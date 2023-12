DIÁLOGO

Érico Veríssimo, escritor brasileiro.

O destino conduz os que querem ser conduzidos e arrasta

os que não querem. Eu tenho andado mais ou menos de arrasto. Nem sempre quero ir para onde o destino me leva".

Político está andando no fio da navalha na tentativa de valorizar o seu passe para as próximas eleições. Isso segundo os comentários nos bastidores. Como a figurinha tem know-how dessa estratégia, deve estar acreditando que será "carregado nos ombros". O problema é que poderá surgir outro nome que tenha maior cacife e mais chances de chegar ao objetivo final, que é o pódio. Afinal, nem tudo que reluz é ouro, né?

Para celebrar seus 60 anos de carreira, o guitarrista, cantor e compositor de rock e blues britânico eric Clapton voltará aos palcos com nova turnê mundial, que começará dia 9 de maio do próximo ano, em Newcastle, na inglaterra. e já tem datas para chegar ao brasil: os shows ocorrerão em Curitiba, no dia 24 de setembro, na Ligga arena; no rio de Janeiro, dia 26, na Jeunesse arena, e em São Paulo, no dia 29, no allianz Parque. essas serão as primeiras apresentações do artista no País em mais de uma década: a última passagem dele por aqui foi em 2011, quando fez dois shows no rio de Janeiro, uma apresentação em São Paulo e outra em Porto alegre. os shows terão abertura do vencedor do Grammy Gary Clark Jr. os ingressos estão em pré-venda exclusiva para clientes com cartão Santander desde ontem. Já para o público em geral, as vendas iniciam nesta quarta-feira, sempre pelo site: livepass.com.br.

Sem verniz

Com atuação na área política e conhecido por seu temperamento, digamos, um tanto quanto estranho no tratamento nada polido que costuma dispensar aos companheiros de partido e até a possíveis aliados, político sem mandato vem sendo chamado de "ventania". Explicação: o sujeito não agrega, só espalha



Melzinho

Projeto apresentado por vereadora vai beneficiar alguns artistas e agentes culturais que são maus pagadores do Fisco. Sua proposta dispensa a exigência de comprovação de regularidade fiscal nos editais relacionados às leis Aldir Blanc e Paulo Gustavo. Além disso, proíbe o município de reter ou de descontar qualquer valor sobre os pagamentos de verbas provenientes de editais e de prêmios na área da cultura ou de verbas de auxílios emergenciais ao setor cultural, com o objetivo de compensar dívidas dos beneficiários com a Fazenda Pública municipal ou com quaisquer instituições financeiras ou afins. Pode?

Quieta

A classe política de MS começa a se aquietar publicamente e, nesses poucos dias que restam para o término de 2023, não deverá haver nenhum tipo de movimento que possa vir a causar impacto no tabuleiro eleitoral. A partir de fevereiro de 2024, porém, os times estarão em campo para o que der e vier.

Grazielle machado, que comemora idade nova nesta terça-feira

Silvia rettmann e Ciça Camargo

