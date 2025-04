Entenda qual a relação entre o ciclo menstrual e o órgão responsável pela labirintite

Correio B

Os cursos com vagas limitadas serão oferecidos pelo Senar/MS e representam uma oportunidade de aprender técnicas que serão ensinadas para aplicar no dia a dia

A Expogrande 2025 terá cursos gratuitos de churrasco e bebidas à base de café, oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, em Campo Grande.

A ideia é levar conhecimento prático com base em técnicas culinárias que sejam acessíveis e cheias de sabor.

Os amantes da cafeína irão se deleitar com a Oficina de Bebidas à Base de Café, que será realizada nesta quarta-feira (9), das 15h às 18h.

Já para quem deseja aprimorar a técnica de assar carne, no dia 12 de abril será ofertada a Oficina de Churrasco, das 10h às 13h.

As oficinas serão realizadas no estande do Sistema Famasul. A atividade é aberta ao público, mas atenção: as vagas são limitadas. As inscrições serão feitas no local, por isso é recomendado chegar com antecedência.

Carne na brasa

No curso de churrasco, os participantes irão aprender técnicas que vão desde o preparo da churrasqueira até como limpar e assar diferentes tipos de cortes, além de conhecer o ponto da carne e o preparo de acompanhamentos que valorizam o sabor.

Para o coordenador educacional do Senar/MS, Carlos Henrique de Paula Geraldo, a ação proporciona a oportunidade de levar para casa um conhecimento prático, com técnicas que podem ser usadas no dia a dia.

“Nem todo mundo tem experiência para acender o fogo ou limpar uma peça de carne, e essas são tarefas que fazem parte da rotina de muitas famílias do campo. É uma chance de adquirir habilidades práticas, entender a importância de cada etapa e ganhar mais segurança na execução dessas atividades.”

Amantes do café

A oficina que irá ensinar sobre o café terá como enfoque a versatilidade do grão. Os inscritos irão aprender diversas formas de preparo e colocar a mão na massa na criação de bebidas geladas e outros produtos.

“A oficina de bebidas à base de café é uma oportunidade de explorar novos sabores e possibilidades com um ingrediente tão presente na nossa cultura, aprendendo receitas simples que podem ser reproduzidas em casa e até mesmo gerar renda. Nosso objetivo é proporcionar um aprendizado que valorize o saber tradicional, mas também traga novas técnicas e orientações”, explicou Carlos Henrique.

