Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

Saúde

Estudos apontam aumento do consumo de produtos ultraprocessados e alertam para impactos

Dietas ultraprocessadas: por que estamos nos afastando dos alimentos naturais? Estudos apontam aumento do consumo de produtos ultraprocessados no Brasil e alertam para impactos na saúde e na cultura alimentar; veja o que diz a nutricionista Maria Tainara

Da Redação

Da Redação

18/10/2025 - 11h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A alimentação brasileira está mudando, e não para melhor. Em um país reconhecido pela diversidade de frutas, legumes e tradições culinárias, como o arroz com feijão, cresce a presença dos alimentos ultraprocessados nas mesas. Produtos prontos, embalados e de preparo rápido vêm substituindo os alimentos frescos, num movimento que preocupa médicos e nutricionistas.

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), realizada pelo IBGE e o Ministério da Saúde, os ultraprocessados já representam quase 20% das calorias diárias consumidas no País, proporção ainda maior entre jovens e moradores das grandes cidades.

Esses produtos, como biscoitos, embutidos, refrigerantes e macarrões instantâneos, em geral, são pobres nutricionalmente e ricos em calorias, açúcar, gorduras, sal, passam por várias etapas industriais e contêm aditivos químicos, corantes e aromatizantes.

“Vivemos uma transição alimentar silenciosa. Aos poucos, o ato de cozinhar e de escolher alimentos frescos está sendo substituído pela praticidade ofertada pela indústria de alimentos”, observa a nutricionista e professora Maria Tainara Soares Carneiro. Ela diz que o fenômeno está ligado a tempo, renda e oferta.

“Muitas famílias passam o dia fora e acabam recorrendo ao que é mais rápido e acessível. É uma questão social e estrutural”, afirma Tainara.

CONCORRÊNCIA DESLEAL

A urbanização acelerada e as longas jornadas de trabalho reduziram o tempo para cozinhar, enquanto a indústria oferece conveniência e preços competitivos. Maria Tainara também destaca o marketing agressivo.

“A publicidade é poderosa. Transforma o consumo em símbolo de praticidade e status. O problema é que esses produtos são pobres em nutrientes e ricos em gordura, sal e açúcar”, diz a professora, que é coordenadora do curso de Nutrição da Estácio.

Pesquisadores da USP e da Fiocruz estimam que o consumo de ultraprocessados esteja associado a mais de 57 mil mortes prematuras por ano no Brasil – cerca de seis óbitos a cada hora. O dado, atualizado em 2024 pelo American Journal of Preventive Medicine, aponta aumento do risco de obesidade, diabetes tipo 2, hipertensão e doenças cardiovasculares.

Outros estudos relacionam o consumo elevado desses produtos à piora cognitiva, à ansiedade e à baixa saciedade, especialmente entre adolescentes. “A alimentação é muito mais do que energia. Ela influencia nosso humor, disposição e até a capacidade de aprendizado”, reforça a nutricionista.

MUDAR É POSSÍVEL

Para Maria Tainara, voltar a comer bem não precisa ser complicado. A reaproximação com os alimentos naturais pode começar com atitudes simples. “Trocar o refrigerante pela água, levar frutas para o trabalho e preparar lanches caseiros já faz diferença”, recomenda. Ela também defende o resgate do preparo das refeições em casa. “Cozinhar é um ato de autocuidado e economia. Quando você prepara sua comida, entende o que está comendo”, diz Tainara.

A professora recomenda que é preciso que as famílias se organizem na aquisição e no preparo dos alimentos in natura para a semana e aproveitem as promoções dos supermercados e das feiras para um melhor custo-benefício. Planejar as compras e ler os rótulos com atenção também conta muito. “Quanto mais nomes químicos e ingredientes desconhecidos, maior a chance de ser ultraprocessado”, alerta.

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) reduziu, neste ano, o limite de ultraprocessados na alimentação escolar para 15%, priorizando alimentos da agricultura familiar, medida vista como avanço na formação de hábitos saudáveis desde a infância.

Para a coordenadora da Estácio, é essencial fortalecer a educação alimentar e as políticas públicas. “Precisamos resgatar o valor cultural e afetivo da comida de verdade. Ensinar a cozinhar, planejar e reconhecer o que se come. Isso é autonomia alimentar”, afirma a nutricionista, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde no Guia Alimentar para a População Brasileira e no Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos.

DA INDÚSTRIA À MESA

“O ambiente alimentar é desenhado para nos empurrar aos ultraprocessados. Eles são mais visíveis, alguns com o valor mais acessível, e convenientes. A responsabilidade deve ser compartilhada entre o poder público, a indústria e o consumidor”, opina Tainara.

Enquanto isso, nas cozinhas e mercados, a luta continua: reconectar o brasileiro aos alimentos que vêm da terra, e não da fábrica, é essencial para preservar a saúde e a identidade alimentar do País.

SALADA TROPICAL

Ingredientes

(medidas conforme a preferência)

> Mix de folhas de sua preferência;
> Palmito;
> Manga;
> Tomates-cereja;
> Castanhas-do-pará;

Ingredientes do molho.

Molho:

> 3 colheres (sopa) de azeite;
> 1 colher (sopa) de mel;
> 2 colheres (sopa) de aceto balsâmico;
> Sal a gosto;
> Pimenta-do-reino a gosto.

Modo de Preparo

Reúna todos os ingredientes;
Em uma tábua, pique os tomates e os palmitos em cubos e a manga em lascas. Reserve;
Triture as castanhas em um processador de alimentos. Reserve;
Em uma tigela, coloque as folhas rasgadas, o tomate, o palmito, a manga e as castanhas. Misture;
Em uma vasilha, coloque o azeite, o mel, o aceto e tempere com sal e pimenta;
Misture bem e derrame esse molho sobre as folhas;
Está pronto. Basta servir.

SALADA DE COUVE COM LARANJA

Ingredientes

> 5 folhas de couve-manteiga;
> 1/2 cebola grande;
> 1 laranja-pera;
> 1 colher (chá) de vinagre;
> 1 colher (sopa) de azeite de oliva;
> 1/2 limão-taiti;
> Sal a gosto.

Modo de Preparo

Lave as folhas de couve e seque-as com papel-toalha;
Em uma tábua, empilhe as couves e enrole todas juntas, formando um cilindro. Com uma faca afiada, corte as folhas em tiras finas (corte chiffonade). Descasque e fatie a cebola em meia-lua;
Lave e descasque a laranja, retirando as partes brancas;
Com uma faca, separe os gomos, tomando cuidado para não despedaçar;
Em uma tigela, coloque a couve fatiada e a cebola em meia-lua;
Tempere com vinagre, azeite, suco de limão e sal;
Misture bem para incorporar os temperos;
Finalize com os gomos de laranja. Se quiser, deixe na geladeira por alguns minutos antes de servir.

Felpuda

Duas servidoras públicas decidiram comprar briga com parlamentar e entraram...Leia na coluna de hoje

Leia a coluna deste sábado (18) e domingo (19)

18/10/2025 00h02

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Sylvia Cesco - poeta de MS

"O meu poema são versos soleados, enluarados, soletrados por uma borboleta lilás que mora dentro de mim”

 

FELPUDA

Duas servidoras públicas decidiram comprar briga com parlamentar e entraram com pedido de cassação, alegando uso de gestos obscenos. Para alguns políticos, embora a postura de quem se utilizou desse tipo de agressão seja reprovável, tal atitude cria um problema para o gestor, pois gera um impasse que em nada contribui no relacionamento com o Legislativo. Afinal, dizem, as ditas-cujas agiram mal, pois servidor público não só não pode impedir, como não pode achar que tem mandato. E sai de baixo!...

Depende

O PSB caminha para ficar fora da base de apoio à reeleição do governador Riedel. É que, em nível nacional, a legenda participa do governo de Lula com Geraldo Alckmin na Vice-Presidência, e este apoio deverá continuar numa eventual tentativa de reeleição do petista. Em Campo Grande, o partido promoveu eleição, reelegendo o presidente Carlos Augusto Borges. Ele passa a depender, agora, das lideranças nacionais para definir o futuro da sigla.

Ação

A eleição para 2026 da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Chapadão do Sul causou surpresa no resultado. O vereador Marcelo Costa (PSD), adversário do prefeito Walter Schlatter (PP), foi o vencedor, e com voto da colega de Legislativo Inêz do Banco (PL), que, por sua vez, integra a base aliada daquele gestor. Na chapa vencedora, a Primeira-Secretaria foi destinada a ela.

Baixa

A realidade em 2026 significará uma baixa: o atual presidente do partido, deputado estadual Paulo Duarte, deverá se desfiliar das hostes pessebistas para ingressar em um partido que estará apoiando a tentativa de reeleição de Riedel. Afinal, “cautela e canja de galinha não fazem mal a ninguém”, segundo o dito popular.

Reação

Ocorre que, diante disso, o caldo entornou: como Inêz é suplente do vereador Emerson Nunes (PL), o Sapo, e estava ocupando a cadeira do titular, que havia se licenciado para ser secretário municipal, o prefeito agiu rápido. Exonerou Nunes para que retorne àquela Casa, atendendo ao pedido do PL, que não teria gostado da atitude da vereadora.

Alcançando a maioridade

Neste ano, quem completou seu 18º ano de atuação foi a Academia de Medicina de Mato Grosso do Sul. Em maio de 2007, um grupo de médicos bem-conceituados decidiu criar uma instituição que lutasse por medicina habilitada, resolutiva, oportuna e acolhedora. De lá para cá, tem feito várias parcerias, as quais colocam a AcadMed-MS no cenário de grandes projetos na medicina sul-mato-grossense. É uma entidade sem fins lucrativos e vem contribuindo para o estudo e o desenvolvimento do segmento no Estado. Integra uma rede de Academias: a Nacional e as Regionais (estaduais), atuando como órgão de consulta para o governo estadual nas questões de educação médica e também na construção de normativas para situações específicas, como a pandemia de Covid-19, em 2020. Naquela ocasião, a Academia participou ativamente da discussão dos casos de depressão que acometiam pacientes infectados. Recentemente, foi instalada a Regional de Três Lagoas, e o médico José Morila Guerra assumiu como diretor. Há pouco mais de cinco meses, deu posse a 18 novos acadêmicos e homenageou, com o título de honorífico, 10 veteranos. Desde 2024, abraçou a causa do transtorno do espectro autista (TEA), em articulação com a Apae-CG, promovendo e patrocinando palestras e cursos voltados para os familiares de crianças autistas, como, por exemplo: Influência da Genética no Autismo, que foi realizada no Centro de Reabilitação da Apae-CG (CER/Apae).

Além disso, também promove cursos de aperfeiçoamento, como o de Propedêutica, organizado pelo acadêmico Gunter Hans Filho. Mas por que uma Academia de Medicina? Para responder a essa pergunta, é necessário voltar no tempo, desde quando se pensava que as doenças eram causadas por demônios e os “médicos” eram os reis, os sacerdotes e os deuses, passando pelo método clínico de Hipócrates e chegando à medicina moderna, altamente tecnológica, cuja pior consequência é o afastamento entre médico e paciente. A tecnologia é importante, mas não pode substituir a propedêutica. Por fim, é preciso falar do Museu da História da Medicina em MS, órgão ligado à Academia e que tem a missão de resgatar e preservar a história e a memória da medicina no Estado, perpetuando o trabalho dos médicos pioneiros. O conceito de museu vem sofrendo transformações, deixando de ser somente um expositor de relíquias, curiosidades, obras e objetos de arte para ser ferramenta de autoconhecimento e reflexão da sociedade. Uma iniciativa muito importante do museu é levar mostras às escolas, promovendo a divulgação de valores importantes. O museu recebeu o nome de Fauzi Adri, por ser um dos acadêmicos mais atuantes na operacionalização daquele órgão. Ele faz parte da Rede Nacional de Museus e participa das atividades pertinentes sempre que os seus recursos escassos permitem. Neste sábado, Dia do Médico, haverá reunião festiva pela data, pelo 18º ano, assim como homenagem ao Dr. Hélio Mandetta, pelo longo tempo de dedicação à Academia.

(Acadêmica Beatriz Figueiredo Dobashi)

Diálogo

Aniversariantes

SÁBADO (18)
Dr. Alexandre Nakao Odashiro, 
Leonardo Gasparini Nachif, 
Renato da Silveira Gomes,
Mayara Marin Lopes, 
Edmárcia Flausino Dias,
Justa Chamorro,
Ayrton Daher,
Mirvaldo Rezende de Brito,
Rosaldo Barbosa Lins,
Parajara Moraes Alves Junior,
Júlio César Gerevini Júnior,
Bárbara Resende Diniz,
Alexandra Zucarelli Silveira, 
Ana Maria Franco Freitas,
Mauro Augusto de Almeida Dutra,
Anita Duailibi Amizo Mcgonigle, 
Silvana Rosa de Oliveira Guimaraes,
Milton Luís Girardi Urban, 
Dr. Hélio João Severo,
José Antônio Felício,
Kristianne Rolim Leite Godoy,
Irene Corrêa da Silva,
Juan Ramón Gomez Acosta,
Dra. Renata Rodrigues Ferro,
Márcia Greta Durand Banzer Ayoub,
Carla Gameiro Alves da Fonseca, 
Carlos Sérgio Takayassu, 
Eva Glória Mascarenhas,
Domingos Juarez de Souza Morais,
Isabel Cristina Rodrigues,
José Gomes Goulart,
Aparecida Moura Sodré,
llda Seles de Moraes,
Elcinda de Souza,
Magdala Gomes Monteiro,
Dr. Olavo Mascarenhas,
Rosana Dias,
Daniel Carlos Silveira,
Jaci de Brito Vale,
Maria Del Pilar Soto,
Yolanda Guimarães,
Onéia Xavier Loeff,
Antônio Carlos da Costa,
Lúcia Helena Loureiro,
Darcy Flôres Gomes,
Edyen Valente Calepis,
Leda Ferreira da Silva,
Ana Maria Xavier Costa,
Antônio Gomes Soares,
Pedro Julio de Souza,
Priscila Berigo Funes,
Pedro Marrey Sanchez,
Irinaldo Cardoso,
Luiz Alberto Silveira,
Ricardo Chimirri Cândia, 
Dea Maria Rimoli Teixeira, 
Elizabeth Mayumi Shinohara,
Wilson Antonio Vendimiati,
Suzana Shirlei da Costa Cruz,
Tercio Moacir Brandino,
Clarice da Silva,
Glauce Mara Quinhones Cruz,
Joel Tito,
Ana Paula Coutinho,
Sebastião Marques Lima Junior,
João Evangelista Pires Neto,
Ayrton Dayer,
Leda Maria Medeiros Renovato,
Tatiana Martins de Souza Marques,
Angelica Rivelli,
Leandra Sandini,
Antonio Bruno Zanetti,
João Arruda Brasil Neto, 
Audax Barbosa Arantes Junior, 
Lúcio Tunes de Lima,
Aline Seemann,
Rose Meire Lopes Weis,
Armelinda Maria Barros Leite,
Sonia Maria Taveira Holsbach.

DOMINGO (19)
Bianca de Britto Maiolino,
Dr. Issamir Farias Saffar, 
Clélia Maria de Souza Corrêa da Costa, 
Jorge Fraiha, 
Raimundo dos Santos,
Dr. Carlos Shigueyoshi Aguni,
Sueli Antonia de Paula Oliveira,
Edilson Alves,
Leide Laura Nascimento de Menezes,
Dr. Osvaldo Ferreira Dutra, 
Lenir de Souza,
Gilberto Alavarge Farias,
Edson D’Alcantara Rodrigues Coimbra,
Dr. Pedro Silveira,
Vervi de Araujo Castilhos,
Luiz Francisco Alonso do Nascimento,
Dr. Helder Pereira de Figueiredo, 
Bruno Denari,
José Gilberto Garcia,
Roberto Oliveira Guimarães, 
Rachid Waqued Neto, 
Ana Paula Nunes da Cunha,
Nalda Ferreira Gonçalves,
Paulo Eric Facin, 
Dr. Sidney Antônio Margarido, 
Isabela Lima Lunardon Nunes,
Anita Gonçalves dos Santos,
Fabiana Gomes da Silva,
Eli Moraes do Nascimento,
Manoel José Martins, 
Andre Conca,
Luis Carlos Alves dos Santos,
Pedro Roberto de Oliveira,
Adilson Nascimento dos Santos,
Adão Ferreira Vital,
Cláudia Karoline Ribeiro,
Shirley Cardeal de Souza,
Carolina Corrêa,
Wilson Pereira Rodrigues,
Alberto Pires da Silva Junior,
Laura Maria Rubi Falco,
Antônio Carlos de Queiroz,
Maria Amélia Barbeta,
Fábio Lins,
José Carlos Bizarria,
Helena Longo de Faria,
Perla Lídia Gonzalez,
Simone Mercante Pereira Khalil, 
Maria Cristina Zanoni Palmieri de Vasconcelos,
Nelson Fraide Nunes,
Dr. João Ilgenfritz Júnior, 
Paula Arguello Gasparin Real, 
Maritza Silva de Salvi,
Janete Goya,
Maria de Fátima Carvalho,
Juliana Bufulin Lopes,
Wilson Barrios,
Amilton Luiz de Oliveira,
Lourdes Paixão Recalde,
Helma Carvalho Borges,
Danilo Gayeski,
Rodrigo Fretta Meneghel,
Erickson Ramires Duque,
Isabel Serize Cardoso,
Ieda Maria Marques de Oliveira,
Wisley Torales Arguelho,
Elizabeth Guimarães Goecks,
Antenor José Gugelmin Neves,
Bruno Juzwiak de Cazaes Oliveira,
Fábio Henrique Sirugi Gasparoto,
Soraya Jazbik,
Nádia Olenski Braun,
João Queiroz Baird,
Willians Simões Garbelini.

Colaborou Tatyane Gameiro

AGENDA CULTURAL

Oktoberfest do CTG Tropeiros da Querência vai ter música, comidas típicas e concurso de chope

Comandada pelo banda Reprise (PR), com repertório de música tradicional alemã, 17ª Oktoberfest terá comidas típicas e concurso de chope; para as crianças, há o teatro circense da Cia. Mano a Mana e volta do clássico "O Mágico de Oz" aos cinemas

17/10/2025 09h30

Compartilhar
A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, nº 445, Vilas Boas, a partir das 19h

A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, nº 445, Vilas Boas, a partir das 19h Foto / Divulgação

Continue Lendo...

Além de rechear o cardápio de casas como a da Cervejaria Canalhas e do Bar Mercearia, a temporada da tradicional celebração de cultura alemã que costuma ser realizada neste mês, seguindo a grande festa germânica que teve origem em Munique e se espalhou pelo mundo, terá um evento especial amanhã, a 17ª Oktoberfest do CTG Tropeiros da Querência.

O evento será realizado das 19h até a meia-noite na sede social do grupo – Rua Miguel Sutil, nº 445, Vila Boas. A animação da noite ficará por conta da banda Reprise, vinda de Marechal Cândido Rondon (PR), com longa experiência em eventos típicos e muita energia para agitar o público, com direito a chapeuzinhos, suspensórios e muita descontração.

O chopp será servido pela Choperia Germânia e o cardápio trará o sabor autêntico da culinária alemã, preparado com o mesmo capricho das tradicionais festas de Blumenau (SC), cidade que há décadas organiza a mais célebre Oktoberfest brasileira, incluindo eisbein (joelho de porco), chucrute e diferentes tipos de salsicha. Vai ter também o Concurso de Chope de Metro e bailados típicos – a dois ou em grupo – com a participação de quem se animar a arriscar uns passos.

Os ingressos custam R$ 30 – antecipado via pix pelo número 67 99866 8817 – R$ 40 na portaria, sem incluir os comes e bebes. Outras informações podem ser obtidas pelo número (67) 99866 8817 – WhatsApp.

MANO A MANA

A Cia. Mano a Mana, de São Paulo, apresenta amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa (Rua Anhanduí, nº 200), com entrada franca mediante reserva de ingressos via Sympla, o espetáculo infantil “Atravessando Lugares”.

A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, nº 445, Vilas Boas, a partir das 19hO grupo paulista apresenta amanhã, às 16h, no Sesc Teatro Prosa, o espetáculo infantil “Atravessando Lugares”, unindo circo, acrobacias e as aventuras de Mano, Mana e Mochila; grátis - Foto / Divulgação

Unindo circo, acrobacias e muita sensibilidade, a montagem convida o público de todas as idades a percorrer territórios sensoriais e poéticos com os personagens Mano, Mana e Mochila. Explorando espaços urbanos e cênicos, o espetáculo estimula a imaginação e promove o encontro entre gerações por meio do lúdico e do afeto.

Confira a sinopse: “Três companheiros interagem com acrobacias, afeto e brincadeiras. Em seus caminhos, a exploração de técnicas acrobáticas se une à experimentação de espaços inusitados, com investigação de ambientes urbanos, cênicos, sonoros, de moda e artesanais.

Ambientes que também são estéticos, sociais e de encontro. O trabalho dialoga com crianças, jovens, adultos e idosos. A ideia é atravessar os caminhos do habitual e fazer um convite ao público: permite que este trabalho atravesse também os seus caminhos?”

SÓ LOVE

Realizada pelos DJs Cegonha, Nathalia Albuquerque e Tommy Menegazo, a Love Party chega a 12ª edição, amanhã com início às 16h, valorizando o pôr do sol da Capital Morena, as rodas de amigos e buscando identidade a partir do conceito de oferecer “uma balada leve” itinerante de música eletrônica. Desta vez, a Love aporta na Chácara Fontoura, um espaço que favorece a apreciação do céu de Campo Grande, em um ambiente com muita natureza e conforto.

A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, nº 445, Vilas Boas, a partir das 19hA festa pilotada pelos DJ’s Cegonha, Nathalia Albuquerque (foto) e Tommy Menegazo chega a 12ª edição amanhã, na Chácara Fontoura, com muita música eletrônica e descontração a partir das 16h - Foto / Divulgação

A festa foi lançada, em 2022, como um encontro entre amigos, de forma despretensiosa, até mesmo sem um nome definido. Mas o público aderiu – “amou”, como gosta de dizer o trio de DJ’s – e a Love foi se tornando um programa sempre aguardado, com variação de endereço.

“Em todas as edições e locais, foi um sucesso e desta vez, escolhemos um novo espaço, com muita conexão com a natureza e uma energia incrível, representando o real significado da Love. Garantimos uma festa mágica! ”, afirma Nathalia Albuquerque.

A cada edição, aparecem convidados especiais e quem abre o line-up de amanhã é o DJ Peagaa, que lança mão nas picapes de muita house music, disco, tech house e electro. A festa contará com lounges, bistrôs e três bares.

Há parceria com serviço de transporte (valor não incluso no convite): Diego (Indrive) – com horários a combinar diretamente pelo (67) 98104-0221. Ingressos via Sympla: R$ 140 + R$ 14 de taxa de operação.

CARROS ANTIGOS

Neste sábado, o Comper Itanhangá recebe a terceira edição do “Acelere a Solidariedade”, evento promovido pela Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS, das 14h às 21h, no estacionamento aberto da loja. A proposta é unir a valorização da cultura automotiva com ações de solidariedade.

A programação inclui a exposição rotativa de 200 a 300 veículos antigos, permitindo que os visitantes acompanhem diferentes modelos ao longo do dia.

A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, nº 445, Vilas Boas, a partir das 19hA Confraria Apaixonados por Fusca e Derivados MS leva mais de 200 carros antigos para o estacionamento do Comper Itanhangá amanhã, a partir das 14h; além de apreciar os modelos, o público é convidado a levar 1 quilo de alimento não perecível para as obras assistenciais do Instituto Hiltrudes Pereira - Foto / Divulgação

Também haverá mostra de miniaturas de automóveis no Piso do Lago, apresentações musicais pela manhã e à tarde, sorteio de brindes, roda de tereré, espaço infantil com o Carretão da Alegria e plataforma de vídeo 360 graus.

A gestão do evento está sob responsabilidade do Instituto Hiltrudes Pereira, organização que atua em projetos voltados à educação e à segurança alimentar. Durante o evento, será sugerida a doação de 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado às obras assistenciais mantidas pelo instituto. A doação não é obrigatória, mas representa uma forma de colaboração com as ações sociais da entidade.

Luiz Paulo Domingos da Costa, um dos presidentes da Confraria do Fusca, convida o público a participar do encontro. “Queremos promover a cultura automotiva e, ao mesmo tempo, contribuir para uma causa nobre”, afirma.

CINEMA  “O Mágico de Oz”

A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, nº 445, Vilas Boas, a partir das 19hClássico “O Mágico de Oz” de volta aos cinemas - Foto / Divulgação

Com direção de Victor Fleming, o clássico de 1939 estrelado por Judy Garland, Bert Lahr, Ray Bolger, Billie Burke e Charley Grapewin, está de volta aos cinemas, em versão dublada, neste final de semana. As sessões no Cinemark são sábado e domingo, às 16h20min. Confira a sinopse: Dorothy e seu cachorro Totó são levados para a terra mágica de Oz quando um ciclone passa pela fazenda de seus avós no Kansas. Eles viajam em direção à Cidade Esmeralda para encontrar o Mago Oz e no caminho encontram um Espantalho, que precisa de um cérebro, um Homem de Lata sem um coração e um Leão Covarde que quer coragem. O Mago pede ao grupo que tragam a vassoura da Bruxa Malvada do Oeste a fim de ganharem sua ajuda. Classificação: Livre.

DANÇA  “Quem a Mim Nomeou o Mundo?”

A 17ª edição do evento que celebra a cultura alemã, promovido pelo CTG Tropeiros da Querência, amanhã, terá música e comida típica, concurso de chope de metro e muitos bailados tradicionais; Rua Miguel Sutil, nº 445, Vilas Boas, a partir das 19hSolo de Maria Fernanda Figueiró estreia hoje - Foto / Divulgação

Estreia do novo solo de Maria Fernanda Figueiró, com direção da dançarina em parceria com Vanessa Macedo; grátis via Sympla, hoje, às 16h e às 19h, no Sesc Teatro Prosa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol
Operação Alquimia

/ 1 dia

Mesmo fechada, empresa de Campo Grande fez grande compra de metanol

2

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo
TUDO QUE EU QUERO

/ 2 dias

Governo de MS garante mais de R$ 1 milhão em 5 meses a casal sertanejo

3

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS
Cidades

/ 2 dias

Mendonça bloqueia bens de dirigente do Solidariedade em investigação contra descontos no INSS

4

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)
Loterias

/ 18 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3515, sexta-feira (17/10)

5

Evento reúne 300 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias
CAMPO GRANDE

/ 2 dias

Evento reúne 300 carros antigos com exposição de Fusca e outras relíquias

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 10/10/2025

Juliane Penteado: Entenda mais sobre a aposentadoria do professor servidor público
Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Exclusivo para Assinantes

/ 07/10/2025

Mercado de Trabalho: IA no Cenário Produtivo
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 03/10/2025

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?