiu o que queria: convencer Fábio Trad, servidor comissionado do governo de Lula, a se filiar à sigla. Tudo para tentar fazer contraponto à reeleição  do governador Eduardo Riedel. Nos bastidores, fala-se que ele  não é o preferido de uma das alas do PT, mas sim dos "caciques", que precisam de um nome para se "escorar" e tentar a reeleição  ou voos mais altos para aqueles que fazem parte há mais tempo  do projeto político do partido.

Do bem

Dia 6 de setembro, o Asilo  São João Bosco promoverá  Noite de Massas, visando arrecadar recursos para sua manutenção. Atualmente, a entidade atende  90 idosos. O jantar será servido  das 20h às 22h, mas o evento seguirá com música e dança.  Os convites são limitados e podem ser adquiridos pessoalmente  no asilo, na Rua José Nogueira Vieira, nº 1.900, Bairro Tiradentes  ou pelo telefone (67) 3345-0500  e 98402-7626, esse com WhatsApp.

Aniversariantes

SÁBADO (23)

Daniela Arroyo Vargas
Antônio Carlos Arroyo
Oswaldo Mochi Júnior
Juliana Vieira De Carvalho Mandetta
Cláudio George Mendonça
Alceu Ponce Arantes
Camilla Rubya Gonçalves De Oliveira
Cláudia Davina Benites Ribeiro
Elio Tognetti
Wagner Cordeiro Chagas
Wanda Alves Do Amaral
Wilson Vieira Loubet
Alvarina Miranda Quevedo
Jayme Dias Bravo
Georgina Davina Ribeiro
Fabiano Roque Bondejam
Juvanil Da Silva Campos
Sérgio Ricardo Souto Vilela
Elaine José Araújo
Sibele Soares Vasques
Adir Pires Maia
Gabriela Sobral De Figueiredo Melke
Alda De Brito
Larissa Rezek Pereira
Marcos Rafael Coelho
Ubirajara De Oliveira
João Bosco De Barros Wanderley
Vicente Gomes Dos Santos
Amaro Da Silva Santos
Randerson Lima
Vilma Rodrigues De Aguiar
Silvio Maciel Da Cruz
Jussara Arguello Rodrigues
Valério Antunes Arguelho
Nelinton Cardoso Braff
Valcir Silva Miranda
Emerson Renato Milani
Terezinha Fernandes
Medson Janer Da Silva
Israel Alves Nogueira
Marilene Coelho
Antônio Fontoura Paes
Irene Valdez Freitas
Eza Jacques Leite
Antônio Salmi
Zeni Ferreira De Andrade
Elisabeth Madalena Da Silva
Flávio Augusto Bacha
Francisco Medeiros Rocha
Eloy Martins De Oliveira
Wagner De Albuquerque
Grace Sílvia Tambelini
Uber De Souza Barbosa
Angelo Budib
Gleicy Ivana Salvi Vilela
Isamara Andrighetto Hardoim
Vanice Godoy
Maria Inês Rodrigues Brasil
Waldir Cezaretti De Freitas
Ricardo Marcelino
Adriana Sá Fichino
Jorge Quevedo
Augusto Eiji Oshiro
Nilton Massao Aguena
Bruno Schneider Pereira Selli
Eduardo Azato
Alescio Artiolle
Aparecido Silva Cação
Duraid Yassim
Eliane Jacob De Brito
Gisele Cristina Rodrigues Luvizuto
Diego Rodrigo Paulillo Bazan
Elisa Helena Loureiro Camponez
Neuza Yamada Suzuke
Maria Auxiliadora Sobreira Wehner
Luis Gustavo De Arruda Molina
Fernanda Luiza Cândido Stinghin
Camila Vissotto Barrinuevo
Christina Paula Naste Shirado

DOMINGO (24)

Luzia Abes Bello
Marcelo De Castro Fortes
Rosa Maria Pedrossian
Ana Célia Scudler De Araújo
Leonardo Arthur Marchini Veiga
Paulo Ezio Cuel
Najla Mameri Faria
Marcelo Seiki Inamine
Alberto Benedito Da Silva
Laércio Kiomido
Paulina Severino De Souza Xavier
Ivone Nimer
Antônio De Barros Filho
Ovalto Rodrigues
Dorival Fernandes
Neize Borges Dos Santos
Tânia Cristina Moraes Gaviglia
Gianfranco Gomes Dos Santos
Eny Godoy Beltran
Júlio Marcondes Netto
Jorge Helito Mendes
Maira Alves De Oliveira
Nely Nakao Iha
Cristiane Gregori Mazzafera Iunes
Alexandra Maria Favaro
Ari Paes Corrêa Junior
Irene Gonçalves Da Cruz
Lúcia Ferreira Falcão
Stela Laura Teixeira Coelho Villalva
Carlos Pinto De Almeida
Luiz Tadeu Filartiga
Cássia Sena De Azevedo
Guttemberg De Castro Martins
Valdevino Da Silva Lima
Andréa Quadros
Enilda Gonçalves Duque
Nélio Diniz
Givanildo Eleu De Paula
Janaina Oliveira Ribeiro
Joel Vilas Boas Granges
Tito Livio Canton
Francismar Vidal De Arruda
Graciett Ishy Cândia
Jenifh De Souza Andrade
Roberto Bezerra Do Nascimento
Luiz Augusto De Moraes
Atílio Hermann
Daniel Marques Gomes Dias
Gracia Maria Hosken Soares
Clory Martinez Silva
Cristina Rocha Do Vale
Marcelo Dutra Ferreira
Vanessa De Pina Lopes
Larissa Weiber De Oliveira
Karine Todeschini Vieira
Joycelene Yamada
Mariângela Hertel Cury
Ruggiero Piccolo
Antônio Mário Da Silva
Célia Maria Garcia
Gisele Martins
Maria Cristina Dos Santos
Neli Fontana Faria
Helena Carlona Hitz
Arlindo Fernando Dos Santos Vale
José Carlos De Souza Moreira
Mara Lúcia Do Nascimento
Lia Monteiro
Vera Lúcia Fernandes Xavier Rossatti
Kele Cristina Leite De Melo
Oraci Maria Garcez
Edna Gonçalves Da Silva
Leonor Vieira De Azevedo
Maria Beatriz Soares
Élcio Manzano Gonçalves Moleiro
Juaribe Gonçalves Lanzarine
Lise Helena Muller Marti

SAÚDE

Primeira infância é o período em que o adulto bem desenvolvido começa a ser construído

A primeira infância, fase que compreende os primeiros seis anos de vida de uma criança, é o período em que o adulto bem desenvolvido do futuro começa a ser construído

21/08/2025 10h15

Brinquedos de encaixar, coloridos e com formatos variados ajudam a criança a desenvolver o raciocínio lógico

Brinquedos de encaixar, coloridos e com formatos variados ajudam a criança a desenvolver o raciocínio lógico FOTO: Divulgação

Enquanto a sociedade discute políticas públicas, economia e tecnologia, um universo silencioso e de desenvolvimento frenético acontece dentro de nossas casas: a primeira infância das crianças. Este período, que vai da gestação aos seis anos de idade, é muito mais do que uma fase de cuidados básicos, é a janela de oportunidade mais crítica para construir os alicerces de um adulto saudável, emocionalmente equilibrado e cognitivamente preparado. 

Estima-se que 90% das conexões cerebrais são estabelecidas e 1 milhão de novas conexões neurais (sinapses) são formadas a cada segundo nessa fase. Essas conexões formam a arquitetura cerebral básica, que será a base para a aprendizagem, os comportamentos e a saúde física e mental no futuro. Negligenciar essa fase é como construir uma casa com alicerces frágeis: mesmo com materiais caros no andar de cima, a estrutura sempre estará vulnerável.

PILARES

O desenvolvimento na primeira infância não se resume a aprender a andar e a falar. É um processo integrado que ocorre em cinco domínios principais.

1. Motor: envolve o controle do corpo, desde segurar a cabeça, rolar, sentar, engatinhar, andar e correr até a coordenação motora fina, para desenhar, recortar e escrever.

2. Cognitivo: refere-se à capacidade de pensar, raciocinar, resolver problemas, compreender o mundo e formar memórias.

3. Linguagem: é a habilidade de se comunicar, desde o balbucio e as primeiras palavras até a formação de frases complexas e a compreensão da linguagem oral e, posteriormente, escrita.

4. Socioafetivo: envolve a capacidade de formar vínculos, reconhecer e regular emoções, desenvolver empatia e interagir com outras pessoas.

5. Sensorial: a forma como a criança explora e interpreta o mundo por meio dos sentidos (visão, audição, tato, paladar e olfato).

Cada um desses pilares está interligado, e o estímulo em uma área influencia positivamente as outras.

Nesse contexto, a figura do cuidador – sejam os pais, avós, tios ou educadores – é primordial. Eles são os “arquitetos cerebrais” da criança. Não se trata de uma missão que exige recursos financeiros abundantes, mas sim de presença, atenção intencional e muito afeto.

COMO ATUAR

Incorporar estímulos adequados na rotina é mais simples do que parece. Pequenas ações fazem uma diferença colossal. Confira sugestões, divididas por área.

Linguagem e cognição

Narre o mundo: desde bebê, descreva o que você está fazendo. “Agora vou pegar a colher vermelha para te dar a papinha”. Isso amplia o vocabulário e associa palavras a ações e objetos

Leia: a leitura em voz alta é um superpoder. Comece com livros de pano e borracha, evolua para livros de imagens e, depois, para histórias curtas. Aponte para as figuras, faça vozes diferentes, crie um ritual aconchegante.

Cante e brinque com rimas: músicas infantis e parlendas (“O rato roeu a roupa do rei de Roma”) desenvolvem a consciência fonológica, habilidade fundamental para a alfabetização.

Converse: ouça com genuíno interesse as tentativas de comunicação da criança e responda, mesmo que ela ainda só balbucie. Faça perguntas abertas e dê tempo para ela elaborar a resposta.

Brincadeiras de classificação: agrupar brinquedos por cor, tamanho ou tipo estimula o pensamento lógico.

Desenvolvimento motor e sensorial

Tummy time (barriguinha para baixo): desde os primeiros meses, sob supervisão, coloque o bebê de bruços por curtos períodos, para fortalecer a musculatura do pescoço, costas e ombros, essencial para engatinhar e sentar.

Permita o “brincar livre”: crie um ambiente seguro para que a criança explore, suba, role, pule e caia. O risco calculado é necessário para desenvolver noção espacial, equilíbrio e confiança corporal.

Ofereça materiais diversos: não apenas brinquedos plásticos. Deixe a criança manipular texturas diferentes: massinha caseira, tinta guache, gelatina, areia, grãos (feijão, milho), sempre com supervisão. Pintar com os dedos é uma festa sensorial.

Incentive a autonomia: deixe que tente comer sozinha (mesmo que faça bagunça), calçar os sapatos e guardar os brinquedos. Isso desenvolve a motricidade fina e a independência.

Brincadeiras ao ar livre: correr na grama, subir em árvores (com segurança) e pular poças d’água são experiências sensoriais ricas e fundamentais.

Fortalecimento socioafetivo

Valide as emoções: nunca minimize um sentimento. Frases como “não foi nada” ou “não precisa chorar por isso” invalidam a experiência da criança. Em vez disso, nomeie a emoção: “Vejo que você está muito bravo porque precisamos ir embora” ou “você ficou triste porque o brinquedo quebrou, não foi?”

Estabeleça rotinas previsíveis: crianças se sentem seguras quando sabem o que vai acontecer. Rotinas para a hora de comer, brincar, tomar banho e dormir trazem uma sensação de ordem e controle.
Brincadeiras de faz de conta: quando você entra no mundo do “faz de conta” com seu filho, está ajudando-o a desenvolver empatia, criatividade e a resolver conflitos simbólicos. Deixe-o liderar a brincadeira.

Esteja presente: dedique momentos de qualidade sem distrações. Desligue a TV, guarde o celular e simplesmente esteja ali, interagindo. Dez minutos de conexão plena valem mais que duas horas no mesmo ambiente com a atenção dividida.

Ensine a esperar: a tolerância à frustração é aprendida. Não atenda a todos os desejos imediatamente. Explique com calma: “Eu sei que você quer o brinquedo agora, mas primeiro vamos terminar de almoçar”.

Saúde física

Amamentação: o leite materno é o alimento mais completo, oferecendo nutrientes e anticorpos essenciais.

Vacinação: proteja a criança de doenças graves que podem deixar sequelas no desenvolvimento.

Sono de qualidade: uma boa rotina de sono é reparadora para o cérebro e para o corpo. Crie um ambiente calmo e escuro para a hora de dormir.

Alimentação saudável: ofereça uma variedade de frutas, legumes e proteínas. Evite ao máximo alimentos ultraprocessados, ricos em açúcar e sódio. Envolva a criança no preparo das refeições.

Consulta regular ao pediatra: não apenas em casos de doença. O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento é vital.

Diálogo

Adversários estão esfregando as mãos de "contentinhos" para saber se conhe... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quinta-feira (21)

21/08/2025 00h01

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Clarice Lispector - escritora brasileira

Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você  não conhece como eu mergulhei. Não se preocupe  em entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”.

Felpuda

Adversários estão esfregando as mãos de “contentinhos” para saber se conhecida figura será vista na fila para entregar  o cargo que seu parente bem chegado ocupa  na administração municipal. Desde que a pessoa em questão se vestiu de opositor aos partidos da direita “apoiadores de golpistas”  é que a curiosidade aumentou. O momento é de interrogação  nos meios políticos. Uns acham que, aproveitando o presente momento de entrega dos cargos no governo, dito-cujo poderia pedir para que seu apadrinhado limpasse a gaveta na prefeitura  e saísse “feliz e retumbante” da “administração antidemocrática”.

Pupilo

Nos bastidores, conversa é de que o deputado Beto Pereira deverá esperar a janela partidária  de março de 2026 e se filiar ao PL, seguindo o seu “mestre”  Reinaldo Azambuja. 

Mais

Quando candidato a prefeito  de Campo Grande, ele deixou  de lado sua queda pela esquerda  e teve como vice um nome do PL, depois que seu guru fez acordo com o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Diálogo

Até o dia 26 de setembro, no Centro Cultural José Octávio Guizzo,  será realizada a exposição “Artistas da Natureza”, que reúne obras  de nomes das etnias guarani, kaiowá, terena, kadiwéu, kinikinau, atikum, ofaié e guató. A visitação está aberta ao público de terça a sexta-feira, das 14h às 20h, e aos sábados, das 9h às 18h. a mostra, gratuita, é promovida pelo Sesc-MS, como parte dos projetos sesc raízes, Sesc Mediações e Sesc LABmais, contando com o apoio da Fundação de Cultura de MS, da Subsecretaria de Políticas Públicas para Povos Originários do Governo de Mato Grosso do Sul e da Faculdade de Artes, Letras e Comunicação da UFMS.

DiálogoMayra Nemir

 

DiálogoAlan Oaks e Rafael Dalmo

“General”

Em Brasília, nesta terça-feira, quando oficializou sua filiação ao PP, o governador Eduardo Riedel se colocou como um “soldado do partido”. Mas, para integrantes de algumas legendas, ele chega ao Progressistas na posição de “general”, assim como  é a senadora Tereza Cristina  Corrêa da Costa Dias, responsável pelo fortalecimento do partido.  A legenda, hoje uma federação com o União Brasil, tem como meta a reeleição de Riedel.  Com o fim da novela da filiação,  as articulações darão o norte  para as eleições de 2026.

Ruptura

A deselegância do PT de ter anunciado a saída da administração estadual quando o governador Eduardo Riedel se encontrava em missão oficial fora do País e o “charminho”  dos petistas de esperar o chamado de Riedel para conversar, em vez de procurá-lo, selaram a ruptura política entre os outrora aliados. Mantendo postura crítica ao STF  e de defesa de Bolsonaro,  o governador ainda afirmou  que ninguém é insubstituível.

Lançamento

“As Duas Guerras de Bento Xavier, O Maragato”. Este é o título do novo livro do jornalista Sérgio Cruz, que será lançado no Festival de Inverno de Bonito. A obra é o resultado de minucioso trabalho de pesquisa histórica, revelando os bastidores da luta pela criação de Mato Grosso, a partir da presença na fronteira dos gaúchos foragidos da revolução federalista. O evento será as 10h deste sábado, no Lounge Literário, na Praça da Liberdade.

ANIVERSARIANTES

Gioconda Marchini Veiga Holzschuh
João Braz
Kênia Suen Lovizon
Osmar Pereira Bastos
Carla Maria César Oliva De Souza
Afonso Garcia Filho
Givanildo Heleno De Paula
Jakson Franco Martins
Luiz Carlos Galhardo
Marcos Menqui Vilhalba
Wander José Cortes Villela
Lacy De Mello Rondon
Maria Estela Bonetti Felicio
Wilson De Souza Salim
Mário Sérgio De Azevedo
Dr. Wilson Ayach
Izaltina Borges Dos Santos
Robercy Victorio Da Silva
Walter Fernandes Reis
Celso Taissuke Okada
Maria Rita Ferreira
Luiz Hokama
Rita Freire Ancelmo
Tereza Marilú Barbosa Pires Siufi
Eduardo Cabral Neto
Virgínia Márcia Freire Palhano
Suria Araújo
Berenice Auler Krabbe
Inês Pereira Esteves
Flávio Henrique De Mello
Grimaldo De Azevedo Pereira Filho
Yuri Da Rosa Godoy
Flávio De Souza Barros
Marcelo Franco
José Guilherme Medeiros Gonsales
Elizangela Marques De Lima
Mariosol Dos Santos Barbosa
Célio De Queiroz Candéa Júnior
Orlando Guimarães
Maildo Santos De Assunção
Dr. João Roberto De Lima
Rogério Evangelista Santinho
Luiza Andreia De Souza Ramos
Alberto Neiva Tôrres
Karina Norma Cação
Dr. Juliano Albuquerque
Carlos Roberto Saravy De Souza
Claudia Elaine Peres
Morikatsu Saruwatari
Aquino De Miranda Coelho
Marina Alves Oliveira
Maria Cristina Hvala Figueiredo
Nilva Ferreira De Souza
Sônia Maria Trindade
Marcelo Avalo Ferreira
Wilson Pereira De Souza
Marina Moraes Da Silva
Giuliano Battaglin
Yassuo Kasai
Joana Francisca De Siqueira
Pedro Paulo Mendes Corrêa
Maria Cristina Tripoli Dias
Durval Cava
Anacleto Da Silva Sobrinho
Fernanda Cristina Delfin Ferreira
Lurdes Caldeira De Carvalho
Valter Roniz Dias De Souza
Lourdes Barão Ramalho
Aluízio Lessa Coelho Filho
Nancy De Almeida Braga
Julião Aguiar
Marilene Toledo Braga
Marcos José Pinto
Maria Inês Mascarenhas
Afonso Do Vale
Paulo Cézar Rodrigues
Maria Regina Mercante
José Antônio Martins Filho
Marcela Chaves Tavares
Jairo Pedrosa
Margarida Da Costa Passos
Elza Regina Ferreira
Andréa Nogueira De Rezende
Margareth Belmonte
Antônio Carlos Vieira
Luiz Sérgio Moreira
Priscila Nogueira De Almeida
Rosana Freitas Dias
João Henrique Tavares De Queiroz
Fernanda Abrão Ferzik
César Roque Pelizza
Carolina Barbosa Bacha
Edmundo Augusto Barbosa Bacha
Cláudia Regina Dias Arakaki Ishikawa
Rosemary Fernandes Del Picchia Saito
Roberto Yudi Mori
Luis Alexandre Figueiredo Santiago
Luciana Schaefer Comparin
Alexsandro Hideo Sakurai
Paulo Kazuo Oda
Antonio Rodrigues Zoccal
Arthur Mitsugi Koga
Paulo Sérgio Scapulatempo Da Rosa
Humberto Medeiros Da Silva
Carlos Goulart De Azevedo
Mirian Livia Rodrigues
Oneide Pereira Assis
Pedro Paulo Menezes

*Colaborou Tatyane Gameiro

