Especial B+: Jess Anjos participa de roda de conversa sobre diversidade e pluralidade no marketing

Correio B

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Benjamin Disraeli - escritor britânico Quando os homens são puros,

as leis são desnecessárias;

quando são corruptos, as leis são inúteis”. FELPUDA

Figurinha que afirmava estar no segundo turno das eleições de Campo Grande agora, ao que tudo indica, não deverá nem sequer participar da primeira fase da disputa. Nos bastidores políticos, os comentários são de que as “sessões frituras” já surtiram efeito. Assim, nas informações mais detalhadas apresentadas à cúpula nacional, o quadro demonstrado é que se trata

de problemas e de baixo nível potencial de votos. Tudo caminha para que acabe em nada.

Pela tangente

Pré-candidato estaria prestes a jogar a toalha na disputa pela Prefeitura de Campo Grande. Aliás, desde o início, já vinha

sentindo que o humor do eleitorado não é o mesmo de outrora.

Mais

Isso sem contar o evidente racha em seu partido. Como desculpa, ele tem dito que só oficializará seu nome quando houver a garantia de recursos para o embate. Mais óbvio, impossível.

Divulgação

A cantora brasileira Teresa Cristina se apresentou na cerimônia de abertura do Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes, realizado no Palais des Nations (Palácio das Nações), sede europeia da Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, Suíça. A cantora também é referência na luta pela inclusão das mulheres na música e no samba em geral. Ela se tornou a primeira artista do gênero a ter uma banda formada inteiramente por mulheres negras. O evento, que se encerra amanhã, também contou com exposição de arte de autores brasileiros no mezanino principal.

Luciana Azambuja

Marina Morena

Desvio

Há quem afirme que o fato de o ex-presidente da República Jair Bolsonaro não vir a Campo Grande para ato político sinaliza que pré-candidatura própria à prefeitura estaria, digamos, agonizando. O líder maior do PL fez questão de gravar vídeo afirmando que estará, no dia 14/5, “desembarcando em Ponta Porã” e, no dia 15, fazendo “um grande evento em Dourados”. Sobre uma possível passagem pela Capital, nenhuma menção. Tudo indica que alguém andou contando com o ovo antes dele ser botado.

Bingo!

Da atuação política de Bolsonaro em Dourados poderão sair definições para a disputa pela prefeitura daquele município. Uma delas seria a aliança do PL com o prefeito Alan Guedes, que é do PP, uma estratégia que vem sendo articulada pela líder do Progressistas, senadora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias, amiga do ex-presidente e de quem já foi ministra.

Roleta

A outra linha para eventual definição seria a indicação de Gianni Nogueira para disputar a eleição. Ela é presidente do PL Mulher e esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, o Gordinho do Bolsonaro. Não se descarta, entretanto, em um possível caso de fechamento de aliança com o PP, que ela venha a compor a chapa como candidata a vice-prefeita.

A roleta está girando...

Aniversariantes

Bruna Chinaglia Maiolino Baruta,

Luiz Octávio Pinho,

Natália Mangiolardo Martins,

Pedro Pedrossian Neto,

Ana Claudia Diniz Duim,

Johnny Weise Khouri,

Alvarina Cardoso da Silva,

Edite Higa Guenka,

Dr. Júlio César Fanaia Bello,

Laerson Barbosa dos Santos,

José Richarles Brum,

Luiz Carlos Spengler,

Silvia Rocha Pereira da Silva,

Armindo Antonio da Silva,

José Vamberto Alves,

Lauri Floro dos Santos,

Vera Lúcia Lhanos,

Luiz Edison Schneider,

Ana Paula Albuquerque dos Reis,

Fernando Wollmann,

Mariana Prado,

Adriana Pereira da Silva Bretan,

Elza da Costa Moraes,

Dr. Arlindo Seiki Nakasone,

Beatriz Bertoncelo,

Sílvia Calarge,

Dr. Carlos Augusto

Guimarães de Lima,

Mário Whately Thompson,

Rosana Marckert de Paula Ribeiro,

Carlos Alberto de Jesus Marques,

Marta Recalde Lino,

Afonso Carneiro Pinheiro Filho,

Nicole Arguelho Cardenas,

Marcelo Pimentel Duailibi,

Tatiana Sena Borgo,

Wagner Luiz Figueiredo da Silva,

Willian dos Santos Peruzzo,

Ariane Gonçalves,

Maria Elza da Cruz,

Aline Satsiko Andrade Teruya,

Maria de Lurdes Lemes,

Ismara da Silva Dib,

Marcos Luiz Pereira Lesmo,

Maria Gomes de Assis,

Nailo Vilela,

Isa Maria Aquino Ratier,

Dr. Marcelo Antonio Cotrim Ferro,

Sandra Aparecida

Louzada da Costa,

Fernando Rocha Coutinho Alencar,

Silvia de Oliveira Ferreira,

Arly Monteiro,

Valmir da Costa Flôres,

Mariana Passos Azevedo Jorge,

Vivienne Pedrosa,

Ricardo Teixeira Albaneze,

Marco Lóris Rodrigues Antunes,

Antonia Queiroz,

Herminia Cavassa de Lima Couto,

Kátia Anderson Corrêa,

Marcelo Henrique Lessonier,

Emily Cardoso Arima,

Dr. Ailton Cabral Duarte,

Delfina Nogueira de Souza,

Rosângela Cury de Souza,

Gil Mendes,

Janaína Esquível de Almeida,

Dr. José Gomes Filho,

Haroldo Cavalcante Fagundes,

Dra. Waldomira Martins Virgilio,

Alfredo Figueiredo,

Maria do Socorro Hozano de Souza,

Lourival Martins Fagundes,

Carlos Adolfo Alves de Souza,

Renata Garcia Bruno,

José Rodrigues Rojo,

Nilzete Hardoim Monteiro,

Cristiane Domingues,

Yayoi Tomouti Shigematsu,

Alcides Maia Moura,

Maria Aparecida Corrêa,

Sibele de Souza Cação,

Dra. Aparecida Maria

de Freitas Elias,

Claudinei dos Santos,

Florinda Correa de Almeida,

Izaias Lopes Mendes,

Izabel Cristina Correa,

Ana Paola Morales,

Maria Dalva de Souza Figueiredo,

Ronaldo Augusto Lessa Santos,

Renata Egito Barbosa,

Paula Miyasaki,

Evelly Cristina Sena Colhante,

Fábio Luis Setogute,

Erika Helena Kikuchi,

Viviani Moro,

Marisa Mieko Matsumoto,

Francisco Leopoldo Klamas,

Paulo Cavassa de Almeida,

Mário Mori,

Fabricio Marcos Shimabukuro,

Roberto Akira Kojima,

José Sandri,

Dirceu Vicente Rossettini Costa,

Tânia Regina Luzardo

de Souza Sichinel,

Gustavo Henrique Zanella,

Antonio Hoscher,

Ida Maria Crisci Manzano,

Luciane Morimatsu Zaidan.

colaborou tatyane gameiro