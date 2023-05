Especialista ensina como ter o controle da vida pessoal e profissional de forma prática

Correio B+

Médica-veterinária explica como inserir o animal a nova rotina da família e criar um ambiente aconchegante em 7 passos

A chegada de um bebê ao mundo é um dos momentos mais importantes no lar, por isso, a família toda deve estar preparada para recebê-lo.

Na busca por um ambiente aconchegante para criança, inserir o pet a essa nova rotina familiar, criando vínculo com a criança, é fundamental e pode ser desenvolvida pelo tutor de maneira bem simples.

A médica-veterinária e professora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Jaguariúna (UniFAJ), Grupo UniEduK, Dra. Aline Ambrogi, explica que quando o cachorro tem menos atenção do tutor, ele passa a apresentar comportamentos estranhos.

“Os animais costumam se adaptar muito bem com a presença de crianças. Porém, como recebiam toda a atenção dos donos antes da chegada do bebê, começam a ter ciúmes devido a atenção dividida”, diz Aline. “Esse cenário leva a ter mudanças ter comportamentos. Eles passam a ficar mais ‘bagunceiros’; urinam e defecam em locais impróprios e que não eram utilizados; passam a latir com mais frequência, o que pode atrapalhar o soninho da criança; e até começam a destruir móveis e objetos da casa", explica.

Para que o animal não se sinta rejeitado, evitando contratempos num momento tão especial da família, Aline salienta a importância de o animal participar das mudanças de ambiente que ocorrem no lar.

É importante todo o processo de adaptação segundo a mética veterinária - Foto: Reprodução Internet

Segundo a médica-veterinária, criar esse vínculo afetivo entre o pet e a criança trará inúmeros benefícios, inclusive para a saúde do bebê.

“Os animais ajudam no desenvolvimento emocional, social e motor das crianças. Elas se tornam mais sensíveis, empáticas e desenvolvem o senso de responsabilidade. Crianças que têm contato com animais apresentam menos infecções, alergias e problemas respiratórios”, garante a médica-veterinária do Grupo UniEduk. “Com os cuidados básicos de vacina, vermífugo e alimentação dos animais, a companhia dos pets faz muito bem as pessoas.”

Por fim, adaptar o animal a essa nova realidade familiar ajuda a evitar um grande problema da sociedade: o abandono de animais. De acordo com pesquisa recente divulgada pelo Instituto Pet Brasil (IPB), o país tem hoje 185 mil animais abandonados e regatados após maus tratos.

Aline lembra que o abandono de animais é bastante comum já no período de gestação, principalmente por conta da falta de informação e devido aos mitos relacionados ao tema.

“Os gatos são os que mais sofrem com isso, pois alguns profissionais recomendam a retirada do animal da casa por conta da informação errônea de que o contato direto com ele pode transmitir doenças, como por exemplo a toxoplasmose. Mas isso não é verdade! A forma mais comum de transmissão dessa doença para seres humanos é pela ingestão de carnes cruas e alimentos mal lavados. Portanto, com os cuidados necessários, não há motivo para o abandono dos animais nesse momento da vida da família", diz.

Os gatos são os que mais sofrem nessa fase - Foto: Reprodução Internet

Como fazer adaptação do pet em 7 passos:

Criar um vínculo entre o pet e a criança é fundamental para o bem-estar de toda a família, por isso é fundamental fazer com que o animal participe das mudanças na casa. Sendo assim, a médica-veterinária orienta: