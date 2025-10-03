Está grande a fila de interessados em disputar uma das 24 cadeiras da Asse... Leia na coluna de hoje

Patrícia Lages - escritora brasileira
“Não se compare com o palco alheio. Seu bastidor é valioso. Seu processo é único. Respeite o tempo das suas vitórias”.
Felpuda
Está grande a fila de interessados em disputar uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS ou brigar pelas 8 vagas na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, os “pré-oferecidos” estão se utilizando das redes sociais para autopromoção. Tantas são as virtudes que essas figuras dizem ter que fariam “corar um anjo de pedra” com essas narrativas nada verídicas. Lideranças partidárias, diante da pressão, estariam correndo quilômetros para se distanciar dos vorazes interessados pedindo “uma chance”. Os dito-cujos estão se esquecendo de que ser honesto e trabalhador é obrigação. Como vovó sempre dizia: “Laranja madura na beira da estrada está podre ou está bichada”. Portanto...
Apostando
O deputado Gerson Claro, que preside a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, aposta no apoio dos seus colegas e em sua base política nos municípios para se viabilizar como candidato ao Senado em 2026.
Mais
Segundo ele, seu objetivo poderá ser conquistado como resultado de uma construção coletiva e afirma que a decisão caberá às lideranças do seu partido, o PP, no caso, da senadora Tereza Cristina, do governador Riedel, bem como do ex-governador Reinaldo Azambuja, do PL.
Solitários
Cinco dos 24 deputados integram a “bancada do eu sozinho” na Assembleia Legislativa de MS, enquanto a maioria representa o PSDB, o PL, o PT e o PP, havendo ainda dois sem partidos. O quinteto é formado por Pedrossian Neto (PSD), Paulo Duarte (PSB), Antonio Vaz (Republicanos), Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União Brasil). A dupla que não integra nenhuma legenda é Lidio Lopes (que pertenceu ao extinto Patriota) e Lucas de Lima (ex-PDT, ex-PL e correndo o risco de ser cassado por infidelidade).
Cá e lá
Com a missão de seguir com articulações do PSD para as eleições de 2026, o vice-governador Barbosinha vem conversando com a classe política dos diversos municípios e “correndo o trecho”. Pelas manifestações de prefeitos, vice e vereadores, seu nome para voltar a compor a chapa de reeleição do governador Riedel é quase unanimidade. O partido trabalha para ter uma das vagas de senador, a vice e chapas de deputados estaduais e federais.
Pode ser
Para “azeitar as engrenagens”, o PP estaria programando um encontro entre a cúpula, prefeitos e demais integrantes do partido neste fim de semana. Tudo vai depender, porém, da agenda da senadora Tereza Cristina. O Progressistas pretende marcar posição nas eleições de 2026. Além da senadora, tem em seus quadros o governador Riedel, a prefeita Adriane, o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia , e o líder do governo, deputado Londres Machado.
*Colaborou Tatyane Gameiro