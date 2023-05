Espetáculos de dança, literatura de cordel, estreia no cinema e mais

De hoje a domingo, a Cia Dançurbana promove mais uma “Temporada Quanto Custa?”, recebendo a Sôma Cia de Dança na Casa de Ensaio. Com participação de Thayná Moura, Maria Eduarda Peixoto, Maria Eduarda Fraga, Julianna Sarti e Rosana Elegda no elenco, a Sôma realiza três apresentações, sempre às 19h30min, do espetáculo “Centrípeto”.

A montagem revisita trechos de outras criações da companhia. “A proposta é apresentar imagens coreográficas relacionadas, associadas e modificadas a partir de relações de intimidade, do eu-outro e da solidão.

No espetáculo, a estética e a dramaturgia convergem em uma metáfora para as relações humanas”, diz a sinopse de “Centrípeto, que tem direção de Paulo Oliveira e Rosana Elegda, direção artística de Paulo Oliveira, figurino de Jane Rosa e design de Alberto Eikiti.

A apresentação de hoje contará com audiodescrição. Esta temporada conta com o incentivo do Fundo Municipal de Investimentos Culturais (Fmic/2021).

O papel da Dançurbana, neste programa, é servir de anfitriã para a Sôma, no contexto da “Temporada Quanto Custa?”. Ao mesmo tempo em que disponibiliza ingressos gratuitos, mediante reserva na plataforma Sympla, a “TQC?” deixa o público a um clique de uma doação voluntária para apoiar os produtores independentes envolvidos na atração em cartaz.

A Casa de Ensaio fica na Rua Visconde de Taunay, nº 203, Bairro Amambaí. Mais informações pelo site: dancurbana.com.br e pelas redes sociais.

NINHO

Já no Sesc Cultura, somente hoje e amanhã, sempre às 19h, o projeto Palco Giratório apresenta “Ninho”. Dirigido, coreografado e interpretado pela bailarina Liu Moreira, que integra a Associação de Arte Ninho Cultural, de Palmas (TO), o espetáculo resulta da pesquisa da artista com as matrizes indígenas e africanas presentes em sua ancestralidade familiar feminina.

A entrada é franca e o Sesc Cultura fica na Av. Afonso Pena, nº 2.270, Centro.

KOMBI DO CORDEL

Circulando desde 2019 sob a condução da escritora e cordelista paraibana Aurineide Alencar, radicada em MS, a Caravana Cultural de Cordéis faz ponto amanhã, a partir das 19h, em frente à Casa Arandu (Rua João Cândido da Câmara, s/n, Parque dos Ipês), em Dourados.

A bordo de sua Cordelteca Itinerante, uma kombi vermelha em que transporta e distribui os dois mil títulos do acervo, Aurineide vai lançar nada menos que 10 folhetos, como se chamam os livrinhos da literatura de cordel, com histórias inéditas e também releituras de enredos familiares ao imaginário das crianças.

Os títulos são: “Branca de Neve na Floresta”, “O Castelo Encantado”, “O Jardim da Princesa”, “A Bela Adormecida em Cordel”, “Rapunzel e a Torre”, “O Encantamento da Bruxa”, “A Princesa e o Sapo”, “A Fada Madrinha”, “O Reino Encantado de Gabriel” e “A Vida de Princesa”.

Foram publicados 1.000 exemplares de cada título, totalizando 10 mil livros. No dia do evento, os títulos serão distribuídos no formato de kits para as escolas da rede pública municipal de Dourados.

Além da entrega dos folhetos, a cordelista promete um sarau com leitura dramática de cordéis. Uma intérprete de Libras acompanhará as atrações.

O projeto conta com recursos do Fundo de Investimentos à Produção Artística e Cultural (FIP) e já passou pelo 1º Festop – Festival de Todos os Povos e pelas escolas municipais indígenas Tengatui Marangatu (Aldeia Jaguapiru) e Araporã (Aldeia Bororó), além da Escola Municipal Sócrates Câmara.

PARA BOCELLI

Os tenores Henrique Moretzsohn, Murilo Trajano e Paulo Paolillo apresentam, no Teatro Glauce Rocha, neste domingo, o espetáculo musical “Amazing Tenors Sings Bocelli”, em que interpretam as canções que marcaram a carreira do italiano Andrea Bocelli, um dos mais populares tenores do mundo.

Sob o acompanhamento de uma orquestra, o trio vai interpretar, entre outros temas, “Granada”, “Cinema Paradiso” e “Vivo per Lei”. A produção-executiva é de Daniela Schiarreta; a direção musical, do maestro Eduardo Pereira; e a direção-geral, de Bruno Rizzo – o mesmo de “Queen Experience in Concert” e “Embalos de Sábado à Noite, o Musical”.

A apresentação será realizada às 20h, com direito a sessão extra mais cedo, às 17h30min. Os ingressos podem ser adquiridos no estande do Comper Jardim dos Estados ou pelo site ingressodigital.com.

Confira os valores para o segundo lote: setor A R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia); setor B R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia); e setor C R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia). Os assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto. Classificação indicativa livre. Mais informações pelo WhatsApp: (67) 99296-6565.

CINEMA

Muito antes da estreia, a nova versão de “A Pequena Sereia”, em live-action, com Halle Bailey no papel principal, vem dando o que falar pelo fato de a jovem musa pop de 23 anos ser negra.

A recriação do clássico da Disney é o principal destaque das estreias da semana nos cinemas. O longa-metragem, dirigido por Rob Marshall, está em cartaz, em Campo Grande, em versões dubladas e legendadas, 2D ou 3D.

No áudio original, quem faz a voz do Rei Tritão, pai da pequena Ariel e rei de Atlântida, é o ator espanhol Javier Bardem. Não custa lembrar a sinopse: uma jovem sereia faz um acordo com uma bruxa do mar para trocar sua bela voz por pernas humanas para que possa descobrir o mundo acima da água e impressionar um príncipe.

RÁPIDAS

Com um repertório de “samba e brasilidades”, a cantora Pretah anima a noite de celebração dos cinco anos da cervejaria Eden Beer CG, hoje, na Av. Mato Grosso, nº 68, Centro. Mais informações: (67) 99297-7551.

Neste sábado, a partir das 16h, quem comemora aniversário, de seis anos, é o grupo de contação Batucando Histórias, na Estação Cultural Teatro do Mundo, Rua Barão de Melgaço, nº 177, Centro. Mais informações: (67) 99696-9774.

E na Uniderp (Rua Ceará, nº 333), com programação e estandes abertos hoje e amanhã, realiza-se, desde quinta-feira, dois eventos: o 21º Workshop de Plantas Medicinais de MS e o 11º Empório de Agricultura Familiar. Mais informações pelo site: wsplantasmedicinais.com.br.