Evento em Corumbá comemora os 20 anos da Política Nacional de Cultura Viva

Depois de um fim de semana de muito barulho, com vários eventos para celebrar o Dia do Rock, a Capital recebe o Sunset Rock Festival neste sábado; Di Ferrero, Lagum, Alziras, Kefla e Neurock formam o line-up

Di Ferrero, vocalista do NX Zero, é uma das atrações do Sunset Rock Festival, neste sábado (20), em Campo Grande Foto: Divulgação

Segurem o fôlego, roqueiros de plantão de Campo Grande. Depois de vários eventos – shows, documentários, exposição – que sacudiram o fim de semana para celebrar o Dia do Rock (13), a sonzeira segue firme e em alta potência na Capital Morena, com as cinco atrações que prometem não deixar ninguém parado durante o Sunset Rock Festival, neste sábado, a partir das 16h, no Poliesportivo Dom Bosco (Av. Júlia Maksoud, nº 815, Monte Castelo).

No line-up do festival, Di Ferrero (NX Zero), banda Lagum e as locais Alziras, Kefla e Neurock vão transformar o espaço em uma arena rock ‘n’ roll para a primeira edição do evento, que teve seu nome idealizado de olho no cenário do fim de tarde que a cidade costuma proporcionar diariamente.

Da nostalgia, para o público que experimentou a adolescência entre os anos de 2000 e 2010 e viu Di Ferrero emplacar vários sucessos como vocalista do grupo NX Zero, aos fãs mais jovens, que despertaram para o estilo curtindo o rock nacional mais recente, a proposta é promover um encontro de gerações, reunindo roqueiros de todas as tribos e idades.

Os ingressos, que estão disponíveis desde fevereiro, já estão no quinto lote e custam R$ 200 a inteira e R$ 100 a meia-entrada por pessoa. Eles podem ser comprados on-line, com mais R$ 5 de taxa de serviço pela internet – www.pedrosilvapromocoes.com.br –, ou presencialmente, no estanda Pedro Silva Promoções do Comper Jardim dos Estados (até sábado, das 13h às 18h30min).

Classificação indicativa: 14 anos. Mais informações: (67) 99296-6565 – WhatsApp. Assinantes do Correio do Estado têm direito a 50% de desconto.

OUTRA DOSE

Embalado pelos shows de revival e os novos singles lançados pelo NX Zero (leia adiante), Di Ferrero aporta em Campo Grande com a turnê “Outra Dose”, de sua carreira solo, e manda um recado para os fãs.

“A ‘Outra Dose Tour’ tá chegando em um momento muito inspirador da minha vida”, celebra o músico. “Gosto muito da sensação de novos projetos, e essa tour vai ter muita coisa nova. Tenho muita intimidade musical e pessoal com a galera que vai para a estrada comigo. Tenho certeza de que vai ser incrível e vejo vocês nos shows”, comenta o artista, que, com o NX Zero, lançou recentemente os singles da versão ao vivo do hit “Só Rezo” e da regravação, também ao vivo, de “On My Own”, sucesso da banda norte-americana The Used.

SINGLES

Falando em singles, no repertório do show deste sábado estão “Uma Bad Uma Farra”, do mais recente álbum solo do vocalista, “Aonde É o Céu”, “Intensamente”, “Um Brinde”, além dos clássicos do NX Zero “Cedo Ou Tarde”, “Razões e Emoções” e “Só Rezo”, entre outras canções.

O show de encerramento da turnê “Cedo ou Tarde”, que marcou o reencontro da banda, realizado no Allianz Parque, em São Paulo, em dezembro de 2023, foi gravado na íntegra e, antes do lançamento do audiovisual com a apresentação completa, um single já está disponível no YouTube e nas plataformas de música.

A versão ao vivo do hit “Só Rezo” revela um pouco de como foi esse show, trazendo a banda tocando “com entusiasmo, feliz por reencontrar os fãs, e o público vibrando e cantando junto a cada verso”.

“Só Rezo’ é uma canção muito forte, significa demais, não só para nós, mas para muita gente. Traz nela toda a potência da fé e do amor, e isso fica evidente no show. Por isso é a música que abriu os shows da tour ‘Cedo ou Tarde’, e nesse registro ao vivo dá para entender toda a força dela”, explica Daniel Weksler, que, ao lado de Di Ferrero, Filipe Ricardo, Gee Rocha e Caco Grandino, integra o NX Zero. A direção é de Fred Ouro Preto e a produção, de Gee Rocha e Rafael Ramos.

Também já saiu “On My Own”, uma regravação ao vivo de um dos maiores sucessos da banda norte-americana The Used – e com os ídolos. A versão foi captada durante a “I Wanna Be Tour”, em Belo Horizonte, em março deste ano. A faixa foi produzida por Gee Rocha, guitarrista e segunda voz da banda paulistana

O convite para essa colaboração partiu do NX Zero. Fã declarado do The Used, o quinteto brasileiro aproveitou a oportunidade do encontro para estreitar laços e dividir o palco com seus ídolos. A faixa aborda questões profundas como introspecção e autodescoberta, ressoando com os sentimentos de isolamento e a busca por conexão e significado, temas que marcaram uma geração de jovens nos anos 2000.

Gee Rocha comentou o momento:

“Tocar com o The Used foi um momento muito especial na história do NX, passou um filme na cabeça, lembrei muito do início, eu ouvia muito a banda, e eles foram grandes influências. A gente já tinha se conhecido em 2017, mas dessa vez foi muito especial, porque ficamos muito amigos e acabamos convidando eles para tocarem no nosso show”.

Bert McCracken, vocalista do The Used, também celebrou a parceria:

“Fazer a tour com o NX Zero foi a melhor experiência que já tivemos na América do Sul. Conhecemos os caras e nos tornamos amigos imediatamente. Ficamos honrados por termos tido essa incrível oportunidade”.

Todos os lucros deste lançamento serão destinados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, com os recursos encaminhados por meio da Legião da Boa Vontade (LBV). A “I Wanna Be Tour” reuniu bandas icônicas da cena emo, como NX Zero, Fresno, All Time Low, Plain White T’s, The All American Rejects e Boys Like Girls, entre outros nomes.

AO VIVO

“A nossa banda nasceu em cima do palco, e só depois começamos a gravar música. O que eu mais quero é tirar as pessoas de casa para assistir ao nosso show, porque é assim que a gente é de verdade”, diz o vocalista Pedro Calais, da Lagum.

Com repertório que passa pelos maiores sucessos do Lagum e com as músicas que os fãs mais se identificam, a apresentação celebra a trajetória da banda e demonstra a energia do rock, que nem sempre é completamente captada pelas versões de estúdio. No show, a banda também abre espaço para improvisações e para as canções favoritas dos integrantes.

Serviço - Sunset Rock Festival

Sábado, a partir das 16h, no Poliesportivo Dom Bosco, Av. Júlia Maksoud, nº 815.

Alziras, às 16h30min;

Kefla, às 17h45min;

Neurock, às 19h;

Lagum, às 20h15min;

Di Ferrero, às 22h.

Ingressos: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada).

Ingressos no site www.pedrosilvapromocoes.com.br ou presencialmente no estande da Pedro Silva Promoções do Comper Jardim dos Estados.

