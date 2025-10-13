Está voando pena no ninho tucano, e tudo indica que as "bicadas" vão..Leia na coluna de hoje

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Victor Hugo - escritor francês

"Infeliz quem não amou mais do que corpos, formas e aparências. A morte irá Ihe tirar tudo. Tente amar as almas e um dia você as encontrará novamente".

FELPUDA

Está voando pena no ninho tucano, e tudo indica que as "bicadas" vão continuar entre alguns dos "sobreviventes" do partido. A briga envolve "emplumados" com interesse em comandar o que sobrou do "espólio", com a saída do ex-governador Azambuja. Os deputados Geraldo Resende, Caravina e Beto Pereira são os protagonistas dessa "queda de asa", ops!, queda de braço. O primeiro era vice-presidente do PSDB, assumiu a titularidade e quer continuar assim, o segundo é ligado ao governador Riedel e o terceiro tem estreita relação política com Azambuja. Há quem diga que só resta ficar observando o trio para ver quem tem o bico mais forte e afiado.

Serelepes

Antes mesmo das convenções de definições dos candidatos para disputar cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e na Câmara dos Deputados, algumas conversas estão acontecendo para as chamadas "dobradinhas" nos municípios.

Mais

Mesmo que alguns possam caminhar pela linha tênue da infidelidade partidária. No passado, isso era tão comum como picolé vendido em carrinhos nas esquinas. Mas, nesses tempos de internet, com certeza o cuidado deverá ser redobrado. Senão...

Celínia Maiolino, Erliete Palhano Canavarros e Geraldo Maiolino; Erliete comemorou 94 anos no dia 8 Celínia Maiolino, Erliete Palhano Canavarros e Geraldo Maiolino; Erliete comemorou 94 anos no dia 8

Suspeitas

Inquérito civil foi aberto pelo Ministério Público de MS para investigar supostas irregularidades nas obras de revitalização da antiga rodoviária de Campo Grande. A obra foi iniciada em 2022, com prazo contratual de 360 dias, mas passou por diversas prorrogações. O contrato original, firmado com a empresa responsável por meio de concorrência, tinha valor inicial de R$ 16,5 milhões, mas já foi aditivado para R$ 18,5 milhões.

Dourando...

O PT nacional divulgou, em seu site oficial, a operação da Polícia Federal (PF) contra a roubalheira dos recursos de aposentados e que "visitou" sindicato acusado de receber do esquema criminoso. No site, a gatunagem é chamada de "confisco ilegal em benefícios", citando que o trabalho da PF teve "apoio" da Controladoria-Geral da União (CGU), que seria "órgão do governo Lula". Oi? A CGU é "órgão do governo federal", né?

Amnésia

O tal texto informa ainda que mandados de buscas e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a três associações suspeitas de envolvimento no "confisco ilegal" e teve também como alvo diretores e demais dirigentes ligados a grupos responsáveis que teriam começado a agir no "governo do ex-presidente Bolsonaro". Sobre o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, acusado de envolvimento até o pescoço na gatunagem de milhões e "visitado" pela PF, que tem Frei Chico, irmão de Lula, como vice-presidente, nadica de nada. Vai vendo...

Aniversariantes

Colaborou Tatyane Gameiro