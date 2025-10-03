Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Está grande a fila de interessados em disputar uma das 24 cadeiras da Asse... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta sexta-feira (3)

Felpuda

03/10/2025 - 00h01
Continue lendo...

Patrícia Lages - escritora brasileira

“Não se compare com o palco alheio. Seu bastidor é valioso. Seu processo é único. Respeite o tempo das suas vitórias”.

Felpuda

Está grande a fila de interessados em disputar uma das 24 cadeiras da Assembleia Legislativa de MS ou brigar pelas 8 vagas na Câmara dos Deputados. Ao mesmo tempo, os “pré-oferecidos” estão se utilizando das redes sociais para autopromoção. Tantas são as virtudes que essas figuras dizem ter que fariam “corar um anjo de pedra” com essas narrativas nada verídicas. Lideranças partidárias, diante da pressão, estariam correndo quilômetros para se distanciar dos vorazes interessados pedindo “uma chance”. Os dito-cujos estão se esquecendo de que ser honesto e trabalhador é obrigação. Como vovó sempre dizia: “Laranja madura na beira da estrada está podre ou está bichada”. Portanto...

Apostando

O deputado Gerson Claro, que preside a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, aposta no apoio dos seus colegas e em sua base política nos municípios para se viabilizar como candidato ao Senado em 2026.

Mais

Segundo ele, seu objetivo poderá ser conquistado como resultado de uma construção coletiva e afirma que a decisão caberá às lideranças do seu partido, o PP, no caso, da senadora Tereza Cristina, do governador Riedel, bem como do ex-governador Reinaldo Azambuja, do PL.

João Henrique Catan e Juliana Domingos Moleiro Catan

 

Camila Fleck e Aline Gerbassi

Solitários

Cinco dos 24 deputados integram a “bancada do eu sozinho” na Assembleia Legislativa de MS, enquanto a maioria representa o PSDB, o PL, o PT e o PP, havendo ainda dois sem partidos. O quinteto é formado por Pedrossian Neto (PSD), Paulo Duarte (PSB), Antonio Vaz (Republicanos), Rinaldo Modesto (Podemos) e Roberto Hashioka (União Brasil). A dupla que não integra nenhuma legenda é Lidio Lopes (que pertenceu ao extinto Patriota) e Lucas de Lima (ex-PDT, ex-PL e correndo o risco de ser cassado por infidelidade).

Cá e lá

Com a missão de seguir com articulações do PSD para as eleições de 2026, o vice-governador Barbosinha vem conversando com a classe política dos diversos municípios e “correndo o trecho”. Pelas manifestações de prefeitos, vice e vereadores, seu nome para voltar a compor a chapa de reeleição do governador Riedel é quase unanimidade. O partido trabalha para ter uma das vagas de senador, a vice e chapas de deputados estaduais e federais.

Pode ser

Para “azeitar as engrenagens”, o PP estaria programando um encontro entre a cúpula, prefeitos e demais integrantes do partido neste fim de semana. Tudo vai depender, porém, da agenda da senadora Tereza Cristina. O Progressistas pretende marcar posição nas eleições de 2026. Além da senadora, tem em seus quadros o governador Riedel, a prefeita Adriane, o deputado Gerson Claro, presidente da Assembleia , e o líder do governo, deputado Londres Machado.

SEGREDOS

População do Japão com mais de 100 anos ultrapassa 99 mil e reacende debate sobre longevidade

Para a cirurgiã plástica Elodia Ávila, especialista em longevidade, os números reforçam a bimportância de hábitos consistentes e de políticas públicas que priorizem a qualidade de vida

01/10/2025 10h00

Compartilhar
Desde 1963, a nação tem visto um crescimento exponencial de sua população centenária

Desde 1963, a nação tem visto um crescimento exponencial de sua população centenária Foto / Freepik

Continue Lendo...

O Japão voltou a chamar a atenção mundial com mais um recorde notável: 99.763 pessoas com 100 anos ou mais vivem atualmente no país, segundo dados do governo. O número representa um aumento de 4.644 indivíduos em relação ao ano anterior e marca o 55º ano consecutivo de crescimento nessa faixa etária. A população total do país gira, atualmente, em torno de 124 milhões de pessoas.

A maioria absoluta dos centenários é formada por mulheres, que somam 87.784 contra 11.979 homens, atingindo aproximadamente 88% do total da população centenária.

Em média, são 80,58 centenários a cada 100 mil habitantes, mas a proporção varia. A província de Shimane, no sudoeste do Japão, lidera, com impressionantes 168,69 centenários por 100 mil pessoas.

“Esses dados não mostram apenas longevidade, mas também resiliência cultural. O Japão ensina ao mundo que envelhecer com saúde é resultado de escolhas diárias e de um suporte coletivo bem estruturado”, afirma a cirurgiã plástica Elodia Ávila, especialista em longevidade saudável.

AVANÇO E DESAFIO

Apesar do marco, o país vive um paradoxo. Em 2024, o Japão perdeu mais de 900 mil habitantes, resultado do baixo índice de natalidade e de um número recorde de mortes. O governo classificou o cenário como uma “emergência silenciosa”, adotando medidas para apoiar famílias e estimular a natalidade.

Desde 1963, quando apenas 153 japoneses haviam completado 100 anos, a nação tem visto um crescimento exponencial dessa população. Hoje, os novos centenários recebem uma carta e um presente do primeiro-ministro, como forma de reconhecimento pela contribuição à sociedade.

POR QUE TANTOS?

Pesquisadores apontam que não existe uma única causa para a longevidade japonesa. Trata-se da soma de fatores biológicos, sociais e culturais. Confira, a seguir, os principais motivos apontados pelos especialistas que estão levando a população centenária do país a aumentar cada vez mais.

ALIMENTAÇÃO

Alimentação equilibrada é um dos fatores para o crescimento do número de centenários japoneses. A dieta tradicional mais comum por lá, rica em peixe, soja, vegetais e chá verde, com baixo consumo de gorduras saturadas, está associada à prevenção de doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer.

ZONAS AZUIS

Regiões como Okinawa, no centro-sul do país, de onde descende grande parte da colônia japonesa sul-mato-grossense, são estudadas por seus hábitos culturais e sociais que favorecem a vida longa. São, por isso, chamadas de zonas azuis.

SISTEMA DE SAÚDE

Um sistema de saúde universal também ajuda a vida a ir mais longe na terra do sol nascente. Desde o pós-guerra, o Japão garante acesso amplo à saúde, priorizando prevenção e qualidade de vida. 

Bom lembrar que o SUS brasileiro costuma ser apontado por observadores estrangeiros como referência internacional, embora precise avançar em muita coisa no quesito “terceira idade”.

ESTILO DE VIDA

Um estilo de vida ativo, que previne e combate o sedentarismo, é outro motivo que faz a população japonesa viver mais.

Caminhadas, rotinas simples e vínculos comunitários fortalecem corpo e mente, reforçam a sensação de pertencimento e fazem um bem danado à auto-estima.

GENÉTICA E AMBIENTE

Em qualquer canto do planeta, a genética e o ambiente não podem ser dissociados quando se coteja a longevidade de uma população, mas o contexto geral de onde se vive acaba sendo mais determinante.

Embora a biologia tenha influência, os especialistas reforçam que hábitos e políticas públicas pesam mais.

“Não é apenas o que se come, mas como se vive. A disciplina alimentar, a prática constante de atividades e o senso de comunidade são pilares que precisamos valorizar em qualquer país”, comenta Dra. Elodia Ávila.

TOP DOS 100+

Apesar da liderança japonesa, outros países também apresentam números relevantes no que diz respeito a viver bastante. 

A China conta com mais de 41 mil centenários, a Índia com 39 mil, a Tailândia com quase 29 mil e a Coreia do Sul com 8.474. Ainda assim, nenhum supera a proporção japonesa, que reflete uma expectativa média de vida de 84,5 anos, uma das mais altas do planeta.

“Quando olhamos para o Japão, vemos que a longevidade não é um privilégio isolado, e sim uma construção coletiva. Se quisermos envelhecer bem, precisamos começar agora, investindo em saúde, equilíbrio emocional e vínculos sociais”, opina a médica.

Diálogo

O distinto eleitor ouvirá, nas eleições de 2026, barulhos de correntes eco... Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta quarta-feira (1)

01/10/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Lygia Fagundes Telles - escritora brasileira

A beleza não está nem na luz da manhã nem na sombra da noite, está no crepúsculo, nesse meio tom, nessa incerteza”

Felpuda

O distinto eleitor ouvirá, nas eleições de 2026, barulhos de correntes ecoando ali, lá e acolá, digno de filmes de terror: são os chamados “zumbis da política”, que depois de serem mandados para o limbo pelas urnas em épocas passadas, tentarão retornar à vida pública. Algumas dessas figuras poderão até afirmar que representam “candidatura jovem contra a velha política”. Há quem aparecerá com discurso de que sua vida é “um livro aberto”, mas com todas as folhas lacradas, diga-se de passagem. E para quem aposta que a memória do eleitor é curta, basta lembrar que a internet está aí e não perdoa. Portanto...

Diálogo

Sonho meu...

Segundo os bastidores políticos, o ex-deputado Capitão Contar só teria dois caminhos nos grupos do PL e PP: ser candidato a deputado estadual ou a federal. Dizem que sua fase de “estágio político probatório” não foi ainda concluído.

Mais

Isto porque foi eleito a deputado estadual em 2018 “na onda bolsonarista” e em 2022, tentou ser candidato a governador pelo PL. Como não se viabilizou naquela legenda, saiu da sigla, ingressou no PRTB, disputou e foi derrotado. Sonha agora em ser candidato ao Senado. Mas...

DiálogoVerônica Safadi Nogueira

 

DiálogoLivia Nunes e Augusto Mariotti

Dupla

O nome da senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias voltou a ser cogitado como possível vice na chapa do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) para disputa à Presidência da República. Segundo a imprensa nacional, seria a “chapa dos sonhos” de uma das alas da direita. Tereza Cristina e Tarcísio foram ministros do ex-governador Jair Bolsonaro e a dupla seria uma das opções para o embate com a esquerda.

Pode

Foi deferido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, pedido do Estado e do Tribunal de Contas para suspender a liminar que havia paralisado os concursos públicos da Corte Fiscal em ação questionando o sistema de cotas. A decisão assegura prosseguimento das seleções para os cargos de conselheiro substituto, analista de controle externo e auditor de controle externo. Assim, as provas estão mantidas para os dias 25 e 26 de outubro de 2025.

Sem essa

O cerco está se fechando. Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que proíbe a adoção do horário de verão em todo o território nacional. Embora o Brasil tenha deixado de adotar a medida desde 2019, que vigorava entre outubro e fevereiro, a proposta busca formalizar a proibição. Estudo do Ministério de Minas e Energia e do Operador Nacional do Sistema Elétrico apontaram que a adoção do horário de verão não tem gerado economia de energia.

