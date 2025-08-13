Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SAÚDE

Entenda a relação entre o cuidado com os ouvidos e o bem-estar na terceira idade

Especialistas explicam como o cuidado com os ouvidos pode preservar a autonomia, a comunicação e até a memória na terceira idade, ajudando a superar o desafio da perda auditiva no envelhecimento; "Ouvir bem é essencial para viver bem", diz médica

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

13/08/2025 - 09h30
Continue lendo...

Com o aumento da expectativa de vida no Brasil, o cuidado com a saúde auditiva dos idosos se tornou mais do que uma questão de bem-estar. É uma necessidade de saúde pública

 A perda auditiva, comum com o envelhecimento, pode afetar diretamente a comunicação, a cognição e até mesmo o equilíbrio emocional de quem está na terceira idade. A boa notícia é que há muito o que fazer para prevenir, detectar precocemente e tratar essas alterações.

A perda auditiva mais comum na velhice, segundo a médica otorrinolaringologista Ana Beatriz Spina, é a presbiacusia. Trata-se de uma degeneração natural do sistema auditivo. “Ela afeta principalmente as frequências agudas e, muitas vezes, vem acompanhada da queixa de que a pessoa ‘ouve, mas não entende’”, explica a médica.

Outros fatores, como exposição a ruídos ao longo da vida, doenças crônicas, uso de medicamentos ototóxicos (que lesionam o ouvido) e infecções prévias, também contribuem para o agravamento do quadro.
Além disso, hábitos aparentemente inofensivos podem ter impacto negativo.

“O uso de cotonetes, por exemplo, pode empurrar a cera para o fundo do canal auditivo, acumulando o cerume ao invés de remover, e também pode causar infecções ou até perfuração do tímpano. O ideal é limpar apenas a parte externa da orelha com uma toalha úmida”, orienta dra. Ana Beatriz.

Já a fonoaudióloga Christiane Nicodemo, mestre em distúrbios da comunicação e linguagem, ressalta o papel da fonoaudiologia tanto na prevenção quanto na reabilitação.

“Realizamos exames audiológicos periódicos para detectar precocemente qualquer alteração, orientamos sobre prevenção e estimulamos a audição no cotidiano com exercícios auditivos e cognitivos”, afirma a especialista.

SINAIS

É comum que o idoso demore a reconhecer os primeiros sinais de perda auditiva. A dra. Ana Beatriz lista alguns dos principais indícios de que é hora de procurar um especialista:

“Dificuldade para entender conversas, aumento do volume da TV, zumbido constante e até quedas frequentes podem estar associados à perda auditiva. O ideal é fazer uma avaliação a cada um ou dois anos, mesmo sem sintomas”, recomenda a médica.

O acompanhamento também é essencial para quem já utiliza aparelhos auditivos. “Eles devem ser ajustados conforme o feedback do paciente e o uso precisa ser gradual, começando em ambientes mais tranquilos. O apoio do fonoaudiólogo nessa fase é fundamental”, explica Christiane.

Segundo ela, parte do trabalho é ajudar o idoso a encarar o dispositivo como um aliado. “É importante desmistificar o aparelho auditivo como um sinal de incapacidade. Ele representa, na verdade, autonomia e reconexão com o mundo”, afirma.

OUVINDO MELHOR

A prevenção e o estímulo auditivo podem estar no dia a dia. Ouvir música identificando os instrumentos, tentar localizar sons de olhos fechados, praticar jogos de memória sonora e comentar o conteúdo de podcasts são alguns dos exercícios sugeridos por Christiane.

“Conversar em ambientes tranquilos e bem iluminados, para aproveitar a leitura labial, também é uma estratégia valiosa”, diz a fonoaudióloga.

Do ponto de vista médico, a dra. Ana Beatriz recomenda uma vida saudável como grande aliada da audição.

“Controlar doenças crônicas como diabetes e hipertensão, evitar medicamentos ototóxicos, adotar uma alimentação equilibrada e praticar exercícios físicos são cuidados que protegem a saúde auditiva”, afirma.

Ela destaca ainda a importância da vacinação contra doenças como gripe, pneumonia e meningite, que podem afetar diretamente o sistema auditivo.

ALÉM DOS OUVIDOS

A perda auditiva não tratada está associada ao isolamento social, à depressão e até ao declínio cognitivo. Por isso, cuidar da audição é, também, cuidar da mente e das relações.

“Quando o idoso começa a se afastar das conversas por não conseguir acompanhar, isso impacta diretamente sua qualidade de vida”, alerta a fonoaudióloga.

Ambas as especialistas concordam que a chave está na informação e na ação precoce.

“A audição deve ser acompanhada com o mesmo zelo que temos com a visão, a pressão arterial ou a glicemia. Ouvir bem é essencial para viver bem”, afirma dra. Ana Beatriz.

Apesar de todo o esforço e o "querer", figurinha deverá mesmo colocar...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta terça-feira (12)

12/08/2025 00h05

Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Conceição Evaristo - escritora brasileira

"Se ao menos o medo me fizesse recuar, pelo contrário, avanço mais e mais na mesma proporção desse medo.  É como se o medo fosse uma coragem ao contrário".

 

FELPUDA

Apesar de todo o esforço e o "querer", figurinha deverá mesmo colocar os pés na "botina de sete léguas" e cantar em outra freguesia. Pelo andar da carruagem, o mesmo desejo não está nos planos dos demais e, por isso, não está havendo clima para permanecer. Jogada realizada no passado, quando deixou muita gente na mão para continuar refestelada em alto cargo, está agora recebendo o devido troco. O time, aliás, está um tanto quanto conturbado e cada um dos "atletas" está definindo suas próprias estratégias. De qualquer forma, o que se ouve nos bastidores é que as mágoas não criaram cicatrizes, o perdão não chegou e o jeito é "sair de mansinho..."  

Ungido?

O presidente da Assembleia Legislativa de MS deverá  ser o escolhido pelo PP para  se candidatar ao Senado,  e há quem garanta que a escolha estaria "99%" sacramentada.

Mais

Isso acontecendo, ele faria dobradinha com o ex-governador Azambuja, que trabalha para  fazer aliança com o Progressistas, que em breve deverá receber o governador Eduardo Riedel.

DiálogoA maior ponte suspensa do mundo, que ligará a ilha da sicília  ao continente italiano, atravessando o estreito de Messina, teve  a sua construção aprovada pelo governo da itália. Com custo estimado em 13,5 bilhões de euros, o projeto é discutido desde 1969 e após décadas de idas e vindas foi finalmente autorizado e é considerada  a maior obra de infraestrutura do ocidente. Com quase 3,7 km  de extensão, sendo 3,3 km suspensos, a ponte vai superar a atual recordista mundial, a ponte çanakkale na turquia. As obras devem ter início ainda neste ano e a conclusão está prevista entre 2032 e 2033.
DiálogoMaria Adelaide de Paula Noronha 
DiálogoGuilherme Gonella e Luisa Alvarenga 

"Contemplado"

Na lista dos 15 deputados  que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, encaminhou para a corregedoria,  e que poderá resultar na suspensão de seis meses para cada um deles, por episódios relacionados  à ocupação da Mesa Diretora,  MS foi "contemplado" com uma indicação. Trata-se de Marcos Pollon, enquanto Camila Jara,  do PT, "escapou", porque entraram com representação contra ela por ter empurrado Nikolas Ferreira.  

Desembarque

O PT anunciou a decisão de deixar o governo de Riedel, por este  se mostrar a favor do ex-presidente Bolsonaro, mas esclareceu que  petistas que quiserem permanecer nos cargos terão livre arbítrio para isso, mas sem anuência da sigla. Além disso, esclareceu que  se o chefe do Executivo pedir prazo  de transição, isso será avaliado.  A legenda atualmente  é representada por duas cadeiras na Câmara Federal e três  na Assembleia Legislativa de MS.  A base aliada, portanto, diminuiu.

Alvo

Os petistas deverão, portanto,  a partir de agora, ser os maiores críticos do governador Riedel. Mesmo o PT se beneficiando dos cargos que ainda ocupam, alguns deles desferiam seus ataques quando tinham interesses contrariados. Na avaliação  de alguns parlamentares, os petistas acionarão suas "metralhadoras giratórias"  a qualquer pretexto. Um desses parlamentares lembrou antigo provérbio chinês: "Um ingrato se esquece de mil refeições, mas reclama de uma que não teve".

Aniversariantes

Dr. Marcos Paulo Tiguman, 
Marlady Silva Perez, 
Henrique Alberto de Medeiros Filho, 
Adriana Aparecida Burato Marques Buytendorp,
Dr. Marco Aurélio Ratier Jajah Nogueira,
Waldir Ramos de Mendonça, 
Clarindo Gonçalves da Silva, 
Jorge Luis Passuelo, 
Márcio Sebastião de Paula Corrêa, 
Virgilio Otavio Marson, 
José João Pires de Oliveira,
Sebastião Rodrigues Teixeira, 
Rosa Alves Bonifácio, 
Taine Alves Nascimento, 
Waldir Alves Moreira, 
Djanira Ferreira Barbosa, 
Norman Percival Davy Neto, 
Leny Campos, 
Maria de Lourdes Lorusso Issa, 
Luciana Almeida Corrêa, 
Elisa Helena Leite Galvão de Melo,
Maitê Arévalo Nunes da Cunha Peron, 
Mara Rúbia Gonino Barbosa, 
José Segundo Rocha, 
Valdelino de Oliveira Coelho, 
Gisele Gonçalves Braba Meneguzzo, 
Estela Esteves Barbosa, 
Edvaldo Finotto, 
Francisco de Assis Silva Fonseca, 
Valmir Claro Sampatti, 
Ana Clara de Oliveira Lino,
Marisa Andrade Rocha, 
Rosamaria de Moraes, 
José Monteiro Salgado Filho, 
Maria Cristina Calixto Mendes, 
Gilda Maria Gomes dos Santos, 
Carlos Malafaia Justino, 
Nildo José de Barros, 
Maria Clara Lopes de Souza, 
Ambrósio de Souza Barbosa, 
José Claudionor Medeiros Rocha, 
Irandy Godoi Valadares, 
Marcus Vinicius Ramos Ollé,
Júlio Cienkonog Martins,  
Lúcia Helena Katayama Tsuge, 
Silvia Helena Cândia Solari, 
Jeferson Adão de Almeida Matos, 
Albino Tomasi Filho, 
Manoel Baptista Ferreira, 
Estela Bruno de Almeida, 
Mário Ruben Meneses Moncada, 
Maria Thereza Neves Assis, 
Nádia Ribeiro da Silva, 
Meire Alves de Souza, 
Adelurde Nogueira Pereira, 
Juliane Penteado Santana, 
Rosana Fátima de Jesus, 
Ricardo Alberto de Rezende, 
Ambrozina Oliveira Dutra, 
Maria Raquel Corrêa, 
José Tosta Marques, 
Maria Jussara Mendonça Barbosa, 
Manoeli Barbeta da Rosa, 
Clarita de Souza, 
Antonio de Souza, 
Manoel Teixeira,
Gerson Jorge Wassouf, 
Hélio Massaru Jyoboji, 
Paulo Serrou do Amaral, 
Paula Santos Belchior dos Reis, 
Paulo Fernando Goes de Freitas, 
Alexander Runnacles, 
Orlando Guassu, 
Antônio José Correia, 
Ninio Angelo Ayala, 
Irace Basílio de Lima, 
Antônio Augusto Alves da Silva, 
Fábio Ximenes Lopes, 
José Olinto Machado Silveira, 
Flávio Alves Ferreira, 
Augusto da Silva, 
Carlos Alberto Brenner Galvão Filho, 
Barcelos Silveira Filho, 
Domingos Célio Alves Cardoso, 
Rubens Gonçalves Pereira,
Hermes Jairo Garces da Silva, 
Igor Navarro Rodrigues Claure, 
João Batista Ottoni,   
Priscila Sandri Trentin,  
Izabelly Staut, 
Patrícia de Carvalho Ribeiro, 
Irene Alves da Costa, 
Jairo José de Lima, 
Daniela Aparecida Demetrio, 
Joelma Rodrigues Alvares, 
Sueli Aparecida dos Santos Moreira, 
José Antônio Jorge Patrão Júnior, 
Ivair Ximenes Lopes, 
Sebastião Clóvis Teixeira Neto, 
Irenilde Barbosa de Souza, 
Anelise Pereira Zanella, 
Guilherme Baldochi, 
Marlova Moreira Leonardelli Ximenes, 
Nelson Ubyrajara Truzzi Tupy, 
Ney Amorim Paniago, 
Mineia Raquel Zambon Lena Cervi. 
 

COLABOROU TATYANE GAMEIRO

MÚSICA

Dois anos depois, os Paralamas do Sucesso voltam a tocar na Capital neste sábado

"Logo chegará a hora", diz o baterista João Barone, sobre um possível álbum de inéditas, o primeiro desde "Sinais do Sim" (2017)

11/08/2025 09h30

A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria):

A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria): "As duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade", diz Barone FOTO: Divulgação

Continue Lendo...

Dois anos depois de seu último show em Campo Grande, realizado em julho de 2023, no Ondara Buffet (Parque dos Poderes), “Os Paralamas do Sucesso voltam a tocar na Capital” bem poderia parodiar um dos milhares de fãs que a banda tem na cidade.

Na canção “Vital e Sua Moto”, os versos originais dizem que “Os Paralamas do Sucesso vai [ou iam] tentar tocar na capital”. A faixa, que abre “Cinema Mudo” (1983), o primeiro dos 13 álbuns de estúdio, tornou-se o passaporte do grupo para o estrelato e não vai faltar no show deste sábado.

A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria): "As duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade", diz Barone
Herbert Vianna, principal letrista do grupo, no show de início da turnê, no Allianz Parque, em São Paulo, em 31/05/2025, que teve o público estimado em quase 50 mil pessoas - FOTO: Divulgação

Herbert Vianna (guitarra/vocal), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) vão se apresentar, desta vez, no Bosque Expo, para onde levam a turnê Clássicos, que reúne expoentes de um repertório infalível por mais de quatro décadas e que soube se renovar como poucos no cenário das bandas de rock da geração de 1980.

Além de “Vital e Sua Moto”, o set inclui, por certo, “Óculos”, “Alagados”, “Meu Erro”, “Lanterna dos Afogados”, “O Beco”, “Ela Disse Adeus”, “Aonde Quer que Eu Vá” e “Uma Brasileira”.

A aposta vasculha, justamente, a farta galeria de canções que o grupo foi lançando e com as quais, a cada momento, foi obtendo acolhidas imediatas e quase sempre das mais expressivas, fosse da parte de seu crescente público ou da chamada crítica especializada.

Uma verve criativa tão potente – e atenta a um rol de referências prodigioso, da matriz jamaicana ao rock inglês – que nem o acidente sofrido por Herbert, em 2001, deixando-o tetraplégico, foi capaz de encerrar.

O “longo caminho”, como aponta a letra da canção que dá nome ao primeiro álbum de estúdio pós-tragédia, foi de perda, solidão, mas também de esperança na vida. Embora conste que as composições do disco antecedam o acidente (a queda de um ultraleve), tudo não deixa de soar premonitório.

O álbum traz, ao menos, mais um hit, “Cuide Bem do Seu Amor”, e Os Paralamas seguem a mil, fazendo o que sabem de melhor, que é arrastar multidões para shows impagáveis Brasil a fora.

33 CANÇÕES

Se seguem sem álbum de inéditas desde 2017 (“Sinais do Sim”), lançamentos de revisita ao passado – como “RoncaRonca Apresenta Os Paralamas do Sucesso (Ao Vivo)”, de 2023, com um registro lado B de 1999 – ou de interação com o presente – a exemplo de “10 Remixes” (2024), em que as músicas do grupo conversam com um variado leque de DJs – vão dando fornalha ao comboio rítmico, que não para de rodar o País e além.

Depois de Campo Grande, serão mais duas dezenas de shows, de Belém (PA) a Buenos Aires, até novembro, um deles em Três Lagoas, no dia 24, na 35ª Festa do Folclore. E, em entrevista ao Correio B, o baterista João Barone fala sobre um próximo álbum, quem sabe, para “logo” – confira adiante. A turnê Clássicos começou no dia 31 de maio, com um megashow no Allianz Parque, em São Paulo.

Os ingressos para a apresentação deste sábado, a partir das 22h30min, no Bosque Expo, custam de R$ 175 (meia-entrada para a área VIP, terceiro lote) a R$ 4.200  (mesa para oito pessoas no setor B) e estão disponíveis no estande do Comper Jardim dos Estados, ao lado da loja O Boticário, ou pelo site pedrosilvapromocoes.com.br. Mais informações: (67) 99296-6565 – WhatsApp (de segunda-feira a sábado, das 13h às 19h). Classificação indicativa: 18 anos.

No palco, ao lado dos três membros fundadores, estarão “nossos companheiros de jornada”, como frisa João Barone: João Fera nos teclados, Monteiro Jr. no saxofone e Bidú Cordeiro no trombone. São 33 canções no repertório do show, que, indo direto ao ponto, é anunciado como uma celebração.

“Esta turnê é uma celebração de toda nossa carreira. Tocamos nossos grandes clássicos e músicas que o público sempre nos pede em nossas andanças pelo País”, diz João Barone.

NOVO ÁLBUM?

“Tocamos os grandes clássicos e, consequentemente, os arranjos são os clássicos, com os músicos que nos acompanham já há um bom tempo, nossos companheiros de jornada”, reforça o baterista, que, mesmo com cautela, afirma que o momento de um novo álbum de inéditas pode não estar tão longe.

“Temos feito algumas gravações com amigos. E começando a rascunhar a ideia de um novo trabalho. Com a agenda lotada de shows, fica sempre mais demorado este processo. Mas logo chegará a hora”, revela o baterista.

MUSICAL

E o que os leva a se manterem em atividade enquanto grupo? “Acho que as duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade”, comenta o músico.

A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria): "As duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade", diz Barone
Imagens de “Vital, o Musical dos Paralamas” (2025) - FOTO: Divulgação

Uma das produções recentes que mantêm em alta a eterna empolgação em torno do grupo é “Vital, O Musical dos Paralamas”, idealizado por Gustavo Nunes e Marcelo Pires, com direção artística de Pedro Brício.

O musical estreou em maio, em São Paulo, e mais de 600 atores participaram da seleção de elenco. Rodrigo Salva ou Nando Motta (Herbert Vianna), Franco Kuster (João Barone), Gabriel Manita (Bi Ribeiro) e Hamilton Dias (o empresário José Fortes) são os protagonistas. O elenco é composto ainda por: Barbara Ferr, Herberth Vital, Maria Vitória Rodrigues, Pedro Balu e Rodrigo Vechi.

A partir da esquerda, Bi Ribeiro (contrabaixo), Herbert Vianna (voz e guitarra) e João Barone (bateria): "As duas grandes razões para estarmos aqui até hoje fazendo da música a nossa vida é justamente o amor pelo que fazemos e a nossa amizade", diz Barone
Imagens de “Vital, o Musical dos Paralamas” (2025) - FOTO: Divulgação

““Vital, O Musical dos Paralamas” é um sucesso. Ficamos muito felizes com o resultado. Muito bacana ver nossa história sendo contada por terceiros. E que talento têm os atores. Nos impressionou muito”, atesta Barone.

