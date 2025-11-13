Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Correio B

NOVEMBRO AZUL

Exercícios físicos reduzem em até 36% o risco de morte por câncer de próstata

Exercícios reduzem em até 36% o risco de morte por câncer de próstata; com até 98% de chances de cura quando diagnosticado precocemente, o câncer de próstata pode ser vencido com exames preventivos e hábitos saudáveis

Da Redação

Da Redação

13/11/2025 - 10h42
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Com a forte mobilização do Novembro Azul, campanha mundial de conscientização sobre a saúde do homem, cresce o alerta para a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de próstata, o segundo tipo mais comum entre os homens brasileiros, atrás apenas do câncer de pele não melanoma.

Embora a idade avançada e o histórico familiar estejam entre os principais fatores de risco, o estilo de vida tem se mostrado determinante na prevenção. A obesidade e o sedentarismo estão associados a formas mais agressivas do tumor, enquanto a prática regular de exercícios físicos surge como uma das estratégias mais eficazes para reduzir a incidência e a mortalidade pela doença.

De acordo com um estudo publicado pelo Jama Network Open (portal da Associação Médica dos EUA) em 2024, homens que mantêm uma rotina de pelo menos 30 minutos diários de atividade física moderada apresentaram uma redução de até 36% no risco de morte precoce, mesmo entre aqueles com predisposição genética ao câncer de próstata. 

A explicação está na capacidade do exercício de regular os níveis hormonais, melhorar a função imunológica e controlar o peso corporal, fatores diretamente ligados à saúde da próstata. Segundo o urologista Sergio Rametta, o estilo de vida tem uma influência direta tanto na prevenção quanto na evolução do câncer de próstata.

“Hoje já sabemos, com base em diversos estudos, que o sedentarismo, a má alimentação e o tabagismo estão associados não apenas a um risco maior de desenvolver a doença, mas também a formas mais agressivas do tumor”, afirma o médico, que também é professor no Ensino Superior.

O especialista esclarece que a atividade física regular é um dos principais fatores de proteção contra o câncer, uma vez que ela ajuda a manter o peso corporal adequado, melhora a imunidade, regula hormônios e reduz processos inflamatórios. Além disso, homens fisicamente ativos tendem a responder melhor aos tratamentos e a ter melhor qualidade de vida durante e após o tratamento.

“Portanto, adotar hábitos saudáveis é fundamental: praticar exercícios regularmente, manter uma alimentação equilibrada, evitar o consumo excessivo de gordura e álcool e não fumar são atitudes simples que fazem uma grande diferença na prevenção do câncer de próstata e de outras doenças crônicas”, complementa o urologista.

DIAGNÓSTICO PRECOCE

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (Inca), o Brasil deve registrar até o fim deste ano cerca de 71.730 novos casos da doença, considerando o período iniciado em 2023. Apenas em 2023, o Ministério da Saúde contabilizou 17.093 mortes em decorrência do câncer de próstata, uma média alarmante de 47 óbitos por dia.

A Sociedade Brasileira de Urologia informou que a cura para pacientes com câncer de próstata pode chegar até 98%, principalmente se for diagnosticado no início. Sergio Rametta comenta que o câncer de próstata, em suas fases iniciais, geralmente não apresenta sintomas. Por isso, o homem não deve esperar sentir algo diferente para procurar o urologista e realizar os exames preventivos. 

“A detecção precoce é feita por meio de exames de rotina, como o toque retal e a dosagem do PSA no sangue, que permitem identificar alterações ainda sem manifestações clínicas. Quando o câncer começa a causar sintomas, como dificuldade para urinar, jato urinário fraco, presença de sangue na urina ou dor óssea, estamos em uma fase mais avançada da doença, em que já perdemos a chance do diagnóstico precoce”, posiciona Dr. Sergio.

O urologista também informa que a cirurgia continua sendo o principal método curativo, mas hoje é possível realizá-la com técnicas minimamente invasivas, como a cirurgia robótica e a laparoscopia, que oferecem uma recuperação mais rápida e maior preservação da continência urinária e da função sexual.

DA PAI PARA FILHO

A genética responde por até 60% do risco de desenvolver câncer de próstata, segundo estudos compilados pelo National Cancer Institute (NCI) nos Estados Unidos. No Brasil, conforme o Inca, 10% dos casos de câncer de próstata registrados têm origem hereditária. Nesses pacientes, o tumor aparece antes dos 50 anos e progride mais rápido.

A previsão do Inca é de que, no País, 71.730 homens receberão o diagnóstico da doença, anualmente, até o fim deste ano. Deste total, 6,5 mil casos ao ano terão origem hereditária. Esse dado impacta tanto a prevenção quanto o tratamento. Os médicos especialistas em oncologia apontam que, no geral, ter um parente próximo com câncer de próstata, pai ou irmão, por exemplo, pode aumentar de duas a três vezes o risco de desenvolver a doença.

Para esses milhares de casos com componente hereditário, a precisão diagnóstica é fundamental. Estudos científicos demonstram que, no caso de câncer de próstata, combinar testes genéticos germinativos com sequenciamento somático detecta mais mutações hereditárias do que os métodos isolados.

Essa evolução nas técnicas diagnósticas já começa a se refletir na prática clínica brasileira. O acesso a diagnóstico, tratamento e acompanhamento especializados têm melhorado, pelo menos, nos grandes centros urbanos do País. Pacientes que se consultam com urologista em algumas capitais, inclusive em Campo Grande, encontram serviços preparados para realizar testes genéticos e oferecer tratamentos personalizados baseados no perfil molecular do tumor. 

MARCADORES HEREDITÁRIOS

O gene BRCA2 lidera as alterações hereditárias do câncer de próstata. Mutações nesse gene aumentam o risco da doença em até 60% durante a vida – o que significa que, na prática, entre 10 homens que têm essa alteração, 6 desenvolveriam câncer de próstata ao longo da vida.

Já as mutações no gene BRCA1 conferem um aumento de risco de 3,8 vezes, resultando em probabilidade entre 15% e 45% de desenvolver a doença. O gene HOXB13, especificamente a variante G84E, triplica ou quintuplica o risco geral. Em casos de início precoce, esse risco pode ser 10 vezes maior, segundo o NCI.

Homens com síndrome de Lynch enfrentam riscos elevados em função de mutações nos genes MLH1, MSH2 e MSH6. Esses genes regulam o reparo do DNA e, quando alterados, a probabilidade de desenvolver câncer de próstata chega a 30% até os 70 anos, ainda conforme estudos compilados pelo NCI.

 

Diálogo

Dizem que tchurminha acostumada a "trabalhar" na maior maciota anda soltan... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta quarta-feira (12)

12/11/2025 00h01

Compartilhar
Diálogo

Diálogo Foto: Arquivo / Correio do Estado

Continue Lendo...

Max Lucado - escritor americano

Não sobrecarregue o hoje com os arrependimentos de ontem nem o estrague com os problemas de amanhã”.

Felpuda

Dizem que tchurminha acostumada a “trabalhar” na maior maciota anda soltando fogo pelas ventas, porque, nesta fase de chefia nova no pedaço, o ritmo está mais acelerado e quem não suar a camisa poderá ouvir a pertinente frase de que “a porta da rua é a serventia da casa”. A folga era tanta, conforme os comentários, que tinha gente encarregada de trabalho fora da Capital, com carro e gasolina à disposição, mas era vista diariamente ingerindo “suco de cevada” em points mais conhecidos daqui. Tudo indica que a fase de “bracinhos cruzados” está chegando ao fim. Pode?

Diálogo

Rebeldia?

A vice-prefeita de Dourados, Gianni Nogueira, está decidida a disputar o Senado. Em declarações à imprensa, sinalizou que poderá até deixar o PL e ingressar em outro partido para tentar concretizar seu sonho.

Mais

Gianni teria apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro para essa empreitada. Esposa do deputado federal Rodolfo Nogueira, há quem afirme que ela é mais uma bolsonarista que, pelo jeito, está adotando a linha de rebeldia. Sei não...

DiálogoLeonardo Leite de Barros, Marisa Serrano, Raquel Naveira e Américo Calheiros

 

DiálogoGrazielli Massafera

Mesclados

A maioria dos deputados estaduais deverá disputar a reeleição. O objetivo dos partidos é tentar aumentar a bancada representativa na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e, para isso, pretendem mesclar as chapas com os mais experientes parlamentares e aqueles que tentarão conquistar o primeiro mandato. Detalhe: como nenhuma sigla tem intenção de “levar surra” nas urnas, os novatos serão escolhidos a dedo.

Contrariado

O vice-prefeito de São Gabriel do Oeste, Rogério Rohr, gravou e divulgou um vídeo com críticas ao prefeito Leocir Montanha e principalmente à primeira-dama do município, Cleire Arguelho. Entre outras coisas, disse que ela quer mandar na prefeitura, que tem sala ao lado do gabinete do marido, enquanto servidores se “espremem” numa sala. Além disso, lembrou do episódio do “morango do amor”, em que Cleire fez pose com o marido, saboreando a iguaria.

Tudo eu...

Além de mostrar contrariedade com o não cumprimento de determinadas promessas feitas à população durante a campanha, o vice-prefeito citou outras intromissões da primeira-dama. Disse que, sobre uma determinada obra, ela usou várias vezes o pronome pessoal “eu”, como se fosse de sua autoria quando, na realidade, é fruto de recursos públicos que, por sua vez, são provenientes do bolso da população. Durma-se com um barulho desses!

ANIVERSARIANTES

Dr. André Luis Martins
Clarice Maciel de Sousa Chaves
Dr. José Roberto Amin
Annelise Massani Romero Cavalcante
Paulo Roberto Duarte Paes
Gilmara Aparecida Nunes Tavares
Eunice da Conceição
Emanuelle da Silva de Souza
Maria José Vieira Peralta
Luiz Calvo Ramires Junior
Mário Sérgio Machado Metello
José Rodrigues
Edson Oshiro
Tsunetosi Oshiro
Thalysie Noda Aoki
Mauricio Palhano Maiolino
Angela Gil Lins
Paulo Widal Rodrigues
Antonio Cicalise Netto
Sérgio Jurgielewicz Gomes
Getúlio Gideão Miglioli Bauermeister
Dra. Márcia Maria Ferrairo Janini Dal Fabbro
Maria Fernanda Carli de Freitas
Dra. Valéria Cristina de Ruchkys
Geovane Messias
Iago Rodrigues Garcia
Murilo Ramos Lins
Thiago Pompeu Campos
Dr. Diego Silveira da Costa
Marisa Pitthan Rodrigues Gomes
Valdir Salviato
Elderson Santos Corrêa
José Edson de Resende
Francisco Cezário de Oliveira
Eduardo Borges de Assunção
Regina Norman Tosta Pecantet
Maria José da Costa Vieira
Antônio Cordeiro Neto
Odimar Souza
Daniel Bossay da Costa
Carolina de Freitas
Mário Antônio Ribeiro Bacha
Durval Garcia Marques
Dr. Celso de Lacerda Azevedo Neto
Maria Mendonça Arruda
Leda Marigia de Andrade
Catarina de Castro
Marcondes Moreira de Souza
Dauci Aparecida Zanatta dos Santos
Hildete de Souza Albuquerque
Gabriella Silva
Josmar Gonçalves Barbosa
Zenaide Costa de Carvalho
Sinara Cristina Santos Ribeiro
Aderval Nogueira Mendonça
Ailton Manuel do Nascimento
Paulo Barbosa Borba
Altair Betoni
Diogo Moraes Cândido
Eliane Vasques Baltazar
Cleuza Pereira Pardim dos Santos
Marcos José Cardoso Rondon
Fabiana Martins da Silva
Tsai Pei Yin
Ricardo Gonzales
Alessandro Oliva Coelho
Freedy Rodrigues Bachega
Maureen Ide Kohatsu
Adair Rodrigues Ribas
Ivoni Kanaan Nabhan Pelegrinelli
Adriana Mary Takaki da Costa
Alex Viegas de Lemes
Geni de Albuquerque Antonio
Alexandre Ferron Batista Bouzo
Edna Cândida Ferreira
Altamir Barbosa Arantes
Daniele Lovato
Aluysio Ferreira Alves
Milena Lourenço Girotto
Andréa Sorrilha Moraes
Maarouf Fahd Maarouf
Ana Carolina Rezende Oliveira
Maria Inês Monteiro Payne
Ananias Dias da Silva
Hector Costa da Silva
Antônio Augusto de Souza Coelho
Mário Mendes Pereira
Cláudia Maciel Müller
João Pedro Pedrossian Neto
Paulo Rodrigo Caobianco
Fernanda Dourado
Geraldo Mangela Rodrigues
Silvano Luiz Rech
José Marcos Lacerda Modesto Arraes
Lidiane Dias Teixeira Almada
Jociene Alves de Souza
Cleudenice Ferreira de Freitas
Melissa Carvalho Santos Esbalqueiro
Rosana Aparecida Teixeira
Salvador Ramos Pereira
Luis Carlos de Souza Tavares
José de Ribamar Araújo
Eduardo Rodrigo Ferro Crepaldi
Luciene Cordeiro de Brito

*Colaborou Tatyane Gameiro

 

SAÚDE

Custando cada vez mais barato, os alimentos ultraprocessados assumem a preferência dos brasileiros

Alimentos baratos, mas agridem o organismo, deixando a população, inclusive a de Mato Grosso do Sul, vulnerável, entre outras doenças, a problemas digestivos, transtornos mentais e câncer

11/11/2025 09h30

Compartilhar
O gasto do Brasil, somente no orçamento do SUS, com doenças relacionadas ao consumo de ultraprocessados chega a pelo menos R$ 10,4 bilhões por ano; câncer, diabetes, depressão, obesidade e problemas intestinais estão na lista

O gasto do Brasil, somente no orçamento do SUS, com doenças relacionadas ao consumo de ultraprocessados chega a pelo menos R$ 10,4 bilhões por ano; câncer, diabetes, depressão, obesidade e problemas intestinais estão na lista Helena Pontes / Agência IBGE Notícias

Continue Lendo...

Na correria do dia a dia, a praticidade fala mais alto na hora de escolher o que comer. Por exemplo: em vez de tomar um café da manhã à moda antiga, com direito a frutas, sucos naturais, um ovinho na manteiga e outros preparos caseiros (bolos, cuscuz, mandioca, etc.), muita gente acaba sendo movida pela pressa e sai de casa sem comer para arriscar um salgado com refrigerante já perto do trabalho ou da escola.

Salgados e refrigerantes pertencem ao grupo de alimentos ultraprocessados, custando, assim, mais barato do que os itens in natura ou que passam por processos industriais de menor impacto.

Eles doem menos no bolso, mas afetam a saúde do organismo de modo mais agressivo do que se pode imaginar, abrindo a porta para doenças fatais, como o câncer e o diabetes, além de problemas mentais e digestivos.

O consumo em alta de ultraprocessados é um quadro disfuncional que vem se consolidando já há algum tempo em várias partes do mundo, inclusive no Brasil e em Mato Grosso do Sul. Mas, a cada novo estudo científico publicado, a coisa piora e deixa nutricionistas, médicos e outros especialistas ainda mais preocupados. Desta vez, o alerta vem de uma pesquisa divulgada pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O estudo foi conduzido por dois grupos de pesquisa da UFMG, em parceria com o Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec), e mapeou os valores dos alimentos entre 2018 e 2024, apontando que, em 2026, os ultraprocessados custarão menos que os alimentos in natura ou minimamente processados.

No início do período em recorte, os alimentos saudáveis custavam, em média, R$ 18,90 por quilo, contra R$ 22,20 dos ultraprocessados. Para o ano que vem, o levantamento aponta que os produtos saudáveis atingirão o valor médio de R$ 19,60 por quilo, contra R$ 17,90 dos ultraprocessados.

Salsichas, nuggets, bolachas recheadas, refrigerantes, salgadinhos, sorvetes e refeições prontas congeladas estão entre os principais alimentos ultraprocessados que fazem parte da rotina do brasileiro, segundo a nutricionista Paula Saldanha Tschinkel.

“São formulações industriais feitas a partir de substâncias derivadas de alimentos, combinadas com aditivos alimentares e cosméticos, apresentando pouco ou nenhum alimento in natura ou minimamente processado em sua composição”, define a especialista.

Custam menos porque, segundo a também nutricionista Michelle Koltermann, “a indústria consegue produzir em massa com ingredientes muito baratos [açúcar, óleo, amidos], tem menos perdas, maior prazo de validade e logística mais simples”.

O gasto do Brasil, somente no orçamento do SUS, com doenças relacionadas ao consumo de ultraprocessados chega a pelo menos R$ 10,4 bilhões por ano; câncer, diabetes, depressão, obesidade e problemas intestinais estão na lista

ESCALA E IMPOSTOS

“Já os alimentos frescos estragam rápido, precisam de refrigeração e têm custos maiores de produção e transporte. No fim das contas, isso faz o preço da ‘comida de verdade’ ficar mais alto nas prateleiras”, explica Michelle, que atua no Sesc Mesa Brasil, programa que se dedica à promoção de uma alimentação mais saudável e acessível e a campanhas de doação.

Segundo dra. Paula, as políticas fiscais que favorecem a produção em massa também estão entre os fatores principais que barateiam os ultraprocessados.

“Alguns setores dessa indústria têm acesso a isenções ou impostos reduzidos que não se aplicam aos alimentos frescos. Um exemplo é a água e o refrigerante. Em muitos casos, temos mais barato o refrigerante na gôndola do supermercado do que a água. Um absurdo isso, pois é um estímulo à obesidade e à alimentação por ultraprocessados e produtos químicos”, diz Paula Tschinkel.

“Temos várias interferências. Entre elas, a economia de escala industrial. A produção em larga escala permite redução de custos fixos e de matéria-prima por unidade produzida”, acrescenta.

Além de custar mais caro, alimentos in natura, por serem frescos, demandam mais cuidados na colheita, transporte refrigerado e distribuição rápida para evitar perdas, conforme a nutricionista observa.

“Temos variação sazonal e menor escala industrial, que aumentam o custo por unidade. Ainda: a produção agrícola pode ser mais intensiva em mão de obra e insumos variáveis, elevando custos. O menor prazo de validade eleva desperdício e custos indiretos. Esses fatores, juntos, criam um ambiente em que ultraprocessados se posicionam como opção economicamente mais viável no curto prazo para o consumidor, apesar de apresentarem riscos nutricionais e de saúde pública quando consumidos em excesso”, diz Paula.

DOENÇAS

A nutricionista afirma que ultraprocessados, por possuírem baixo valor nutricional real, “matam a fome” ao fornecer calorias, mas não nutrem adequadamente o organismo.

“São ricos em ingredientes como açúcar, sódio, gorduras saturadas e trans, e pobres em fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos importantes para o equilíbrio metabólico e imunológico do corpo. Os ultraprocessados têm cálculo acidificante no nosso corpo, o que evolui para doenças”, afirma.

“Sim, eles enchem o estômago, mas não alimentam o corpo de verdade”, endossa Michelle Koltermann. “São cheios de calorias ‘vazias’. O corpo até recebe energia, mas não o que precisa para funcionar bem. Por isso, dão pouca saciedade, bagunçam a glicemia, inflamam o organismo e deixam você com fome de novo. O corpo absorve tudo rápido demais, a insulina dispara, o intestino perde qualidade e, com o tempo, isso vira um terreno perfeito para ganho de peso e inflamação crônica. O corpo fica ‘alimentado’, mas malcuidado”, descreve.

Baseando-se numa série de publicações científicas, Paula Tschinkel afirma que, além de alterações renais e problemas mentais como depressão, o consumo elevado de ultraprocessados aumenta em 26% o risco de obesidade, em 79% o risco de síndrome metabólica e tem associação significativa com doenças cardiovasculares e até aumento de mortalidade por doenças crônicas.

“O ultraprocessamento altera a matriz alimentar natural, afetando negativamente a biodisponibilidade de nutrientes e promovendo desregulação do apetite. O gasto anual para o sistema público de saúde brasileiro por conta das doenças relacionadas ao consumo desses produtos é de pelo menos R$ 10,4 bilhões”, destaca a nutricionista, que exemplifica com números outros males, e até o risco de morte, ocasionados pelos ultraprocessados.

O consumo desses alimentos está associado a um aumento em até 50% do risco de mortalidade por doenças cardiovasculares, como infarto e AVC, em razão do excesso de sódio e gorduras saturadas e trans.

Eles estão associados a maior risco de vários tipos de câncer, como mama, próstata e cólon, ligados às substâncias químicas usadas no processamento e aos desequilíbrios metabólicos.

“Estudos indicam risco aumentado de 20% a 40% na mortalidade total em pessoas com alta ingestão desses alimentos”, afirma Paula.

PARA MUDAR

A reversão do atual quadro de facilidades tributárias deveria ser a primeira providência para uma redução da presença dos ultraprocessados nas prateleiras e nos cardápios.

“Começar por mudanças políticas. Colocar imposto alto, e não isenção [de tributos], em alimentos industrializados e ultraprocessados. Colocar custo quase zero nos alimentos naturais para a população geral”, afirma a nutricionista, que, além de atuar como pesquisadora, presta atendimento em uma clínica em Campo Grande.

“Manter uma instrução adequada de educação nutricional sobre o que é comida de verdade e proibir divulgação e marketing de todos os produtos ultraprocessados”, defende Paula. Além das políticas públicas, a colega Michelle Koltermann, do Mesa Brasil, destaca a importância das medidas que podem ser tomadas no dia a dia, como “cozinhar mais, ter opções saudáveis fáceis em casa, reduzir aos poucos os ultraprocessados e ler mais os rótulos”.

Marcando uma oposição ferrenha às redes de fast food, “vindas principalmente dos EUA”, Paula Tschinkel aposta que “voltar às origens” do quebra-torto matinal – por exemplo, com um carreteiro com ovo – poderia ajudar a população sul-mato-grossense a restabelecer hábitos de alimentação mais saudáveis. É preciso, portanto, reorganizar a agenda pessoal e recuperar o tempo perdido com a ingestão das chamadas “porcarias”.

Hábitos alimentares – Campo Grande e MS*

>> 19% dos homens e 14% das mulheres consumiram cinco ou mais grupos de alimentos ultraprocessados no dia anterior à entrevista (ao Vigitel, em 2023), enquanto no estado de MS essa proporção foi de 13% da população geral. O consumo é mais elevado entre jovens de 18 a 24 anos (22,2%) e menor entre idosos (6%).

>> Em Campo Grande, o consumo de ultraprocessados contribui para o aumento da obesidade, presente em mais de 25% dos adultos na cidade, e impacta a cultura alimentar local em altos níveis.

>> O Estado registra avanços no combate à insegurança alimentar, com mais de 34 mil famílias saindo da vulnerabilidade alimentar em 2024, o que apresenta um cenário misto de desafios e progressos em saúde e nutrição.

*Fonte: sistema de vigilância Vigitel, que monitora fatores de risco para doenças crônicas, e Paula Saldanha Tschinkel.
 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026
MUDANÇA

/ 1 dia

Estado antecipa data para pagamento à vista do IPVA 2026

2

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista
2026

/ 1 dia

Prefeita Adriane Lopes reduz pela metade desconto de quem paga IPTU à vista

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3536, terça-feira (11/11)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2939, terça-feira (11/11)

5

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 302, quarta-feira (12/11)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Exclusivo para Assinantes

/ 12 horas

Leandro Provenzano: Hora de tirar sua holding patrimonial do papel
Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Comércio Internacional de Mato Grosso do Sul: Rota Bioceânica

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Como ficou a aposentadoria de policiais civis e federais?
Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Distrato em Imóvel Multipropriedade