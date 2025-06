Entre fé, crise e humanidade, Danny Boyle revisita seu apocalipse zumbi

JOSEPH CAMPBELL - ESCRITOR AMERICANO

"Precisamos estar dispostos a nos livrar da vida que planejamos, para podermos viver a vida que nos espera. A pele velha tem que cair para que uma nova possa nascer”.

Felpuda

Os tucanos terão de botar as asas para funcionar e “voar”atrás do prejuízo, depois que o Podemos recuou

de se incorporar ao ninho, como havia sido decidido até então.

O PSDB está só e, se não buscar outra alternativa, estará caminhando “firme e forte” em direção à extinção em nível nacional.

Em Mato Grosso do Sul, a sigla tem muitos filiados, porém, o reflexo “lá de cima” fará com que se derreta como vela jogada na fogueira.

Os dois tucanos de penas mais lustrosas, o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja, estão “queimando as pestanas”, pois devem deixar a sigla, mas não querem largá-la “ao deus-dará”.

Posição

De acordo com o Center for World University Rankings, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul figura como uma das melhores instituições de Ensino Superior do mundo.

De 53 universidades brasileiras listadas na publicação, somente 7 melhoraram de posição.

Mais

Neste ano, a UFMS avançou posições na classificação global, ocupando o 3º lugar entre as instituições do Centro-Oeste, a 25ª colocação entre as federais e a 33ª posição entre as brasileiras elencadas.

Dr. Eduardo Bronze e Dra. Olivia Brandão, sua esposa; ele comemora troca de idade hoje / Foto: Arquivo Pessoal Dr. Eduardo Bronze e Dra. Olivia Brandão, sua esposa; ele comemora troca de idade hoje / Foto: Arquivo Pessoal

Bernardo Velasco / Reprodução



Do colete

O PL e o PP devem começar a pensar em um plano B para as eleições gerais de 2026, caso o governador Eduardo Riedel e o ex-governador Reinaldo Azambuja decidam buscar outros rumos e não se filiar a essas siglas, conforme se espera.

Dessa forma, alguns nomes dos dois partidos poderão voltar ao tabuleiro político como peças importantes para a disputa. Não será uma tarefa fácil, tendo em vista que Riedel, pelo menos por enquanto,

tem se mostrado bem posicionado no quesito “preferência popular”.



Recompensa

Como nos tempos do velho oeste, projeto do vereador André Salineiro estabelece recompensa de 10%

para quem denunciar crimes contra a administração pública municipal, como corrupção ou desvios

de recursos. Essa “premiação”, porém, ficará limitada a R$ 100 mil do valor recuperado. A iniciativa, conhecida como Lei do Whistleblower ou Lei do Informante, já havia

sido proposta por Salineiro em seu primeiro mandato, em 2019, mas o projeto acabou arquivado.



Inadimplência

Dados do SP Brasil mostram que, a cada nova conta atrasada, uma dívida antiga ainda não foi resolvida. Esse é o quadro do endividamento reincidente em Mato Grosso do Sul: 85,02% das pessoas negativadas em maio deste ano já estavam com “nome sujo” nos 12 meses anteriores, indicando que a inadimplência não é pontual.

O tempo médio entre o vencimento de uma dívida e a próxima é de apenas 67 dias.

As informações foram divulgadas pela Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande.

