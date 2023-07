Especial B+: Dia Nacional da Prevenção de Acidentes do Trabalho

LUTO

Causa da morte não foi revelada, mas artista planejava lançar novo álbum e embarcar numa turnê a partir do próximo ano

Morreu nesta quarta-feira (26) a cantora irlandesa Sinéad O'Connor, aos 56 anos. A notícia foi publicada originalmente pelo The Irish Times, um dos principais jornais diários de seu país, e confirmada pela família à emissora estatal RTÉ. A causa da morte não foi revelada.

"É com grande tristeza que anunciamos a morte da nossa amada Sinéad. Sua família e amigos estão devastados e pediram privacidade neste momento difícil", diz uma nota enviada à emissora.

A irlandesa deixa três filhos, Jake Reynolds, Roisin Waters e Yeshua Bonadio.

O'Connor ganhou fama nos anos 1990 com o hit "Nothing Compares 2 U" e ao longo de toda a carreira levou a público seus problemas relacionados a saúde mental, que se agravaram nos últimos anos.

Em janeiro de 2022, ela chegou a ser hospitalizada dias depois da morte do filho Shane, de 17 anos. Ela dizia, nas redes sociais, se culpar pelo suicídio do adolescente, que esteve internado num centro para tratamento de problemas de saúde mental.

De acordo com publicações recentes em seu Facebook, O'Connor planejava lançar um novo álbum em breve, e havia se mudado para Londres 23 anos depois de deixar a capital britânica. De lá, estaria concebendo planos para uma turnê que passaria por Oceania, Europa e Estados Unidos entre 2024 e 2025.

Nascida em Dublin em 1966, O'Connor tem dez álbuns de estúdio gravados. Além do sucesso que a projetou internacionalmente, "Nothing Compares 2 U", ela ainda é autora de canções como "The Emperor's New Clothes", "Sacrifice" e "The Last Day Of Our Acquaintance".

Ativista pelos direitos das crianças, a irlandesa teve uma infância difícil e alegava ter sido abusada fisicamente pela mãe em diversas ocasiões, após a separação de seus pais quando tinha oito anos. Aos 15, O'Connor foi internada num hospital psiquiátrico devido a faltas na escola e a pequenos furtos.

A carreira musical engrenou depois que ela conheceu Fachtna O’Ceallaigh, antigo agente do U2, e lançou seu primeiro álbum de estúdio, "The Lion and the Cobra", de 1987, que lhe rendeu uma indicação ao Grammy. Na sequência veio "I Do Not Want What I Haven’t Got", que incluia a faixa "Nothing Compares 2 U", originalmente composta para Prince.

A canção alcançou o topo das paradas em diversos países e lhe garantiu um Grammy de melhor performance de música alternativa. Oito álbuns e mais indicações a prêmios vieram, até a cantora gradualmente deixar os holofotes.

A cantora irlandesa voltou a ser notícia em agosto de 2017, quando postou um vídeo em seu perfil no Facebook para falar de seus transtornos mentais, revelando que já pensou em suicídio e que lutava todos os dias para sobreviver.

