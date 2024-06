Especial RS B+: Jantar é realizado em prol do Chef gaúcho Enio Valli e "Produtores Gaúchos Unidos"

Em meio ao maior desastre climático já enfrentado pelo Rio Grande do Sul, com alagamentos que atingiram 452 municípios (cerca de 90% do estado), um coletivo de pequenos produtores e chefs de cozinha se uniram para criar uma plataforma que busca conectar produtos gaúchos com restaurantes, hotéis, pousadas, lojas, empórios e varejos tanto de fora quanto de dentro do estado do Rio Grande do Sul. O objetivo do 'Produtores Gaúchos Unidos' é, mesmo em meio à situação de calamidade do Estado, fazer com que esses empreendedores mantenham sua produção, vendas e empregos.

"Muitos produtores estão com seus produtos parados, sem venda. A ideia é fomentar e criarmos as conexões certas para que esses produtores consigam escoar sua produção para outros destinos. A Fenadoce, que ocorre em Pelotas, por exemplo, foi cancelada. Desse modo, produtores da região precisam encontrar um meio de comercializar esses produtos. Queremos conectar essas partes através da plataforma Produtores Gaúchos Unidos," destaca Bernardo Barbosa Ibargoyen, produtor de cordeiro e idealizador do projeto.

O movimento 'Produtores Gaúchos Unidos', que tomou corpo e começa a repercutir em todo o Brasil, já possui 160 produtores cadastrados ofertando seus produtos e 70 restaurantes, bares, empórios e varejos que já estão com os acessos a esses produtores para efetuarem suas compras. A partir da concretização das vendas, o plano é implementar o transporte dos itens através de cargas compartilhadas, auxiliando a todos os produtores de forma efetiva. Já se cadastraram no site produtores de vinhos, queijos, carnes, nozes, sucos e azeites de oliva, entre outras delícias do RS.

Denis Rezende proprietário do famoso Café Journal localizado no bairro de Moema em São Paulo aderiu a causa e se juntou aos "Produtores Gaúchos Unidos" e ao renomado Chef Enio Valli proprietário do premiado restaurante GURI localizado na região de Bento Gonçalves que com as chuvas também foi tomado pelas águas e parou suas operações.

Chef Enio Valli - Foto: Igor Guedes

"Precisamos fazer parte dessa corrente e apoiar os nossos irmãos gaúchos, e sem dúvida eles poderão contar com a gente aqui do Café Journal", expõe Denis Rezende proprietário do Café Journal em Moema.

"'União pelo RS - Encontro de Sabores em Solidariedade', é um evento que celebra a riqueza gastronômica do Rio Grande do Sul enquanto promove a solidariedade.

Com o apoio do "Produtores Gaúchos Unidos" em parceria com o Café Journal, prepare-se para uma jornada sensorial única, repleta de aromas, sabores e histórias que resgatam a culinária dos pampas gaúchos, feita nos fogos e enraizada nas tradições mais autênticas.

O chef Enio Valli traz consigo o compromisso de resgatar receitas, ingredientes e técnicas de cocção tradicionais, valorizando e defendendo a gastronomia deste povo aguerrido, bravo e cheio de virtudes. A ideia é proporcionar aos seus convidados uma experiência gastronômica memorável com insumos do RS que se juntará com um gesto de solidariedade que faz e fará toda a diferença nas comunidades afetadas no Rio Grande do Sul.

O evento acontecerá na sexta-feira, 07 de junho das 18:00 às 23:00 no Café Journal no bairro de Moema em São Paulo. O convite custa R$380/pessoa e pode ser adquirido pelo link: https://linktr.ee/cafejournalmoema