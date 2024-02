Especial Carnaval B+: Celular e carnaval? 5 dicas para cair na folia com segurança

agenda cultural

Sim, também vai rolar muito samba na folia de ritmos que já se tornou uma das marcas do Carnaval de Campo Grande; a animação do fim de semana ficará por conta do Farofolia, do Cordão Valu, do Capivara Blasé e de outros blocos de rua

Que tal começar com reggae e emendar com as marchinhas dos antigos Carnavais antes de cair na sofrência? Ou começar com a música eletrônica dos DJs e seguir no ritmo de batuques afrobrasileiros até chegar a hora de se entregar ao axé da Bahia? São apenas duas das várias combinações possíveis para quem quiser maratonar na programação que o Carnaval de Campo Grande oferece em 2024.

Na noite de ontem, pelas ruas do Centro, os blocos Evoé Baco e Ipa Lelê, que se apresentou com Vinil Moraes, Chico Simão e o grupo percussivo BojoMalê, já deram uma mostra e tanto do que os foliões podem esperar até terça-feira em termos de som, gingado e muita empolgação.

A festança prossegue hoje, com um cardápio musical bastante diversificado e, sim, repleto de muito samba em meio à profusão de estilos musicais que tomou conta da celebração de Momo na cidade e já se tornou uma das marcas do Carnaval de Campo Grande.

Hoje tem Bloco do Reggae, no Monumento Maria Fumaça, na Orla Ferroviária, das 15h às 23h, Farofolia, na Esplanada Ferroviária, das 16h às 23h, e o Só Love, na Rua General Melo, das 18h às 23h.

REGGAE

Criado em 2011, o Bloco do Reggae apresenta como tema para este ano “Máximo respeito”, termo muito usado na cultura reggae e que simboliza o respeito na sua maior expressão entre todos os seres humanos, segundo o coordenador do bloco, Diego Manciba.

Sandim, Laris e Rockers Sound System são algumas das atrações do bloco, que também se apresenta amanhã, no mesmo local e horário.

“Dentro desse tema existem os tópicos da campanha: ‘Não É Não’; ‘Beba com Moderação e Conscientização sobre Álcool e Direção’; ‘Cada um Cuida do Seu Lixo’; ‘Respeito à Diversidade’; ‘Solidariedade em Ação’; ‘Preservação do Patrimônio Histórico’. O Instituto Causadores da Alegria estará lá arrecadando roupas usadas e agasalhos”, conta Manciba.

MIX DE RITMOS

Já o Farofolia anuncia mais de 15 atrações para embalar a massa no palco da Rua Dr. Temístocles, entre a Rua 14 de Julho e a Avenida Calógeras, quase em frente ao Ponto Bar. O bloco surgiu em 2019 e se destaca pela afinidade e pela militância em prol da cultura LGBTQIAPN+.

Tanto que a agremiação está nomeando a Rua Dr. Temístocles, temporariamente, como “Travessa Bandeira”, para marcar a região como um ponto de acolhimento de seus foliões.

Sete DJs abrem a pista de dança a céu aberto do Farofolia: Jubba, Hytalo, Gaga Funkeira, Fábio Jara, Afropaty, Deumathh e Abhnerrr. Em seguida, os bailarinos da House of Hands Up apresentam seus apurados números de vogue e abrem alas para performers da cena queer e de outros segmentos.

Depois entra em cena o Crew Drag CG, com performances de 13 drag queens: Afrodite Fetake, Samanta Blossom, Kitana Shiva, Rafa Spears, Gaga Funkeira, Miss Violence, Rachel Black, Chloe Milan, Greyce Kelly, Afropaty, Jhaninne Perry, Bruandra Guel e Anna Burtton. E, para encerrar, ainda haverá mais dois DJs, Gustavo Freitas e Renê, e a sofrência da cantora Joyce Bethânia encerra a programação.

Com o apoio do governo do Estado, o Farofolia vai distribuir kits de “redução de danos”, contendo água, preservativo, lubrificante, teste rápido e panfleto educativo. Presencialmente, colaboradores da ONG Águia Morena vão compartilhar informações sobre prevenção e cuidados nos relacionamentos íntimos durante o Carnaval.

SAMBA

Estreando no circuito oficial de Campo Grande, o bloco Só Love terá como atração, além de dois DJs, o grupo Samba do Caramelo. “Sou de Campo Grande mas morei no Rio de Janeiro por alguns anos, e desde que retornei quis contribuir para o fortalecimento do Carnaval da Capital.

Queria um bloco que tivesse exatamente o que me faz ser apaixonado por essa data. Celebrando as músicas que cresci ouvindo nas matinês e nos blocos que minha mãe me levava”, afirma Guilherme dos Santos Ramos, fundador do bloco.

“Esse ano vamos explorar a brasilidade como tema, com direito a roda de samba e muita música que o brasileiro gosta. Vai animar a folia o grupo Samba do Caramelo, além de mais dois DJs.

Espero vocês para curtir a sexta de Carnaval ao som de boa música e muita alegria. Nossa festa começa às 18h e estão todos convidados para se jogar na folia com a gente”, convoca Ramos.

VALU E CAPIVARA

O Cordão Valu apresenta-se na Esplanada Ferroviária, com concentração a partir das 15h, tanto amanhã quanto na terça-feira (13) de Carnaval. Na apresentação deste sábado, o vocalista Vinil Moraes e o percussionista Chico Simão, à frente do grupo percussivo BojoMalê, prestarão um auxílio luxuoso no embalo rítmico do cordão.

Já o Capivara Blasé comanda a festa no domingo e na segunda-feira, também na Esplanada Ferroviária, com concentração a partir das 14h.

ZERO ÁLCOOL

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) disponibiliza, durante a folia, o Camarote da Rodada, um espaço reservado com água e atendimento especial, no qual só será permitida a entrada mediante teste de bafômetro. Os frequentadores não podem ter consumido bebidas alcoólicas. O espaço funciona das 18h à 0h, com capacidade rotativa para até 100 pessoas.

PARAGUAI E BOLÍVIA

Neste sábado, a feirinha cultural Bazar e Cia, das 8h30min às 16h, com entrada franca, anima a Associação Colônia Paraguaia, na Rua Ana Luísa de Souza, nº 610, Bairro Pioneiros. A organização promete música ao vivo, brincadeiras e artesanato, além de comes e bebes com cardápio típico e a cerveja artesanal Demschinski.

Outra feira cultural, programada para domingo, é a Praça Bolívia, das 9h às 14h, na Vila Nova Ipanema, Bairro Santa Fé, entre as ruas das Garças, Barão da Torre, Anibal de Mendonça e Dias Ferreira. Zé Geral, Beko Santanegra, Pagodão do Vitão, Tupi Guará, João Benitez e Skuderia são as atrações musicais. Também se apresentam Sal dos Santos, o grupo de dança Dandaras e Juliano Gordão. Haverá, ainda, uma feira de adoção de filhotes.

CORUMBÁ

A Cidade Branca terá o seu primeiro dia de desfiles neste domingo, com as seguintes escolas ocupando a Marquês de Sapucaí: Mocidade Independente da Nova Corumbá, Caprichosos do Pantanal, Acadêmicos do Pantanal e A Pesada. Na segunda-feira, desfilam Imperatriz Corumbaense, Vila Mamona, Major Gama, Estação Primeira do Pantanal e Império do Morro.