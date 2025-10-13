Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Felpuda

Está voando pena no ninho tucano, e tudo indica que as "bicadas" vão..Leia na coluna de hoje

Leia a coluna desta segunda-feira (13)

Karina Varjão

13/10/2025 - 00h03
Victor Hugo - escritor francês

"Infeliz quem não amou mais do que corpos, formas e aparências. A morte irá Ihe tirar tudo. Tente amar as almas e um dia você as encontrará novamente".

 

FELPUDA

Está voando pena no ninho tucano, e tudo indica que as "bicadas" vão continuar entre alguns dos "sobreviventes" do partido. A briga envolve "emplumados" com interesse em comandar o que sobrou do "espólio", com a saída do ex-governador Azambuja. Os deputados Geraldo Resende, Caravina e Beto Pereira são os protagonistas dessa "queda de asa", ops!, queda de braço. O primeiro era vice-presidente do PSDB, assumiu a titularidade e quer continuar assim, o segundo é ligado ao governador Riedel e o terceiro tem estreita relação política com Azambuja. Há quem diga que só resta ficar observando o trio para ver quem tem o bico mais forte e afiado.

Serelepes

Antes mesmo das convenções de definições dos candidatos para disputar cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e na Câmara dos Deputados, algumas conversas estão acontecendo para as chamadas "dobradinhas" nos municípios. 

Mais

Mesmo que alguns possam caminhar pela linha tênue da infidelidade partidária. No passado, isso era tão comum como picolé vendido em carrinhos nas esquinas. Mas, nesses tempos de internet, com certeza o cuidado deverá ser redobrado. Senão...

Celínia Maiolino, Erliete Palhano Canavarros e Geraldo Maiolino; Erliete comemorou 94 anos no dia 8

 Suspeitas

Inquérito civil foi aberto pelo Ministério Público de MS para investigar supostas irregularidades nas obras de revitalização da antiga rodoviária de Campo Grande. A obra foi iniciada em 2022, com prazo contratual de 360 dias, mas passou por diversas prorrogações. O contrato original, firmado com a empresa responsável por meio de concorrência, tinha valor inicial de R$ 16,5 milhões, mas já foi aditivado para R$ 18,5 milhões.

Dourando...

O PT nacional divulgou, em seu site oficial, a operação da Polícia Federal (PF) contra a roubalheira dos recursos de aposentados e que "visitou" sindicato acusado de receber do esquema criminoso. No site, a gatunagem é chamada de "confisco ilegal em benefícios", citando que o trabalho da PF teve "apoio" da Controladoria-Geral da União (CGU), que seria "órgão do governo Lula". Oi? A CGU é "órgão do governo federal", né?

Amnésia

O tal texto informa ainda que mandados de buscas e apreensão foram cumpridos em endereços ligados a três associações suspeitas de envolvimento no "confisco ilegal" e teve também como alvo diretores e demais dirigentes ligados a grupos responsáveis que teriam começado a agir no "governo do ex-presidente Bolsonaro". Sobre o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, acusado de envolvimento até o pescoço na gatunagem de milhões e "visitado" pela PF, que tem Frei Chico, irmão de Lula, como vice-presidente, nadica de nada. Vai vendo...

Aniversariantes

Naína Caroline Hernández Dibo Soares, 
Jair de Jesus Fiorentino,
Dra. Maria José Martins Maldonado, 
Rubens Fernando de Camillo, 
Leida Gualberto Ferreira,
Alfredo Aparecido da Silva,
Thiago Brites da Silva,
Delmir Antonio Comparin,
Lucas Rojas Franco de Souza,
Manoel Barbosa de Souza, 
Leonina Arantes Bueno,
Wellyngton Dantas de Abreu,
Sérgio de Almeida Bomfim,
Leonis Rocha da Costa,
Maria de Fátima Oliveira Sales,
Marcelo de Moura Bluma, 
Eduardo Lopes,
Paulo Roberto Gonçalves Ishikawa,
Luiz Alexandre Inacio do Amaral,
Jalmir Batista Modesto,
Silvio Roberto Carrato Júnior,
José Ferreira Durães,
Neide Regina do Carmo Raslan, 
Elza Shimabukuro, 
Luiz Paulo Duarte de Assis,
Dinair Rezende Marques,
Hiana Duarte Romeiro,
Jefferson Mazureck, 
Jéssica Lapas, 
Olegário Teodoro de Carvalho, 
Célia Maria Rodrigues Ferreira, 
Diego Tófoli,
Nídia Fátima Ferreira,
Plínio Ferreira Garcia,
Francisco Portela,
Mario Roberto Perussi,
Carla Aparecida de Campos Melo,
Maria Jorge Leite da Silva,
Antônio Eduardo Livramento,
José Tenório Gomes,
Maria Rosana de Almeida Teodoro,
Natalia Gama dos Santos Vieira da Cunha,
Sildo Francisco Frutuoso,
Manoel da Silveira Borges,
Dra. Silvia Naomi de Oliveira Uehara, 
Dr. Hamilton Fagundes, 
Rui Ballerine Fernandes,
Ana Márcia da Cunha,
Darlan Soares Miranda,
Tatiana Lelis Lima,
Luiz Pereira Cavalcante,
Mateus Augusto Guerreiro,
Rosana Siqueira Vertucci,
Daniel Freire,
José Luiz Barbosa,
Sergue Faria Barros,
Cinthia Estela Mendonça Ximenes,
Arlindo Fernandes de Paiva Neto,
Noel Martins,
Claudinéia Gonçalves da Silva,
Hélio José Casamassa,
Sérgio Ostetto Oliveira, 
Américo Soares de Souza, 
Clauber Elizio Ferreira,
Daniel Florenço de Santana Filho,
Willian Flores da Silva,
Marcos Fernando Rabello de Moura Brasil, 
Eduardo Gerson de Oliveira Gimenez,
Gleice Aparecida Oliveira Proença,
Ailton César Sanches Moreno,
Karina Aiko Miyashiro,
Jeanete Marilia Schiefelbein Kieling,
Maria Amélia Escame de Almeida Guimarães,
Eduardo Ramão Pereira Gimenez,
Neveton Isac dos Santos,
Fátima Maria de Oliveira,
José Cândido Alves, 
Luciley Farias,
Eduardo Duarte Flores,
Ariene Rezende do Carmo,
Marcelo Roberval Dias, 
Admir José Romualdo,
Valdemar José dos Santos, 
Creginaldo de Castro Câmara,
Joaquim Dias da Mota Longo,
Edgard Alberto Froes Senra,
Dr. Orivaldo Gazoto Júnior, 
Emerson Vieira Cação,
Francisco das Chagas de Siqueira Júnior,
Maria Luiza Gameiro de Sena,
Karina Lopes Antunes Santos,
João Domingues Jeronymo Sobrinho, 
Virna de Oliveira Leite, 
Sueli Duarte da Costa, 
Maria Aparecida Oliveira,
Kátia Aparecida Santana Gonçalves,
Sônia Regina Silveira Dupin Duarte,
Luiz Eduardo Silva Parreira,
Flávia Rejane de Rezende Oliveira,
Cleuza de Andrea,
Miriam Cilene Reis Costa,
Esmeraldo Alves do Nascimento,
Paulo Shigueru Kisaki,
Luis Edmundo Malisek Rodrigues.

Colaborou Tatyane Gameiro

Correio B+

Dia das Crianças B+: Aprenda a fazer bolinhos coloridos saudáveis para celebrar todos os dias

Para qualquer momento com as crianças aposte nos Bolinhos Coloridos de Frango e Legumes

12/10/2025 11h30

Compartilhar
Dia das Crianças B+: Aprenda a fazer bolinhos coloridos saudáveis para celebrar todos os dias

Dia das Crianças B+: Aprenda a fazer bolinhos coloridos saudáveis para celebrar todos os dias Foto: Divulgação

Continue Lendo...

Para celebrar todos os dias, no Dia das Crianças o Correio B+ compartilha com você uma receita saudável, gostosa e divertida para você fazer na sua casa com seus filhos e porque não com os amiguinhos deles também? 

BOLINHO COLORIDO DE FRANGO COM LEGUMES AO FORNO

Ingredientes:

  • 2 batatas médias cozidas e amassadas
  • 1 cenoura ralada
  • ½ peito de frango desfiado cozido
  • 1 abobrinha ralada (bem espremida para tirar a água)
  • 1 ovo
  • 2 colheres de sopa de queijo ralado (pode ser parmesão ou mussarela)
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia (ou farinha de trigo integral)
  • 1 pitada de sal
  • Orégano ou cheiro-verde a gosto


Modo de preparo:
Comece misturando todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa úmida e modelável. Modele em formato de bolinhos ou nuggets e coloque em uma assadeira untada com azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por cerca de 20 a 25 minutos, virando na metade do tempo para dourar dos dois lados. Sirva em seguida.

Receita compartilhada pelaDivino Fogão 


 

Correio B+

Direito B+: Expansão de condomínios eleva risco de conflitos. Veja mais

Estudo mostra que, só em São Paulo, houve crescimento de mais de sete mil empreendimentos em 10 anos

11/10/2025 18h30

Compartilhar
Expansão de condomínios eleva risco de conflitos

Expansão de condomínios eleva risco de conflitos Foto: Divulgação/Pinterest

Continue Lendo...

São Paulo ganhou mais de sete mil novos condomínios em uma década, segundo o Mapa dos Condomínios 2025, estudo realizado pela Lello sobre o mercado condominial. Só em 2014, eram 23 mil empreendimentos, dos quais 91% residenciais. Para a advogada Vivian Duarte, especialista em administração condominial, a expansão do setor também amplia as chances de conflitos entre moradores.

“Questões consideradas pequenas acabam se agravando pela convivência forçada, pela ausência de soluções eficazes, pela reincidência dos problemas e pelo acúmulo de ressentimentos gerados pela falta de empatia e paciência”, observa.

Entre as principais causas de atritos estão os chamados “5 Cs”, formados por cachorro (barulho e uso das áreas comuns), criança (comportamento e ocupação dos espaços), cano (vazamentos e infiltrações), carro (estacionamento, manobras e danos) e calote (inadimplência e uso indevido das verbas condominiais).

Diante desse cenário, o síndico deve atuar como mediador imparcial, ouvindo as partes envolvidas, buscando soluções amigáveis e fundamentando suas decisões no regimento interno e na legislação. “É fundamental manter a confidencialidade, a comunicação clara e promover um diálogo respeitoso para evitar que as disputas escalem para medidas legais ou desgaste entre os condôminos”, orienta.

Nos casos mais críticos, cabe ao síndico acionar autoridades competentes, como a polícia, em situações de crimes ou infrações, como furto, roubo, danos, agressão física, ameaças ou violência doméstica, especialmente quando há risco à segurança dos moradores. “No estado de São Paulo, a Lei nº 17.406/2021 obriga o síndico a denunciar casos de violência doméstica e familiar de forma imediata em ocorrências urgentes e, em até 24 horas, por escrito, mesmo que apenas com indícios”, explica.

Para Vivian, a boa convivência em condomínio depende, antes de tudo, de empatia e respeito às regras. “Sempre falo que se colocar no lugar do próximo é a dica de ouro. Além disso, é essencial respeitar horários de silêncio, ser cortês com vizinhos e funcionários, manter áreas comuns limpas e organizadas, cuidar dos animais de estimação e comunicar-se com síndico e vizinhos antes de obras ou em caso de conflitos, buscando sempre uma solução amigável”, finaliza.

