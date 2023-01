Perda significativa e mais segurança são promessas dos novos remédios para obesidade

Cultura

Após esgotarem os ingressos da 1ª sessão, publico clamou por show extra que acontece neste domingo, com ingressos limitados

O mais novo espaço cultural da capital sul-mato-grossense, a Casa-Quintal Manoel de Barros, recebe show acústico de Tetê Espíndola, juntamente com o Maestro Eduardo Martinelli, além da performance de abertura "Poeminha em Língua de Brincar", da Cia Aves Extraviadas - grupo formado por ex-alunos da Casa de Ensaio.

A primeira sessão do show, que acontece hoje, teve seus ingressos esgotados e, diante da vontade do publico, o espaço oferece uma sessão extra no próximo domingo (13), às 19h30, com ingressos no valor de R$ 50, disponíveis via mensagem no Instagram: @casaquintalmanoeldebarros.

Joel Pizzini e Tetê Espíndola durante as gravações do curta "Caramujo-Flor" (1988), inspirado na obra de Manoel de Barros - Tânia Volpe

Tetê Espíndola aproximou-se da obra do poeta devido às filmagens do curta de Joel Pizzini, Caramujo Flor, em 1988, ao musicar poemas para compor a trilha do filme. Derivados do curta, as canções "Poema da Lesma" e "Boca", viraram videopoema durante a pandemia por Arnaldo Black, e serão exibidos durante o show.

Para a cantora e compositora, desde seu primeiro contato com Manoel, o que mais tocou Tetê fora a "genialidade ímpar com as palavras" do poeta que, ainda segundo a artista "abriu a cabeça de toda uma geração", afirmou Espíndola.

Para este concerto, Tetê e Martinelli prepararam um repertório especial com poemas em forma de canções inspiradas na obra do exímio escritor, juntamente com a interpretação de músicas do álbum gravado juntamente com a Orquesta de Câmara do Pantanal (Ocamp) em agosto desse ano.

O show contará com parceiros como Carlos Rennó, Arrigo Barnabé, Marta Catunda e Arnaldo Black.

Este show, que é o terceiro evento poético-musical promovido pelo espaço cultural, tem a correalização da Fundação Nelito Câmara, Pólofilmes e Sesc MS, com apoio cultura da Energisa, Documenta Pantanal, Polca e Cine Café.

Sala de visitas da residência do poeta Manoel de Barros - Issel Chaia

Visitação

A Casa-Quintal Manoel de Barros está aberta para visitação do publico. Aos interessados, o espaço recebe visitantes na próxima segunda-feira (14), das 10h a 12h, com entrada no valor de 35 reais, disponível para reserva no Sympla. A residência do poeta fica localizada na Rua Piratininga, 363, Jardim dos Estados.