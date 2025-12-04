Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Exposição literária destaca identidade cultural de MS

Mostra dará destaque às obras de Manoel de Barros, Hélio Serejo e Maria da Glória Sá Rosa

Mariana Piell

Mariana Piell

04/12/2025 - 18h00
Será inaugurada amanhã (5) a exposição “Literatura Regional de MS: Pantanal, Prosa e Poesia” que promete explorar a essência, a estética e as  influências que moldam a escrita sul-mato-grossense. Montada na “Gibiteca Mais Cultura”, a mostra permanecerá aberta ao público até abril de 2026.

Os grandes destaques da exposição são Manoel de Barros, cuja poesia reinventou o olhar sobre o Pantanal; de Hélio Serejo, cronista das tradições e histórias de fronteira; e Maria da Glória Sá Rosa, referência na pesquisa e crítica literária.  

Outro destaque da exposição é o eixo temático que aborda os fluxos migratórios e suas contribuições para a formação sociocultural do estado. A presença japonesa, síria, libanesa e indígena será apresentada como elemento fundamental na constituição das narrativas e das linguagens literárias consolidadas ao longo do tempo.

O público poderá conhecer como essas influências moldaram costumes, expressões artísticas e modos de viver que se refletem na literatura regional.

O espaço físico da mostra será ornamentado com elementos visuais inspirados no Pantanal, entre eles a icônica imagem do carro de boi atravessando as águas, símbolo da narrativa e da memória afetiva do estado.

O projeto é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), Política Nacional Cultura Viva (PNCV), Sistema Nacional de Cultura (SNC), do Governo Federal, através do Ministério da Cultura (Minc), operacionalizado pelo Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Fundação de Cultura de MS.

SERVIÇO

Exposição: Literatura Regional de MS: Pantanal, Prosa e Poesia
Abertura: 5 de dezembro de 2025 (sexta-feira)
Horário: 9h
Local: Rua Sacramento, 800 – Bairro Seminário, Campo Grande (MS)
Período de visitação: Dezembro de 2025 a abril de 2026
Agendamento de visitas: pelo telefone (67) 3365-0405 ou pelo WhasApp (67) 99115-0283
 

pagonejo bão

Alexandre Pires traz show da nova turnê para Campo Grande em 2026

O cantor é o único brasileiro na lista dos 100 maiores artistas latinos do século 21 da Billboard e apresentará show inédito na Capital

04/12/2025 15h00

Alexandre Pires fará show em Campo Grande em agosto de 2026

Alexandre Pires fará show em Campo Grande em agosto de 2026 Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O cantor Alexandre Pires, único brasileiro na lista dos 100 maiores artistas latinos do século 21 pela Billboard, fará show da nova turnê 'Pagonejo Bão' em Campo Grande, em agosto do ano que vem.

A apresentação será no dia 1º de agosto de 2026, no Bosque Expo.

Alexandre Pires é reconhecido tanto no Brasil como internacionalmente, com discografia em espanhol e português. Esse histórico soma-se às suas turnês nacionais e participações em grandes eventos.

Na nova turnê, o cantor transcende a barreira de estilos musicais, unindo dois ritmos populares no Brasil, sendo o pagode e o sertanejo.

O projeto Pagonejo Bão nasceu na ideia de aproximar dois universos da música popular brasileira em uma apresentação dinâmica, calorosa e dançante. 

Assinantes do Correio do Estado tem até 50 % de desconto nas atrações do Pedro Silva.

No palco, Alexandre Pires revisita clássicos que marcaram sua trajetória, tanto do período à frente do grupo Só Pra Contrariar quanto da carreira solo, além de interpretações em dueto com nomes contemporâneos e arranjos que valorizam voz e violão, percussão e instrumentação acústica típica do gênero sertanejo.

O projeto foi gravado ao vivo em 2025 em datas especiais e já ganhou registros em áudio e vídeo. 

No show, Alexandre Pires mistura os maiores sucessos do pagode com o espírito do sertanejo, reunindo repertório romântico, swing e novas interpretações ao vivo.

"Pagonejo Bão é um projeto de coração: é resgatar memórias, mostrar que música boa atravessa estilos e celebrar o público que canta comigo há décadas”, disse Alexandre Pires.

No repertório, o cantor deve apesentar sucessos do Só Pra Contrariar, como Domingo, Essa Tal Liberdade e Mineirinho, além de clássicos do sertanejo, como Evidências, Pense em Mim e É o Amor.

Serviço

Data: 1º de agosto de 2026
Abertura das portas: 20h
Início do show: 22h
Local do show: Bosque Expo
Valores: serão divulgados em breve
Onde comprar: Stand Comper Jardim dos Estados; pela internet no site www.pedrosilvapromocoes.com.br.
Classificação: 18 anos
Realização: Pedro Silva Promoções & Jamelão

amigo oculto

Dicas de aplicativos e regras para organizar a troca de presentes online

A funcionalidade de lista de desejos é, sem dúvida, o grande diferencial dessas plataformas

04/12/2025 14h35

Reprodução IA

Continue Lendo...

A tradição do Amigo Secreto, ou Secret Santa, transcendeu as fronteiras do papel e da caneta para se consolidar no universo digital. Impulsionada pela necessidade de conectar grupos dispersos geograficamente, a troca de presentes online tornou-se um fenômeno cultural, exigindo não apenas ferramentas eficientes, mas também um novo código de conduta para garantir que o espírito da celebração prevaleça sobre a logística.

A tecnologia a serviço da tradição

A migração para o ambiente virtual foi facilitada por uma série de aplicativos e plataformas robustas que automatizam o sorteio e gerenciam as complexidades da troca. Estes sistemas modernos não apenas eliminam o risco de fraudes ou repetições indesejadas, mas também adicionam camadas de praticidade que a versão analógica não oferecia.

Entre as soluções mais populares, destacam-se:

 

A funcionalidade de lista de desejos é, sem dúvida, o grande diferencial dessas plataformas. Ao permitir que o participante indique seus gostos e interesses, o risco de presentes inadequados diminui drasticamente, transformando a troca em uma experiência mais assertiva e menos propensa a constrangimentos.

O novo código de conduta: etiqueta digital

Apesar da facilidade tecnológica, a essência do Amigo Secreto reside na consideração e no respeito mútuo. O ambiente online, contudo, introduz novas nuances de etiqueta que devem ser observadas com rigor, especialmente em grupos profissionais ou familiares mais formais.

1. Compromisso e orçamento inegociável

A regra de ouro permanece: a participação é um compromisso. No contexto online, isso se traduz na pontualidade para o sorteio e, crucialmente, no respeito estrito ao valor estipulado.

Em um cenário onde a compra é frequentemente feita em lojas virtuais e o presente é enviado diretamente, a tentação de desviar do orçamento pode ser maior. O jornalista sênior deve enfatizar que presentes que ultrapassam ou ficam aquém do limite demonstram falta de consideração pela regra estabelecida pelo grupo.

2. A lista de desejos como guia, não como ordem

As listas de desejos são ferramentas valiosas, mas não devem ser interpretadas como uma ordem de compra. Elas servem como um guia de gostos e preferências.

O presenteador deve usar a lista para se inspirar, mas tem a liberdade de escolher algo que reflita sua personalidade e que ainda esteja dentro do espírito da troca. A criatividade, aliada à informação da wishlist, é a chave para um presente memorável.

3. O sigilo absoluto e a comunicação anônima

A discrição sobre quem você tirou é fundamental. Muitos aplicativos oferecem um chat anônimo, que deve ser utilizado com inteligência para obter dicas sutis sobre o presenteado, como tamanho de roupa ou cor preferida, sem revelar a identidade. A quebra do sigilo, mesmo que acidental, compromete a surpresa e a dinâmica do jogo.

4. A Logística da Troca e a Cortesia Pós-Recebimento

Com a entrega física do presente, surge a questão da troca. É um ato de cortesia e responsabilidade garantir que o presente seja adquirido em loja de fácil acesso e com política de troca clara.

Por fim, o momento de receber o presente exige a mesma etiqueta de um encontro presencial: demonstre gratidão, independentemente do item recebido.

Agradecer publicamente no grupo (ou durante a videoconferência de revelação) é um gesto que valoriza o esforço do presenteador e encerra o ciclo da troca com elegância.

A troca de presentes online, quando bem organizada por meio de aplicativos e pautada por um manual de etiqueta digital consciente, prova que a tecnologia pode, de fato, preservar e até aprimorar as mais queridas tradições sociais.

