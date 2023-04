Especialista em coluna detalha quatro principais causas de travamento da lombar

ENTREVISTA EXCLUSIVA

DJ agitou o público na Expogrande e, em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, contou novidades sobre a carreira em primeira mão

Ele é o momento. Um dos maiores nomes do cenário musical brasileiro atual e dono de grandes hits, o DJ, produtor e cantor Pedro Sampaio arrasta multidões por onde passa e, na última sexta-feira (21), foi a vez de Campo Grande "chamar o nome dele", em show realizado na 83ª Expogrande.

Dono de grandes hits, como Sentadão e Dançarina, e, com apenas 25 anos e em pouco tempo de carreira, Pedro Sampaio tem emplacado uma música atrás da outra nas paradas e feito colaborações musicais com grandes artistas, já sendo considerado um dos principais DJs de eletrofunk.

Na carreira, constam ainda marcos pessoais, como um show marcante no Lollapalloza e turnê na Europa.

Em Campo Grande, foi a primeira vez que o DJ de apresentou e levantou um público de aproximadamente 15 mil pessoas, que cantou, dançou e cantarolou em coro e sílabas o nome "Pe-dro Sam-pa-io" a cada vez que o artista pedia: "Chama meu Nome", uma marca de sua arte.

Antes do show, Pedro Sampaio disse que estava empolgado para conhecer o público campo-grandense e, ao final da apresentação, agradeceu aos presentes pela energia e alegria, prometendo voltar em breve.

Minutos antes de subir ao palco, Pedro Sampaio conversou com o Correio do Estado e antecipou, em primeira mão, algumas novidades que estão por vir, entre elas, uma parceria inédita com o MC Ryan, que está em negociação.

O DJ também revelou o desejo de um feat com o sul-mato-grossense Luan Santana e o sonho da carreira internacional.

Confira a entrevista exclusiva com o DJ Pedro Sampaio:

Você fez recentemente um feat com a Ana Castela, que é sul-mato-grossense. Como foi essa parceria?

A música com a Ana foi uma música que ela trouxe para mim e, na verdade, eu sempre admirei a Ana, a Ana é uma artista muito nova, porém mostra uma maturidade gigantesca e um talento imenso, e eu me identifiquei muito com ela por ter mais ou menos as mesmas características ali, de ser novo na cena também. E aí ela me mandou essa música 'Carinha de bebê' e eu fiquei apaixonado. Fiz o meu verso e todo show que eu faço a galera canta alto o refrão, é uma música muito envolvente e eu senti que eu tinha que fazer parte desse feat.





Existe projeto de parcerias com outros cantores do Mato Grosso do Sul? Como é a escolha das parcerias?

Sobre outros artistas daqui, o Luan Santana é um cara que tá muito na minha mira, a gente já se falou algumas vezes por direct, mas eu sou muito cuidadoso com as músicas, então tem que achar a música certa ou então achar a oportunidade certa para fazer a música com o artista. Eu sou muito verdadeiro nesse sentido. Então, ele é um cara que é um bom nome, sim, realmente daqui [do MS], mais um além da Ana.



O Mato Grosso do Sul é um muito forte no sertanejo, tanto que hoje [sexta] você vai dividir o palco com o Gusttavo Lima, mas mesmo assim tem uma multidão lá fora te esperando. Como você avalia isso, da sua música entrar nesses segmentos?

Eu fico muito honrado, porque eu sei que as expos, rodeios, enfim, são dominados pelo sertanejo. E quando tem artistas como eu, como o Dennis [DJ] também, que estão sempre presentes nesses grandes festivais, eu fico muito honrado por saber que os donos dos festivais, que os contratantes escolheram a gente para fazer parte do line junto com Jorge e Mateus, Gusttavo Lima, Luan Santana, e entender também que o público consome, e não é que a galera está ali ouvindo só porque está no palco. Não, a galera realmente quer ouvir o funk, ouvir a música, nossa música eletrônica brasileira. Eu fico muito honrado e sempre querendo dar o meu melhor, sempre renovando o show, porque o artista brasileiro tem essa característica. O show tem um formato, porém ele vai sempre se renovando, repertório vai atualizando, porque o público brasileiro é superexigente e eu acho que eu tô acompanhando, tá sendo bem legal.



É a sua primeira vez aqui em Campo Grande. Tem alguma diferença de cantar em algum lugar pela primeira vez? Qual o sentimento e expectativa de cantar aqui?

Eu acho que sempre dá uma diferença, acho que não é nem pela primeira vez. Cada lugar que eu vou, até quando eu volto é diferente porque eu volto diferente, eu volto em outro momento, eu volto, de repente, mais maduro, mas sempre as primeiras vezes são de tirar a virgindade mesmo, porque eu vou olhar para a cara das pessoas pela primeira vez, vou conhecer a energia do público pela primeira vez, então é sempre especial. Estou superempolgado para subir nesse palco porque sei que, são quantas pessoas hoje aqui? É muita gente. Vai ser incrível, estou super empolgado.



Falando sobre os próximos passos da sua carreira, você fez um show agora bem marcante no Lolla, você acabou de voltar de uma turnê da Europa, que eram sonhos. E agora? Qual o próximo sonho a se realizar? Tem algum palco que você quer muito subir, um festival que quer cantar, uma parceria dos sonhos?

É muita coisa, eu até botei no Twitter que eu não imaginava, nem no meu melhor sonho, que eu ia estar onde eu estou hoje com o tempo de carreira que eu tenho hoje, porque é realmente algo muito intenso e aconteceu muito rápido, mas é isso, estou sempre me preparando e me adaptando para alcançar voos ainda maiores. Já que Deus está me capacitando nesse momento para estar nesses lugares, eu quero estar pronto para os próximos desafios. Sem dúvida nenhuma, eu tenho como uma missão internacionalizar ainda mais a música brasileira. Assim como a Anitta vem fazendo e vem abrindo várias portas, eu quero tá pronto e sempre preparado para entregar o que o mercado lá de fora quer ouvir do Brasil, sabe? E colecionar vários outros hits e colecionar vários outros fãs também.



E o TikTok, você acha que ajuda nisso? Porque você é um dos nomes que está muito dentro disso, suas músicas sempre estão viralizando na rede.

O TikTok, Instagram, rede social em geral, eu acho que eu não seria o artista que eu sou hoje sem a internet, porque possibilitou que a minha música chegasse a várias e várias pessoas ao redor do mundo inteiro. Eu estava na França agora, fui num barzinho, tocou 'Dançarina'. Então assim, de forma aleatória, sabe? Isso eu fico muito feliz, porque a internet que me proporciona isso.

E para finalizar, você pode dar alguma novidade com exclusividade, alguma parceria que tá vindo aí, o que está vindo de novo na sua carreira?

Eu tenho falado bastante com o Ryan, o MC Ryan, sobre uma parceria, as negociações estão avançadas, eu acho que eu já encontrei a música, mas falta a gente se encontrar. Como eu falei, eu sou muito chato com isso, eu preciso encontrar a pessoa pessoalmente para sentir a energia dela e de fato colocar o projeto adiante. Fora isso, eu também estou trabalhando no meu próximo álbum. Eu lancei o meu primeiro álbum, 'Chama meu Nome', que foi um sucesso gigantesco e já estou trabalhando no próximo, não sei quando vai sair, mas já estou trabalhando nele.