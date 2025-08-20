Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

SAÚDE

Especialista explica a fisiologia e os cuidados necessários para a região pélvica do corpo

O períneo desempenha papel relevante no controle esfincteriano, na sustentação dos órgãos pélvicos e, entre outras funções, contribui para uma resposta sexual mais satisfatória, ajudando na lubrificação e no orgasmo

DA REDAÇÃO

DA REDAÇÃO

20/08/2025 - 10h00
A Fisioterapia Pélvica é a especialidade da fisioterapeuta dedicada ao cuidado de pacientes mulheres, crianças e homens que apresentam disfunções nas regiões da pelve (quadril) e períneo (assoalho pélvico). O períneo é a pequena área que fica entre os genitais (abertura vaginal ou escroto) e o ânus.

E envolve, ainda, a região inferior da cavidade pélvica, também chamada de assoalho pélvico. Buscando superar tabus, a fisioterapeuta Telma Chiarapa propõe um entendimento mais aprofundado sobre essa região do corpo.

Os benefícios são de várias ordens. Toda esta estrutura é composta pelos órgãos internos como bexiga, útero, reto, ovários e músculos, que promovem a sustentação desses órgãos.

“Lembrando que o períneo é perfurado por três canais, vagina, uretra e reto, atuando então durante relações sexuais, partos e no controle de saída da urina, das fezes e dos gases”, diz a profissional, que é mestre e autora de livros nessa especialidade da fisioterapia, atuando em várias frentes, desde o ensino ao atendimento clínico.

ORGASMO

“Esta região em questão desempenha papel relevante no controle esfincteriano, capacidade de conter urina e fezes, sem o qual ocorre incontinência urinária, e na sustentação dos órgãos pélvicos, que com os músculos de suspensão e ligamentos são capazes de manter o adequado posicionamento e a manutenção do organismo especialmente relacionada aos movimentos e cargas dessas estruturas”, afirma Telma.

Outra função perineal, não menos importante, segundo a fisioterapeuta, é o desempenho muscular do assoalho pélvico na contribuição para a resposta sexual, especialmente melhorando na lubrificação e no orgasmo.

“Vale a pena dividir com os leitores que algumas situações podem comprometer o funcionamento fisiológico do períneo, como: lacerações durante o parto, que afetam a função dos músculos e tecidos da região; dor, que se mostra com diversas causas, incluindo lacerações, tensões musculares, infecções. Outra situação que acomete esta região é o prolapso de órgãos pélvicos, que, quando não tratado adequadamente, se exterioriza pelo canal vaginal, provocando, por exemplo, ‘bexiga caída’”, afirma.

INCONTINÊNCIA

“Faço questão de reiterar sobre a incontinência urinária, porque hoje temos um aumento na procura no consultório para esse tratamento. Tem ocorrido com pacientes cada vez mais jovens que, entre algumas situações que podem causar essa perda urinária, praticam esportes de impacto, fazem muito exercício abdominal sem a devida orientação e, assim, acabam por enfraquecer os músculos do períneo, no qual aqueles mecanismos de sustentação e suspensão falham”, prossegue a fisioterapeuta.

A especialista diz que nesses casos pode ocorrer a perda urinária durante as atividades mais simples de uma rotina de vida, como tossir, espirrar, fazer atividades físicas como esteira, manter relação sexual, entre outras diversas situações.

“Não apenas a perda urinária ou fecal podem acontecer no decorrer de uma vida, no caso das disfunções sexuais”, pontua Telma Chiarapa. 

“Dores ou diminuição da sensibilidade durante a relação sexual podem estar relacionadas à saúde do períneo. No caso da dor crônica, muitas mulheres, principalmente, sofrem com dores crônicas na região pélvica, que envolve o períneo, e as causas são as mais diversas, desde uma endometriose, constipação crônica e, até mesmo, fatores psicológicos, como estresse e ansiedade”, descreve.

COMO PREVENIR

A fisioterapeuta compartilha orientações sobre como prevenir possíveis acometimentos relacionados à pelve e ao períneo.

“A contração muscular da região do assoalho pélvico é um recurso bastante eficaz e muito utilizado também no tratamento. Contrair o períneo é simples, você precisa apertar dentro do canal, e percebe-se esse movimento bem na região entre o ânus e o início da vagina, sempre fazendo movimento em direção ao seu umbigo, o movimento de segurar gases também aperta o períneo”.

“Caso em algum momento da sua vida qualquer pessoa ou mesmo profissional de saúde tenha lhe ensinado a interromper o fluxo de urina durante a micção, ato de urinar, pare agora mesmo. Esta atitude pode provocar lesões nervosas que, na maioria das vezes, são irreversíveis”.

“O norte-americano Arnold Henry Kegel foi o primeiro cientista a descrever e sugerir as contrações voluntárias do períneo. Contraia – aperte – os músculos da região entre o ânus e a vagina – no caso das mulheres – ou entre o ânus e a bolsa escrotal – no caso dos homens –, como se estivesse puxando para dentro e para cima em direção ao seu umbigo. Mantenha a contração por aproximadamente três segundos e relaxe. Repita 30 contrações pela manhã e à tarde. Três vezes de 10 contrações, com um intervalo de descanso entre cada vez, de aproximadamente dois segundos. Inclua esses exercícios na sua rotina, afinal, durante esses movimentos, você não precisa trocar de roupa, não causa dor e ninguém nota que você está contraindo os músculos perineais. Se conseguir realizar o agachamento, a prancha e a elevação pélvica, vai ajudar bastante. Capricha”.

RECURSOS

Telma Chiarapa diz que os recursos fisioterápicos para assistir uma pessoa com disfunções pélvico e perineais são bastante ricos. “São equipamentos de última geração, o biofeedback fornece dados precisos do funcionamento perineal, incluindo hipótese diagnóstica, técnicas manuais do profissional para percepção e alinhamento das estruturas, massoterapia, alongamentos, exercícios, tapping, entre outros”, apresenta.

DICAS

A fisioterapeuta fornece dicas para a sua saúde pélvica perineal:

  • Tome bastante água (evite a concentração de urina e assim, a infecção);
  • Evite consumo excessivo de cafeína, bebidas gaseificadas, alimentos apimentados e álcool, todos esses produtos provocam irritação na bexiga;
  • Mantenha seu peso saudável para que alivie a pressão sobre a bexiga e diminua o risco de incontinência urinária;
  • Se sua bexiga tem uma capacidade de armazenamento pequeno, tente, no desejo de urinar, prolongar um pouco sua micção, esta atitude pode ajudar na sua reabilitação.

DIAGNÓSTICO

“Caso você tenha dúvidas para fortalecer seu períneo, buscando a prevenção da fraqueza muscular perineal para minimizar possíveis comprometimentos na gravidez, parto ou pós-parto, no climatério ou menopausa, ou mesmo em lesões nervosas em acidentes ou síndromes genéticas em homens, mulheres ou crianças, consulte um médico ou um fisioterapeuta capacitado para que seja avaliado e fornecido um diagnóstico, assim como uma proposta de tratamento”, aconselha Telma.

AUTOESTIMA

“Períneo saudável é sinônimo de longevidade, de qualidade de vida e de autoestima. Uma mulher com períneo forte ao se levantar de uma cadeira percebe a área que ele ocupa, percebe a força dos músculos e essa situação faz uma mulher se sentir mais poderosa e pronta para alguma função que pudesse estar deixando ela insegura. Aproveite todos os benefícios que sua saúde perineal pode lhe proporcionar”, reforça a fisioterapeuta, que atua na área há 30 anos.

Literatura

Praça Ary Coelho terá mais de 2 mil livros sendo distribuídos gratuitamente

Evento busca popularizar a literatura sul-mato-grossense

19/08/2025 15h30

Evento acontece na Praça Ary Coelho, na sexta feira, das 9h às 17h

Evento acontece na Praça Ary Coelho, na sexta feira, das 9h às 17h Arquivo

Nesta sexta-feira (22), o Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul (IHGMS) vai realizar a distribuição de 2 mil livros, dos mais diversos gêneros e temas na Praça Ary Coelho. O evento acontece a partir das 9h, em comemoração póstuma ao Dia Nacional do Escritor, que foi celebrado em 25 de julho.

O objetivo da distribuição é incentivar o contato com obras de autores regionais e aproximar a população da literatura, eliminando barreiras que ainda mantêm mais da metade dos brasileiros longe dos livros, segundo dados da Pesquisa Retratos da Leitura.

“Levando os livros para a Praça Ary Coelho, na região central da cidade, qualquer pessoa pode pegar um exemplar, independentemente de classe social, idade ou gênero. E o projeto é um sucesso, todo ano recebemos questionamentos se vai ter novamente. No primeiro ano, em 2018, distribuímos apenas 600 livros, nesse ano já serão mais de 2 mil obras”, conta Iolete Moreira, idealizadora do projeto.

Além da distribuição gratuita de livros, haverá apresentação do Coral Fronteiras Abertas, às 9h, com regência do maestro Orion Cruz, música com Ângela Sorriso, performances poéticas com Ruberval Cunha, exposição de obras dos artistas plásticos Tom Barbosa e Guto Naveira e declamações poéticas com os autores Carmen Lúcia, Ileides Muller, Elizabeth Fonseca, Dolores Guimarães, Sagramor Farias e Gorete de Moura.

“O objetivo realmente é difundir a produção literária de Mato Grosso do Sul, os nossos poetas, escritores, pensadores, e, com isso, estimular a leitura, pois tem se percebido que muita gente está se distanciando dela, com o incremento das mídias sociais, das novas tecnologias, então essa iniciativa é muito providencial”, explica Valter Cortez, presidente do IHGMS. “Iniciativas como essa também democratizam o acesso aos livros, pois muitas pessoas não têm condições de adquirir exemplares”, completa.

O projeto “O IHGMS vai aonde o povo está” já distribuiu, desde 2018, cerca de 10 mil livros gratuitos à população de Campo Grande. Durante a pandemia, os livros foram doados para a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

Segundo Iolete Moreira, a intenção é, além de levar o trabalho do IHGMS até as pessoas, homenagear os autores, escritores e poetas de MS, pois “livros e leituras salvam vidas e almas”.

“Nós chegamos na praça às 5h da manhã, para começar a montagem, e vamos até as 5h da tarde. Desde que começamos já notamos olhares curiosos, alguns sentam e folheiam os livros, outros se aproximam aos poucos e até se espantam quando falamos que podem levar os livros, é uma coisa incrível. Tem gente que leva livros para os filhos, netos, familiares, e tem livros de todos os jeitos e para todas as idades”, relata a escritora Carmem de Andrade.

MÚSICA

Elba Ramalho será 1ª atração nacional do 24º Festival de Inverno de Bonito

No 24º Festival de Inverno de Bonito, na noite de amanhã; evento gratuito segue até domingo, com shows do grupo Titãs, Samuel Rosa (ex-Skank), Jorge Aragão e da dupla Guilherme & Santiago

19/08/2025 10h00

Aos 74 anos, completados no domingo, Elba Ramalho leva a força da música nordestina para o palco Lua amanhã, abrindo o Festival de Inverno de Bonito 2025, ao lado do Maestro Spok

Aos 74 anos, completados no domingo, Elba Ramalho leva a força da música nordestina para o palco Lua amanhã, abrindo o Festival de Inverno de Bonito 2025, ao lado do Maestro Spok Foto/ Divulgação

Com o seu repertório calcado em ritmos nordestinos, como o xote e o baião, e em baladas românticas de muito sucesso, a cantora Elba Ramalho se junta ao Maestro Spok na primeira noite do 24º Festival de Inverno de Bonito, amanhã.

A artista paraibana, que completou 74 anos no domingo, faz a sua apresentação ainda no embalo das festas juninas e julinas, emendando com os vários festivais de inverno que tomam conta da temporada por todo o País.

Na quinta-feira, Elba fez o show principal da noite de abertura do 50º Festival de Inverno de Campina Grande (PB). No dia seguinte, estava em Brasília, onde participou do Na Praia Festival, com direito a canjas com Alceu Valença e o primo Zé Ramalho, parceiros de longa data.

Em qualquer canto que vai, ela é sinônimo de festa garantida. Suas apresentações, cheias de energia, enfileiram um hit atrás do outro, com a voz aguda e vibrante e uma presença de palco que contagia desde o primeiro momento, fazendo jus ao título de Madonna de Agreste, como os fãs passaram a chamá-la.

“Bate Coração”, “Banho de Cheiro”, “Toque de Fole”, “Canção da Despedida”, “Ai Que Saudade D’ocê”, “Banho de Cheiro”, “De Volta pro Aconchego”, todas dos anos 1980, estão entre as canções que não devem faltar.

“Maria Forrozeira” e “Nosso Xote”, sucessos de “Isso Quer Dizer Amor” (2024), mais recente álbum de estúdio da cantora também estarão no set list da cantora, comprovando a marca atemporal de seu talento como intérprete e de sua pegada em cena, cheia de molejo e carisma, transformando qualquer apresentação em um baile, no arrasta-pé em que ninguém para de dançar.

O pernambucano Spok no palco só engrossa o fio de pólvora do show. O maestro e saxofonista renovou o jeito de tocar o frevo e também é um fenômeno como band leader.

O 24º Festival de Inverno de Bonito prossegue na quinta-feira, com o grupo Titãs, tendo à frente Branco Mello, Sérgio Brito e Tony Bellotto, da formação original, e, no repertório, as canções de “Microfonado” (2024) e “Olho Furta-Cor” (2022), além de composições incontornáveis de uma carreira que já soma mais de quatro décadas, a exemplo, “Flores” e “Homem Primata” e “Televisão”.

O ex-Skank Samuel Rosa (sexta-feira), Jorge Aragão (sábado) e a dupla Guilherme & Santiago (domingo) completam o line-up principal. Todos esses shows serão realizados no palco Lua, localizado na Rua Pilad Rebuá.

Mais três palcos integram o circuito do evento, que apresenta uma programação bem mais ampla: palco Sol, na Praça da Liberdade, “espaço dos talentos multifacetados”; palco Água, no Balneário Municipal, “ponto de encontro de diferentes ritmos”; e palco Futuro, no Centro de Múltiplo Uso, “com toda a pluralidade sul-mato-grossense”.

OUTRAS ARTES

Além de música, artes cênicas, artes visuais, cinema, atividades que promovem a sustentabilidade, a formação cultural e a economia criativa também estão na agenda do Festival, que ganha um realce a mais pela exuberância das paisagens naturais de Bonito. Toda a programação é gratuita.

Neste ano, o Festival de Inverno de Bonito contará com um total de 131 atrações distribuídas ao longo de quatro dias de programação. Espalhadas por praças, ruas e escolas, acontecem oficinas, contações de histórias e rodas de conversa que reforçam a vocação do evento para a diversidade cultural e o diálogo entre diferentes linguagens artísticas.

O Pavilhão das Artes, na Praça da Liberdade, mantém-se como ponto tradicional do artesanato, moda, economia criativa, literatura e gastronomia. Local onde exposições, “cores e sabores” fazem o papel de cartão de visitas de nossa identidade sul-mato-grossense.

Também na Praça da Liberdade, a Tenda dos Saberes Indígenas vai além da exposição de trabalhos e divulgação de histórias. É oportunidade para reafirmação de um modo de ser e viver dos povos originários do Pantanal e do Cerrado.

A grande novidade é o Lounge Educativo Geek Literário, com estações liberadas para o público jogar livremente títulos clássicos e novidades do mundo dos games. Diversos jogos estarão disponíveis para experimentação, interação e partidas casuais entre os participantes, de forma totalmente gratuita.

OFICINAS

Desde o primeiro dia, diversas oficinas gratuitas farão parte da programação, usando o aprendizado como alicerce para o protagonismo cultural. Ministradas por artistas e produtores de Mato Grosso do Sul e de outros estados, as atividades unem técnica e criatividade para disseminar saberes.

Além das tradicionais oficinas de artesanato, o Festival de Inverno de Bonito oferece uma imersão nas tradições que moldam a cultura do Estado. Como a Oficina de Catira e Viola Caipira, desenvolvida por Girsel da Viola e Ariane Rodrigues no Clube do Laço, que destaca um dos mais tradicionais instrumentos da música sertaneja e uma expressão cultural que vai além dos acordes.

A Oficina de Vivência Berranteira: Mulheres no Berrante, ministrada por Fernanda Reverdito e sua mãe, Ramona, gestoras da Casa da Memória Raída, preserva e difunde a memória cultural da região de Bonito, Serra da Bodoquena e Pantanal.

Já as paisagens estão no foco da Oficina de Sketchers, que reunirá artistas e entusiastas que apreciam verdadeiros documentos culturais e históricos inspiradores pela arte.

Mais informações sobre as oficinas e formulário de inscrição no site https://mscultural.ms.gov.br/festival/festival-de-inverno-de-bonito/.

DE MS

Confira, a seguir, artistas e grupos do Estado de diferentes linguagens que também participam do evento: grupos Imaginário Maracangalha e Esboço Caótico (teatro); Produza e Techno (performance de rua); Balroom MS (cultura balroom); Pipokinha e Cia. Apoema (circo); Coletivo Toys (skate); Halley Star (body art); Saindo da Toca e Coletivo Liga Breaking (hip hop); Ginga Cia e Kipaéxoti (dança); Rock Sellers, As Máquinas do Seu Antônio, Mataguéw, Mulheres de Quinta, Chicão Castro, Uskaradakombi e Samba 10 (música).

O evento é uma realização do governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc) e Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), com apoio da prefeitura de Corumbá.

Com execução realizada pela Associação dos Artistas do MS e produção das empresas Segue o Groove (Nayara Campos), Tony Prada Cultura, Cebracen, Fabrik (Alex Faria) e Mundo Digital (Alexandre Lima), o responsável técnico é o produtor cultural José Mauro Gnaspini (Virada Cultura de São Paulo).

