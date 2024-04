Expogrande 2024: Animais começam a chegar e raças Nelore pintado retornam como destaque deste ano 

A Expogrande 2024 começa no dia 4 e segue até o dia 14 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com uma programação para toda a família. - Divulgação

A aguardada Expogrande 2024 inicia nesta quinta-feira (4 de abril), no Parque de Exposições Laucídio Coelho, trazendo consigo o retorno das raças Nelore para julgamento. Com um total de aproximadamente 400 animais Nelore padrão, mocho e pintado, o evento promete ser um marco, especialmente pela estreia da raça Nelore pintado, que será o destaque desta 84ª edição da exposição.

De acordo com a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul (Acrissul), responsável pela Exprogrande, os preparativos estão em pleno andamento, com a pesagem dos bovinos marcada para o dia 03 e os julgamentos ocorrendo entre os dias 4 e 6 de abril.

Entre as raças que começaram a chegar hoje nos pavilhões, está um lote de Nelore mocho, vindo da conceituada Fazenda Santa Rita da Serra (SP). Para as avaliações, estão nomes como Horácio Alves Ferreira Neto, técnico de campo e membro da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) e o zootecnista Rafael Mazoni Ghizzoni, jurado convidado pela organização do evento para essa etapa.

Cabe ressaltar que os julgamentos contribuem para o ranking nacional das raças. Também participarão da competição o Nelore mocho, cujo julgamento está programado para a mesma data, e o Nelore padrão, com avaliação prevista entre os dias 8 e 9 de abril.

Em Mato Grosso do Sul, onde cerca de 80% do rebanho bovino de corte é composto por gado Nelore ou anelorado, a expectativa é grande para o retorno dessas raças à Expogrande.

Além das raças mencionadas, também serão julgados animais das raças Girolando e Gir Leiteiro, assim como equinos das raças Cavalo Pantaneiro, Crioulo e Árabe.

A Expogrande 2024 começa no dia 4 e segue até o dia 14 de abril, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com uma programação para toda a família. Segundo, o presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, serão mais de 150 expositores, 16 leilões com 11 raças diferentes, espetáculos culturais e uma movimentação financeira estimada em R$ 150 milhões.

“Então a Expogrande vem maior este ano no aspecto de expositores, no número de animais e também na quantidade de leilões, o que gera uma expectativa maior de público. Além da readequação da área de shows que vai proporcionar uma feira mais bonita e segmentada”, adiantou Guilherme Bumlai.

Na parte cultural, haverá diversas atrações musicais, entre elas: Simone Mendes, Ana Castela, Launa Prado, e as duplas Henrique & Juliano, Victor & Leo e outras.

Estande da Prefeitura terá 'Noite Chilena' e a 'Noite Paraguaia'

A abertura do estande da Prefeitura de Campo Grande ocorrerá no dia 4 de abril simultaneamente a abertura oficial da 84ª Expogrande, no Parque de Exposições Laucídio Coelho, com uma série de palestras e atividades gratuitas relacionadas ao comércio exterior e à utilização da Rota Bioceânica para expansão dos negócios.

Assim como no ano anterior, haverá uma extensa programação de palestras voltadas para o agronegócio, comércio exterior, economia criativa e outros temas relevantes. Empreendedores locais compartilharão suas histórias de sucesso, proporcionando inspiração para os presentes.

"Através dessas palestras, queremos capacitar os empreendedores com conhecimentos práticos e criar uma comunidade de apoio e colaboração. Também buscamos estabelecer conexões com delegações estrangeiras na Expogrande, demonstrando casos reais de sucesso em Campo Grande", destaca a prefeita Adriane Lopes.

Com mais de 15 palestras planejadas, abordando inovações no agronegócio, técnicas de empreendedorismo e cooperação entre pequenos produtores, o estande da Prefeitura promete ser um espaço rico em aprendizado e networking. Além disso, eventos como a Noite Chilena e a Noite Paraguaia visam fortalecer os laços comerciais com os países da Rota Bioceânica.

Cabe relembrar que no ano passado, o estande da Prefeitura recebeu mais de 20 mil visitantes durante os dez dias de evento.



