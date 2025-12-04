Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esposição literária destaca identidade cultural de MS

Mostra dará destaque às obras de Manoel de Barros, Hélio Serejo e Maria da Glória Sá Rosa

Mariana Piell

Mariana Piell

04/12/2025 - 18h00
Será inaugurada amanhã (5) a exposição “Literatura Regional de MS: Pantanal, Prosa e Poesia” que promete explorar a essência, a estética e as  influências que moldam a escrita sul-mato-grossense. Montada na “Gibiteca Mais Cultura”, a mostra permanecerá aberta ao público até abril de 2026.

Os grandes destaques da exposição são Manoel de Barros, cuja poesia reinventou o olhar sobre o Pantanal; de Hélio Serejo, cronista das tradições e histórias de fronteira; e Maria da Glória Sá Rosa, referência na pesquisa e crítica literária.  

Outro destaque da exposição é o eixo temático que aborda os fluxos migratórios e suas contribuições para a formação sociocultural do estado. A presença japonesa, síria, libanesa e indígena será apresentada como elemento fundamental na constituição das narrativas e das linguagens literárias consolidadas ao longo do tempo.

O público poderá conhecer como essas influências moldaram costumes, expressões artísticas e modos de viver que se refletem na literatura regional.

O espaço físico da mostra será ornamentado com elementos visuais inspirados no Pantanal, entre eles a icônica imagem do carro de boi atravessando as águas, símbolo da narrativa e da memória afetiva do estado.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Política Nacional Cultura Viva (PNCV), Sistema Nacional de Cultura (SNC), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura (Minc), operacionalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de MS.

SERVIÇO

Exposição: Literatura Regional de MS: Pantanal, Prosa e Poesia
Abertura: 5 de dezembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 9h
Local: Rua Sacramento, 800 – Bairro Seminário, Campo Grande (MS)
Período de visitação: Dezembro de 2025 a abril de 2026
Agendamento de visitas: pelo telefone (67) 3365-0405 ou pelo WhasApp (67) 99115-0283
 

A tradição do Amigo Secreto, ou Secret Santa, transcendeu as fronteiras do papel e da caneta para se consolidar no universo digital. Impulsionada pela necessidade de conectar grupos dispersos geograficamente, a troca de presentes online tornou-se um fenômeno cultural, exigindo não apenas ferramentas eficientes, mas também um novo código de conduta para garantir que o espírito da celebração prevaleça sobre a logística.

A tecnologia a serviço da tradição

A migração para o ambiente virtual foi facilitada por uma série de aplicativos e plataformas robustas que automatizam o sorteio e gerenciam as complexidades da troca. Estes sistemas modernos não apenas eliminam o risco de fraudes ou repetições indesejadas, mas também adicionam camadas de praticidade que a versão analógica não oferecia.

Entre as soluções mais populares, destacam-se:

 

A funcionalidade de lista de desejos é, sem dúvida, o grande diferencial dessas plataformas. Ao permitir que o participante indique seus gostos e interesses, o risco de presentes inadequados diminui drasticamente, transformando a troca em uma experiência mais assertiva e menos propensa a constrangimentos.

O novo código de conduta: etiqueta digital

Apesar da facilidade tecnológica, a essência do Amigo Secreto reside na consideração e no respeito mútuo. O ambiente online, contudo, introduz novas nuances de etiqueta que devem ser observadas com rigor, especialmente em grupos profissionais ou familiares mais formais.

1. Compromisso e orçamento inegociável

A regra de ouro permanece: a participação é um compromisso. No contexto online, isso se traduz na pontualidade para o sorteio e, crucialmente, no respeito estrito ao valor estipulado.

Em um cenário onde a compra é frequentemente feita em lojas virtuais e o presente é enviado diretamente, a tentação de desviar do orçamento pode ser maior. O jornalista sênior deve enfatizar que presentes que ultrapassam ou ficam aquém do limite demonstram falta de consideração pela regra estabelecida pelo grupo.

2. A lista de desejos como guia, não como ordem

As listas de desejos são ferramentas valiosas, mas não devem ser interpretadas como uma ordem de compra. Elas servem como um guia de gostos e preferências.

O presenteador deve usar a lista para se inspirar, mas tem a liberdade de escolher algo que reflita sua personalidade e que ainda esteja dentro do espírito da troca. A criatividade, aliada à informação da wishlist, é a chave para um presente memorável.

3. O sigilo absoluto e a comunicação anônima

A discrição sobre quem você tirou é fundamental. Muitos aplicativos oferecem um chat anônimo, que deve ser utilizado com inteligência para obter dicas sutis sobre o presenteado, como tamanho de roupa ou cor preferida, sem revelar a identidade. A quebra do sigilo, mesmo que acidental, compromete a surpresa e a dinâmica do jogo.

4. A Logística da Troca e a Cortesia Pós-Recebimento

Com a entrega física do presente, surge a questão da troca. É um ato de cortesia e responsabilidade garantir que o presente seja adquirido em loja de fácil acesso e com política de troca clara.

Por fim, o momento de receber o presente exige a mesma etiqueta de um encontro presencial: demonstre gratidão, independentemente do item recebido.

Agradecer publicamente no grupo (ou durante a videoconferência de revelação) é um gesto que valoriza o esforço do presenteador e encerra o ciclo da troca com elegância.

A troca de presentes online, quando bem organizada por meio de aplicativos e pautada por um manual de etiqueta digital consciente, prova que a tecnologia pode, de fato, preservar e até aprimorar as mais queridas tradições sociais.

Campo Grande abre suas portas para o riso a partir de hoje, quando começa oficialmente a 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal. A abertura será no Teatro Prosa Sesc, às 19h, com o espetáculo “Noites de Circo”, da tradicional e internacionalmente premiada família Morales (RJ). Amanhã é a vez do explosivo e provocador “Xou do Xac”, do Mutanti Lab de Criação (MG), assumir o palco do Prosa às 19h, dando seguimento a uma programação que ocupará teatros, ruas e escolas até o dia 10.

A 9ª edição da Mostra reúne 13 espetáculos, totalizando 16 apresentações de grupos do Brasil e da América Latina, além de oficinas, roda de conversa e a já tradicional Palhasseata – um cortejo festivo que transforma a cidade em poesia e encontro.

Para a família Morales, que há anos deseja participar da Mostra, a abertura em Campo Grande é motivo de celebração. “Estamos muito felizes e muito ansiosos para ir à Pantalhaç@s. É uma alegria poder levar nosso trabalho para esse público querido, mantendo viva a energia do circo, da estrada e da viagem”, afirma Guga Morales.

“Noite de Circo” reúne números de malabares, mágica, improvisações e o encontro artístico entre Guga Morales e Manuela Montes. A família já percorreu países como Dinamarca, Romênia, Suíça e Itália, trazendo na bagagem a fusão do circo tradicional com elementos contemporâneos.“A vida é a arte do encontro e que venham mais encontros como este”, completa Guga.

Na noite de amanhã, o palco recebe o palhaço Xac, criação de Gabriel Castro Cavalcante, artista nordestino, migrante, gay e cis, que transforma sua vivência e identidade em potência cênica. “O palhaço Xac borra as fronteiras entre arte e vida. É uma palhaçaria queer que atualiza debates sobre gênero e sexualidade, propondo novas possibilidades de existir”, explica Gabriel.

“Xou do Xac”, de Gabriel Castro Cavalcante, será apresentado amanhã, também no Sesc Teatro Prosa

“Xou do Xac” é uma mistura explosiva de humor, crítica e cultura pop, inspirada no universo do Xou da Xuxa, porto seguro para tantas infâncias dissidentes. “O deboche desmonta preconceitos e diz que a arte é política. Queremos que o espetáculo seja divertido, alto astral e libertador”, afirma o artista.

Participar da Pantalhaç@s também carrega um significado profundo para Gabriel. “É uma honra estar aqui. A mostra acolhe palhaçarias feministas, queer, negras e tradicionais. Esses encontros fortalecem a produção contemporânea”, endossa o intérprete de Xac.

RISO E ENCONTROS

A partir de sábado, a mostra segue com oficinas, apresentações em diferentes regiões da cidade, rodas de conversa e a Palhasseata, marcada para domingo, às 16h, na Orla Morena. A programação contempla públicos de todas as idades, com espetáculos que vão do circo popular às poéticas contemporâneas.

A 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal é realizada pelos grupos Flor e Espinho Teatro e Circo do Mato, e segundo a curadoria, carrega o compromisso de democratizar o acesso à arte, ocupando teatros, praças e escolas públicas com o riso como linguagem universal.

"Noites de Circo" será apresentado hoje no Sesc Teatro ProsaA família Morales já percorreu países como Dinamarca, Romênia, Suíça e Itália

O evento conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo do governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

AÇÕES FORMATIVAS 

Oficinas e uma roda de conversa fazem parte da programação da mostra. Essa programação é voltada para artistas, estudantes e entusiastas da cena circense, teatral e performática. Com turmas reduzidas e proposta de aprofundar a criação, a iniciativa visa fortalecer corpos, vozes e inventividade, garantindo que a palhaçaria continue reverberando muito além dos palcos. 

Uma das ministrantes das oficinas é a artista Dagmar Bedê (MG), responsável por “O Riso Disruptivo – Devaneios entre Palhaçarias e Cabarés”, no Circo do Mato (que fica na Rua Tonico de Carvalho, nº 263, no Bairro Amambaí). A proposta convida artistas a investigar a comicidade a partir da liberdade expressiva e do diálogo entre palhaçaria e cabaré, em uma imersão que mistura teoria e prática, jogos de improvisação, presença cênica e crítica poética. A oficina receberá até 20 participantes, com idade mínima de 16 anos. 

 

Outra oficina central da programação é “Que Palhace É Esse?”, no Flor e Espinho Teatro (Rua Pedro Celestino, nº3.750, Bairro Monte Castelo), ministrada por Gabriel Cavalcante e Juarez Dias (MG), voltada para quem deseja experimentar a palhaçaria desde impulsos pessoais e identitários. 

Por ser uma oficina de palhaçaria queer, suas práticas partem de perspectivas dissidentes e de narrativas que abordam corpo, gênero, memória e criação, recorte este que orienta a pesquisa proposta.

Com foco em improvisação, composição cômica e experimentação narrativa, a oficina estimula o uso de objetos pessoais, histórias íntimas, texturas cênicas e a criação coletiva, culminando em uma breve mostra de processo. As vagas são limitadas a 24 pessoas, com idade mínima de 18 anos.

Para artistas que desejam aprimorar técnica e precisão, a oficina “Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves”, com Vitor Poltronieri (SP), no Circo do Mato, oferece um percurso intensivo sobre fundamentos do jogo de claves: passes, lançamentos, recepções, giros, coordenação e tempo de jogo entre múltiplas pessoas.

Embora envolva técnica circense, a oficina é voltada também para palhaços e artistas que desejam incorporar o malabarismo em seus números, ampliando vocabulários cômicos e possibilidades de criação dentro da palhaçaria. Vagas para 20 participantes a partir de 15 anos.

Uma proposta original da mostra também é a oficina “Traquitanas de Palhaço: Inventando o Riso”, ministrada por Teófanes Silveira (AL), no Circo do Mato. Voltada para atores, palhaços e estudantes a partir dos 18 anos, a oficina busca estimular a criatividade por meio da manipulação e construção de objetos cênicos – desde adereços sonoros a figurinos e brinquedos teatrais – ampliando o repertório físico e visual do palhaço. A proposta permite que novas vozes confeccionem seus “instrumentos de riso”. Vagas limitadas a 15 pessoas. 

A programação formativa inclui também a roda de conversa Roda de Palhaç@s – Sonhos, Frustrações e Utopia, que acontece no sábado, às 21h, no Flor e Espinho Teatro. O encontro reúne artistas da Mostra e do Estado para uma conversa aberta sobre processos de criação, percursos, expectativas e os desafios da palhaçaria contemporânea.

O espaço propõe um momento de escuta sensível e troca horizontal, em que cada artista pode compartilhar caminhos, fracassos, descobertas e impulsos de futuro – reforçando a Pantalhaç@s como um território de afeto, reflexão e construção coletiva.

A 9ª Pantalhaç@s – Mostra de Palhaç@s do Pantanal é realizada pelos grupos Flor e Espinho Teatro e Circo do Mato, e segundo a curadoria, carrega o compromisso de democratizar o acesso à arte, ocupando teatros, praças e escolas públicas com o riso como linguagem universal. 

O evento conta com investimento da Política Nacional Aldir Blanc (Pnab), do governo federal, por meio do Ministério da Cultura (MinC), operacionalizado pelo do governo do Estado, por meio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS).

Programação

4/12 (quinta-feira) – Teatro Prosa Sesc

  • 19h – Abertura oficial
  • 19h20min – “Noites de Circo” – Família Morales (Rio de Janeiro/RJ)

Classificação: Livre 

5/12 (sexta-feira) – Teatro Prosa Sesc

  • 19h – “Xou do Xac” – Mutanti Lab de Criação (Belo Horizonte/MG)

Classificação: 16 anos

6/12 (sábado)

  • 9h às 12h – Oficina “Que palhace é esse?” – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias

Local: Flor e Espinho Teatro

  • 16h – “Apalhassadamuzikada... Uma Sinphonia Engrassada!” – Turma do Biribinha (Arapiraca/AL)

Local: Teatro Prosa Sesc – Classificação: Livre

  • 19h – “Batalha” – Dagmar Bedê (Belo Horizonte/MG)

Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Classificação: Livre

  • 21h – Roda de Palhaç@s – sonhos, frustrações e utopia

Local: Flor e Espinho Teatro

07/12 (domingo)

  • 9h às 12h – Oficina “Que palhace é esse?” – Gabriel Cavalcante e Juarez Dias

Local: Flor e Espinho

  • 9h às 12h – Oficina Teoria e Prática do Malabarismo – Passe de Claves – Vitor Poltronieri

Local: Circo do Mato

  • 17h – Palhasseata – regência Thiago Sales

Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Classificação: Livre

  • 18h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru)

Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Classificação: Livre 

8/12 (segunda-feira)

  • 9h – “Vendê - Graça na Praça” – (Nova Alvorada do Sul)
  • 9h30 – “Tictac – Um Esquete sobre o Tempo” – (Três Lagoas/MS)

Local: CEU das Artes Lageado – Classificação: Livre

  • 9h – “Fuzarca” – Trupior (Dourados)

Local: Praça CRAS Jd Noroeste – Classificação: Livre

  • 14h – “Se Desconcierta el Concierto” – Latin Duo (Argentina/Peru)

Local: ETI Iracema Mª Vicente – Classificação: Livre

  • 19h – “Jerônimo Show” – Circo Caramba (Americana/SP)

Local: Teatro de Arena – Orla Morena – Classificação: Livre

9/12 (terça-feira)

  • 9h – “Vendê – Graça na Praça” – (Nova Alvorada do Sul)
  • 9h30 – “Tictac – Um Esquete sobre o Tempo” – (Três Lagoas)

Local: Praça CRAS Jd Noroeste — Classificação: Livre

  • 9h – “Saltimbembe Mambembancos” – Rosa dos Ventos (Presidente Prudente/SP)

Local: CEU das Artes Lageado – Classificação: Livre

  • 18h – “Mix Dux” – Circo Dux (Rio de Janeiro/RJ)

Local: CCJOG – Classificação: Livre

  • 19h – “La Trattoria” – Los Circo Los (São Paulo/SP)

Local: Teatro Aracy Balabanian – Classificação: Livre

10/12 (quarta-feira) – Teatro Prosa Sesc

  • 19h – “Desajustada” – Cia Pé de Vento (Florianópolis/SC)

Local: Teatro Prosa Sesc

Classificação: 14 anos

Endereços dos Locais

  • Teatro Prosa Sesc – Rua Anhanduí, nº200 – Centro
  • Teatro de Arena – Orla Morena – Av. Noroeste, nº 1.535 – Vila Planalto
  • Teatro Aracy Balabanian / CCJOG – Rua 26 de Agosto, nº 453 – Centro
  • CEU das Artes Lageado – Rua Maria Del Horno Samper, nº 981 – Parque do Lageado
  • Praça CRAS Jardim Noroeste – Rua Barbacena, nº 685 – Jardim Noroeste
  • Flor e Espinho Teatro – Rua Pedro Celestino, nº 3.750 – Centro
  • Circo do Mato – Rua Tonico de Carvalho, nº 263 – Amambaí

