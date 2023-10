Diálogo

Por Ester Figueiredo ([email protected])

Nos meios políticos, o que se ouve com certa frequência é que pesquisas, por mais favoráveis que sejam em meses antecedentes às eleições, retratam apenas aquele momento, pois há inúmeros fatores que, no decorrer de uma campanha eleitoral, podem se transformar em desastres para os “favoritos de plantão”. Muitos, inclusive, ressaltam o que aconteceu nas últimas eleições, quando dois nomes que estavam no topo não chegaram nem ao segundo turno. Coisas da política, dizem…

Pesquisadores da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, de Brasília (DF), com uso de impressoras 3D, desenvolveram estruturas análogas a filés de peixe, usando ingredientes 100% vegetais. Os protótipos fabricados digitalmente estão disponíveis para empresas do ramo que se interesserem em levar o novo produto ao mercado. O pesquisador e biólogo Luciano Paulino da Silva, líder do projeto, informou que a impressão 3D de alimentos é uma opção inovadora, pois há um limitado número de processos industriais de produção dos chamados plant-based, isto é, os alimentos à base de vegetais. Os cortes análogos a pescados (como os filés) e de frutos do mar (semelhantes a caviar e lula, por exemplo) são produzidos principalmente à base de farinhas de pulses, leguminosas alimentícias secas e moídas.

Apressadinho

Parlamentar que se apressou em apresentar requerimento para que as investigações da execução de médicos fossem federalizadas, insinuando ter sido crime político, deu com os burros n’água. Os assassinatos não tiveram ligação com as ações de deputados federais, parentes de uma das vítimas. Figurinha recolheu-se ao silêncio obsequioso. Alguns de seus colegas estão dizendo que é o típico “passar vergonha alheia”.

Gênero

No dia 11, foram propostas ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs) pelo Ministério Público Federal (MPF) contra trechos de leis de 14 estados, que fixam porcentual máximo de mulheres nos efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Para o MPF, ao limitarem o quantitativo do efetivo de militares do sexo feminino, as leis violam vários dispositivos da Constituição. MS está fora dessa questão, pois não tem nenhuma limitação.

Prazo

Termina neste domingo o prazo das inscrições para participar das oficinas que serão ministradas durante o Bonito Cinesur – Festival de Cinema Sul-Americano, que ocorrerá de 4 a 11 de novembro, em Bonito. O número de vagas é limitado, e as inscrições podem ser feitas pelo site bonitocinesur.com.br/2023/oficinas-talleres.

