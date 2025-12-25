Exagerou na ceia de Natal? Veja 10 receitas de suco detox para desintoxicar o organismo

Com tantas delícias postas a mesa, é difícil resistir aos pratos típicos natalinos nas festas de fim de ano. Por isso, é comum ter o "olho maior que a barriga" e exagerar nas garfadas.
Os sucos detox são uma boa opção para recuperar o equilíbrio corporal após esses exageros alimentares.
Feitos com frutas e alimentos funcionais, eles ajudam a eliminar as toxinas do corpo, limpando o organismo e tirando o inchaço e desconforto ocasionado pelos excessos na alimentação.
O detox tem como objetivo eliminar as toxinas que foram adquiridas, devido a ação diurética e anti-inflamatória que irão ajudar no processo de detoxificação. O ideal é que essas bebidas sejam consumidas uma vez ao dia, no lugar de uma refeição.
O Correio do Estado preparou 10 receitas de suco detox para desintoxicar seu organismo após a Ceia de Natal. Confira:
Suco detox de melão com gengibre
Ingredientes:
150 ml de água de coco;
1 fatia pequena de melão;
1 colher de café de gengibre descascado e ralado;
Folhas de hortelã frescas.
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador, coe, adoce com adoçante de sua preferência e beba.
Suco detox de abacaxi
Ingredientes:
1 copo com abacaxi cortado em pedaços;
340 ml de água de coco natural;
Meio copo de água filtrada;
1 maçã verde descascada e sem sementes;
Suco de 2 limões;
Folhas de hortelã.
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e consuma imediatamente. Não precisa coar!
Suco detox com água de coco
Ingredientes:
400 ml de água de coco;
2 folhas de couve (sem o talo);
2 xícaras (chá) de morangos cortados sem o talo;
Suco fresco de 3 laranjas.
Modo de preparo:
Bata todos os ingredientes no liquidificador e beba com gelo durante todo o dia.
Suco verde de couve, limão e pepino
Ingredientes:
1 folha de couve
suco de ½ limão
1/3 de pepino sem casca
1 maçã vermelha sem casca
150 ml de água de coco
Modo de preparo:
Bater todos os ingredientes no liquidificador, coar e beber a seguir, de preferência sem açúcar.
Suco detox cítrico com morango
Ingredientes:
1 xícara de abacaxi picado com casca
1 talo de capim-santo
1 1/2 xícara de morango limpo e picado
1 colher (sopa) de gengibre picado
1/2 unidade de limão espremido e coado
3 colheres (sopa) de mel de abelha
Modo de preparo:
Bata o abacaxi com o capim-santo no liquidificador e coe. Bata de novo com os demais ingredientes e 1 1/2 xícara de água e sirva.
Suco detox de melancia e capim santo
Ingredientes:
3 xícaras (chá) de melancia em pedaços
½ xícara (chá) de capim-santo em pedacinhos
½ xícara (chá) de folhas de clorofila (folhas do trigo germinado)
½ xícara (chá) de água mineral
Açúcar ou adoçante a gosto
Cubos de gelo
Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador, exceto o gelo, por 2 minutos. Passe pela peneira e sirva com cubos de gelo.
Suco detox de cenoura com maça
Ingredientes:
1/2 cenoura
1 maçã
1/2 pepino
1 colher (sopa) de chia
200 ml de água de coco
1 folha de couve
hortelã a gosto
Modo de preparo:
Bata tudo no liquidificador.
O ideal é que o suco seja consumido sem coar. Evite usar açúcar e adoçantes.
Consuma de imediato para não haver a perda de nutrientes.
Suco de mamão com limão e pimenta-rosa
Ingredientes:
1 fatia de mamão (média)
2 colheres (sopa) de suco de limão Taiti
1xícara (chá) de suco de laranja-pera
1/2 colher (chá) de pimenta rosa
Cubos de gelo
açúcar ou adoçante
Modo de preparo:
Bata os 4 primeiros ingredientes no liquidificador por ½ minuto.
Passe pela peneira, adoce a gosto e sirva com cubos de gelo.
Suco de limão com casca
Ingredientes:
750 ml de água
gelo à gosto
2 raminhos de hortelã
1 limão orgânico, com casca
Modo de preparo:
Bater os ingredientes no liquidificador no modo pulsar durante poucos segundos para não triturar completamente o limão.
Coar e tomar a seguir.
Adoçar à gosto, de preferência com uma pequena quantidade de mel, evitando o uso de açúcar branco, para que o corpo possa desintoxicar.
Suco de laranja, acerola, gengibre e ervas
Ingredientes:
2 e ½ xícaras (chá) de suco de laranja-pera
½ xícara (chá) de acerola
1 pedaço de gengibre de 3 cm
2 colheres (sopa) de folhas de salsinha
2 colheres (sopa) de folhas de manjericão
1 colher (sopa) de mel
Cubos de gelo
Modo de Preparo:
Bata tudo no liquidificador, exceto o gelo, por 2 minutos. Passe pela peneira e sirva com cubos de gelo.
Dica: Além de rico em vitamina C, este suco leva gengibre fresco, uma raiz que tem efeito termogênico, ou seja, acelera o metabolismo, causando um gasto maior de calorias.