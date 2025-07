Feira Cultural Sagarana terá arraiá com bingo no Portal Panamá

Correio B

Leia a coluna desta quinta-feira (17)

AUGUSTO CURY - ESCRITOR BRASILEIRO

"Construí amigos, enfrentei derrotas, venci obstáculos, bati na porta da vida e disse-lhe: não tenho medo de vivê-la".

A demonização do presidente dos EUA, Donald Trump, e do ex-presidente Jair Bolsonaro se tornou o prato preferido de alguns parlamentares da esquerda em Mato Grosso do Sul, principalmente para encobrir os grandes problemas que o País enfrenta, como preços de alimentos nas alturas e farra com o dinheiro público, só para citar alguns. Entre os que jogam "coquetel-molotov" contra os dois "imperialistas" estão figurinha que já dançou na "boquinha da garrafa", bem como aquela que só não bateu em "companheira" em bate-boca durante eleição e, em outra ocasião, foi detido em blitz e teve a CNH apreendida . Vai vendo...



Caça às bruxas

No Rio Grande do Sul, o Ministério Público Federal recomendou a criação de uma comissão técnica com o objetivo de mudar os nomes de três escolas que homenageiam ex-presidentes do regime militar.

Os estabelecimentos são Castelo Branco, Marechal Arthur da Costa e Silva e Presidente Costa e Silva. Prefeitos foram oficiados para que tomem a mesma medida. Se a moda pega...

Raul Seixas, o eterno Maluco Beleza, que faria 80 anos neste ano, ganhou uma retrospectiva inédita na nova megaexposição "Baú do Raul", que está acontecendo no MIS, em São Paulo. O acervo da mostra é cortesia de Kika e Vivian Seixas, respectivamente, ex-companheira e filha de Raul. Também integram a exposição itens da coleção de Sylvio Passos, fundador do fã-clube oficial do músico, entre outras diversas fotografias. Com centenas de itens originais, incluindo roupas, instrumentos musicais, letras e manuscritos, entre outros, a mostra é dividida em mais de 15 salas, com cenografia exclusiva.

A prefeita Adriane Lopes tem grandes chances de consolidar sua liderança política e se tornar nome forte para voos mais altos no futuro, avalia time tarimbado em articulações na área. A observação feita, porém, é de que ela precisa mostrar à população que não está recolhida em uma bolha, ausente do que se passa. A eleição antecipada na Câmara Municipal foi citada como exemplo: ela teria ficado sabendo depois do fato consumado, mas nos bastidores há quem garanta que ela sabia o que aconteceria. Silenciou antes e depois, dando a impressão de desconhecimento e falta de postura política.

A Assembleia Legislativa de MS aprovou, na terça-feira, projeto de lei que cria o cadastro estadual de criminosos sexuais. Para se ter uma ideia, em 2024, aproximadamente 2 mil casos de estupro foram registrados no Estado, média de quase seis ao dia. O autor da proposta é o deputado Coronel David.

Pela proposta, no cadastro devem constar informações a respeito de pessoas condenadas por decisão judicial definitiva, com características físicas e dados de identificação datiloscópica (impressão digital), identificação do perfil genético, foto frontal (sem óculos ou boné) e de perfil, local de moradia e atividade desenvolvida nos últimos três anos, no caso de concessão de livramento condicional.

