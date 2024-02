Especial B+: Casa de Apoio à Criança com Câncer Santa Teresa promove campanha de arrecadação

Correio B+

Soluções inovadoras dão suporte a este tipo de atendimento

Entregas, serviços e trabalho em domicílio ganharam destaque no período pandêmico que vivenciamos recentemente. Porém, alguns serviços que já eram comuns foram fortalecidos e devem ganhar ainda mais espaço em 2024. É o caso do atendimento veterinário domiciliar, como preveem executivos do segmento.

“Atualmente, a grande maioria dos pets é tratada como membro da família, recebe maior cuidado com a saúde física e tem suas necessidades emocionais compreendidas. No serviço domiciliar, o médico-veterinário acaba desempenhando o papel de 'médico de família', avaliando a saúde do animal de forma holística, o ambiente em que ele vive e a rotina familiar. Tudo isso sem que o pet sofra com o estresse de sair do seu lar e trazendo conveniência ao tutor”, explica o Head Latam e Diretor-Geral da VetFamily no Brasil, Henry Berger.

Principais vantagens dessa tendência em atendimento:

Bem-estar animal:

O atendimento domiciliar é, muitas vezes, a única alternativa para consulta de felinos, cães de grande porte, pets pouco sociáveis ou muito medrosos, lares com muitos pets e animais com necessidades especiais. Sair do seu ambiente já é um fator de estresse para boa parte desses animais, além do manejo de um pet com dificuldades de locomoção, com dor ou que é mais agressivo e precisa usar focinheira.



O trajeto de carro, a recepção de um consultório com outros animais e o ambiente diferente causam estresse que pode, inclusive, comprometer ainda mais a saúde ou alterar sinais vitais momentaneamente, interferindo na avaliação do médico-veterinário.

Prevenção avançada:

O atendimento domiciliar permite um olhar aprofundado na prevenção de doenças e de condições crônicas que poderiam acometer os pets caso não fossem acompanhados de forma tão próxima.



Adicionalmente, o médico-veterinário também consegue analisar aspectos do ambiente em que vive o pet, os quais poderiam interferir na sua saúde, como espaço para atividade física e mental, tipos de piso da residência que podem impactar na locomoção do pet, personalidade dos outros animais da casa, por exemplo.

Além disso, os médicos-veterinários também já podem contar com equipamentos diagnósticos portáteis de alta qualidade para complementar a avaliação dos pacientes, como aparelhos de ultrassonografia, hematologia, uroanálise e outros, proporcionando maior conforto e qualidade assistencial para os animais.

Outra possibilidade é o tutor complementar o tratamento do seu animal com diversas especialidades médicas como fisioterapia, geriatria, pediatria, entre outros, e optar por um tratamento holístico do pet, como a Medicina Integrativa (acupuntura, quiropraxia, fitoterapia, etc).

Praticidade e conveniência para o tutor:

Economia de tempo e custos com deslocamento são fatores relevantes para os tutores, sobretudo nas grandes cidades. Para lares com mais de um animal é possível coordenar os atendimentos preventivos para todos em uma única consulta. Já para animais com dificuldade de locomoção ou em tratamento prolongado é uma alternativa para que possa receber os cuidados em casa.