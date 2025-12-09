Feira Central terá oficina de musicalização gratuita para crianças

Diálogo

Honoré de Balzac - escritor francês

A chave de todas as ciências é inegavelmente o ponto de interrogação”.

Felpuda

Nos meios políticos, é comentadíssima a situação do prefeito de cidade do interior de MS que teria se tornado “vaquinha de presépio” porque, segundo dizem, a maioria do seu secretariado foi “nomeado” por certo político que também estaria mandando e desmandando na administração, movendo as peças no tabuleiro dos seus interesses. Para piorar a situação, alguns do time do primeiro escalão andaram se utilizando do cargo para beneficiar as próprias empresas e deram com os burros n’água. Afe!

Sonho meu...

Com o PSDB caminhando para a extinção, um dos caminhos para o deputado federal Geraldo Resende seria o Partido Verde (PV), que tem viés de esquerda e apoia o governo petista de Lula.

Mais

O parlamentar iniciou a vida pública como vereador tucano em Dourados e, posteriormente, foi eleito deputado estadual já no PPS, hoje Cidadania. Voltou ao ninho e quer comandá-lo. Mas...

A brasileira Flávia Lucilio nasceu em Itápolis, interior de São Paulo, e desde 2016 atua na aviação nos Emirados Árabes. Ela é uma dos pilotos que comandam o A380, com capacidade para quase 500 passageiros. “Voar no A380 era um sonho. É uma aeronave incrível, não apenas pelo tamanho, mas pelos novos conceitos de conforto e eficiência que ela trouxe ao transporte aéreo. Voar um A380 é uma experiência única, tanto para o piloto quanto para o passageiro”, afirma. Depois de um tempo trabalhando na aviação brasileira, Flávia teve a oportunidade de trabalhar nos Emirados Árabes, que sempre foram seu objetivo profissional.

Loreta Zardo e Dr. Wilson Luiz Maksoud

Reinaldo Lourenço

Rumo

Com o nome do senador Flávio posto como escolhido pelo pai Jair Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026, o ex-governador Reinaldo Azambuja passa a ser o representante do clã em MS, na qualidade de presidente estadual da sigla. Já o governador Riedel e a senadora Tereza Cristina, do PP, integrantes da centro-direita, terão, com seu grupo, Flávio como candidato. Com isso, os mais “extremistas” ficam com discurso esvaziado.

Parceria

O fato é que, até então, os integrantes do chamado bolsonarismo raiz vinham se contrapondo aos demais nomes que não o de Bolsonaro, crendo na anistia, ou de quem ele indicasse e que seguisse a linha conservadora. Como o filho foi o “ungido”, todo o grupo terá que trabalhar por ele, que, por sua vez, deverá manter o que foi acertado com Jair Bolsonaro. Até porque vai precisar de toda a força política de Azambuja, de Tereza Cristina e do governador Riedel no eleitorado de MS.

Na lista

Hoje, às 9h, o deputado federal Marcos Pollon (PL) presta esclarecimentos ao Conselho de Ética com seus colegas Marcel van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC), todos acusados de adotar conduta incompatível com o decoro parlamentar durante a ocupação do plenário, no início de agosto. Pessoas indicadas por eles e pelo relator, Moses Rodrigues (União Brasil-CE), também estão na lista para serem ouvidas.

*Colaborou Tatyane Gameiro