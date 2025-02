Evaristo Costa diz que Doença de Crohn entrou em remissão

O Carnaval de rua de Campo Grande ganha um toque especial neste ano com a presença de uma atração nacional. O bloco Farofolia apresentará um show da renomada funkeira carioca Tati Quebra Barraco nesta sexta-feira (28), a partir das 16h, na Esplanada Ferroviária.

A apresentação acontecerá na Rua Dr. Temístocles, entre as ruas 14 de Julho e Calógeras, prometendo agitar os foliões com os maiores sucessos da artista. Tati trará para o palco seus lançamentos mais recentes, como "Homem é pra sentar", "Pentada++" e "Mamãe da Putaria", além dos clássicos que a consagraram, incluindo "Dako é Bom" e "Kabo Kaki".

Pela primeira vez trazendo uma atração nacional, Thalysson Perez, produtor do bloco, aponta que o Carnaval de Campo Grande já compete como o maior do estado.

"Nossa intenção é sacramentar: o Carnaval de Rua da Capital existe, é gigante e já se tornou o maior do Estado. A escolha do nome de Tati não foi por acaso, Tati comunica com as pautas da nossa comunidade LGBTQIA+ e com a periferia. Ela é a rainha do funk e grande precursora do estilo no Brasil".