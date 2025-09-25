Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

MUNDO FASHION

Estilista de Campo Grande apresenta nova coleção e usa tabuleiro como inspiração

Desfile conceitual que apresenta nova coleção do estilista Fábio Mauricio, amanhã no Centro Cultural José Octávio Guizzo, busca inspiração no tabuleiro do jogo de xadrez para propor uma narrativa sobre a identidade sul-mato-grossense

Da Redação

Da Redação

25/09/2025 - 10h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Há mais de duas décadas, o fashion designer Fábio Mauricio constrói um universo autoral em que a moda não é apenas vestimenta, mas documento, memória e pulsação cultural. Natural de Rondônia e radicado em Campo Grande desde 2003, ele já criou mais de trinta coleções e inúmeros figurinos que circularam pelo Brasil.

Neste ano, Fábio apresenta o que chama de sua mais ousada criação: Xeque Mate, um desfile conceitual que transforma o tabuleiro de xadrez em narrativa da identidade sul-mato-grossense.

O desfile será realizado amanhã, às 20 horas, no palco do Teatro Aracy Balabanian, no Centro Cultural José Octávio Guizzo, reunindo 32 modelos, entre eles 16 mulheres indígenas, que representarão peças do jogo e ícones da cultura do Estado. O evento é aberto ao público, com entrada franca.

"A moda de Mato Grosso do Sul já decolou. Inúmeros designers circulam o Brasil seja em feiras, eventos nacionais ou em seus próprios eventos realizados em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná e em outros estados. Como eu, mas não somente. A Bocaiuva com sua moda inclusiva, Emilia Leal com moda praia feita de couro pintado a mão, Boli Boli com moda vanguardista upcycling, Why Not by Gugliatto com o luxo do upcycling em jeans e Hígor Euzébio com a preciosidade do crochê. MS está longe de ser um polo industrial de moda, mas abriga os mais talentosos artistas do ramo. Falta o olhar mais apurado dos investidores em patrocinar os artistas, parcerias industriais com matéria-prima e entender que MS tem moda autoral com identidade local mas de âmbito nacional e internacional”.

- Fábio Mauricio, estilista

PONTO DE PARTIDA

“Já são 21 anos de inúmeras coleções, e o que me move é a moda em si: produzir, cortar, costurar, fotografar, desfilar, vender… Mas, acima de tudo, escolher um tema, um ponto de partida”, revela o designer.
Desde 2004, a marca FM chama a atenção, sustentando uma assinatura singular, marcada pelo upcycling, bordados manuais e uma estética que mistura referências como o punk e o glam. Para Fábio, identidade é o que transforma um criador em estilista. “As pessoas reconhecem uma roupa minha. Isso é o que diferencia meu trabalho no cenário da moda brasileira”, resume o estilista.

ENCONTROS E CONFRONTOS

A inspiração de unir o xadrez à história de Mato Grosso do Sul surgiu em 2012, quando Fábio celebrou uma década em Campo Grande. O projeto amadureceu ao longo dos anos, até se tornar um desfile que mergulha na miscigenação cultural do Estado e traduz essa diversidade em roupas. As peças dialogam com símbolos profundos.

No tabuleiro, o lado preto será representado pelo Pantanal e seus peões pantaneiros; as torres, pelo militarismo de Ladário e Corumbá; e os bispos, pela devoção à Nossa Senhora do Pantanal e pela festa de São João, tudo reinterpretado com um olhar rock and roll e fetichista. Já o lado branco terá como peões as oito etnias indígenas do Estado; torres que evocam as esculturas de Conceição dos Bugres e a bandeira de Mato Grosso do Sul; e bispos que carregam as influências do Paraguai e da Bolívia.

“A cada ano, novas ideias surgiam para essa coleção. As associações entre o tabuleiro e os ícones culturais de Mato Grosso do Sul não paravam de aparecer, e isso me deixava ainda mais empolgado”, conta Fábio.

REPRESENTATIVIDADE

Para o estilista, seria impossível falar de Mato Grosso do Sul sem a presença dos povos originários. Por isso, metade do elenco de modelos será composto por mulheres indígenas. “Eles são o corpo, a alma e o sangue do nosso Estado. A parte branca do tabuleiro no desfile será representada apenas por indígenas”, explica. 

A seleção para compor o cast de modelos foi realizada em parceria com o designer e produtor cultural terena Bryan Soares, o que só reforça a potência da representatividade.

Essa identidade miscigenada aparece também nos materiais: mantas bolivianas, renda ñandutí paraguaia, acessórios indígenas criados pelo artista terena Sulyvan Barros e estampas de Ghva, que retrata povos originários. “As influências de diferentes povos vão muito além da roupa tradicional. São encontros que constroem a nossa cultura”, pontua Fábio.

ARTE E DOCUMENTO

O desfile não busca reproduzir vestimentas tradicionais, mas, por meio de tradições revisitadas, criar uma obra artística capaz de provocar e emocionar.

Realizado dentro de um sala teatral, com toda a especificidade de um ambiente pensado para abrigar criações cênicas, o desfile promete causar impacto visual e sensorial. “Será algo inovador, inusitado e profundamente cultural. É uma tradução pelo meu olhar”, define o estilista.

Mais do que espetáculo, Xeque Mate nasce como um projeto que, segundo Fábio, desafia preconceitos e amplia horizontes. “Espero que possamos desmistificar a ideia de que usar ícones da nossa cultura é cafona ou bairrista. Acredito que mais pessoas da moda possam olhar com atenção para a riqueza do Mato Grosso do Sul”, afirma.

FUTURO EM JOGO

O estilista não esconde o desejo de levar Xeque Mate a outros estados e até para fora do País, apresentando ao mundo a diversidade cultural do Mato Grosso do Sul por meio da moda. Para ele, a roupa é mais do que proteção. É identidade, símbolo e testemunho de um tempo. “Ninguém sai de casa sem roupa. Ela indica status, etnia, religiosidade. A moda é fator, ícone e documento de cultura”, conceitua Fábio.

No tabuleiro criado por Fábio Mauricio, cada peça é um corpo em movimento, cada look um gesto político e poético. “Xeque Mate não é apenas um desfile. É a celebração de um território, de um povo e de uma moda que, ao mesmo tempo em que veste, também narra e preserva”, reforça.

O projeto tem incentivo da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura (MinC), por meio de edital da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul (FCMS), autarquia do governo do estado de MS. Mais informações pelo Instagram @f.mauriciobr.

SAÚDE

Mais da metade dos brasileiros têm dificuldade para dormir; veja como melhorar o sono

Estudos da Fiocruz apontam que mais de 70% dos brasileiros têm dificuldade para dormir; saiba como melhorar a sua rotina de sono

24/09/2025 10h00

Compartilhar
Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono Foto: Reprodução / Freepik

Continue Lendo...

Dormir já deixou de ser apenas uma função biológica. Hoje, tornou-se um termômetro da saúde física e mental e um reflexo direto do estilo de vida moderno, que exige produtividade e atenção quase 24 horas por dia.

Pesquisas nacionais e internacionais revelam que os distúrbios do sono estão se tornando um dos maiores desafios de saúde pública. A insônia, o sono fragmentado, a dificuldade de manter uma rotina de horários e o uso excessivo de telas à noite vêm se somando ao estresse cotidiano e transformando o ato de dormir em algo cada vez mais complexo – e precioso.

De acordo com o levantamento “Mapa do Sono dos Brasileiros”, realizado pela Takeda em parceria com o Ibope, 65% da população considera ter baixa qualidade de sono. Entre essas pessoas, 34% afirmam sofrer de insônia, embora apenas 21% tenham diagnóstico médico formal. As mulheres são as mais afetadas: 71% dizem dormir mal, contra 57% entre os homens. 

Outro estudo, publicado na revista Sleep Epidemiology, apontou que 66% dos brasileiros apresentam má qualidade de sono, e novamente as mulheres lideram as estatísticas, dormindo em média 10% pior do que os homens. 

Dados da Fiocruz reforçam o alerta: 72% da população relata algum tipo de alteração no sono, seja dificuldade para pegar no sono, despertares frequentes ou sensação de cansaço ao acordar.

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono

IMPACTO

O problema não é apenas uma questão de desconforto. O impacto do sono insuficiente é amplo e atinge saúde física, desempenho cognitivo e bem-estar emocional. 

O Instituto do Sono observou que, durante a pandemia de Covid-19, entre 60% e 70% das pessoas passaram a acordar com mais frequência durante a noite e tiveram maior dificuldade para adormecer.

Uma pesquisa de caso-controle feita com 6.360 pessoas entre novembro de 2020 e abril de 2021 identificou fatores fortemente associados à insônia, como dormir menos de seis horas por noite, viver em grandes metrópoles, idade mais avançada e sensação frequente de tristeza.

CAUSAS

Entre os principais vilões do sono, o uso de telas antes de dormir merece destaque. Um estudo realizado na Noruega com mais de 45 mil jovens adultos concluiu que cada hora adicional de uso de celular, tablet ou computador na cama está associada a um aumento de 59% no risco de insônia e a uma redução média de 24 minutos no tempo de sono. 

Apesar de se falar muito sobre os efeitos da luz azul, uma revisão que analisou 73 estudos envolvendo mais de 113 mil participantes concluiu que seu impacto direto na produção de melatonina e nos padrões de sono é pequeno – menos de três minutos de atraso para adormecer, em média. O problema parece estar menos na luz em si e mais na estimulação cognitiva: redes sociais, jogos e vídeos mantêm o cérebro em estado de alerta, dificultando o relaxamento.

O estilo de vida acelerado também pesa. Jornadas de trabalho ou estudo extensas, consumo excessivo de café e energéticos e compromissos noturnos que atrasam o horário de deitar fragmentam o descanso. 

Além disso, o estresse e os transtornos de ansiedade são fatores decisivos. Pesquisas recentes mostram que a insônia não é apenas consequência de depressão ou ansiedade, mas muitas vezes um componente central desses quadros. Durante a pandemia, sentimentos de medo, isolamento e insegurança se correlacionaram diretamente com a piora dos hábitos de sono.

O QUE FAZER?

Diante desse cenário, um movimento cultural começou a se consolidar: a valorização do descanso. Termos como “insônia”, “como dormir bem” e “como dormir com ansiedade” bateram recordes de busca no Google nos últimos dois anos. 

Paralelamente, cresce o mercado de aplicativos de meditação, podcasts de sons relaxantes, colchões tecnológicos e dispositivos que monitoram o sono. Empresas começam a discutir pausas no expediente, clínicas do sono se popularizam e campanhas de conscientização da Sociedade Brasileira do Sono tentam informar que insônia é uma doença e precisa de tratamento.

No dia a dia, muitas pessoas estão criando seus rituais para dormir melhor. Meditação, journaling, leitura leve, aromaterapia e banhos relaxantes antes de se deitar são alternativas comuns. Também se fala mais em ajustar a iluminação do quarto, reduzir ruídos, manter temperatura adequada e evitar estimulantes como café e nicotina à noite. Pequenas mudanças que podem ter impacto significativo na qualidade do descanso.

A importância de dormir bem vai além da sensação de estar descansado. Estudos mostram que o sono adequado fortalece o sistema imunológico, previne doenças cardiovasculares, ajuda a regular o metabolismo e reduz o risco de obesidade e diabetes. 

No campo mental, melhora o humor, aumenta a capacidade de concentração e favorece a memória e o aprendizado.

Por outro lado, a privação crônica do sono aumenta a irritabilidade, reduz a produtividade e pode comprometer as relações pessoais.

Mas há desafios culturais importantes. Em muitas sociedades, inclusive no Brasil, o descanso ainda é visto como preguiça ou falta de disposição, e não como investimento em saúde. A urbanização, o trânsito, a poluição sonora e a iluminação artificial das cidades tornam mais difícil criar ambientes propícios ao sono.

Criar uma rotina, com horários fixos para dormir e para acordar, é parte fundamental da higiene do sono

Assine o Correio do Estado

Diálogo

Conta a fábula que o corte veio para nem sequer deixar rastro, levando par... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (24)

24/09/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Agatha Christie - escritora inglesa

Gosto de viver. Algumas vezes me sinto muito, desesperadamente, loucamente miserável, atormentada pela aflição, mas mesmo diante disso tudo eu compreendo que estar viva é uma coisa grandiosa”.

Felpuda

Conta a fábula que o corte veio para nem sequer deixar rastro, levando para longe, inclusive, qualquer tipo de “parasita” que pudesse ficar infiltrado. A paciência acabou, principalmente porque o “jardineiro” estava apenas suportando as ervas daninhas, mas havia percebido que, mais cedo ou mais tarde, os espinhos ficariam cada vez mais pontiagudos. Certo dia, os arbustos espinhosos fizeram rebelião, ultrapassando o muro e anunciando, cheios de si, que não ficariam mais naquele espaço destinado a eles. Aí foi passado o facão, jogados fora e o portão foi trancado. Moral da história: “Espinho que se acha rosa é descartável, porque não fede e nem cheira”...

Diálogo

Na real

Foi aprovado na Comissão de Administração e Serviços Públicos da Câmara Federal, projeto de lei que define parâmetros objetivos dos termos usados na Constituição Federal como requisito para nomeações a cargos públicos nos três Poderes da União.

Mais

A medida busca garantir uniformidade e previsibilidade jurídica na escolha de autoridades, como ministros de tribunais superiores, membros de conselhos e dirigentes de órgãos do Poder Executivo. Pelo que tem sido visto por aí...

DiálogoElaine Batista

 

DiálogoMarcelo Medeiros

Sem padrinhos

O governador Riedel deverá nomear técnicos para ocupar a maioria dos cargos cujos titulares vão disputar as eleições de 2026. Conforme divulgado pelo Diálogo, estes deixarão a administração em dezembro deste ano. Essa medida vem sendo tomada desde a exoneração de filiados ao PT cuja cota, que remontava a 2023, foi ocupada por nomes a critério do chefe do Executivo, sem ser de indicação política. A Agraer, por exemplo, não terá novo titular de um nome “apadrinhado” pela senadora Tereza Cristina Correa da Costa Dias, como chegou a ser cogitado, e sim de um técnico da Semadesc.

Difícil?

Na opinião de alguns políticos, a situação de Marcos Pollon e João Henrique Catan teria se tornado “insustentável dentro do PL”. A reação agressiva da dupla com a filiação do ex-tucano Reinaldo Azambuja à sigla deixou de ser simples desagrado, que poderia ter solução no decorrer dos ajustes internos, descambou para afronta, beirando a infidelidade partidária por desrespeito às determinações emanadas da cúpula nacional.

Paradoxo

O deputado Geraldo Resende (PSDB) votou contra o projeto de anistia que a direita defende que seja ampla, geral e irrestrita, para dar liberdade aos presos do 8 de Janeiro e que beneficiaria Bolsonaro também. Chamou atenção, porém, a presença do parlamentar no ato de filiação do ex-governador Azambuja ao PL, partido que empunha a bandeira da anistia. Vai entender...

ANIVERSARIANTES

Sidney Maria Volpe
Luiz Cláudio Alves Pereira
Thaís Pontes Álvares
Carlos Gilberto Recalde
Mariucha Segatto Chadid Marins
Azir Pedra Tognini
Hilda Fabiano Santos Assenção
Lidelmira Sampaio Mendonça
Mário Carlos Martins
Michael Andréas Manns
Rubens Pozzi Barbirato Barbosa
Marlene Santana da Silva
Sani Nacagami
José Armando Matos de Araujo
Constantino Gangas Surita
Hérico Acosta de Freitas
Carol Jordão
Vilson de Oliveira Canofe
Suzuko Watanabe Yamazaki
Pascoalina Jacomel Fancelli
Renato Pacheco Swerts
Cristina Tibana
Anderson Lucio da Silva Gri
Celso Baptista Tabosa
Zilá Maria Azevedo Pegolo
Paulo Roberto Oliva
Aparecido Alves de Souza
Márcio Araújo de Oliveira
Wandeclei de Lourdes Dias
André Ribeiro Corrêa
Cleidson de Lima Silva
Maria Auxiliadora Corrêa Jacob
Sueli de Freitas Santos
Marina Marques
Izabel Galvanin Guidio Fares
Jorge Fernandes Lemes
Letícia Maria Cardoso Coppola
Araê Booch
José Carlos Gomide
Djair José de Queiroz
Rogério Cabral de Menezes
Luiz Rondon Pontes
Valdir Edson Nasser
Jovina Braga Ferreira
Vamprê Ferreira de Souza
Eduardo Soares da Silva
Eduardo Antonio Ayub
Geraldo Angelo Paschoaletto
Dari Werneck da Costa
João Zacarias de Carvalho Corrêa
Raquel Abrão
Amilcar de Paula
Davidson Figliolino
Gabriel Vieira Daige
Maria de Lurdes Medeiros
Edvaldo Rodrigues Pereira
Maria Eva Souza França
Deolinda do Nascimento Mello
Jurema de Oliveira Artigas
Maria Antonieta dos Anjos
Rosana Oshiro
Marcus Vinicius Seabra
Priscila Teixeira Nunes
Mara Lúcia Geriddi
Enir Pereira Barbosa
Érica Galeano de Arruda
Geraldo Majella Pinheiro
Paulo Uchoa Ribeiro Filho
Edmilson da Silva
Dirson Artur Freitag
Nelson Nogueira Quelho
Mercedes Rodrigues
Amadeu Rampazzo
Maria Faustino Ney
José Oliveira Brandão
Ivo Arno Matthes
Luiz Itamar Castoldi
Hilário Dalpiaz
Joilson Santos de Paula
Alberto Ignácio de Souza
Fernando Augusto Oliveira Soares
Reinaldo Guimarães Nascimento
Flávia de Miranda Viduani
Helena Sakuran
Luzia Pessoa da Silva Van Der Lan
Francisco Paulo Teixeira
Miriam Pereira Ferreira
Adriana Borges de Moraes
Nelson Mendes Pinto
Amilton Aparecido da Silva
Silvio Tumelero de Moraes
André Luiz das Neves Pereira
Melissa Aparecida Martinelli Gaban
Eliana Corvalan Barauna
Giovana Roberta Paniágua Zanardi Mata
Jean Carlos Piloneto
Silvana Salete Fracasso Sontag
Leônidas Figueiredo Monteiro
Patricia Simocelli Carbonaro
Hesio José da Silva
Cássia Giseli Beraldo Pereira Maciel
Maria Helena Gehlen Balbinot
Sandra Maria Guerra
Ruth Eliana dos Reis
Ciro Guerra Del Barco
Maria Helena Couto Cavalcanti de Moraes
Lucenir Aparecida de Matos Sabia
Michele Baseggio
Fabiola Marquetti Sanches Rahim
Vivian Lys Lemos Olibone

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Loteria Federal 06003-8 de hoje, quarta-feira (24/09)

2

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano
Plágio

/ 21 horas

Político de MS que usou 'Camaro Amarelo' em campanha terá que indenizar Munhoz e Mariano

3

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal
TRAGÉDIA

/ 23 horas

Queixadas na pista podem ter provocado acidente aéreo no Pantanal

4

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Super Sete de hoje, concurso 750, quarta-feira (24/09)

5

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2827, quarta-feira (24/09)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotomania de hoje, concurso 2827, quarta-feira (24/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 11 horas

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Nova Lei de Contrato de Seguros